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Росія запустила іранський супутник, який може бути використаний для слідкування за Україною - ЗМІ
КАЗАХСТАН — Іранський супутник, запущений Росією з Казахстану у вівторок, досяг орбіти, на тлі побоювань, що Москва може використати його для спостереження за військовими цілями в Україні.
Оскільки міжнародна ізоляція Росії зростає після санкцій Заходу, запроваджених через її вторгнення в Україну, Кремль прагне повернути Росію до Близького Сходу, Азії та Африки та знайти нових клієнтів для космічної програми країни.
Виступаючи на контрольованому Москвою космодромі Байконур у казахському степу, глава російського космічного відомства Юрій Борисов привітав «важливу віху в російсько-іранському двосторонньому співробітництві, яка відкриває шлях до реалізації нових і ще більших проектів».
Міністр телекомунікацій Ірану Іса Зарепур, який також був присутній на запуску супутника “Хайям”, назвав цю подію історичною та «поворотною точкою для початку нової взаємодії в галузі космосу між нашими двома країнами».
Речник МЗС Ірану Насер Канані написав у Twitter, що «блискучий шлях науково-технічного прогресу Ісламської Республіки Іран триває, незважаючи на санкції та максимальний тиск ворогів».
Іран, який підтримує зв’язки з Москвою та утримується від критики вторгнення в Україну, намагався відвернути підозри, що Москва може використовувати “Хайям” для шпигування за Україною.
Минулого тижня The Washington Post процитувала анонімних представників західної розвідки, які заявили, що Росія «планує використовувати супутник протягом кількох місяців або довше», щоб допомогти своїм військовим, перш ніж дозволити Ірану перебрати контроль.
Менш ніж через дві години після запуску супутника на ракеті "Союз-2.1b" Іранське космічне агентство (ISA) повідомило, що "наземні станції Іранського космічного агентства" отримали "перші телеметричні дані".
У неділю космічне агентство підкреслило, що Ісламська Республіка контролюватиме супутник «з першого дня», очевидь, реагуючи на повідомлення Post.
"Жодна третя країна не може отримати доступ до інформації", надісланої супутником, через його "зашифрований алгоритм", йдеться в повідомленні.
За даними космічного агентства, метою “Хайям” є «спостереження за кордонами країни», підвищення продуктивності сільського господарства та спостереження за водними ресурсами та стихією.
Іран веде переговори з іншими державами, зокрема з РФ, щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.
Сполучені Штати вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій у 2018 році за вказівкою тогочасного президента США Дональда Трампа.
Президент Росії Володимир Путін зустрівся з іранським колегою Ебрагімом Раїсі та верховним лідером аятолою Алі Хаменеї в Тегерані минулого місяця - це була одна з небагатьох поїздок Путіна за кордон після вторгнення 24 лютого.
Під час зустрічі Хаменеї з Ірану закликав до «довгострокової співпраці» з Росією, і Тегеран відмовився приєднатися до міжнародного засудження вторгнення Москви до свого прозахідного сусіда.
Іран наполягає, що його космічна програма призначена лише для цивільних і оборонних цілей і не порушує ядерну угоду 2015 року чи будь-яку іншу міжнародну домовленість.
Борисов, який минулого місяця змінив Дмитра Рогозіна на посаді голови Російського космічного агентства, визнав, що російська космічна галузь перебуває у «важкому стані» через напругу у відносинах із Заходом.
За його словами, Росія продовжить свою космічну програму, але припинить діяльність на Міжнародній космічній станції, яка є виключенням для співпраці Москви та Заходу після 2024 року.
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- Голос Америки
Данські інструктори навчатимуть українських військових
Данія надішле до Великої Британії інструкторів, щоб навчати українських військових, повідомило Міністерство оборони Данії в середу.
"Данія підтримає британський проект із навчання і спрямує 130 данських військових а також навчатиме українських військових в Данії", - йдеться в заяві Міністерства оборони країни.
В четвер міністри оборони Великої Британії, Данії та України проведуть зустріч в Копенгагені, щоб обговорити співпрацю з військової підтримки України та розмінування, пише Reuters.
