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- Голос Америки
- Катерина Лісунова
В Конгресі очікують на остаточне схвалення можливості навчань українських пілотів у США
В проекті оборонного бюджету США на 2023 рік, затвердженому Палатою представників США, передбачено 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів.
Серед поправок, схвалених у процесі обговорення, було оголошено положення від члена Конгресу Адама Кінзінгера про виділення 100 мільйонів доларів США на навчання українських пілотів і наземних екіпажів для ознайомлення з американськими літаками.
Мета цього закону в тому, щоб зміцнювати наше партнерство з Україною в надії, що український народ зможе захистити свій суверенітет від будь-якої небезпеки зараз та в майбутньому. Я з нетерпінням очікую співпраці з моїми колегами у Сенаті, щоб передати цей важливий законопроект на стіл Президента БайденаЧлен Палати представників Конгресу США, Адам Кінзінгер
Кінзінгер коментує Голосу Америки, що «Мета цього закону в тому, щоб зміцнювати наше партнерство з Україною в надії, що український народ зможе захистити свій суверенітет від будь-якої небезпеки зараз та в майбутньому. Я з нетерпінням очікую співпраці з моїми колегами у Сенаті, щоб передати цей важливий законопроект на стіл президента Байдена».
Сенат має схвалити свою версію законопроекту, перш ніж законодавці з обох палат зможуть розробити компромісний законопроект на конференції, щоб проголосувати за нього та надіслати президенту Джо Байдену.
“Українці продемонстрували неймовірну мужність протистоячи та зупиняючи війну Путіна. Ось чому наші партнери неодноразово говорили нам, що їм потрібні винищувачі та ракетні системи «повітря - поверхня», щоб захистити свою країну від неспровокованого та незахищеного вторгнення Росії” – додає Кінзінгер.
Минулого тижня, голова штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун також заявив, що США та союзники розглядають можливість надання Україні винищувачів та навчання українських пілотів.
"Це не будуть російські [літаки], можу вам сказати, - заявив Браун. - Однак не можу сказати, що точно це буде". Серед можливих варіантів Браун перелічив шведський Gripen, французький Dassault Rafale а також Eurofighter Typhoon.
"Я вважаю, що ми маємо аспект відповідальності, - наводить видання Military Times слова Брауна на форумі, - як щодо наших союзників та партнерів, надавати їм навчання щодо різних спроможностей. Частково це означає розуміння, куди Україна хоче йти і як підтримати їх тепер".
Торік процес схвалення законопроекту Сенатом тривав довше, ніж очікувалося. Палата представників прийняла свою версію законопроекту 23 вересня, але Сенату було важко дотриматися тих самих строків. Лідери обох палат нарешті оприлюднили компромісний законопроект 7 грудня, минаючи звичайний процес конференції. Цей законопроект був схвалений обома палатами до 15 грудня, і невдовзі після цього він був підписаний.
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Олена Зеленська «готова бути більш публічною», щоб розповідати про Україну
Дружина українського президента Олена Зеленська, яка на тлі російської війни почала брати на себе більш публічну роль, каже, що готова і робити це більше, щоб напряму звертатися до світу з інформацією про Україну.
До російського вторгнення Олена Зеленська рідко давала інтерв’ю, але на тлі війни стала більше спілкуватися з пресою.
...Зараз в Україні кожен воює на своєму фронті... це робота, і я повинна її виконувати.Олена Зеленська
В той час, як президент Зеленський не виїжджає з України, його дружина цього місяця виступала у Конгресі США, де закликала американських законодавців допомагати українській армії зброєю для досягнення «спільної великої перемоги».
В інтерв’ю цього тижня Британській телерадіомовній корпорації (Бі-Бі-Сі) Зеленська сказала, що вважає своїм обов’язком «використовувати кожну можливість щоб розповідати про Україну».
«В мирний час я не звикла до надмірної уваги, але зараз в Україні кожен воює на своєму фронті, і я готова бути більш публічною, щоб досягти більше людей, щоб сказати їм правду про Україну. Тут не може бути ніяких сентиментів - це робота, і я повинна її виконувати», - сказала вона.
Ще на початку теперішнього спалаху російської війни Олена Зеленська дописі у французькому часописі Le Parisien у березні стверджувала, що вона знає, що повинна робити.
