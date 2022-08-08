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Байден привітав перемир'я між Ізраїлем та «Ісламським джихадом»
Президент США закликав розслідувати повідомлення про жертви серед цивільних осіб.
Президент США Джо Байден у неділю привітав перемир'я, оголошене Ізраїлем та палестинським «Ісламським джихадом», і заявив, що він підтримує розслідування повідомлень про жертви серед мирного населення.
«Моя адміністрація підтримує своєчасне та ретельне розслідування всіх цих повідомлень (про жертви), і ми закликаємо всі сторони повністю дотримуватись режиму припинення вогню, а також забезпечити постачання палива та гуманітарних вантажів до Гази із закінченням бойових дій», – йдеться у заяві президента, поширеному у неділю.
«Як я ясно дав зрозуміти під час моєї нещодавньої поїздки до Ізраїлю та на Західний берег річки Йордан, і ізраїльтяни, і палестинці заслуговують на те, щоб жити у безпеці та спокої та однаково користуватися плодами свободи, процвітання та демократії, – наголошується у заяві. – Моя адміністрація і надалі взаємодіятиме із ізраїльськими та палестинськими лідерами для підтримки цього бачення та реалізації ініціатив, які були запущені під час мого візиту з метою покращення якості життя як палестинців, так і ізраїльтян».
Ізраїль і палестинська сторона домовилися про перемир'я в Газі з вечора неділі за посередництвом Єгипту. Про це повідомили джерела після того, як кілька днів тривав обмін вогнем між армією Ізраїлю та угрупованнями сектору Газа.
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- Голос Америки
В Білому домі відреагували на воєнні дії поблизу ЗАЕС
Сполучені Штати закликають Росію зупинити всі воєнні дії на ядерних об'єктах України та поблизу них і передати Україні повний контроль. Так представник Національної ради з безпеки США, на запит Голосу Америки, прокоментував ситуацію, що склалась навколо найбільшої атомної електростанції в Європі - ЗАЕС.
Наразі, повідомили в Білому домі, посилаючись на дані Міністерства енергетики США та Національної адміністрації США з ядерної безпеки, незвичних рівнів радіації не зафіксовано. США продовжують відслідковувати ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
У відомстві високо оцінили професіоналізм і відданість України дотриманню стандартів ядерної безпеки.
"Нам також відомо про повідомлення щодо негативного поводження з працівниками ЗАЕС і ми високо цінуємо відданість ядерній безпеці, яку виявила українська влада та оператори у цих складних обставинах", - заявив представник Ради нацбезпеки США.
Посадовець також висловив підтримку зусиллям МАГАТЕ із допомоги Україні в сфері безпеки на АЕС.
Спрямувати місію МАГАТЕ на станцію закликав ООН та установу уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Вчергове закликаю Генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції", - йдеться в заяві, розміщеній в Telegram.
МАГАТЕ сподівається надіслати команду експертів на станцію, щоб провести оцінку а також надати допомогу в забезпеченні безпеки.
"Команда МАГАТЕ має прибути на Запорізьку [АЕС], так як ми це зробили щодо Чорнобильської та Південноукраїнської [АЕС] раніше цього року", - твітує директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Як повідомляв Голос Америки, після інформації про обстріли захопленої російськими військами української атомної електростанції біля Запоріжжя генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтримав заклик допустити міжнародних інспекторів, щоб перевірити безпечність станції.
«Будь-які напади на атомну електростанцію - це самогубна справа і я сподіваюся, що ті напади припиняться. Водночас я сподіваюся, що МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) зможе мати доступ до станції і виконати свої повноваження», - сказав керівник ООН.
Українська компанія "Енергоатом" повідомила про обстріли станції 6 та 7 серпня. РФ звинувачує Україну в обстрілі АЕС.
- Голос Америки
ООН: майже 18 мільйонів українців потребуватимуть допомоги у наступні місяці
Щонайменше 17,7 мільйона українців потребуватимуть допомоги та захисту у наступні місяці, це на 2 мільйона більше ніж прогнозувалось в квітні, повідомляє ООН.