Раніше цього місяця про участь в британській програмі навчання українських військових оголосили Канада та Швеція.
«Війна Росії проти України триває вже більше п’яти місяців, і надзвичайно важливо, щоб решта світу продовжувала підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і самовизначення. Важливо, що Швеція є частиною цих зусиль, і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України»,- заявив міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст 7 серпня.
4 серпня про приєднання до програми тренувань українських військових оголосила Канада. Збройні сили Канади надішлють до Великобританії 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами спільно з британськими військовими задля навчання українських Збройних сил. Перші курси під керівництвом Канади проходитимуть за гнучкою навчальною програмою, зосередженою на індивідуальних навичках, необхідних для бойових дій на передовій, включно з поводженням зі зброєю, наданням першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактикою патрулювання та законами збройних конфліктів.
В програмі з тренувань українських військових у Великій Британії візьмуть участь близько 10 тисяч українців.
Трамп розмірковує над участю у виборах президента в 2024, а його дії стали предметом розслідувань
На тлі натяків на намір балотуватись у президенти в 2024 році, колишній президент США Дональд Трамп зіткнувся з масштабними кримінальними розслідуваннями на рівні держави та штату щодо його дій після невдалої кампанії з переобрання у 2020 році.
Безпрецедентний обшук ФБР у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді в понеділок став останнім свідченням того, що слідчі вивчають дії 45-го президента країни. Згідно з повідомленнями, слідчі шукали секретні документи, які Трамп, можливо, взяв із собою, коли покидав Вашингтон минулого року. Обшук був санкціонований судом і, ймовірно, на найвищому рівні Міністерства юстиції, але подробиці ордеру на обшук, який подали слідчі, та його обґрунтування поки невідомі, як і ім’я судді, який його санкціонував.
У Білому домі стверджують, що їм не було заздалегідь відомо про обшук. Згідно з Законом про президентські записи 1978 року, офіційні записи всіх президентів і віце-президентів залишаються загальнодоступними навіть після того, як ці посадовці йдуть з посади. Вважається, що документи належать американській громадськості, а не особам, які були лідерами країни.
Приблизно через рік після того, як він покинув посаду, Трамп передав до Національного архіву 15 коробок документів часів свого президентства, деякі з яких, як стверджувалося, містили секретні документи. Але слідчі, які провели обшук в офісі Трампа та відкрили сейф у його маєтку у Флориді в понеділок, вивезли документи, які не були передані в січні.
Трамп вказав на обшук, як і розслідування, пов’язані з виборами, як на спробу стримати його від участі у виборах у 2024 році.
«Це темні часи для нашої країни, тому що мій чудовий дім, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, наразі перебуває в облозі, захоплений і зайнятий великою групою агентів ФБР ", - заявив колишній президент.
"Нічого подібного ніколи раніше не траплялося з президентом Сполучених Штатів", - сказав він, стверджуючи, що обшук був результатом "зловживань прокуратури, перетворення системи правосуддя на зброю, і нападу радикальних лівих демократів, які відчайдушно не хочуть, щоб я балотувався на посаду президента у 2024 році".
Він стверджував, що така подія "може відбутися лише в зламаних системах країн третього світу. На жаль, Америка зараз стала однією з таких країн, корумпованою на небаченому раніше рівні".
Трамп має багато прихильників серед виборців-республіканців, хоча низка офіційних осіб від Республіканської партії, включаючи Майка Пенса, віце-президента Трампа, губернатора Флориди Рона ДеСантіса та інших, натякали, що вони можуть претендувати на президентські вибори від Республіканської партії у 2024 році.
Триває слідство
Міністерство юстиції США також розслідує роль Трампа в підбурюванні бунту в Капітолії США 6 січня 2021 року, коли близько 2000 його прихильників вторглися в будівлю, щоб завадити законодавцям підтвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента в 2020 році. На мітингу незадовго до цього Трамп закликав своїх прихильників піти до Капітолію.
