Канада долучиться до підготовки українських військових у Британії

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на захист свого візиту на Тайвань на початку цього тижня.

На прес-конференції в Токіо у п'ятницю вона сказала, що США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань.

«Вони можуть ізолювати Тайвань тим, що не дозволять візити та участь Тайваню в (подіях, – ред.) в інших місцях. Але вони не зможуть ізолювати Тайвань таким чином, щоб не дозволити нам відвідувати Тайвань. У нас були візити на високому рівні. Сенатори з обох партій їздили туди навесні, візити продовжаться. Ми не дозволимо їм ізолювати Тайвань», – сказала Ненсі Пелосі.

Вона додала, що її візит не мав на меті змінити статус-кво в регіоні, а радше був покликаний зберегти мир у Тайванській протоці.

Китай оголосив про запровадження санкцій щодо спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та її найближчих родичів після її візиту на Тайвань на початку цього тижня.

Міністерство закордонних справ Китаю у п'ятницю заявило, що Пелосі знехтувала занепокоєнням Китаю та рішучим протестом щодо її візиту. Пелосі, третя за рангом особа в державі, була найвищим представником США, який відвідав Тайвань за 25 років.

Китай вважає Тайвань своєю сепаратистською провінцією, яку потрібно взяти під свій контроль і виступає проти того, щоб Тайбей мав власні відносини з іноземними урядами. Поїздку Пелосі Пекін назвав «провокаційною» і такою, що «підриває суверенітет і територіальну цілісність» Китаю.

«Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі наполягала на відвідуванні Тайваню, ігноруючи серйозні занепокоєння та тверду опозицію Китаю, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю, серйозно підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю, серйозно попираючи принцип одного Китаю та серйозно загрожуючи миру та стабільності у Тайванській протоці», – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

Подробиць щодо санкцій щодо Пелосі не повідомляється. Оглядачі вважають, що такі кроки мають переважно символічний характер.

На знак протесту Пекін також припинив співпрацю зі США щодо восьми конкретних заходів, включаючи спільні дії у сфері боротьби з наслідками зміни клімату, у військових питаннях, у сфері боротьби з наркотиками, а також він пообіцяв припинити переговори про запобігання транскордонній злочинності та репатріації мігрантів без документів.

Також Пекін провів військові навчання з бойовими стрільбами у водах поблизу Тайваню, які, як очікується, триватимуть до неділі.

Газета Washington Post повідомила, що Білий дім викликав у четвер посла Китаю в США Цінь Ганга, щоб засудити «безвідповідальну» військову діяльність Китаю після візиту Пелосі. Цю інформацію в розсмові з CNN підтвердив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

У повідомленні використано інформацію Reuters, Washington Post, CNN.