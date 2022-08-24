В Нью-Йорку відзначили День незалежності України, на перехресті "Український шлях"

У День Незалежності України Папа Римський Франциск звернувся з особливим закликом до миру між Україною та Росією.

Наприкінці загальної аудієнції в середу у Ватикані понтифік сказав, що молиться за українців, які протягом шести місяців страждають від війни.

«Знову закликаю благати миру в Господа для улюбленого українського народу, який протягом шести місяців — сьогодні — страждає від жаху війни», — сказав Папа Франциск у ватиканській залі Павла VI після катехизи про старість, смерть, і воскресіння тіла.

У своїй промові про Україну він згадав про українських полонених і закликав до їхнього звільнення.

«Я ношу у своєму серці в’язнів, особливо тих, які перебувають у важких умовах, і закликаю відповідальні органи працювати для їх звільнення», – сказав голова Католицької церкви.

Він також згадав про дітей, біженців та загиблих, наголошуючи, що і російські діти стають сиротами внаслідок цієї війни.

«Я думаю про дітей, – стільки загиблих, стільки біженців – тут, в Італії, стільки – стільки поранених, стільки українських дітей і російських дітей, які залишилися сиротами, – продовжив він. – Сирітство не має національності, вони втратили батька чи матір, чи росіяни, чи українці».

Папа Франциск ще раз наголосив на жорстокості війни та назвав тих, хто торгує зброєю і «наживається на війні» – «головорізами».

«За війну платять невинні, невинні, – підкреслив він. - Давайте задумаємося над цією реальністю і скажемо один одному: війна — це божевілля. А ті, хто наживається на війні та торгівлі зброєю, — головорізи, які вбивають людство».

Папа Римський також згадав про нещодавнє вбивство у Москві Дар’ї Дугіної, націоналістичної російської телекоментаторки та доньки правого російського політичного теоретика Олександра Дугіна, який палко підтримує війну.

Не назвавши її по імені, Франциск згадав «бідну дівчинку», убиту в Москві, а також сиріт в Україні та Росії, як «невинних», які платять ціну «безумства війни» з обох сторін.

Посол України при Ватикані Андрій Юраш відреагував на ці слова понтифіка твітом, в якому висловив «розчарування» промовою Папи.

«Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила мене задуматися над багатьма речами: не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника і зґвалтованого; як можна назвати ідеологів російського імперіалізму невинною жертвою? Її вбили росіяни як священну жертву, і тепер вона на щиті війни», – написав український посол у своєму твіті.

Франциск посилив своє засудження війни, хоча рідко звинувачує Росію чи президента Володимира Путіна у цій війні, що, на думку оглядачів, свідчить про те, що Ватикан намагається підтримувати відкритий діалог з Москвою.

Франциск заявляв про наміри зустрітися з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом, який виправдовує та підтримує вторгнення в Україну, під час міжконфесійної конференції в Казахстані наступного місяця.

Папа у своєму зверненні у середу також висловив надію, що будуть зроблені конкретні кроки для припинення війни та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

ЗАЕС є найбільшою в Європі та входить до десятки найбільших у світі. У березні її захопили російські війська. Цього місяця занепокоєння щодо можливості ядерної катастрофи зросло, оскільки поновилися артилерійські обстріли поблизу станції.

Офіційні особи Європейського Союзу, США та ООН закликають створити демілітаризовану зону навколо електростанції.

Папа ще раз нагадав, що він молиться не лише за Україну, але і за Росію.

«Сьогодні в особливий спосіб, через шість місяців від початку війни, ми думаємо про Україну і Росію, обидві країни, які я присвятив Непорочному Серцю Марії», – сказав він 24 серпня.

«Нехай вона, як Мати, зверне свій погляд на ці дві улюблені країни: побачить Україну, побачить Росію і принесе нам мир, – молився він. - Нам потрібен мир».

Папа неодноразово закликав до миру в Україні після того, як Росія під проводом президента Володимира Путіна розпочала повномасштабне вторнення в Україну 24 лютого цього року.

У матеріалі використані повідомлення Reuters, Bloomberg та Catholic News Agency