Незважаючи на те, що помічники Білого дому та тогочасний генеральний прокурор Вільям Барр неодноразово заявляли Трампу про відсутність доказів масштабного шахрайства під час підрахунку голосів, Трамп публічно та приватно вимагав від Пенса припинити сертифікацію підрахунку голосів колегії вибірників на користь Байдена. Але Пенс відмовився це зробити за порадою юристів, які сказали йому, що Конституція не надає йому таких повноважень.
Слідчі вивчають роль Трампа у здійсненні плану, який пропагували деякі з його радників, назвати несанкціоновані списки виборців у штатах, де він програв.
У Сполучених Штатах президенти фактично обираються на окремих виборах у кожному з 50 штатів, а не через всенародне голосування. Кількість голосів виборців кожного штату залежить від його населення, причому найбільші штати мають найбільший вплив. Бунтівники, які штурмували Капітолій, намагалися не дати законодавцям підтвердити остаточну перемогу Байдена 306 голосами проти 232 у Колегії вибірників.
У третьому розслідуванні прокурор у південного штату Джорджія розслідує дії Трампа за можливе підбурювання до фальсифікації виборів.
У записаній телефонній розмові 2 січня 2021 року Трамп просив вищого посадовця Джорджії «знайти» йому 11 780 голосів — на один більше, ніж кількість голосів, з якою в штаті переміг Байден. Під час розмови Трамп сказав: «Мені потрібно лише 11 000 голосів. Друзі, мені потрібно 11 000 голосів. Дайте мені спокій».
Джонсон і Макрон погоджуються з необхідністю далі підтримувати Україну
Керівники Великої Британії і Франції наголосили на намірах далі допомагати Україні на тлі активних боїв у російсько-українській війні.
В офіційних заявах Лондона і Парижа йдеться, що зобов’язання пролунали 9 серпня в телефонній розмові британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона та французький президент Еммануеля Макрона.
У викладі Єлисейського палацу сказано, що «президент і прем’єр-міністр підтвердили рішучість намірів підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, а також зберігати високий рівень координації між партнерами, щоб задовольнити військові, гуманітарні та економічні потреби українців».
З Давнінґ стріт 10 передають, що Джонсон і Макрон «наголосили на важливості продовження підтримки народу України в його боротьбі».
«Вони погодилися, що британські та французькі зусилля у навчанні й оснащенні українських солдатів дають на війні значні наслідки, і що не можна допустити західної втоми від війни», - сказано у британському викладі.
Британський уряд цього літа започаткував масштабну програму військового навчання українців на базах у Великій Британії, що має охопити загалом приблизно 10000 новобранців з України.
7 серпня Швеція оголосила, що також надсилає в Британію своїх військових інструкторів на додаток до фахівців з Нової Зеландії.
Франція стала однією з держав, що надала Україні важку далекобійну артилерію та забезпечила навчання українських військових для використання тієї зброї.
У повідомленні про розмову Макрона і Джонсона французька сторона окремо зупинилася на тому, що Париж і Лондон на тлі світової продовольчої кризи, спричиненої російською агресією проти України, підтримують так звані «лінії солідарності» - координаційну програму Європейського Союзу, що допомагає Україні збільшити експорт сільськогосподарської продукції залізничними, автомобільними й річковими через Європу.
Борис Джонсон нещодавно подав у відставку з посади керівника урядової Консервативної партії, але залишається прем’єром-міністром до вересня, коли його має замінити, або Ліз Трас або Ріші Сунак - фіналісти партійних виборів.
І Трас, і Сунак наголосили, що вони будуть продовжувати британську допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.
- Голос Америки
Обстріл Запорізької АЕС не призвів до "безпосередньої загрози для ядерної безпеки" – МАГАТЕ
Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що обстріл майданчика Запорізької АЕС у суботу, 6 серпня, завдав станції певних ушкоджень, але радіація залишається в нормі.
«На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили безпосередню загрозу ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту як відстуню», – заявив у вівторок гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії .
За даними української сторони, обстріл вели російські війська поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Однак доступні способи вимірювання радіації продовжують показувати нормальний рівень на станції, заявив голова органу ООН, що здійснює нагляд за атомною енергетикою у світі.
«Обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав шкоди, але наявні вимірювання радіації показують нормальний рівень радіації на майданчику, заявили в Україні. Експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози для ядерної безпеки», – мовиться у твіті організації.
Територію Запорізької АЕС обстріляли через день після того, як попередній обстріл пошкодив зовнішню систему електропостачання станції.
У повідомленні МАГАТЕ вказується, що за даними України, в результаті суботньої події було поранено українського охоронця на ЗАЕС.
Проте, за даними українських фахівців, яких цитує МАГАТЕ, видимих пошкоджень ні контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом, ні захисного периметра об'єкта, немає.
Разом з тим, голова МАГАТЕ наголошує, що обстріл у п’ятницю та суботу на ЗАЕС порушив практично всі компоненти ядерної безпеки.
У своєму твітер-повідомленні агенство пише: «Практично всі 7 незамінних принципів ядерної та фізичної безпеки порушені, сказав Рафаель Гроссі, повторивши серйозне занепокоєння: «Всі військові дії, що загрожують ядерній безпеці, повинні бути припинені». Знову наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ».
Як мовиться в заяві організації, суботній вечірній інцидент показав, що конфлікт також поставив під загрозу ядерну безпеку та механізми готовності та реагування на надзвичайні ситуації.
Російська окупаційна влада заявила, що це були українські ракети, що вразили об’єкт, пошкодили адміністративні будівлі та місце поблизу складу використаного ядерного палива.
Український президент Володимир Зеленський назвав Росію «державою-терористом, яка обстрілює атомну станцію».
Після інциденту Україна повідомила МАГАТЕ, що персоналу станції обмежили доступ до внутрішнього кризового центру ЗАЕС, що потенційно може вплинути на реагування у випадку надзвичайної ситуації. Крім того, український регулятор заявив, що його комунікація з ЗАЕС була «дуже обмеженою та фрагментарною», заявив генеральний директор Гроссі.
Він знову наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою.
У понеділок, 8 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтримав заклик допустити на Запорізьку атомну станцію міжнародних інспекторів, щоб перевірити безпечність об'єкта. Він назвав обстріли ЗАЕС «самогубними» і висловив сподівання, що вони припиняться.
Президент «Енергоатома» Петро Котін заявив у понеділок, що його відомство вітає присутність міжнародних спостерігачів, але хоче бачити їх під егідою ООН, а не МАГАТЕ.
«Ми були від початку за те, щоб така місія була присутня на станції, але говорили не про МАГАТЕ, а про офіційну місію ООН. У тому числі, там могли бути експерти від МАГАТЕ», – наголосив керівник українського атомного регулятора в ефірі телемарафону, повідомляє агентство УНІАН.
Котін пояснив, що це потрібно для того, щоб передати контроль над територією Запорізької АЕС цим спостерігачам, так званим миротворцям, повідомляє УНІАН.
«Ми не можемо прийняти представників місії МАГАТЕ, адже ми не можемо виконати умови їхньої безпеки. Це небезпечно, а ми не можемо нести за це відповідальність», - сказав Котін.
На початку червня представники «Енергоатому» заявляли, що «візит на завод стане можливим лише тоді, коли Україна поверне контроль над об'єктом».
Тоді українські енергетики спростували заяву Гроссі, що він узгодив поїздку представників МАГАТЕ. «Енергоатом» наполягав, що ця заява є «новою спробою отримати доступ до Запорізької електростанції, щоб узаконити присутність окупантів та схвалити їхні дії».
Котін у понеділок також повідомив, що за його даними, Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української. За його словами, росіяни спробують відключити від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.
У травні російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявив, що Запорізька АЕС працюватиме на Росію, але «готова постачати електроенергію і Україні», якщо та за неї платитиме. Про це російський чиновник сказав, перебуваючи в окупованому російськими військами Мелітополі.
Найбільшу атомну електростанцію в Європі було захоплено російськими військами на початку березня, незабаром після того, як російська армія вторглася в Україну.
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