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Японію непокоїть вплив війни РФ в Україні на Азію - безпековий документ
Японія попередила про ескалацію загроз національній безпеці, спричинених війною Росії проти України та напруженістю Китаю з Тайванем, у щорічному документі з питань оборони, опублікованому в п’ятницю. Японія намагається зміцнити свій військовий потенціал і розширити фінансування.
Щорічний стратегічний документ щодо оборони, схвалений Кабінетом міністрів прем’єр-міністра Фуміо Кісіди в п’ятницю, підкреслює необхідність нарощування збройних сил Японії для вирішення проблем безпеки та прагне заручитися громадською підтримкою для зміцнення армії та збільшення бюджету, який урядова партія Кісіди хоче збільшити вдвічі в найближчі роки.
Звіт опубліковано за кілька місяців до перегляду стратегії національної безпеки Японії, яка, як очікується, включатиме можливості превентивного удару, що, на думку критиків, виходитиме за межі обмежень пацифістської конституції Японії.
У 500-сторінковому звіті йдеться, що Китай, Росія та Північна Корея становлять найбільше занепокоєння для безпеки Японії. Міністр оборони Нобуо Кіші заявив, що Індо-Тихоокеанський регіон знаходиться «в центрі» міжнародної стратегічної конкуренції.
У звіті війна Росії проти України називається «серйозним порушенням міжнародного права» та висловлюється «занепокоєння, що наслідки таких односторонніх силових змін статус-кво можуть поширитися на Індо-Тихоокеанський регіон».
Стратегічна конкуренція між державами посилилася на тлі зміни глобального балансу сил і "ще більше ускладнюється такими факторами, як широке та швидке нарощування військової сили Китаю", йдеться у звіті.
Вторгнення Росії в Україну та його вплив на Азію, може створити прецедент для розвитку ситуації між Китаєм і Тайванем, зауважують автори звіту.
У доповіді відзначається зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном через Тайвань, оскільки США продовжують надсилати військові кораблі через Тайванську протоку та продавати зброю Тайбею, а китайські військові літаки все частіше входять у повітряний простір Тайваню.
Китай стверджує, що самоврядний Тайвань є його власною територією, яку в разі потреби анексують силою.
У новому розділі звіту, присвяченому війні Росії проти України, мовиться, що міжнародна ізоляція Росії та втома від війни можуть спонукати Москву та Китай до більшої політичної та військової співпраці
Токіо також стурбований «невпинними» односторонніми спробами Китаю змінити статус-кво «шляхом примусу» поблизу контрольованого Японією острова Східно-Китайського моря, який він називає Сенкаку, на який Пекін також претендує та називає Дяоюйдао.
Китай прагне створити «збройні сили світового класу» і нарощує поєднання військових і цивільних ресурсів, йдеться у звіті.
У новому розділі звіту, присвяченому війні Росії проти України, мовиться, що міжнародна ізоляція Росії та втома від війни можуть спонукати Москву та Китай до більшої політичної та військової співпраці.
У доповіді йдеться, що слід уважно стежити за військовим співробітництвом між двома країнами, оскільки воно може мати «прямий вплив» на безпеку Японії.
Китай і Росія активізують спільні операції та навчання із залученням військових кораблів і військової авіації навколо Японії, тоді як Пекін погрожує застосувати силу проти Тайваню та посилити регіональну напруженість, сказав Кіші.
Ця доповідь надійшла в той момент, коли уряд Кісіди зобов’язується зміцнити військовий потенціал і розширити бюджет Японії відповідно до переглянутої стратегії національної безпеки та основних інструкцій щодо оборони, які планується оприлюднити пізніше цього року.
Правляча Ліберально-демократична партія Кісіди закликала подвоїти військові витрати Японії до 2% її ВВП, відповідно до стандартів НАТО, приблизно до 10 трильйонів ієн (72,6 мільярда доларів) протягом наступних п’яти років.
Останні опитування засобів масової інформації показали, що більшість японської громадськості підтримує збільшення витрат на оборону та стримування, зокрема
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МАГАТЕ: Іран розвиває ядерну програму "галопуючими темпами" - El Pais
Ядерна програма Ірану розвивається «галопуючими темпами», і Міжнародне агентство з атомної енергії має недостатню інформацію щодо того, що відбувається, заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, опублікованому в п’ятницю.
