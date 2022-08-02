Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ – Рау

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань у вівторок, повідомляє АР. Вона стала американським посадовцем найвищого рангу, який прибув на острів за 25 років.

Літаки, кораблі в русі

Рано у вівторок кілька китайських військових літаків і військових кораблів наблизилися до середньої лінії в Тайванській протоці, повідомляє неназване джерело, цитоване агентством новин Reuters.

Джерело повідомило, що китайський літак здійснив "дуже провокаційні" тактичні ходи, коротко "торкнувшись" неофіційної лінії розмежування та повернувшись на іншу сторону протоки. Тайвань направив літак для моніторингу ситуації, додає Reuters.

Офіційні особи Білого дому в понеділок відмовилися підтвердити візит Пелосі, але закликали Китай утриматися від будь-яких військових провокацій.

«Немає причин для Пекіна перетворювати потенційний візит, який відповідає давній політиці США, на якийсь кризовий конфлікт або використовувати його як привід для посилення агресивної військової активності в Тайванській протоці або навколо неї», — сказав Джон Кірбі, посадовець Ради національної безпеки Білого дому.

Кірбі висловив стурбованість тим, що Китай може відповісти ракетним обстрілом Тайваню, проведенням масштабних військових навчань, або відправкою великої кількості літаків через середню лінію. За його словами, Китай також може подати «фальшиві судові позови», наприклад стверджуючи, що Тайванська протока не є міжнародним водним шляхом.

Розкол після громадянської війни

Тайвань і Китай розділилися в 1949 році після громадянської війни, коли переможені націоналістичні сили втекли на Тайвань і створили уряд, який згодом переріс у демократію.

Відтоді Комуністична партія Китаю пообіцяла захопити Тайвань, у разі потреби застосувавши силу, хоча островом ніколи не керувала Комуністична партія.

Сполучені Штати офіційно розірвали відносини з Тайванем у 1979 році, коли вони визнанли Китай. Проте Сполучені Штати продовжували підтримувати неофіційні відносини з Тайванем і постачали йому оборонну зброю згідно з мандатом Конгресу США.

Протягом десятиліть це балансування допомагало зберегти мир , але в останні роки китайські лідери виросли занепокоєні, що Вашингтон може перейти до більш явної підтримки Тайваню.

Тричі президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що США захищатимуть Тайвань військовим шляхом у разі вторгнення Китаю.

Хоча офіційні особи США заперечують будь-які зміни в політиці, коментарі Байдена відрізнялися від коментарів багатьох його попередників, які використовували тактику «стратегічної неоднозначності», коли справа стосується оборони Тайваню.

У цьому контексті візит Пелосі викликає ще більше занепокоєння для Китаю, вважає Аманда Сяо, старший тайванський аналітик Міжнародної кризової групи.

«Ми бачили дуже чіткі повідомлення з Пекіна про те, що Китай має намір відповісти силою, якщо візит відбудеться. І я вважаю, що ці сигнали слід сприймати досить серйозно», — сказав Сяо «Голосу Америки».

Сяо очікує «значного посилення» китайської військової діяльності навколо Тайваню під час та після візиту Пелосі. За останні місяці Китай вже облетів рекордно велику кількість військових літаків навколо зони розпізнавання ППО Тайваню.

Це був би візит США найвищого рівня на Тайвань з 1997 року, коли колишній спікер Палати представників Ньют Ґінгріч очолив там делегацію Конгресу.

В інтерв'ю Голосу Америки Ґінгріч висловив підтримку поїздці Пелосі, яка, за його словами, ймовірно, лише «роздратує» американсько-китайські зв'язки. «Я думаю, що це, з одного боку, багато галасу ні про що», — сказав Ґінгріч.

Але багато аналітиків попереджають, що Китай став набагато могутнішим і сміливішим з кінця 1990-х років, коли Ґінґріч відвідав країну.

«Я думаю, що Китай, з яким ми зараз маємо справу під керівництвом [президента] Сі Цзіньпіна, є більш наполегливим, більш амбітним і, я думаю, більше стурбований тим, щоб виглядати слабким у такі моменти», — сказав Сяо.

Ще один фактор: майбутній з’їзд Комуністичної партії, на якому очікується, що Сі отримає третій термін на посаді вищого лідера Китаю. Однак незрозуміло, як зустріч вплине на відповідь Китаю.

«Вони все одно воліли б мати відносно стабільне зовнішнє середовище у цей ключовий перехід, — сказав Сяо. - Але з іншого боку, оскільки зараз напередодні ХХ з’їзду партії, керівництво відчуває певний тиск, щоб продемонструвати, що цим не скористаються».

У Тайвані велика частина жителів відчуває полегшення від того, що Пелосі, схоже, просувається вперед із візитом, що, на їхню думку, свідчить про прихильність США збереженню миру в Тайванській протоці, за словами Вільяма Янга, журналіста та президента Тайбею. Клубу іноземних кореспондентів Тайваню.

"Але я думаю, що з іншого боку, є група тайванців, які дуже підозріло ставляться до намірів, мети та ефекту візитів", - сказав він. «Багато з них сумніваються, чи справді це прискорить темп розлючення Китаю, підштовхнувши Китай до більш нерозумних і нерозумних дій проти Тайваню, особливо через вторгнення Росії в Україну».