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- Голос Америки
В Стамбулі підписали домовленості, покликані розблокувати експорт зерна через Чорне море
Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море.
"Маяком надії" назвав домовленість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
"Це безпрецедентна угода між двома сторонами кровопролитного конфлікту, але цей конфлікт триває і люди гинуть щодня і щодня тривають бої. - заявив Гутерріш на церемонії підписання. - Сьогодні яскраво сяє маяк надії над Чорним морем, завдяки спільним зусиллям багатьох. В цей час випробувань, нехай цей маяк веде до зменшення людських страждань і досягнення миру".
Гутерріш підписав домовленості від імені ООН. З українського боку угоду підписав Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Генсек ООН оголосив про створення спільного координаційнго центру щодо втілення угоди. Очікується, що Туреччина інспектуватиме кораблі, щоб пересвідчитись, що на них немає зброї.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, перед підписанням домовленості заявив у дописі в Twitter, що угода не передбачає "супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах".
"У разі провокацій — негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби", - додав він.
США висловлювали підтримку зусиль ООН та Туреччини із напрацювання дипломатичного рішення щодо експорту зерна. Про це цього тижня заявляли американські посадовці, включаючи адміністраторку USAID Саманту Пауер та речника Держдепу Неда Прайса.
Блокування вивезення зерна в міжнародній спільноті називають серед основних причин зростання цін на продовольство в світі а також збільшення загрози голоду.
"Зростання цін на продовольство впливає не лише на країни регіону, але і на віддалені країни", - заявив 19 липня Нед Прайс.
Він вказав на випалення та руйнування полів пшениці, напади на елеватори, переслідування українських фермерів і "можливо: найбільш гостре питання - блокування українських чорноморських портів".
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Чому НБУ змінив курс гривні і чого очікувати - думки західних експертів
Нацбанк майже на чверть девальвував офіційний курс гривні до долара, наблизивши його до ринкового курсу станом на четвер. Цей крок покликаний збільшити довіру до гривні, зберегти валютні резерви, вказують оглядачі. В умовах війни забезпечити економічну і фінансову стабільність – завдання не з легких, кажуть вони.
Витрати на війну чинять тиск на курс гривні, твітує Робін Брукс з вашингтонського Міжнародного інституту фінансів.
«Війна витратна. Внутрішні податкові надходження впали, тому центральний банк друкує кошти, щоб фінансувати витрати. Це створює девальваційний тиск на гривню, яку центробанк захищає, продаючи валютні резерви», - зазначає Брукс.
Британський економіст з BlueBay Asset Management Тімоті Еш в коментарі Голосу Америки відзначив, що послабивши офіційний курс гривні, НБУ прагне «зробити курс більш конкурентним, але водночас не викликати паніку на вулицях. «Бо якщо люди почнуть думати, що курс падатиме і надалі, це викличе занепокоєння щодо макростабільності та стабільності банківського сектору. Сподіваюсь ця корекція курсу втримається», - додає економіст.
«Нацбанк у важкій ситуації, - зауважує Еш. - Вони дуже добре справляються у надзвичайно складній ситуації, намагаються втримати макрофінансову стабільність, щоб виграти цю війну. Їм вдається тримати курс валюти відносно добре».
Прагненням зберегти золотовалютні резерви оглядачі пояснюють і запит України до кредиторів відтермінувати виплати за зовнішніми боргами, що був надісланий цього тижня. Як повідомляв Голос Америки, група кредиторів України, до якої входять США, Канада, Франція, Німеччина, Японія та Велика Британія, погодились із проханням України про відтермінування виплати за зовнішніми боргами. Кредитори висловили солідарність з Україною "в цих надзвичайних обставинах". Міністр фінансів США Дженет Єллен привітала рішення кредиторів і закликала офіційних та приватних кредиторів долучитись до ініціативи і допомогти Україні захиститись від «неспровокованої та жорстокої російської війни, яка має спустошливий вплив на народ України та економіку ".
Інвестори з розумінням поставляться, якщо Україна не сплачуватиме за боргами, вказує економіст британської фінансової компанії Tellmiller Стюарт Кулвергауз, пише Reuters. Він вважає, що згодом Україна швидко відновить доступ до коштів інвесторів. А ці кошти будуть дуже потрібні для відбудови України. А от Еш розчарований, що справа дійшла до обмеження виплат за боргом - цього вдалось би униктути, якби Захід не зволікав із підтримкою, вважає він.