У червні Іран почав демонтувати фактично все моніторингове обладнання Агентства, встановлене відповідно до ядерної угоди країни зі світовими державами 2015 року. Тоді Гроссі сказав, що це може завдати «смертельного удару» по шансах відновити угоду, яка фактично перестала працювати, після виходу з неї Сполучених Штатів у 2018 році.
«Суть у тому, що протягом майже п’яти тижнів я мав дуже обмежену інформацію, а ядерна програма йшла вперед галопуючими темпами, і, отже, якщо буде укладено угоду, мені буде дуже важко зрозуміти, що відбувалось протягом цього періоду вимушеної сліпоти", - сказав він El Pais.
"Це не неможливо, але це дуже складне завдання, яке, може потребувати певних угод", - сказав Гроссі під час візиту до Мадрида.
У червні Гроссі заявив, що є лише три-чотири тижні, щоб відновити принаймні частину моніторингу, який було скасовано до того, як МАГАТЕ втратило можливість аналізувати найважливішу ядерну діяльність Ірану.
Іран порушив багато обмежень угоди щодо своєї ядерної діяльності з того часу, як президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон з угоди та знову ввів санкції проти Тегерана в 2018 році. Іран проводить збагачення урану до військової категорії.
Західні держави попереджають, що Іран наближається до створення ядерної бомбу. Іран заперечує такий намір.
Непрямі переговори між Іраном і Сполученими Штатами щодо відновлення угоди 2015 року були припинені з березня.
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан заявив у п’ятницю, що його країна та Сполучені Штати дуже близькі до угоди щодо відновлення домовленості 2015 року, але Тегерану потрібні гарантії США, щоб уникнути подвійного покарання.
«Ми маємо перед собою готовий текст, і ми погоджуємося із більш ніж 95-96 відсотками його змісту, але в цьому тексті все ще є важливий недолік: нам потрібно отримати повну економічну вигоду від угоди", - цитують слова Амірабдоллахіана іранські ЗМІ.
Гроссі сказав, що він стурбований відсутністю інформації.
"Агентству потрібно було реконструювати базу даних, без якої, будь-яка угода не матиме стабільного підґрунтя, тому що якщо ми не знаємо, що там є, як ми можемо визначити, скільки матеріалу експортувати, скільки центрифуг залишити невикористаними ?" - сказав він.
Відповідаючи на запитання про повідомлення Reuters про те, що Іран продовжує збагачувати уран за допомогою передових машин на підземному заводі у Фордо, Гроссі сказав, що «технічний прогрес іранської програми стабільний».
- Голос Америки
"Нічні вовки", золото, "Сбєранк" та актори - що в сьомому пакеті санкцій ЄС
Новий, сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії, затверджений в четвер, включає заборону на торгівлю російським золотом, вносить у санкційний перелік 57 осіб та організацій, включаючи великий російський банк "Сбєрбанк", наближений до Кремля байкерський клуб "Нічні вовки", а також російських акторів Володимира Машкова, Сергія Безрукова, мера Москви Сергія Собяніна, деяких керівників ФСБ та Нацгвардії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала новий пакет санкцій "потужним сигналом" Москві.
«Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: ми будемо підтримувати високий тиск стільки, скільки потрібно», – написала вона у Twitter напередодні.
Високий представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель заявив, що нові санкції надалі обмежать спроможність Росії фінансувати війну. Він відзначив, що ЄС "заборонив найбільш важливий експортний товар після енергоресурсів - російське золото".
Український президент Володимир Зеленський назвав санкції недостатніми і закликав до запровадження більш потужних санкцій проти енергосектору РФ. "Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир", - сказав Зеленський у відеозверненні 20 липня.
Вперше під санкції потрапив громадянин країни ЄС
Вказуючи на обмежений пакет санкцій, порівняно з попередніми рішеннями ЄС, оглядачі назвали його "шостим з половиною" пакетом. Все ж, відзначає журналіст "Радіо Свобода" Ріхард Йозвяк, пакет містить нові положення - вперше під санкції потрапив громадянин країни ЄС Джозеф Гамбалек, який очолює європейську гілку "Нічних вовків". Раніше під санкції потрапляли особи з подвійним громадянством, вказує він.
