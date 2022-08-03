Пелосі: "США віддані безпеці Тайваню". Політики у США порівнюють Тайвань та Україну

"США віддані безпеці Тайваню", - заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в середу під час прес-конференції в Тайвані.

"Дуже важливо, щоб сигнал був чіткий, - вказала Пелосі, відповідаючи на питання преси щодо реакції Китаю на її візит. - [США] віддані безпеці Тайваню і йдеться про наші спільні цінності демократії та свободи і те, як Тайвань був прикладом для світу"

Пояснюючи свій візит до Тайваню, в статті для Washington Post напередодні спікерка наголосила на важливості підтримки демократії на тлі російської війни проти України.

"Своїм візитом на Тайвань, ми підтверджуємо нашу відданість демократії: підтрверджуємо, що свободи Тайваню - та всіх демократій - потрібно поважати", - написала Пелосі.

"Ми проводимо цей візит у час, коли світ стоїть перед вибором між автократією і демократією. Росія веде задуману наперед, незаконну війну проти України, вбиває тисячі невинних - навіть дітей - важливо, щоб Америка та наші союзники чітко зазначили, що ми не відступимо перед автократами".

Візит на Тайвань, який загрожував посилити напругу у відносинах між США та Китаєм, отримав підтримку низки колег Пелосі із опозиційної партії.

Так, конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер підтримав поїздку Пелосі і також провів паралелі з Україною.

"Тайвань та Україна мають багато спільного, - твітував Кінзінгер у вівторок. - Жодна з них не була частиною свого сусіда і обидві якляють собою успіхом демократії і є загрозою для репресій".

Пелосі прибула на Тайвань у вівторок. Вона стала американським посадовцем найвищого рангу, який прибув на острів за 25 років. Китай різко відреагував на візит Пелосі, включаючи маневри військвих літаків та кораблів поблизу Тайваню.