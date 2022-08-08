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Росіяни стріляють з найбільшої в Європі атомної станції і заперечують це в ООН
Виступаючи 1 серпня в Нью-Йорку на конференції ООН з питань нерозповсюдження ядерної зброї державний секретар США Ентоні Блінкен назвав війну Росії проти України «нахабним порушенням міжнародного права».
Блінкен сказав, що Сполучені Штати «глибоко стурбовані» ситуацією на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції, найбільшій в Європі.
«Росія тепер використовує станцію [ЗАЕС] як військову базу, щоб стріляти по українцях, знаючи: що вони не можуть і не будуть відстрілюватись, бо можуть випадково влучити в ядерний реактор, або високорадіоактивні відходи в сховищі. Це виводить поняття "людського щита" на повністю інший жахливий рівень», — сказав Блінкен.
Через два дні Представництво Росії при ООН відповіло:
«Ми відкидаємо безпідставні звинувачення в тому, що Росія перешкоджає інспекторам МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС і, особливо, абсолютно абсурдні припущення про те, що там нібито розміщується військова база».
Це неправда. Достовірні повідомлення свідчать, що російські війська мілітаризували станцію, встановили оборону по периметру, стріляють артилерією з території та фактично перетворили станцію на базу для операцій, яку захищає острах викиду радіоактивних речовин.
Російські війська вперше завдали ударів по запорізькій станції в березні, підпаливши будівлі в середині периметру. Пожежа спровокувала панічний відтік місцевих жителів і викликала глобальну тривогу.
Українська влада заспокоїла ситуацію, коли загасила пожежу та оголосила про безпеку реакторів. Міжнародне агентство з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) заявило, що російський «об'єкт» влучив у навчальний центр на території.
Але невизначеність посилилася, коли російські війська закріпились. У травні МАГАТЕ заявило, що, незважаючи на міжнародний тиск, Росія не гарантувала безпечний доступ інспекторів для відвідування.
Агентство з ядерної безпеки України заявило, що два реактори в Запоріжжі працюють, але агентство «більше не в змозі контролювати ядерну безпеку на майданчику». Український персонал підтримує станцію в безпеці «в надзвичайно стресових умовах», заявили в Агентстві з ядерної енергії, підрозділі Організації економічного співробітництва та розвитку.
5 липня газета The Wall Street Journal повідомила:
«На Запорізькій атомній електростанції на півдні України понад 500 російських солдатів, які нещодавно захопили об’єкт у березні, розгорнули важкі артилерійські батареї та заклали протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода якого охолоджує шість реакторів, за словами працівників, мешканців, українських чиновників та дипломатів».
У середині липня голова правління українського оператора станцій «Енергоатом» заявив, що росіяни розмістили та застосували ракетні пускові установки на території АЕС.
Відтоді Росія запускає артилерійські обстріли з території заводу через річку Дніпро по західному березі міста Нікополь, повідомив The New York Times 1 серпня:
«Росіяни вели вогонь із прикриття Запорізького вокзалу з середини липня, заявили українські військові та цивільні посадовці, запускаючи ракети через річку на Нікополь та інші цілі.
«Це, по суті, вільний удар. Україна не може випускати снаряди у відповідь, використовуючи передові ракетні системи, надані США, які примусили замовкнути російські гармати в інших місцях на лінії фронту. Це може призвести до ризику ураження одного з шести реакторів з водою під тиском або високорадіоактивних відходів у сховищі. І Росія це знає.
«Вони там ховаються, щоб їх не вдарило, — заявив мер Нікополя Олександр Саюк. Інакше навіщо їм бути на електростанції? Використовувати такий предмет у якості щита дуже небезпечно».
4 серпня в Україні заявили, що російські удари з Запорізької станції пошкодили 50 житлових будинків у Нікополі.
Днем раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив Associated Press: на Запорізькій атомній станції "порушено всі принципи ядерної безпеки", ситуація "повністю вийшла з-під контролю".
