Байден привітав перемир'я між Ізраїлем та «Ісламським джихадом»

Президент США закликав розслідувати повідомлення про жертви серед цивільних осіб.

Президент США Джо Байден у неділю привітав перемир'я, оголошене Ізраїлем та палестинським «Ісламським джихадом», і заявив, що він підтримує розслідування повідомлень про жертви серед мирного населення.

«Моя адміністрація підтримує своєчасне та ретельне розслідування всіх цих повідомлень (про жертви), і ми закликаємо всі сторони повністю дотримуватись режиму припинення вогню, а також забезпечити постачання палива та гуманітарних вантажів до Гази із закінченням бойових дій», – йдеться у заяві президента, поширеному у неділю.

«Як я ясно дав зрозуміти під час моєї нещодавньої поїздки до Ізраїлю та на Західний берег річки Йордан, і ізраїльтяни, і палестинці заслуговують на те, щоб жити у безпеці та спокої та однаково користуватися плодами свободи, процвітання та демократії, – наголошується у заяві. – Моя адміністрація і надалі взаємодіятиме із ізраїльськими та палестинськими лідерами для підтримки цього бачення та реалізації ініціатив, які були запущені під час мого візиту з метою покращення якості життя як палестинців, так і ізраїльтян».

Ізраїль і палестинська сторона домовилися про перемир'я в Газі з вечора неділі за посередництвом Єгипту. Про це повідомили джерела після того, як кілька днів тривав обмін вогнем між армією Ізраїлю та угрупованнями сектору Газа.