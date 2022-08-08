Новітня російська зброя тримається на західній електроніці, кажуть британські фахівці

ВАШИНГТОН (AP) — Під час нещодавньої закритої зустрічі з керівниками контртерористичного центру агентства, другий за рангом посадовець ЦРУ вказав, що боротьба з Аль-Каїдою та іншими екстремістськими групами залишатиметься пріоритетом, але гроші агентства і ресурси все більше зосереджуватимуться на Китаї.

Атака безпілотника ЦРУ, у результаті якої було вбито лідера Аль-Каїди, показала, що боротьба з тероризмом не в минулому. Але директор ЦРУ Девід Коен оголосив на зустрічі, що відбулась за декілька тижнів до цього: хоча США продовжуватимуть переслідувати терористів, головним пріоритетом є краще зрозуміти Пекін і протистояти йому.

Через рік після завершення війни в Афганістані президент Джо Байден і високопосадовці національної безпеки менше говорять про боротьбу з тероризмом і більше говорять про політичні, економічні та військові загрози з боку Китаю та Росії. У розвідувальних агентствах відбувся тихий поворот - сотні службовців, багато з яких раніше працювали над питаннями боротьби з тероризмом, тепер починають працювати з питань Китаю.

Останній тиждень показав, що США мають одночасно займатсь обома питаннями. Через декілька днів після вбивства Аймана аль-Завахірі в Кабулі Китай влаштував масштабні військові навчання та погрожував припинити контакти зі США через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

США вже давно стривожені зростанням політичних та економічних амбіцій Китаю. Китай намагається вплинути на вибори за кордоном, організовує кампанії кібер- та корпоративного шпигунства та утримує у таборах мільйони уйгурів. Деякі експерти також вважають, що найближчими роками Пекін спробує захопити самоврядний демократичний острів Тайвань силою.

Співробітники розвідки заявили, що їм потрібно більше інформації про Китай, у тому числі після того, як вони не змогли остаточно визначити причину пандемії COVID-19. Пекін звинувачують у приховуванні інформації про походження вірусу.

Війна в Україні підкреслила важливість Росії як цілі. США використали розсекречену інформацію, щоб викрити воєнні плани президента Росії Володимира Путіна перед вторгненням і згуртувати дипломатичну підтримку Києва.

Прихильники підходу адміністрації Байдена відзначають, що США змогли відстежити та вбити аль-Завахірі, що є доказом їхньої можливостей протистояти загрозам в Афганістані з-за кордону. Критики кажуть, що той факт, що аль-Завахірі жив у Кабулі під очевидним захистом Талібану, вказує на відродження екстремістських угруповань.

Зміну пріоритетів підтримують багато колишніх офіцерів розвідки та законодавців обох партій, зокрема ті, хто служив в Афганістані та інших місіях проти Аль-Каїди та інших терористичних груп.

Конгресмен Джейсон Кроу, колишній військовослужбовець, який служив в Афганістані та Іраку, сказав, що, на його думку, протягом останніх кількох років США були надмірно зосереджені на боротьбі з тероризмом.

«Набагато більшу екзистенційну загрозу становлять Росія та Китай», — сказав Кроу, демократ від Колорадо, який працює в комітетах Палати представників з питань розвідки та збройних сил. За його словами, терористичні групи "не знищать американський спосіб життя так, як це може зробити Китай".

Прес-секретар ЦРУ Теммі Торп зазначила, що тероризм “залишається дуже серйозним викликом”.

“Навіть якщо кризи, такі як вторгнення Росії в Україну, і стратегічні виклики, такі як виклики Китайської Народної Республіки, вимагають нашої уваги, ЦРУ продовжуватиме агресивно відстежувати терористичні загрози в усьому світі та працюватиме з партнерами, щоб протистояти їм”, — сказала Торп.

Конгрес закликає ЦРУ та інші розвідувальні служби зробити Китай головним пріоритетом, за словами кількох людей, обізнаних із цим питанням, які говорили на умовах анонімності, переспрямування ресурсів на Китай потребувало скорочення в інших місцях, зокрема у боротьбі з тероризмом. Конкретні цифри недоступні, оскільки бюджети розвідки засекречені.