Якщо б Захід був більш ініціативним, Україні б не довелось думати про замороження боргів, Це реальність. Західні країни не зібрались достатньо швидко, щоб допомогти Україні обслуговувати борг за первинним контрактомТімоті Еш
«Розчаровує те, що не вжито дій, які б дозволили Україні частково використати заморожені російські активи - триста мільярдів центробанку і ще близько ста мільярдів інших заморожених активів. Обслуговування боргу – приблизно шість мільярдів. Я не зовсім розумію, чому Захід не рухався швидше, щоб дозволити Україні використати ці ресурси. Очевидно, хтось завдає шкоди. І це - Росія», - говорить Еш.
«Я не розумію, чому не було вивільнено цю підтримку. Якщо б Захід був більш ініціативним, Україні не довелось би думати про замороження боргів. Це реальність. Західні країни не зібрались достатньо швидко, щоб допомогти Україні обслуговувати борг за первинним контрактом», - вказує він.
США та їх західні союзники говорять про те, що Росія має сплатити за відбудову України. Однак відповіді на те, як конфіскувати російські активи без тривалого судового процесу, Захід ще не має. Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив цього тижня, що в такому кроці є багато правових проблем.
Він зауважив, що Сполучені Штати, Канада та Італія мають певний досвід цивільно-правової конфіскації, але він вважає, що для того, щоб така конфіскація була юридично обґрунтованою, потрібен чіткий зв’язок із злочином, наприклад корупцією.
Нарікає і на недостатню підтримку України з боку Заходу і Брукс. Він протиставляє ситуацію в Росії, яка все ще отримує значні надходження від продажу енергоресурсів, зі станом України, де уряд намагається відвернути валютну кризу на тлі недостатньо швидкої підтримки з боку Заходу.
«Росія залита готівкою, - твітує експерт, - експортні надходження від нафти та газу - надзвичайні. Російський центробанк знижує відсоткову ставку, а Україна підвищує, відчайдушно намагаючись відвернути девальвацію та валютну кризу. Ми це дозволяємо».
Еш припускає, що замороження виплат за боргами може дозволити НБУ відмовитись від різкого підвищення ставок. Еш також не прогнозує негайної кризи і нагадує, що під час попередньої реструктуризації боргу в 2015 році, Україна мала значно менший валютний запас.
"Зараз є буфер, - вказує Еш. - На початок кризи Україна мала достатньо сильну макрофінансову позицію. Це приблизно 28 мільярдів доларів резервів - п’ять місяців імпорту – гарний показник. Державний борг був трохи вище сорока відсотків ВВП. Це дуже мало. Хоча ці показники і погіршились, захист ще є".
Він додає: основна проблема – це великий дефіцит бюджету. "Якщо західні гроші його не заповнять, то це означатиме тиск на Нацбанк – він повинен друкувати гроші і закривати цей дефіцит. Це тисне на курс, бо такі речі пов’язані. Тому Україна потребує швидкого надходження західних грошей і краще у вигляді грантів, а не позик", - вказує Еш.
Рада ЄС схвалила виділення 500 млн євро на військову допомогу Україні
Рада Європейського союзу 22 липня схвалила раніше ухвалене рішення виділити Україні новий транш з Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил України у захисті території країни від російської агресії у розмірі 500 мільйонів євро, повідомили в прес-службі Ради ЄС.
«Завдяки п’ятому траншу розміром 500 млн євро, мобілізованому сьогодні, загальний внесок ЄС у рамках ЄФМ для України тепер становитиме 2,5 мільярда євро», – йдеться у повідомленні.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, коментуючи рішення, наголосив, що ЄС і далі «зосереджений і непохитно підтримує Україну в її боротьбі за свободу і незалежність».
«Україні потрібно більше зброї, ми її надамо», – сказав Боррель.
У прес-службі Ради ЄС уточнили, що, відповідно до поточних пріоритетів, заявлених урядом України, і наданої досі підтримки, 490 мільйонів євро допомоги буде виділено «на військову техніку, призначену для доставки летальної сили в оборонних цілях», а 10 мільйонів євро підуть на обладнання і витратні матеріали, такі як засоби індивідуального захисту, аптечки і пальне.
Як нагадали в Раді ЄС, попередні заходи допомоги були погоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня і 23 травня.
Про те, що ЄС погодив додаткові 500 мільйонів євро військової допомоги України в рамках Європейського фонду миру, стало відомо 18 липня.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував ЄС за допомогу: «Зброя: вдячний за додаткові 500 мільйонів євро в рамках EPF та закликаю до додаткової двосторонньої військової допомоги. Санкції: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю країни ЄС підтримати Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України».
