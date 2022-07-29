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Фотосесія Зеленських викликала дискусію у США
Фотосесія подружжя Зеленських для американського журналу мод Vogue викликала обговорення у США. Деякі оглядачі критикують українського президента і його дружину за появу в гламурному журналі під час триваючої війни, інші вважають це ефективним шляхом, щоб привернути увагу до війни в Україні.
«Образливо для тисяч українців, що загинули та для американських платників податків, які все це фінансують», - так висловився про фотосесію ведучий та політичний оглядач телеканалу Fox News Такер Карлсон.
«Для чого ми надіслали 54 мільярди доларів Україні? Для того, щоб Зеленський і його дружина могли позувати для Vogue? У вас війна, і ви маєте час для фотосесій?» - обурюється у своєму Twitter консервативний політичний активіст Скотт Преслер, якого цитує американський журнал Newsweek.
В статті для Atlantic Council оглядач Пітер Дікінсон називає фотосесію "розумним кроком у інформаційній війні з Росією". "Фотосесія у світовому медійному бренді привертає увагу і є розумним кроком Зеленської, який свідчить про силу України і збільшує здатність країни робити удари значно вище своєї ваги в інформаційній війні з Росією", - пише Дікінсон.
У соціальних мережах спалахнула бурхлива дискусія. Як зазначає Newsweek, «Фотосесія Зеленських для Vogue у зруйнованій війною Україні розділила громадську думку».
"Байден каже: продовжуймо надавати мільярди доларів іноземної допомоги Україні, вона їх потребує! І от вам реальність: родина Зеленських частує нас фотосесією, аби з’явитися на обкладинці журналу Vogue", - обурюється конґресменка від Республіканської партії Майра Флорес.
Серед потоку коментарів, які наводить Newsweek багато і позитивних. Користувачі Instagram захищають рішення президентського подружжя позувати для журналу, наполягаючи на тому, що це допоможе пролити світло на війну, яка триває в Україні.
«У тому-то й суть, чорт забирай: змусити людей говорити про той жах, який коїться з українцями просто зараз», — зазначає один із користувачів соцмереж, якого цитує видання.
Як наголошує інший, «Що поганого в тому, щоб позувати для фотосесії, щоб поширити обізнаність про війну?»
До суспільної дискусії долучилась впливова американська газета Washington Post.
Як пише видання, «Важко уявити дурнішу причину відмовитися від підтримки України, ніж той факт, що відчайдушного лідера нації Володимира Зеленського сфотографувала Енні Лейбовіц для Vogue.
Газета наголошує: «Зеленський зустрічається із західними знаменитостями та з’являється в журналах, присвячених знаменитостям, тому що це єдиний спосіб тримати кризу в його країні у центрі уваги американської громадськості».
Звертаючись до критиків українського президента всередині США, автор статті пише: «Замість того, щоб злитися на політика, який відчайдушно намагається врятувати свою країну від знищення, ви б краще перенаправили обурення на ту державу, яка перетворює українські міста на руїни і примусово переселяє українців на російські землі».
«У цьому конфлікті є негідники. Володимира Зеленського серед них нема», - робить висновок Washington Post.
Володимир та Олена Зеленські знялися у Києві для глянцевого журналу Vogue. Інтерв'ю першої леді для видання дістало назву "Обличчя мужності". Зйомку провела легендарна фотографиня Енні Лейбовіц.
Свою появу на обкладинці Vogue і критику, пов'язану з цим фактом, перша леді прокоментувала, заявивши: "Я використовую кожну нагоду, щоб говорити про Україну".
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Роль російських найманців «Вагнера» в Україні «змінилася через брак піхоти», вважають британці
Британське міністерство оборони, оцінюючи хід війни в Україні, припускає, що російські військові потерпають від втрат, і що це могло стати однією з причин того, що британці називають зміною ролі російської приватної військової компанії «Вагнер» (ПВК Група Вагнера).