Те, що моя дружина тут - є прикладом. Я вважаю, що вона відіграє в Україні дуже потужну роль.Володимир Зеленський
«Паніка охоплює тоді, коли не знаєш, що робити. Я дуже добре знаю, що ми повинні робити, і це знають українці. Наш план - захистити українців і перемогти», - написала Зеленська, яка в одному з доброчинних проектів задіяла дружину французького президента Бріджит Макрон і дружину польського президента Аґату Корнгаузер-Дуду для евакуації на лікування у Європі українських дітей хворих на рак.
В інтерв’ю британській газеті Guardian у червні Зеленська сказала, що впродовж певного періоду з дітьми полишала Київ, щоб уникнути «найменшого шансу» захоплення президентської сім’ї російськими окупантами, аби вони не могли використовувати це для тиску.
Олена Зеленська, яка має великий досвід роботи на телебаченні, коли співпрацювала з чоловіком у його комедійному шоу, каже, що розуміє усі негативні аспекти публічності.
Стосовно теперішніх дискусій довкола її портретів з чоловіком для журналу Vogue вона сказала Бі-Бі-Сі, що «завжди будуть якісь питання, але «краще щось робити і зазнавати критики, ніж не робити нічого».
«Я використовую кожну можливість, щоб розповідати про Україну, а це була величезна можливість, бо Vogue читають мільйони людей; це дуже популярне видання, і можливість звертатися до них напряму - це був мій обов’язок, і це був цікавий досвід», - сказала вона.
В публікації Vogue в інтернеті процитовано слова президента Зеленського про дружину: «Для жінок і дітей те, що моя дружина тут - є прикладом. Я вважаю, що вона відіграє в Україні дуже потужну роль».
"Сенат відносить РФ до категорії міжнародних вигнанців". Ексклюзивне інтерв'ю із сенатором, Джимом Рішем
В середу 20 липня група сенаторів внесла резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом проти українського народу. Його основними авторами виступили сенатор-республіканець Джим Ріш та сенатор-демократ Бен Кардін.
"Хоча ця резолюція й не містить юридичного визначення того, що Росія є державою-спонсором тероризму, - це є важливим визнанням зі сторони Сенату, що ми відносимо Росію до тієї ж категорії, що й Кубу, Північну Корею, Сирію та Іран – до міжнародних вигнанеців".Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо
В середу 27-го липня, до Сенату був внесений законопроект Акт про Глобальну Продовольчу Безпеку. Основним автором законопроекту також виступив сенатор-республіканець Джим Ріш та його інший демократичний колега, сенатор Боб Кейсі.
"Законодавство, яке передбачає продовження глобальної продовольчої програми до 2028 року, прийнято в той час, коли світ бореться з міжнародною продовольчою кризою, частково через російське вторгнення в Україну. Разом Україна та Росія експортують майже третину світового обсягу пшениці та ячменю", - йдеться у документі.
Сенатор-республіканець від штату Айдахо, Джим Ріш є співголовою сенатського комітету із міжнародних відносин, через який проходить більшість ініціатив пов’язаних із Україною. Ріш особисто відвідував Україну після початку повномасштабного російського вторгнення Росії, 24-го лютого. Журналістка Голосу Амерки, Катерина Лісунова ексклюзивно поспілкувалась із сенатором про нинішні ініціативи Конгресу, а також про те як саме вони можуть допомогти Україні та коли варто очікувати їхнього погодження в обох палатах.
Коментуючи одноголосне погодження резолюції про заклик до Держсекртаря США визнати РФ країною, яка спонсорує тероризм, Ріш зауважив, що це чіткий сигнал, що Сенат сприймає Росію на рівні із іншими спонсорами тероризму, такими як КНДР, Сирія, Іран та Куба.
"Сполучені Штати Америки мають офіційно визнати це геноцидом. Тому що, так повинно бути. Це жорстокі вчинки. Важко повірити, що люди можуть робити такі речі із іншими людьми. Але Путін це зробив. Росіяни це зробили. І їх потрібно притягнути до відповідальності, на це треба вказати усьому світу".Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо
"Я радий, що Сенат ухвалив цю резолюцію. Я сподіваюся, це надішле потужний сигнал Росії, що ми уважно стежимо за її злочинами і що вона буде притягнута до відповідальності за свої дії. Хоча ця резолюція й не містить юридичного визначення того, що Росія є державою-спонсором тероризму, - це є важливим визнанням зі сторони Сенату, що ми відносимо Росію до тієї ж категорії, що й Кубу, Північну Корею, Сирію та Іран – до міжнародних вигнанців," - зауважив Ріш у письмовому коментарі для журналістки Голосу Америки, Катерини Лісунової.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Ви автор та співавтор кількох резолюцій та ініціатив щодо України. Однією з них є резолюція про визнання дій Росії геноцидом українського народу. Чи могли б ви розповісти нам більше про цю резолюцію? Яка її суть, основна мета цієї резолюції?
Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо: Я вважаю, що основним та найважливішим моментом є визнання того, що в дійсності відбувається. Щоб Сполучені Штати Америки офіційно визнали це геноцидом. Тому що, так повинно бути. Це жорстокі вчинки. Важко повірити, що люди можуть робити такі речі із іншими людьми. Але Путін це зробив. Росіяни це зробили. І їх потрібно притягнути до відповідальності, на це треба вказати усьому світу.
К.Л.: За словами експертів, з якими я спілкувалася, резолюція не така потужна, як закон, і вона може не мати великого впливу. Отже, якщо ця резолюція буде прийнята Конгресом, який буде практичний вплив на підтримку України, на допомогу українському народу?
Д.Р.: Мета цієї резолюції - вказати на факт, визнати його і прийняти ситуацію як геноцид. Стосовно того, як ця резолюція вплине? Вона допоможе нам просувати інші законодавчі акти разом із тими, що насправді "кусаються". Як наприклад, резолюція про визнання Росії державою-спонсором тероризму і тому подібне. Звичайно, що резолюція про геноцид йде разом із цими питаннями. Вона підкреслює їх. Вона зміцнює їх. Вона посилює наші заяви.
К.Л.: Також цієї середи ви внесли іще одну законодавчу ініціативу, це Акт про глобальну продовольчу безпеку. Можете розповісти нам більше про цей документ, про що він? У чому суть цієї законодавчої ініціативи?
Д.Р.: Як нам відомо, маючи 8-м мільярдів людей на цій планеті ми постійно зіштовхуємося із проблемою світового голоду. Сполучені Штати, є основним постачальником продовольства, незалежно від того, чи є воно нашим, чи ми купуємо його у інших, щоб допомогти людям, які відчайдушно потребують цієї допомоги. Акт про глобальну продовольчу безпеку визначає пріоритетність того, де їжа найбільше потрібна. І це один із його пунктів. Також, цей законопроект закликає допомогти людям, які не мають їжі, самостійно виробляти необхідне продовольство. В законопроекті є багато важливих положень, які стосуються глобального голоду. Що є великою проблемою.
"Це широкомасштабні зусилля в Конгресі. Є багато людей, які залучені до того, щоб переконати адміністрацію просувати як питання озброєння, так і гуманітарної допомоги".Джеймс Ріш, сенатор-республіканець від шатату Айдахо.
К.Л.: Говорячи про глобальний голод та нинішню ситуацію у Чорному морі. На наступний день після підписання угоди в Стамбулі Росія атакувала український порт в Одесі. На вашу думку, який це дає сигнал для західного світу, для демократичного світу? Чи є сенс нині вести дипломатичні переговори з Росією?
Д.Р.: Це дуже розчаровує, тому що не можна довіряти росіянам. Все, що вони роблять, щоразу доводить, що їм не варто довіряти. Але це не означає, що ми повинні припинити перемовини із ними. У більшості випадків ми продовжуємо спілкуватись з людьми, навіть якщо ми з ними не згодні. Але, безумовно, бомбардування Одеси одразу після підписання угоди, було сигналом від росіян, який звучить так : «Окей, ми на це погодилися, але ми не обов’язково будемо дотримуватись своїх зобов’язань». Це їхня сутність. Те, що зараз відбувається в Україні, не закінчиться ніколи. Росіяни вкотре демонструють неблагонадійність, на яку вони здатні. Це вкотре доводить світові, що Росії не можна довіряти. І це триватиме ще дуже, дуже довго, навіть після того, як в Україні припиняться бої.
К.Л.: Давайте повернемося до ваших законодавчих ініціатив. Нині ми чуємо про створення низки важливих ініціатив які стосуються України, але більшість із них поки що не пройшли Конгрес. Як ви думаєте, коли обидві ваші ініціативи, будь-то «резолюція про визнання геноциду» чи «Акт про глобальну продовольчу безпеку», пройдуть Конгрес?
