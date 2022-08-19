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Світ

Росія програла кібер та інформаційну війну з Україною, каже керівник британської розвідки

Здатність українців відбивати російські кібернапади і протидіяти інформаційній війні виявилася вищою, ніж оцінювали деякі коментатори. На світлині - українські комп’ютерні фахівці в Одесі, які розповідали агенству Reuters, як вони протидіяли російській агресії. 6 квітня 2022 р.

Директор британської розвідувальної служби GCHQ (Центр урядового зв’язку), що спеціалізується на електронному зборі й аналізі інформації, оприлюднив свої оцінки майже шести місяців повномасштабної російської війни проти України, в яких стверджує, що досі Москва зазнала невдачі на кібернетичному та інформаційному фронті.

Перші постріли в неспровокованому вторгненні Володимира Путіна в Україні були зроблені у кіберпросторі ще до того, як 24 лютого полетіли кулі.
Джеремі Флемінґ

Джеремі Флемінґ пише в тижневику Economist, що результати намагань російської держави поєднати «кіберможливості з більш традиційними аспектами військової сили досі не досягли успіху, а їхній вплив був меншим ніж ми (і вони) очікували».

На його думку це пояснюється зокрема тим, що Україна виявилася дуже ефективною в кіберобороні.

Окремо директор британської розвідслужби зупиняється на російській дезінформації поширюваній в інтернеті, «що стала великою частиною кампанії Росії з метою сіяння плутанини й хаосу в Україні та за її межами… щоб викликати недовіру до джерел інформації, брехати про українські дії і поширювати фальшиві обґрунтування дій Росії».

Ще у березні Джеремі Флемінґ вказував, що «інформаційна діяльність президента Зеленського показала свою надзвичайну ефективність. Вона спритна, багатоплатформна, багатомедійна і надзвичайно добре пристосована до різних аудиторій».

Через півроку після початку російського вторгнення керівник GCHQ доходить висновку, що «наразі президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні і на Заході».

Джеремі Флемінґ, директор GCHQ
Джеремі Флемінґ, директор GCHQ

При цьому Джеремі Флемінґ зауважує, що «хоча це варто святкувати, нам не треба недооцінювати вплив російської дезінформації в інших частина світу», нагадуючи, що «багато країн з найбільшим населенням не погодилися з резолюцією ООН, яка засуджувала Росію за вторгнення».

Британський посадовець вважає, що «громадська думка в тих країнах важлива, і на неї вже впливає інформація з Росії», а тому закликає працювати, щоб «протидіяти тим перекрученням».

Джеремі Флемінґ вказує, що «перші постріли в неспровокованому вторгненні Володимира Путіна в Україні були зроблені у кіберпросторі ще до того, як 24 лютого полетіли кулі».

«За місяць до того російська військова розвідка запустила вірус WhisperGate, щоб знищити і зіпсувати українські урядові системи. А менш ніж за годину до того, як Росія вторглася в Україну, вона атакувала супутникові мережі ViaSat satellite, використовувані українськими військовими та урядовими і цивільними службами», - розповідає він.

Джеремі Флемінґ стверджує, що західні спецслужби виявили ті дії і у співпраці з приватними компаніями змогли ефективно протидіяти зокрема наслідкам російських кібернападів на глобальному рівні.

Він наголошує на важливості уроків російської війни для всіх країн - союзників та однодумців.

Це війна артилерії та дронів. Розвідгрупа "Світлячки" готуються до контрнаступу на Миколаївщині. Відео
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Це війна артилерії та дронів. Розвідгрупа "Світлячки" готуються до контрнаступу на Миколаївщині. Відео

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