Ситуація погіршиться з настанням зими, адже "більше людей, ймовірно, полишать регіони, де не буде доступу до газу, палива чи електроенергії для опалення осель", заявляє Деніз Браун, координаторка гуманітарної допомоги ООН для України.
В ООН збільшили запит на допомогу Україні з 2,25 млрд дол США до 4,3 млрд дол для того, щоб "продовжувати надавати критично важливу допомогу та захист людям в Україні до грудня 2022 року".
"Знищення десятків осель, нестача доступу до палива, газу, або електроенергії через пошкодження інфраструктури може стати питанням життя та смерті, якщо люди не зможуть обігріти свої оселі", - йдеться в заяві ООН, оприлюдненій в понеділок.
Більше 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, після повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомляє ООН. Більше п'яти мільйонів переїхало до інших країн, і найбільше - до Польщі, а приблизно сім мільйонів переселились у інші регіони України. Сотні тисяч повернулись до України, найбільше - до Києва.
- Голос Америки
Туреччина може наразитись на санкції Заходу, якщо розвиватиме фінансову співпрацю з Росією - оглядачі
П'ять турецьких банків можуть почати працювати з російською платіжною системою "Мір", повідомив Bloomberg 6 серпня, на основі заяв турецького президента Реджепа Ердогана, після зустрічі в Сочі з російським президентом Путіним.
Після зустрічі з Путіним, що тривала чотири години в п'ятницю, Ердоган також повідомив, що країна частково платитиме в рублях за поставки газу. "Одна хороша річ у цьому візиті в Сочі полягає в тому, що ми домовилися про рубль з паном Путіним", - сказав Ердоган, пише AFP.
«Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це, звичайно, принесе гроші Туреччині та Росії», - додав він.
Система "Мір" розвинулась в Росії, після того, як міжнародні платіжні системи Visa, Mastercard припинили працювати в країні через санкції Заходу.
Деякі із західних посадовців, у відповідь на можливий початок роботи турецьких банків із "Мір", пропонують запровадити санкцій проти Туреччини, наприклад обмежити доступ турецьких компаній до фінансування, повідомило Financial Times. Видання додає, що офіційних перемовин щодо цього не ведеться.
На Заході занепокоєні, що Росія може намагатись використати турецьку фінансову систему, щоб обходити західні санкції. В червні на зустрічі з турецкими фінансистами, заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо застеріг бізнесменів про такий ризик.
"Якщо правда, що п'ять турецьких банків проводять транзакції з Росією, на них мають поширюватись вторинні санкції Заходу", - твітує британський економіст Тімоті Еш.
Росія сподівається, що Туреччина допоможе їй обійти фінансові санкції, твітує аналітик Оксфордського університету Семуель Рамані. Він вважає - Росія хоче, щоб турецькі державні банки дозволили їй відкрити кореспондентські рахунки у підсанкційних російських банках і передбачає, що Ердоган не погодиться на це, бо такий крок викличе санкції.
Туреччина та ООН виступили посередниками домовленості минулого місяця, яка уможливила відправку вантажів із зерном з українських портів, вперше з початку повномасштабної агресії Росії проти України.
Сенат США схвалив масштабний законопроект Байдена, покликаний знизити ціни на ліки, долати зміну клімату
ВАШИНГТОН, 7 серпня (Reuters) – Сенат США в неділю ухвалив масштабний законопроект обсягом 430 мільярдів доларів, спрямований на боротьбу зі зміною клімату, зниження цін на ліки та підвищення деяких корпоративних податків, що є значною перемогою президента Джо Байдена, яка, як сподіваються демократи, допоможе їм зберегти контроль над Конгресом на цьогорічних виборах.
Після марафону обговорення, що тривало 27-годин у вихідні дні та спроб республіканців зірвати прийняття законоперокту, Сенат схвалив закон, відомий як Закон про скорочення інфляції, 51 голосами “за” проти 50. Голоси розділились за партійною приналежністю. Віце-президентка Камала Гарріс надала вирішальний голос.