- Голос Америки
США назвали черговим "російським звірством" удар по Харкову
"Російський ракетний удар, що вразив густонаселений район Харкова, включно з медичним закладом, є останнім у серії російських звірств". Так відреагував держсекретар США Ентоні Блінкен на повідомлення про обстріли Харкова 21 липня.
"Ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів перед лицем цієї жорстокості та працюватимемо над притягненням до відповідальності", - йдеться у твіті посадовця.
Мер Харкова Ігор Терехов напередодні заявив, що від обстрілів зранку в четвер постраждав район міста, де до повномасштабного російсього вторгнення мешкало 1,4 млн людей. Там же розташовано один із найбільших ринків України - Барабашово. Після обстрілів троє людей загинуло, щонайменше 23 особи поранено, двоє залишаються в тяжкому стані, розповів Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.
"Протягом минулої доби ворог обстрілював с РСЗВ Салтівський та Київський райони м. Харків. Внаслідок обстрілу загинуло 3 людей. 2 людей залишаються у вкрай тяжкому стані. Стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає", - написав Синєгубов в Telegram.
- Голос Америки
Як президент Байден переносить COVID та як його лікують - Білий дім розповів подробиці
Президент США Джо Байден відчуває незначні симптоми та працює дистанційно, розповіли на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр та координатор Білого дому із боротьби з пандемію COVID Др. Ашіш Джа. Президент отримав позитивний тест на COVID вранці в четвер, 21 липня. Перша леді США Джилл Байден, повідомила у четвер, що має негативний результат тесту.
Білий дім опублікував довідку лікаря Байдена Кевіна О’Коннера, який повідомив, що вірус у президента був виявлений під час тестування, яке президент проходить періодично (але не щоденно).
У розмові із лікарем Байден, якому 79 років, сказав, що він має легкі симптоми - нежить, втому та нечастий сухий кашель, який почався вчора. Лікар виписав йому антивірусний препарат PAXLOVID, курс лікування якого, як пояснили на брифінгу, триває п’ять діб.
«Президент повністю вакцинований і отримав два бустери, отже я очікую, що препарат матимемо на нього позитивний ефект, як у випадку більшості пацієнтів, які мають максимальний захист», - йдеться у листі.
У 21-секундному ролику, опублікованому на сторінці президента в Твіттері, Байден говорить, що «почувається добре» та «виконує багато роботи» і буде й далі виконувати свої обов’язки.
Під час брифінгу Др. Джа сказав, що рівень кисню в крові Байдена залишається в нормі. Він підкреслив, що через високий рівень імунітету в результаті щеплення та те, що лікування потужним препаратом розпочалося негайно, ризик, що в президента розвинеться серйозна хвороба, є значно меншим.
«Це нагадування причин того, чому ми всі так важко працювали, - аби переконатися, що кожен американець має той самий рівень захисту, який є в президента», - наголосив координатор Білого дому із боротьби з пандемію COVID.
Він закликав усіх американців у віці понад 50 років, які не мали щеплення від COVID в 2022-му році, це зробити.
Речниця Білого дому розповіла, що у четвер президент працював дистанційно, зокрема провівши розмови із кількома членами його адміністрації, представниками Конгресу та дипломатами.
Наразі, сказали під час брифінгу, Білий дім встановлює та зв’язується з особами, які вважаються «близьким контактом».
Перша леді України Олена Зеленська зустрічалася із Джо Байденом та його дружиною у вівторок, 19 липня. У Білому домі повідомляли, що саме того дня президент США зробив тест на COVID і мав негативний результат.
В Офісі президента України надали інформацію, що Олена Зеленська та усі, хто її супроводжував, зробили тест на COVID перед зустріччю з Байденами, який був негативний. Після отримання звістки, що у президента США виявили вірус, Зеленська, яка двічі вакцинована та отримала бустерну дозу, зробить ще один тест, йдеться у повідомленні Офісу українського президента у фейсбук.
Протягом останніх тижнів кількість випадків інфікування COVID у США почала зростати після тривалого періоду уповільнення поширення вірусу. За словами Др. Джа, це відбувається тому, що зараз у США домінує варіанту BA.5, який легко передається, - його виявляють в 70-80% американців, що мали позитивний результат тесту на COVID.
На те, щоб встановити, який саме варіант вірусу в президента США, може піти кілька днів, сказав Джа. Байден повернеться до звичайного режиму праці, коли отримає негативний результат тесту, повідомили у Білому домі.
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