"Усе не закінчиться навіть коли припиняться бої. Ворожнеча, яку, на мою думку, світ та українці справедливо відчувають до росіян за те, що вони зробили, – це відчуття передаватиметься через покоління. Майбутні покоління заплатять велику ціну за те, що Росія зробила".Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо
Д.Р.: Акт про глобальну продовольчу безпеку, ймовірно, трохи відстає від інших бо він найновіший. Але безумовно, ми покладаємо великі надії на ухвалення резолюції про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу, у найближчому майбутньому. Вже наступного тижня, у вівторок, ми також збираємося прийняти резолюцію про вступ, щоб приєднати Швецію та Фінляндію до НАТО. Звісно, ця резолюція не пов’язана безпосередньо з Україною, але водночас, дуже пов’язана з Україною, опосередковано. Тому що Путін сам накликав це на себе. Саме він змусив ці дві країни приєднатися до НАТО. І, як ми завжди повторювали, двері в НАТО залишаються відкритими. Росія не має права, і по факту, не має можливості вирішувати, хто може вступати до міжнародних організацій, а хто ні.
К.Л.: Чи відповідні резолюції та акти вже подані до Палати представників? Чи ви готові погодити їх в обох палатах?
Д.Р.: Процедура працює наступним чином: резолюція або законопроект мають бути погоджені спочатку в одній палаті, а потім перейти на голосування до іншої. Іноді, в кожній із палат створюють дзеркальні документи. Це дивна процедура. Так не відбувається завжди. Тож, коли ми закінчимо проходження тут, в Сенаті, ці ініціативи просто відправляться на голосування в Палату Представників, для погодження там.
К.Л.: Чи можете ви поділитись, над якими іще ініціативами що стосуються України ви зараз працюєте?
Д.Р.: Як відомо, вже був прийнятий законопроект про допомогу Україні як у військовому, так і в гуманітарному аспектах. І це частина роботи над поставками зброї. Те саме стосується відправки гуманітарної допомоги. Отже, цей законопроект вже пройшов, але процеси не можуть бути миттєвими. І в багатьох випадках це вимагає поштовху. Що ми зараз і робимо. Це широкомасштабні зусилля в Конгресі. Є багато людей, які залучені до того, щоб переконати адміністрацію просувати як питання озброєння, так і гуманітарної допомоги.
К.Л.: І наостанок, чи ви хотіли би щось додати до цієї теми? Про нинішню роботу Конгресу щодо підтримки України.
Д.Р.: Поки що, лише кілька членів Конгресу побували в Україні та побачили це спустошення. Вони спілкувались з людьми, які стали свідками жорстокості росіян. Я хотів би, щоб усі мої колеги мали можливість поїхати туди, поговорити з цими людьми та побачити на власні очі, що росіяни там зробили. Усе не закінчиться навіть коли припиняться бої. Ворожнеча, яку, на мою думку, світ та українці справедливо відчувають до росіян за те, що вони зробили, – це відчуття передаватиметься через покоління. Майбутні покоління заплатять велику ціну за те, що Росія зробила.
Нагадаємо, раніше Катерина Лісунова поспілкувалася із іншим співавтором резолюції про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу, сенатором-демократом Беном Кардіним.
"Ми бачимо систематичні дії Росії проти мирного населення, спрямовані на знищення української культури. Вони вивозять українців до Росії, зокрема дітей без супроводу, щоб перенавчати їх, намагаючись знищити українські традиції та культуру, – це і є геноцид," - заявив Кардін у ексклюзивному інтерв'ю.
Дивіться також: Ексклюзивне інтерв’ю з сенатором Джимом Рішем: про законодавчі ініціативи та підтримку України в Сенаті.
- Голос Америки
CША та 37 країн ОБСЄ створюють комісію для вивчення стану прав людини в Росії – речник Державного департаменту
ОБСЄ має створити спеціальну комісію для вивчення ситуації з правами людини в Росії.
Про те, що Сполучені Штати та 37 інших країн-членів Організації з безпеки та співпраці в Європі закликають звернутися до спеціального, Московського механізму, який уможливлює створення такої комісії, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
У заяві мовиться, що цей механізм буде задіяно вже втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
«Перші два звернення були зосереджені на веденні Росією війни та задокументовані серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та порушення прав людини в Україні з боку російських військ. Цей останній заклик створить експертну місію для огляду ситуації з правами людини в самій Росії», – мовиться у заяві речника Державного департаменту, розміщеній на сайті відомства у четвер, 28 липня.