«Групі «Вагнер» імовірно передали відповідальність за певні сектори фронтової смуги, так як це роблять зі звичайними військовими підрозділами», - стверджується у британському зведенні.
...Російське міністерство оборони потерпає від значного браку бойової піхоти, але сил «Вагнера напевне буде недостатньо, щоб це мало значний вплив на перебіг війни.
Хоча найманці віддавна брали участь у російській війні проти України, таку зміну ролі британці вважають «значною», оскільки раніше група «зазвичай виконувала завдання, які відрізнялися від відкритих великомасштабних дій російських військових».
Зведення зауважує, що «цей новий рівень інтеграції підриває традиційні наполягання представників російської влади, які заперечували зв’язки між приватними військовими кампаніями і російською державою».
«Роль «Вагнера» напевне змінилася через те, що російське міністерство оборони потерпає від значного браку бойової піхоти, але сил «Вагнера напевне буде недостатньо, щоб це мало значний вплив на перебіг війни», - підсумовано у зведенні.
Європейський Союз ще в грудні 2021 року оприлюднив рішення про санкції щодо ПВК «Вагнер».
США і Велика Британія також наклали санкції на осіб пов’язаних з компанією.
«Група «Вагнер» відповідальна за серйозні порушення прав людини в Україні, Сирії, Лівії, в Центральноафриканській республіці, в Судані і в Мозамбіку», - сказано в офіційному повідомленні ЄС, де згадано про скоєні групою вбивства і катування.
Росія відкидала ті звинувачення і заявляла, що вагнерівці не представляють російську державу, та що Москва їм не платить.
Від 15 до понад 40 тисяч вбитих
В оприлюднених 29 липня офіційних даних Генерального штабу Збройних сил України щодо особових втрати російських військ сказано про «приблизно 40 500 вбитих» росіян.
Західні оцінки російських втрат часто нижчі, але багато джерел сходяться на думці, що ті втрати дуже великі, вказуючи, що українські втрати також «значні».
Україна офіційно не подає даних про свої втрати, але президент Володимир Зеленський в період найзапекліших боїв на сході говорив, що українська армія втрачала по 100 людей щодня, а один з його радників говорив про 200.
У липні Зеленський казав, що ця цифра зменшилася до приблизно 30 завдяки використанню українцями наданої Заходом далекосяжної зброї.
Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс 20 липня казав на конференції в Аспені, що згідно з американськими оцінками в Україні загинули приблизно 15 000 росіян, і можливо ще 45 000 зазнали поранень.
Керівник британської служби зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур також нещодавно подав цифру 15 000 вбитих російських військових, але зауважив, що ця оцінка дуже «стримана».
Британський міністр оборони Бен Воллес казав 29 червня, що загинули 25 000 росіян.
Британський коментатор з військових питань Шашанк Джоші зауважує, що Україна «очевидно має причину проштовхувати якомога вищу цифру» російських втрат і визнає, що всі оцінки у цій війні дуже приблизні, бо базуються на здогадах.
Але він підкреслює в журналі Economist, що російські втрати в Україні дуже великі, і що саме втрати пояснюють, «чому так багато російських батальйонів дуже ослаблені, чому їхній наступ на Донбасі повзучо повільний і чому та армія зараз нашкрябує резервні батальйони з добровольців».
Путіна від обурення в Росії на думку західних коментаторів рятує те, що в лавах російської армії служать і переважно гинуть молоді чоловіки з бідніших регіонів Росії, і значною мірою представники етнічних меншин.
Росія припинила подавати дані про свої втрати в Україні ще на початку вторгнення, визнавши у березні загибель лише 1 351 військового.
Але російські журналісти станом на середину липня змогли підтвердити загибель принаймні 4 760 росіян, послуговуючись такими джерелами як повідомлення родичів, та оголошення місцевих органів влади і регіональної преси смерть про поховання вбитих солдатів.
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