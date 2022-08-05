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Канада долучиться до підготовки українських військових у Британії
Збройні сили Канади надішлють до Великобританії 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами спільно з британськими військовими задля навчання українських Збройних сил, повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд 4 серпня.
«Канада дозволила розгортання персоналу Збройних сил Канади для навчання новобранців Збройних сил України, які прагнуть збільшити чисельність своїх сухопутних сил перед обличчям триваючого, неспровокованого, невиправданого та незаконного вторгнення Росії», – повідомляє офіційний сайт уряду Канади.
Згідно з повідомленням, на початку йдеться про розгортання канадських сил терміном у приблизно чотири місяці.
Перша з трьох навчальних груп, що складатиметься приблизно з 90 військовослужбовців, буде в основному набрана з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні (Альберта).
Повідомляється, що перші курси під керівництвом Канади проходитимуть за гнучкою навчальною програмою, зосередженою на індивідуальних навичках, необхідних для бойових дій на передовій, включно з поводженням зі зброєю, наданням першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактикою патрулювання та законами збройних конфліктів.
«Радий, що Збройні сили Канади приєднаються до все більш активних міжнародних зусиль із підтримки програми підготовки українських військових у Великій Британії. Канадський досвід дасть подальший імпульс цій програмі та сприятиме тому, щоб українські чоловіки та жінки, які прибувають до Сполученого Королівства для підготовки заради захисту своєї країни, мали доступ до широкого спектра знань і навичок як британських сил, так і наших міжнародних партнерів», – прокоментував рішення Канади міністр оборони Великобританії Бен Воллес.
Із лютого Канада виділила або надала Україні військову допомогу на суму 626 мільйонів доларів, включно з артилерійськими гарматами, безпілотниками і броньованими машинами бойової підтримки, а також відповідним навчанням.
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- Голос Америки
Пелосі: ми не дозволимо Китаю ізолювати Тайвань
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на захист свого візиту на Тайвань на початку цього тижня.
На прес-конференції в Токіо у п'ятницю вона сказала, що США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань.
«Вони можуть ізолювати Тайвань тим, що не дозволять візити та участь Тайваню в (подіях, – ред.) в інших місцях. Але вони не зможуть ізолювати Тайвань таким чином, щоб не дозволити нам відвідувати Тайвань. У нас були візити на високому рівні. Сенатори з обох партій їздили туди навесні, візити продовжаться. Ми не дозволимо їм ізолювати Тайвань», – сказала Ненсі Пелосі.
Вона додала, що її візит не мав на меті змінити статус-кво в регіоні, а радше був покликаний зберегти мир у Тайванській протоці.
Китай оголосив про запровадження санкцій щодо спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та її найближчих родичів після її візиту на Тайвань на початку цього тижня.
Міністерство закордонних справ Китаю у п'ятницю заявило, що Пелосі знехтувала занепокоєнням Китаю та рішучим протестом щодо її візиту. Пелосі, третя за рангом особа в державі, була найвищим представником США, який відвідав Тайвань за 25 років.
Китай вважає Тайвань своєю сепаратистською провінцією, яку потрібно взяти під свій контроль і виступає проти того, щоб Тайбей мав власні відносини з іноземними урядами. Поїздку Пелосі Пекін назвав «провокаційною» і такою, що «підриває суверенітет і територіальну цілісність» Китаю.
«Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі наполягала на відвідуванні Тайваню, ігноруючи серйозні занепокоєння та тверду опозицію Китаю, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю, серйозно підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю, серйозно попираючи принцип одного Китаю та серйозно загрожуючи миру та стабільності у Тайванській протоці», – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.
Подробиць щодо санкцій щодо Пелосі не повідомляється. Оглядачі вважають, що такі кроки мають переважно символічний характер.
На знак протесту Пекін також припинив співпрацю зі США щодо восьми конкретних заходів, включаючи спільні дії у сфері боротьби з наслідками зміни клімату, у військових питаннях, у сфері боротьби з наркотиками, а також він пообіцяв припинити переговори про запобігання транскордонній злочинності та репатріації мігрантів без документів.