Про це також повідомила місія США в ОБСЄ на своїй сторінці у твітері.
Як мовиться у заяві, звернення є відповіддю на нещодавні дії російської влади щодо обмеження свободи вираження поглядів, мирних зібрань і асоціацій у Росії, а також на повідомлення про катування та інше жорстоке поводження з громадянами Російської Федерації та іншими особами, яких утримують під вартою в Росії.
«Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжуватимуть притягати російський уряд до відповідальності за порушення та зловживання правами людини», – мовиться у заяві речника Державного департаменту.
Другий звіт, підготовлений незалежними експертами за дорученням Організації з безпеки і співпраці в Європі, стосувався дій Росії в Україні. Він підтвердив дані першого звіту, що готувався у перші місці повномасштабної війни Росії проти України, який виявив серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, що відбуваються системно і з «чіткими закономірностями», і «пов’язано здебільшого з російськими збройними силами».
Згідно з правилами ОБСЄ, місія експертів матиме мандат дослідити, чи порушує Росія свої зобов’язання перед ОБСЄ щодо прав людини, та те, як дії російського уряду вплинули на громадянське суспільство, свободу ЗМІ, верховенство права та здатність демократичних процесів та інститутів функціонувати в Росії.
ОБСЄ, в рамках Московського механізму, вибере групу з 45 незалежних експертів, які не повинні походити з країни, щодо якої ведеться розгляд, так і з країн, які ініціювали процес.
У вересні за результатами роботи місія має підготувати звіт для ознайомлення усіх держав-учасниць ОБСЄ та громадськістю.
Московський механізм, затверджений 1991 року, є доповненням до Віденського механізму. Згідно з ним, експертні комісії надсилаються до держав-учасниць, щоб допомогти їм у вирішенні проблеми, пов'язаної з правами людини.
Зокрема, у рамках Московського механізму експерти ОБСЄ раніше не визнали Білорусь стороною збройного конфлікту в Україні, незаважаючи на те, що її територія використовується російськими військакми для запуску ракет по Україні.
Уперше Московський механізм був активований у 1992 році після повідомлень про напади на цивільних осіб у Боснії та Герцеговині, а також у Хорватії.
Щодо Росії Московський механізм ОБСЄ було застосовано у 2018 році, коли Росію закликали розслідувати порушення прав людини у Чечні. Серед питань, які мала дослідити комісія, було питання про систематичне переслідування представників ЛГБТ-спільноти.
Раніше Росія звинувачувала ОБСЄ та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) у перевищенні своїх повноважень та розпалюванні «русофобії».
Як США та Китай контролюють ризики, покаже візит спікерки Палати представників США до Тайваню - експерти
Тайвань (AP) — Експерти кажуть, що дискусія, яку викликав можливий візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню, упускає ключовий момент: справжню увагу слід зосередити на тому, як Сполучені Штати та Китай врегулюють свої розбіжності, щоб ризики конфронтації не виходять з-під контролю.
Новини про можливий візит Пелосі викликали інтенсивне обговорення щодо можливої дипломатичнлої військової реакцій Китаю. Але для Тайваню візит — якщо він відбудеться — буде лише останньою точкою боротьби в і без того напруженій ситуації, яка десятиліттями затьмарювала демократію на острові.
«Головна ідея полягає не в тому, щоб Пелосі приїхала на Тайвань, а в тому, щоб подивитися, як США та Китай ефективно контролюють ризики, які можуть виникнути», — сказав Артур Чжин-Шен Ван, експерт із оборонних досліджень у Центральному поліцейському університеті Тайваню. .
Ванг сказав, що розмова в четвер між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном стала прикладом того, як дві сторони можуть регулювати свої розбіжності шляхом діалогу. Той факт, що це сталося під час дебатів щодо візиту Пелосі на Тайвань, є ознакою принаймні «базового рівня взаєморозуміння», сказав він.
Тайвань прагне балансу між двома великими державами.
Президент Тайваню Цай Ін Вень «робив усе можливе, щоб уникнути непотрібних провокацій, зберігаючи цілісність тайванської демократії», — сказав Вінсент Чао, колишній директор політичного відділу представництва Тайваню у Вашингтоні, округ Колумбія.
Якщо її поїздка відбудеться, Пелосі стане обраним посадовцем найвищого рангу в США, який відвідав Тайвань з тих пір, як Ньют Ґінгріч поїхав туди понад 25 років тому.
