Росія запустила іранський супутник, який може бути використаний для слідкування за Україною - ЗМІ

КАЗАХСТАН — Іранський супутник, запущений Росією з Казахстану у вівторок, досяг орбіти, на тлі побоювань, що Москва може використати його для спостереження за військовими цілями в Україні.

Оскільки міжнародна ізоляція Росії зростає після санкцій Заходу, запроваджених через її вторгнення в Україну, Кремль прагне повернути Росію до Близького Сходу, Азії та Африки та знайти нових клієнтів для космічної програми країни.

Виступаючи на контрольованому Москвою космодромі Байконур у казахському степу, глава російського космічного відомства Юрій Борисов привітав «важливу віху в російсько-іранському двосторонньому співробітництві, яка відкриває шлях до реалізації нових і ще більших проектів».

Міністр телекомунікацій Ірану Іса Зарепур, який також був присутній на запуску супутника “Хайям”, назвав цю подію історичною та «поворотною точкою для початку нової взаємодії в галузі космосу між нашими двома країнами».

Речник МЗС Ірану Насер Канані написав у Twitter, що «блискучий шлях науково-технічного прогресу Ісламської Республіки Іран триває, незважаючи на санкції та максимальний тиск ворогів».

Іран, який підтримує зв’язки з Москвою та утримується від критики вторгнення в Україну, намагався відвернути підозри, що Москва може використовувати “Хайям” для шпигування за Україною.

Минулого тижня The Washington Post процитувала анонімних представників західної розвідки, які заявили, що Росія «планує використовувати супутник протягом кількох місяців або довше», щоб допомогти своїм військовим, перш ніж дозволити Ірану перебрати контроль.

Менш ніж через дві години після запуску супутника на ракеті "Союз-2.1b" Іранське космічне агентство (ISA) повідомило, що "наземні станції Іранського космічного агентства" отримали "перші телеметричні дані".

У неділю космічне агентство підкреслило, що Ісламська Республіка контролюватиме супутник «з першого дня», очевидь, реагуючи на повідомлення Post.

"Жодна третя країна не може отримати доступ до інформації", надісланої супутником, через його "зашифрований алгоритм", йдеться в повідомленні.

За даними космічного агентства, метою “Хайям” є «спостереження за кордонами країни», підвищення продуктивності сільського господарства та спостереження за водними ресурсами та стихією.

Іран веде переговори з іншими державами, зокрема з РФ, щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

Сполучені Штати вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій у 2018 році за вказівкою тогочасного президента США Дональда Трампа.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з іранським колегою Ебрагімом Раїсі та верховним лідером аятолою Алі Хаменеї в Тегерані минулого місяця - це була одна з небагатьох поїздок Путіна за кордон після вторгнення 24 лютого.

Під час зустрічі Хаменеї з Ірану закликав до «довгострокової співпраці» з Росією, і Тегеран відмовився приєднатися до міжнародного засудження вторгнення Москви до свого прозахідного сусіда.

Іран наполягає, що його космічна програма призначена лише для цивільних і оборонних цілей і не порушує ядерну угоду 2015 року чи будь-яку іншу міжнародну домовленість.

Борисов, який минулого місяця змінив Дмитра Рогозіна на посаді голови Російського космічного агентства, визнав, що російська космічна галузь перебуває у «важкому стані» через напругу у відносинах із Заходом.

За його словами, Росія продовжить свою космічну програму, але припинить діяльність на Міжнародній космічній станції, яка є виключенням для співпраці Москви та Заходу після 2024 року.