Тепер закон надходить до Палати представників для голосування, яке ймовірно відбудеться у п’ятницю під час позачергової сесії у літні канікули. Очікується, що вони затвердять документ і надішлють його до Білого дому на підпис Байдену. У заяві Байден сказав, що з нетерпінням чекає на підписання законопроекту.
«Сенат творить історію», — сказав лідер сенатської більшості Чак Шумер під оплески сенаторів від Демократичної партії.
"Американцям, які зневірились в тому, що Конгрес може зробити великі речі - цей законопроект для вас, - сказав він. - Цей законопроект змінить Америку на десятиліття”.
Шумер сказав, що законодавство містить «найсміливіший пакет з розвитку чистої енергії в історії Америки» для боротьби зі зміною клімату, одночасно знижуючи витрати споживачів на енергію та деякі ліки.
Республіканці різко критикували демократів через передбачені новим законопроектом 430 мільярдів доларів нових витрат і приблизно 740 мільярдів доларів нових бюджетних надходжень.
Тим не менш, демократи сподіваються, що ухвалення допоможе кандидатам від партії пройти у Палату представників і Сенат на проміжних виборах 8 листопада в той час, коли рейтинг Байдена залишається низьким на тлі високої інфляції.
Законодавство спрямоване на скорочення викидів вуглекислого газу та переведення споживачів на екологічно чисту енергію, а також зниження витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, для людей похилого віку та підвищення податкових зобов’язань для корпорацій і багатих.
Оскільки цей захід окупається та з часом зменшує дефіцит федерального бюджету, демократи стверджують, що він допоможе зменшити інфляцію, економічну проблему, яка також ускладнила для них задачу зберегти контроль над законодавчою гілкою влади до президентських виборів 2024 року.
Республіканці, стверджуючи, що законопроект не знизить інфляцію, засудили цей захід як за збільшення бюджетних витрат, що скрочує кількість робочих місць та може підірвати зростання, коли економіці загрожує рецесія.
Демократи схвалили законопроект, використовуючи парламентську процедуру узгодження, яка дозволяє прийняти бюдженті законопроекту простою більшістю голосів.
Після кількох годин дебатів у суботу ввечері Сенат розпочав «голосування за поправки від Демократичної та Республіканської партії», яке тривало до дня неділі.
Демократи відхилили понад 30 поправок республіканців, питань порядку дій і пропозицій, які мали на меті скасувати закон. Будь-яка зміна у змісті законопроекту, спричинена поправкою, могла розвалити коаліцію демократів із 50 сенаторів, необхідну для збереження законодавства.
БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ВИТРАТ НА ІНСУЛІН
Демократи не змогли зібрати необхідну кількість голосів, щоб зберегти положення про обмеження стрімко зростаючих витрат на інсулін на рівні 35 доларів на місяць на ринку приватного медичного страхування, що виходило за межі правил узгодження. Демократи заявили, що законодавство все одно обмежить витрати на інсулін для тих, хто користується програмою Medicare.
Перед осінньою виборчою кампанією, у своїх виступах щодо поправок республіканці атакували демократів, які бажають переобратися в листопаді.
«Демократи знову голосують за те, щоб дозволити хаосу на південному кордоні продовжуватися», — сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл у заяві, у якій назвав чотирьох сенаторів-демократів, які борються за переобрання.
Законопроект готувався 18 місяців, оскільки оригінальний масштабний план Байдена Build Back Better було зведено нанівець через спротив республіканців і ключових законодавців від його власної партії.
Байден телефонував сенаторам щодо законопроекту на вихідних, повідомив представник Білого дому, а старший помічник Стів Річетті протягом останніх кількох місяців підтримував відкриту лінію із сенатором від Демократичної партії США із Західної Вірджинії Джо Манчіном, щоб допомогти просунути цей захід.
«Це потребувало багатьох компромісів. Так майже завжди творяться важливі речі», — сказав Байден у заяві.
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