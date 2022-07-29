Фотосесія Зеленських викликала дискусію у США

Фотосесія подружжя Зеленських для американського журналу мод Vogue викликала обговорення у США. Деякі оглядачі критикують українського президента і його дружину за появу в гламурному журналі під час триваючої війни, інші вважають це ефективним шляхом, щоб привернути увагу до війни в Україні.

«Образливо для тисяч українців, що загинули та для американських платників податків, які все це фінансують», - так висловився про фотосесію ведучий та політичний оглядач телеканалу Fox News Такер Карлсон.

«Для чого ми надіслали 54 мільярди доларів Україні? Для того, щоб Зеленський і його дружина могли позувати для Vogue? У вас війна, і ви маєте час для фотосесій?» - обурюється у своєму Twitter консервативний політичний активіст Скотт Преслер, якого цитує американський журнал Newsweek.

В статті для Atlantic Council оглядач Пітер Дікінсон називає фотосесію "розумним кроком у інформаційній війні з Росією". "Фотосесія у світовому медійному бренді привертає увагу і є розумним кроком Зеленської, який свідчить про силу України і збільшує здатність країни робити удари значно вище своєї ваги в інформаційній війні з Росією", - пише Дікінсон.

У соціальних мережах спалахнула бурхлива дискусія. Як зазначає Newsweek, «Фотосесія Зеленських для Vogue у зруйнованій війною Україні розділила громадську думку».

"Байден каже: продовжуймо надавати мільярди доларів іноземної допомоги Україні, вона їх потребує! І от вам реальність: родина Зеленських частує нас фотосесією, аби з’явитися на обкладинці журналу Vogue", - обурюється конґресменка від Республіканської партії Майра Флорес.

Серед потоку коментарів, які наводить Newsweek багато і позитивних. Користувачі Instagram захищають рішення президентського подружжя позувати для журналу, наполягаючи на тому, що це допоможе пролити світло на війну, яка триває в Україні.

«У тому-то й суть, чорт забирай: змусити людей говорити про той жах, який коїться з українцями просто зараз», — зазначає один із користувачів соцмереж, якого цитує видання.

Як наголошує інший, «Що поганого в тому, щоб позувати для фотосесії, щоб поширити обізнаність про війну?»

До суспільної дискусії долучилась впливова американська газета Washington Post.

Як пише видання, «Важко уявити дурнішу причину відмовитися від підтримки України, ніж той факт, що відчайдушного лідера нації Володимира Зеленського сфотографувала Енні Лейбовіц для Vogue.

Газета наголошує: «Зеленський зустрічається із західними знаменитостями та з’являється в журналах, присвячених знаменитостям, тому що це єдиний спосіб тримати кризу в його країні у центрі уваги американської громадськості».

Звертаючись до критиків українського президента всередині США, автор статті пише: «Замість того, щоб злитися на політика, який відчайдушно намагається врятувати свою країну від знищення, ви б краще перенаправили обурення на ту державу, яка перетворює українські міста на руїни і примусово переселяє українців на російські землі».

«У цьому конфлікті є негідники. Володимира Зеленського серед них нема», - робить висновок Washington Post.

Володимир та Олена Зеленські знялися у Києві для глянцевого журналу Vogue. Інтерв'ю першої леді для видання дістало назву "Обличчя мужності". Зйомку провела легендарна фотографиня Енні Лейбовіц.

Свою появу на обкладинці Vogue і критику, пов'язану з цим фактом, перша леді прокоментувала, заявивши: "Я використовую кожну нагоду, щоб говорити про Україну".