Також Пекін провів військові навчання з бойовими стрільбами у водах поблизу Тайваню, які, як очікується, триватимуть до неділі.
Газета Washington Post повідомила, що Білий дім викликав у четвер посла Китаю в США Цінь Ганга, щоб засудити «безвідповідальну» військову діяльність Китаю після візиту Пелосі. Цю інформацію в розсмові з CNN підтвердив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
У повідомленні використано інформацію Reuters, Washington Post, CNN.
Держсекретар США: Кремль атакував Статут ООН і Договір АСЕАН про дружбу та співпрацю. Відео
«Кремль атакував не лише Україну, він також атакував Статут ООН і Договір АСЕАН про дружбу та співпрацю. Це в наших інтересах та в інтересах людей у Південно-Східній Азії, загалом регіону, щоб Кремль поклав край цій агресії та її болісним глобальним наслідкам», - держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Голос Америки
Росія висилає 14 співробітників посольства і консульства Болгарії
Росія заявляє, що висилає 14 співробітників консульства та посольства Болгарії у відповідь на рішення офіційної Софії вислати російських дипломатів.
МЗС Росії повідомило у п'ятницю, 5 серпня, що у Москві викликали посла Болгарії в Росії Атанаса Крістіна та вручили йому ноту про оголошення 14 болгарських співробітників посольства та консульства персонами нон грата.
З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну кілька європейських країн вислали російських дипломатів.
Зокрема Болгарія наприкінці червня заявила, що висилає 70 російських дипломатів і тимчасово закриває генеральне консульство Росії в місті Русе, що на півночі країни. Причиною цього рішення назвали підозри росіян у шпигунстві.
Крім того, офіційна Софія встановила обмеження на кількість російських дипломатів, яким дозволено представляти Росію в Болгарії. Москва тоді відреагувала, що такий крок завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам між країнами.
У Євросоюзі, членом якого Болгарія є з 2007 року, заявили, що “повністю підтримують та солідарні з Болгарією”.
27 квітня “Газпром” припинив постачання газу до Болгарії після того, як Софія відмовилася платити за російське паливо в рублях, як цього вимагав Кремль. За умовами договору про купівлю-продаж газу оплата відбувається в євро або доларах.
На початку березня у Болгарії також звільнили міністра оборони після того, як він називав війну Росії в Україні “спеціальною військовою операцією”, терміном, яким послуговується РФ.
У статті використані матеріали Associated Press та Radio Free Europe
Дивіться також: Понад 300 тисяч українців знайшли тимчасовий притулок у Болгарії
- Голос Америки
У США найнижче безробіття за 50 років
Більше півмільйона робочих місць створила американська економіка в липні, що зменшило безробіття до 3,5% - найнижчий показник за 50 років. Такими даними поділилося Міністерство праці США в п'ятницю.
Працедавці створили 528 000 робочих місць, це більше ніж вдвічі перевершує прогнози економістів, пише Bloomberg.
"Працюють більше людей, ніж будь-коли в американській історії, - вказав президент США Джо Байден у твіті в п'ятницю. - Це не випадковість, а результат".
В Білому домі вказують на швидке створення робочих місць у США а також на зростання промислового виробництва, як на ознаку того, що країна не перебуває в рецесії.
Минулого місяця , на тлі даних про падіння американської економіки два квартали поспіль, у США заговорили про загрозу рецесії. В Білому домі заперечували рецесію і заявляли про "перехід від швидкого минулорічного зростання до більш стійкого і стабільного росту" йдеться в записці Білого дому, виданій перед оприлюдненням статистичних даних щодо ВВП.
Визначення про те, чи перебувають США в рецесії надає Національне бюро економічних досліджень (NBER) - незалежна організація. В уряді США вказують - надаючи оцінки щодо рецесії, NBER розглядає більш цілісну картину, включаючи стан ринку праці, витрати підприємств, розвиток промисловості та доходи, вказують в уряді США.
В опозиційній Республіканській партії звинувачували Білий дім у "запереченні реальності".
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