Росіяни стріляють з найбільшої в Європі атомної станції і заперечують це в ООН

Виступаючи 1 серпня в Нью-Йорку на конференції ООН з питань нерозповсюдження ядерної зброї державний секретар США Ентоні Блінкен назвав війну Росії проти України «нахабним порушенням міжнародного права».

Блінкен сказав, що Сполучені Штати «глибоко стурбовані» ситуацією на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції, найбільшій в Європі.

«Росія тепер використовує станцію [ЗАЕС] як військову базу, щоб стріляти по українцях, знаючи: що вони не можуть і не будуть відстрілюватись, бо можуть випадково влучити в ядерний реактор, або високорадіоактивні відходи в сховищі. Це виводить поняття "людського щита" на повністю інший жахливий рівень», — сказав Блінкен.

Через два дні Представництво Росії при ООН відповіло:

«Ми відкидаємо безпідставні звинувачення в тому, що Росія перешкоджає інспекторам МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС і, особливо, абсолютно абсурдні припущення про те, що там нібито розміщується військова база».

Це неправда. Достовірні повідомлення свідчать, що російські війська мілітаризували станцію, встановили оборону по периметру, стріляють артилерією з території та фактично перетворили станцію на базу для операцій, яку захищає острах викиду радіоактивних речовин.

Російські війська вперше завдали ударів по запорізькій станції в березні, підпаливши будівлі в середині периметру. Пожежа спровокувала панічний відтік місцевих жителів і викликала глобальну тривогу.

Українська влада заспокоїла ситуацію, коли загасила пожежу та оголосила про безпеку реакторів. Міжнародне агентство з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) заявило, що російський «об'єкт» влучив у навчальний центр на території.

Але невизначеність посилилася, коли російські війська закріпились. У травні МАГАТЕ заявило, що, незважаючи на міжнародний тиск, Росія не гарантувала безпечний доступ інспекторів для відвідування.

Агентство з ядерної безпеки України заявило, що два реактори в Запоріжжі працюють, але агентство «більше не в змозі контролювати ядерну безпеку на майданчику». Український персонал підтримує станцію в безпеці «в надзвичайно стресових умовах», заявили в Агентстві з ядерної енергії, підрозділі Організації економічного співробітництва та розвитку.

5 липня газета The Wall Street Journal повідомила:

«На Запорізькій атомній електростанції на півдні України понад 500 російських солдатів, які нещодавно захопили об’єкт у березні, розгорнули важкі артилерійські батареї та заклали протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода якого охолоджує шість реакторів, за словами працівників, мешканців, українських чиновників та дипломатів».

У середині липня голова правління українського оператора станцій «Енергоатом» заявив, що росіяни розмістили та застосували ракетні пускові установки на території АЕС.

Відтоді Росія запускає артилерійські обстріли з території заводу через річку Дніпро по західному березі міста Нікополь, повідомив The New York Times 1 серпня:

«Росіяни вели вогонь із прикриття Запорізького вокзалу з середини липня, заявили українські військові та цивільні посадовці, запускаючи ракети через річку на Нікополь та інші цілі.

«Це, по суті, вільний удар. Україна не може випускати снаряди у відповідь, використовуючи передові ракетні системи, надані США, які примусили замовкнути російські гармати в інших місцях на лінії фронту. Це може призвести до ризику ураження одного з шести реакторів з водою під тиском або високорадіоактивних відходів у сховищі. І Росія це знає.

«Вони там ховаються, щоб їх не вдарило, — заявив мер Нікополя Олександр Саюк. Інакше навіщо їм бути на електростанції? Використовувати такий предмет у якості щита дуже небезпечно».

4 серпня в Україні заявили, що російські удари з Запорізької станції пошкодили 50 житлових будинків у Нікополі.

Днем раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив Associated Press: на Запорізькій атомній станції "порушено всі принципи ядерної безпеки", ситуація "повністю вийшла з-під контролю".