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ООН: «Будь-яка атака на атомну станцію — дорівнює самогубству»
«Будь-яка атака на атомну станцію — дорівнює самогубству, і я сподіваюся, що ці атаки припиняться. Я вважаю, що якщо буде застосовано ядерну зброю, то, ймовірно, ООН не зможе відповісти. Нас усіх може більше не бути», - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
- Голос Америки
США оголосили про мільярд доларів нової безпекової допомоги Україні
США нададуть Україні нову оборонну допомогу обсягом мільярд доларів, оголосили в понеділок в Державному департаменті США та в Пентагоні.
З серпня 2021 року вже 18-тий раз президент США використовує свої повноваження, щоб надати Україні зброю, боєприпаси та обладнання з запасів Пентагону, оголосили в уряді США. Ця поставка є найбільшою за обсягом, зазначили в Пентагоні.
Із плином цієї війни, хоробрість та сила українського війська та народу стає все більш очевидною і навіть більш видатноюДержсекретар США Ентоні Блінкен
"Із плином цієї війни, хоробрість та сила українського війська та народу стає все більш очевидною і навіть більш видатною, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. - Ми тісно співпрацюємо з Україною і акумулюємо додаткові наявні системи, ретельно пристосовані для того, щоб мати вплив на полі бою і зміцнити позицію України за столом перемовин, коли така можливість буде".
- Додаткові боєприпаси для систем залпового вогню HIMARS.
- 75 000 раундів артилерійських боєприпасів 155-мм
- 20 120мм мінометних систем та 20 000 раундів мінометних боєприпасів 120мм
- Боєприпаси для ракетної системи "земля-повітря" NASAMS
- 1000 установок "Джавелін" та сотні протиброньованих систем АТ4
- 50 броньованих медичних машин
- Протипіхотні боєприпаси Claymore
- Вибухівка С-4, боєприпаси та устаткування для знесення споруд
- Медичні поставки, включаючи набори першої допомоги та інше устаткування.
Загалом, повідомили в дипвідомстві США, за президентства Байдена, США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 9,8 млрд дол.
Пріянка Чопра Джонас зустрілася з українськими біженцями у Польщі. Відео
Вона відвідала центр розміщення біженців у Варшаві та зустрілася з матерями та дітьми з України, які там перебувають.
- Голос Америки
США нададуть Україні $3 млрд вже в серпні, повідомили в USAID - Reuters
Уряд Сполучених Штатів надасть Україні додаткові 4,5 млрд дол бюджетної допомоги, з яких 3 млрд доларів надійдуть уже в серпні, ексклюзивно повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від Агенції з міжнародного розвитку США USAID.
"Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України та її народові перед лицем російської неспровокованої та невиправданої війни", - наводить Reuters текст заяви USAID.
Як повідомляв Голос Америки минулого місяця, про намір вже незабаром надати Україні додаткові 4,5 млрд бюджетної підтримки Україні, заявляв заступник помічника адміністратора Агентства з міжнародного розвитку США Марк Сімаковські.
"З лютого, за щедрої підтримки Конгресу, США надали 4 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки урядові України, більше ніж будь-який інший донор в світі. Ми також працюємо з Конгресом, щоб надати ще 4,5 млрд доларів в найближчі тижні прямої бюджетної підтримки", - сказав Сімаковські, виступаючи на події Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні в четвер, 28 липня.
"Допомога Україні має забезпечити не тільки здатність протистояти російській агресії, але і можливість вийти з цієї кризи більш потужною, суверенною і більш інтегрованою до європейських установ та ЄС", - заявив Сімаковські.
Загалом в рамках пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів доларів, схваленого президентом США Джо Байденом, 8,5 млрд дол планується на економічну підтримку України, з яких 4 млрд дол вже надано, йдеться в повідомленні Мінфіну США.
Російська війна завдала болючого удару по економіці України. Цього року, за оцінками МВФ, українська економіка скоротиться на 45%, 4-5 мільйонів робочих місць втрачено з лютого, більше 70% середніх і малих підприємств змушені припинити роботу, вказав посадовець. Уряд України оцінює дефіцит бюджету України в 5 млрд доларів щомісяця.
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