МАГАТЕ: Іран розвиває ядерну програму "галопуючими темпами" - El Pais
Ядерна програма Ірану розвивається «галопуючими темпами», і Міжнародне агентство з атомної енергії має недостатню інформацію щодо того, що відбувається, заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, опублікованому в п’ятницю.
У червні Іран почав демонтувати фактично все моніторингове обладнання Агентства, встановлене відповідно до ядерної угоди країни зі світовими державами 2015 року. Тоді Гроссі сказав, що це може завдати «смертельного удару» по шансах відновити угоду, яка фактично перестала працювати, після виходу з неї Сполучених Штатів у 2018 році.
«Суть у тому, що протягом майже п’яти тижнів я мав дуже обмежену інформацію, а ядерна програма йшла вперед галопуючими темпами, і, отже, якщо буде укладено угоду, мені буде дуже важко зрозуміти, що відбувалось протягом цього періоду вимушеної сліпоти", - сказав він El Pais.
"Це не неможливо, але це дуже складне завдання, яке, може потребувати певних угод", - сказав Гроссі під час візиту до Мадрида.
У червні Гроссі заявив, що є лише три-чотири тижні, щоб відновити принаймні частину моніторингу, який було скасовано до того, як МАГАТЕ втратило можливість аналізувати найважливішу ядерну діяльність Ірану.
Іран порушив багато обмежень угоди щодо своєї ядерної діяльності з того часу, як президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон з угоди та знову ввів санкції проти Тегерана в 2018 році. Іран проводить збагачення урану до військової категорії.
Західні держави попереджають, що Іран наближається до створення ядерної бомбу. Іран заперечує такий намір.
Непрямі переговори між Іраном і Сполученими Штатами щодо відновлення угоди 2015 року були припинені з березня.
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан заявив у п’ятницю, що його країна та Сполучені Штати дуже близькі до угоди щодо відновлення домовленості 2015 року, але Тегерану потрібні гарантії США, щоб уникнути подвійного покарання.
«Ми маємо перед собою готовий текст, і ми погоджуємося із більш ніж 95-96 відсотками його змісту, але в цьому тексті все ще є важливий недолік: нам потрібно отримати повну економічну вигоду від угоди", - цитують слова Амірабдоллахіана іранські ЗМІ.
Гроссі сказав, що він стурбований відсутністю інформації.
"Агентству потрібно було реконструювати базу даних, без якої, будь-яка угода не матиме стабільного підґрунтя, тому що якщо ми не знаємо, що там є, як ми можемо визначити, скільки матеріалу експортувати, скільки центрифуг залишити невикористаними ?" - сказав він.
Відповідаючи на запитання про повідомлення Reuters про те, що Іран продовжує збагачувати уран за допомогою передових машин на підземному заводі у Фордо, Гроссі сказав, що «технічний прогрес іранської програми стабільний».
- Голос Америки
"Нічні вовки", золото, "Сбєранк" та актори - що в сьомому пакеті санкцій ЄС
Новий, сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії, затверджений в четвер, включає заборону на торгівлю російським золотом, вносить у санкційний перелік 57 осіб та організацій, включаючи великий російський банк "Сбєрбанк", наближений до Кремля байкерський клуб "Нічні вовки", а також російських акторів Володимира Машкова, Сергія Безрукова, мера Москви Сергія Собяніна, деяких керівників ФСБ та Нацгвардії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала новий пакет санкцій "потужним сигналом" Москві.
«Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: ми будемо підтримувати високий тиск стільки, скільки потрібно», – написала вона у Twitter напередодні.
Високий представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель заявив, що нові санкції надалі обмежать спроможність Росії фінансувати війну. Він відзначив, що ЄС "заборонив найбільш важливий експортний товар після енергоресурсів - російське золото".
Український президент Володимир Зеленський назвав санкції недостатніми і закликав до запровадження більш потужних санкцій проти енергосектору РФ. "Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир", - сказав Зеленський у відеозверненні 20 липня.
Вперше під санкції потрапив громадянин країни ЄС
Вказуючи на обмежений пакет санкцій, порівняно з попередніми рішеннями ЄС, оглядачі назвали його "шостим з половиною" пакетом. Все ж, відзначає журналіст "Радіо Свобода" Ріхард Йозвяк, пакет містить нові положення - вперше під санкції потрапив громадянин країни ЄС Джозеф Гамбалек, який очолює європейську гілку "Нічних вовків". Раніше під санкції потрапляли особи з подвійним громадянством, вказує він.
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