Тайванські експерти кажуть, що вони не очікують, що Китай відповість прямою військовою конфронтацією, і що важливо розглядати потенційний візит у контексті.
"Це не непотрібна провокація. Це дотримання прецеденту, який був створений із США та Тайванем", - сказав Чао.
Для дипломатично ізольованого уряду Тайваню будь-який обмін думками з іноземним політичним лідером сприймається як позитивний.
"Ми дуже вдячні спікерці Пелосі, яка протягом багатьох років дуже підтримувала Тайвань і була дружньою, і ми будемо раді вітаті будь-якого дружнього іноземного гостя", - сказав у середу прем'єр-міністр Тайваню Су Ценг Чанг.
Китай продовжує змушувати Тайвань мовчати на світовій арені, виступаючи проти всіх офіційних обмінів між островом та іншими урядами. Він перехопив дипломатичних союзників Тайваню, включаючи багато малих острівних держав, пропонуючи їм доступ до ресурсів і підтримку Пекіна. І Китай погрожує урядам, які відправляють офіційних відвідувачів на Тайвань, як це було зроблено з Францією, Литвою та Європейським Союзом, зокрема.
Візит Пелосі не більша загроза, ніж коментарі Байдена про те, що США мають військове зобов’язання захищати Тайвань, сказала Наташа Кассам, директор програми громадської думки та зовнішньої політики Інституту Лоуї в Австралії. Байден говорив про це тричі, хоча законодавство та політика США є більш неоднозначними. Ці зауваження викликали різкий осуд з боку Пекіна, але не призвели до військових дій.
Експерти кажуть, що лише за кілька місяців до найважливішого для Китаю 20-го партійного з’їзду восени, на якому Сі, як очікується, обійме третій термін на посаді лідера партії та країни, Китай навряд чи зробить якісь дестабілізуючі кроки.
«Китай каратиме Тайвань насамперед за допомогою залякування», — сказав Куо Юйжень, експерт із оборонних досліджень Інституту досліджень національної політики Тайваню, посилаючись на минулий випадок, коли Китай обстріляв ракетами порти на острові в 1995-1995 роках. Криза в Тайванській протоці 1996 року.
Не всі жителі Тайваню підтримують візит Пелосі, і вона не настільки відомою, як колишній президент США Дональд Трамп або президент США Джо Байден.
Погожого п'ятничного ранку в столиці острова туристи та сім'ї, які прогулювалися парком Даан, сказали, що не відчувають загрози війни.
Келлі Чоу, жителька Тайчжуна, яка приїхала у Тайбей у відпустку, сказала, що не відчувала жодної напруги через можливість нападу Китаю на Тайвань.
«Я бачила новини, але не думаю, що там буде якийсь військовий рух, — сказала Чоу. - Я думаю, що якщо вони справді вторгнуться, нічого хорошого з цього не вийде. Це буде погано для обох сторін".
Чоу не підтримує візит Пелосі, кажучи, що це «спричинить більше проблем і виникне суперечка».
76-річний житель Тайбею, який назвав лише своє прізвище, Сяо, сказав, що візит Пелосі надасть «символічну підтримку».
"Але насправді, чи отримає Тайвань з цього якусь користь, це велике питання", - сказав він.
Наполегливість Китаю щодо Тайваню зросла в останні роки, і Народно-визвольна армія регулярно літає військовими літаками на острів. Китай також намагався покарати Тайвань за допомогою економічних заходів, наприклад, заборонивши експорт ананасів і морського окуня з острова до Китаю.
Візит Пелосі, ймовірно, спричинить короткочасну напругу, сказав Ван, експерт з оборонних досліджень, але він відкинув агресивні загрози з боку націоналістичних кіл Китаю, включно з Ху Сіцзінь, колишнім редактором державної газети Global Times.
Цього тижня, коли Тайвань проводить щорічні військові навчання для підготовки до можливого китайського вторгнення, японські військові заявили, що в понеділок помітили китайський розвідувальний дрон, який летів у міжнародних водах біля східного узбережжя Тайваню.
Військові ризики реальні, кажуть експерти, але навряд чи досягнуть рівня війни.
"Інтенсивні спекуляції з боку всіх свідчать про те, як Тайвань кидають навколо, як політичний футбол, і вони абсолютно марні", - сказав Кассам з Інституту Лоуі.
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