Зокрема, законодавці хочуть отримати більше інформації про розвиток передових технологій у Китаї. Під керівництвом президента Сі Цзіньпіна Китай інвестував трильйони доларів у квантову науку, штучний інтелект та інші технології, які можуть вплинути на те, як у майбутньому ведуться війни та структурується економіка.

У рамках зміни комітети Конгресу намагаються краще відслідковувати, як розвідувальні агентства витрачають своє фінансування на питання Китаю, сказала одна особа, знайома з цим питанням.

«Ми запізнилися, але добре, що ми нарешті зосередилися на цьому регіоні, — сказав конгресмен Кріс Стюарт, республіканець від штату Юта, який працює в комітеті з розвідки Палати представників. - Йдеться про людей, ресурси, військові активи і дипломатію».

ЦРУ минулого року оголосило, що створить два нові центри — один з питань Китаю, інший — з новітніх технологій — для централізації та покращення збору розвідданих із цих питань. ЦРУ також намагається залучити більше знавців китайської мови, і швидше найняти нових людей.

Усередині агентства багато співробітників вивчають китайську мову та переходять на нові посади, зосереджені на Китаї.

Посадовці відзначають, що офіцери розвідки навчені адаптуватися до нових викликів і що багато хто з них швидко почали працювати над питаннями боротьби з тероризмом після нападів 11 вересня 2001 року. Удосконалення в боротьбі з тероризмом, включаючи краще використання даних і різних джерел розвідки для побудови мереж і виявлення цілей — також корисні для протидії Росії та Китаю, кажуть колишні офіцери.

«Ця машина аналітики стала надзвичайною», — сказав Дуглас Уайз, колишній старший офіцер ЦРУ, який був заступником керівника операційного відділу антитерористичного центру.

Контртерористичний центр ЦРУ, перейменований на Центр контртерористичних місій у 2015 році після реорганізації, залишається предметом гордості для багатьох людей, які вважають його роботою захистом американців від тероризму після 11 вересня. Офіцери ЦРУ висадилися в Афганістані 26 вересня , 2001, і були частиною операцій з витіснення Талібану та пошуку та вбивства лідерів Аль-Каїди, включаючи Усаму бін Ладена.

І через 13 років після того, як подвійний агент обдурив офіцерів, переслідуючих аль-Завахірі, і підірвав себе, убивши сімох співробітників агентства, ЦРУ вбило його під час удару без повідомлень про жертви серед цивільного населення.

ЦРУ також було залучене до деяких із найтемніших моментів боротьби з тероризмом. Він керував секретними в'язницями "чорних місць" для утримання підозрюваних у тероризмі, деякі помилково, і, як було встановлено розслідуванням у Сенаті, використовував методи допиту, які були рівнозначні тортурам. Елітні афганські підрозділи спеціальних операцій, навчені ЦРУ також звинуватили у вбивстві мирних жителів і порушенні міжнародного права.

Тривають дискусії щодо того, чи боротьба з тероризмом надто віддалила розвідувальні служби від традиційної розвідки, і чи слід натомість частину роботи ЦРУ з боротьби з терористами виконувати силами спеціального призначення під керівництвом військ.

Марк Полімеропулос — оперативний офіцер ЦРУ у відставці та колишній начальник бази в Афганістані, сказав, що підтримує більшу увагу до Китаю та Росії, але додав: «Немає причин применшувати те, що ми повинні були зробити».

«Це уявлення про те, що вся робота КТ, яку ми провели, якимось чином була неправильною, що ми приділили увагу — просто згадайте 12 вересня, що відчували всі», — сказав він.

Переорієнтація агенцій у бік більшого зосередження уваги на Китаї та Росії зрештою займе роки та вимагатиме як терпіння, так і усвідомлення того, що для зміни культури агенції потрібен час, сказав Уайз.

«Протягом десятиліть ми боролися з тероризмом», — сказав Вайз. «Ми повинні мати раціональний план, щоб зробити цю адаптацію, яка не займе стільки часу, щоб наші вороги могли використати льодовиковий процес».