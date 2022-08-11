Українці з надією дивляться в майбутнє - це має стати уроком для Заходу, - президент IRI про нове опитування

Нове масштабне опитування проведене Міжнародним республіканським інститутом США (IRI) показує як змінюється ставлення українців до ЄС, НАТО, західних союзників, а також довіра до влади під час війни.

Переважна більшість українців (98%) вважають - Україна переможе у війні, а більше 90% вважають майбутнє України достатньо багатообіцяючим.

Автори дослідження вважають, що оптимізм українців має стати уроком для Заходу.

"Декілька речей привертають увагу, говорить презідент IRI Ден Твайнінг. - Перше – переважна більшість українців переконані, що Україна переможе – 98% українців вірять у перемогу у війні. Також більшість – дві третини українців - вважають, що Україна має забрати назад свою територію – усе що Росія загарбала з 2014 року, тобто поновити територію затверджену в дев’яносто першому році – це буде кінцева точка війни. Це включає Крим і інші регіони, які Росія забрала з 2014 року. Українці потужно підтримують президента та адміністрацію і з надією дивляться в майбутнє. Це має бути уроком для нас усіх на Заході".

На тлі війни, українці все більше підтримують вступ до НАТО - 72% опитаних висловились за приєднання до Альянсу в червні, порівняно з 59% в квітні. Найбільше, на думку опитаних, серед західних союзників Україні допомагають Польща, США та Велика Британія.

Серед інституцій найбільше українці підтримують збройні сили - 88% опитуваних, а от підтримка керівництва країни не така потужна. Беззастережна підтримка президента України Володимира Зеленського знизилась із 74% опитаних у квітні до 59% опитаних в червні. Однак, якщо додати кількість тих, хто скоріше підтримує президента, рейтинг підтримки зросте до 91%.

Твайнінг каже - це дуже значний рівень довіри.

"Кожен політичний лідер демократичної країни в світі хотів би мати таку підтримку – наше опитування показує більше 90 відсотків довіри, це значно більше, ніж Путін має в Росії і там рейтинг звичайно викривлений, бо якщо скажеш, що не схвалюєш Путіна – опинишся у в’язниці … Але українці не лише хочуть завершити війну, воні хочуть покращити демократію, приєднатись до Заходу, подолати корупцію, стати частиною Європи, ЄС і НАТО", - додає Твайнінг.

"Гадаю, це ще один дивіденд путінських прорахунків щодо війни – він однозначно підштовхнув українців до НАТО", - говорить експерт.

Серед джерел інформації, якій українці довіряються на перше місце опитані поставили Viber та Telegram, практично така ж підтримка - 47% - у єдиного марафону новин. На третьому місці - соцмедіа. Причому молодь більше довіряє Viber та Telegram, а люди старшого віку – телемарафону.

"Гадаю українці використовують телефони і технології, - говорить Твайнінг, - щоб отримати доступ до найновішої інформації. В цій країні Росія веде інформаційну війну, Кремль вже багато років веде інформаційну війну і багато українців частково не довіряють новинним ЗМІ, бо їх турбує російська інформаційна війна, пропаганда, прихований вплив. Вони точно довіряють президентові Зеленському і точно довіряють захищеним каналам зв’язку, які допомагають їм отримати об’єктивну інформацію, включно із інформацією про війну".