Сенат США схвалив масштабний законопроект Байдена, покликаний знизити ціни на ліки, долати зміну клімату

ВАШИНГТОН, 7 серпня (Reuters) – Сенат США в неділю ухвалив масштабний законопроект обсягом 430 мільярдів доларів, спрямований на боротьбу зі зміною клімату, зниження цін на ліки та підвищення деяких корпоративних податків, що є значною перемогою президента Джо Байдена, яка, як сподіваються демократи, допоможе їм зберегти контроль над Конгресом на цьогорічних виборах.

Після марафону обговорення, що тривало 27-годин у вихідні дні та спроб республіканців зірвати прийняття законоперокту, Сенат схвалив закон, відомий як Закон про скорочення інфляції, 51 голосами “за” проти 50. Голоси розділились за партійною приналежністю. Віце-президентка Камала Гарріс надала вирішальний голос.

Тепер закон надходить до Палати представників для голосування, яке ймовірно відбудеться у п’ятницю під час позачергової сесії у літні канікули. Очікується, що вони затвердять документ і надішлють його до Білого дому на підпис Байдену. У заяві Байден сказав, що з нетерпінням чекає на підписання законопроекту.

«Сенат творить історію», — сказав лідер сенатської більшості Чак Шумер під оплески сенаторів від Демократичної партії.

"Американцям, які зневірились в тому, що Конгрес може зробити великі речі - цей законопроект для вас, - сказав він. - Цей законопроект змінить Америку на десятиліття”.

Шумер сказав, що законодавство містить «найсміливіший пакет з розвитку чистої енергії в історії Америки» для боротьби зі зміною клімату, одночасно знижуючи витрати споживачів на енергію та деякі ліки.

Республіканці різко критикували демократів через передбачені новим законопроектом 430 мільярдів доларів нових витрат і приблизно 740 мільярдів доларів нових бюджетних надходжень.

Тим не менш, демократи сподіваються, що ухвалення допоможе кандидатам від партії пройти у Палату представників і Сенат на проміжних виборах 8 листопада в той час, коли рейтинг Байдена залишається низьким на тлі високої інфляції.

Законодавство спрямоване на скорочення викидів вуглекислого газу та переведення споживачів на екологічно чисту енергію, а також зниження витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, для людей похилого віку та підвищення податкових зобов’язань для корпорацій і багатих.

Оскільки цей захід окупається та з часом зменшує дефіцит федерального бюджету, демократи стверджують, що він допоможе зменшити інфляцію, економічну проблему, яка також ускладнила для них задачу зберегти контроль над законодавчою гідкою влади до президентських виборів 2024 року.

Республіканці, стверджуючи, що законопроект не знизить інфляцію, засудили цей захід як за збільшення бюджетних витрат, що скрочує кількість робочих місць та може підірвати зростання, коли економіці загрожує рецесія.

Демократи схвалили законопроект, використовуючи парламентську процедуру узгодження, яка дозволяє прийняти бюдженті законопроекту простою більшістю голосів.

Після кількох годин дебатів у суботу ввечері Сенат розпочав «голосування за поправки від Демократичної та Республіканської партії», яке тривало до дня неділі.

Демократи відхилили понад 30 поправок республіканців, питань порядку дій і пропозицій, які мали на меті скасувати закон. Будь-яка зміна у змісті законопроекту, спричинена поправкою, могла розвалити коаліцію демократів із 50 сенаторів, необхідну для збереження законодавства.

БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ВИТРАТ НА ІНСУЛІН

Демократи не змогли зібрати необхідну кількість голосів, щоб зберегти положення про обмеження стрімко зростаючих витрат на інсулін на рівні 35 доларів на місяць на ринку приватного медичного страхування, що виходило за межі правил узгодження. Демократи заявили, що законодавство все одно обмежить витрати на інсулін для тих, хто користується програмою Medicare.

Перед осінньою виборчою кампанією, у своїх виступах щодо поправок республіканці атакували демократів, які бажають переобратися в листопаді.

«Демократи знову голосують за те, щоб дозволити хаосу на південному кордоні продовжуватися», — сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл у заяві, у якій назвав чотирьох сенаторів-демократів, які борються за переобрання.

Законопроект готувався 18 місяців, оскільки оригінальний масштабний план Байдена Build Back Better було зведено нанівець через спротив республіканців і ключових законодавців від його власної партії.

Байден телефонував сенаторам щодо законопроекту на вихідних, повідомив представник Білого дому, а старший помічник Стів Річетті протягом останніх кількох місяців підтримував відкриту лінію із сенатором від Демократичної партії США із Західної Вірджинії Джо Манчіном, щоб допомогти просунути цей захід.

«Це потребувало багатьох компромісів. Так майже завжди творяться важливі речі», — сказав Байден у заяві.