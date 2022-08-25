Газосховища в ЄС вже заповнені на 78% попри проблеми з російським постачанням

Намагання європейських країн забезпечити життєво необхідні обсяги газу на зимовий період приносять результат на тлі різкого зростання цін на енергію і подальших побоювань, що Росія, найбільший постачальник, надалі використовуватиме газопостачання для тиску на Європу.

Станом на 23 серпня газосховища Європейського Союзу за підрахунками агентства Reuters були заповнені на 78%, майже досягаючи запланованого рівня 80%, що має бути гарантований до 1 листопада, коли у Європі розпочинається опалювальний сезон.

Треба раз і назавжди покласти край залежності...

Для захисту європейських споживачів Європейська комісія, окрім вимоги заповнення газосховищ на зиму, також домагається економії - зменшення використання газу в країнах ЄС на принаймні 15% та переходу на інші джерела, щоб зменшити залежність від російського постачання.

Досі найбільше газу до Європи надходило саме трубопроводами з Росії, і з огляду на цю залежність Євросоюз не наважився оголошувати ембарго на постачання російського газу, хоча запроваджені обмеження на імпорт російського вугілля й нафтопродуктів у відповідь на російську війну проти України.

Попри відсутність газових санкцій обсяги газопостачання з Росії в Європу цього року скоротилися на приблизно 75%.

Контрольований державою російський монополіст, компанія Газпром, після початку лютневого вторгнення Росії в Україну припинила продаж газу до Болгарії, Данії, Латвії, Нідерландів, Польщі, Фінляндії.

Газпром оголосив, що з 31 серпня до 2 вересня знову призупинить подачу газу до Німеччини через найбільший газопровід Північний Потік 1 у зв’язку з позаплановим ремонтом.

Німецький уряд нещодавно відкинув припущення, що проблеми з газопостачанням могли б бути вирішені, якби Берлін переглянув рішення закрити проект Північний потік 2 - газопровід з Росії, що був споруджений вздовж Північного потоку 1 по дну Балтійського моря.

«Я твердо закликаю, щоб ми припинили просити Путіна щось, чого ми не отримаємо… Треба раз і назавжди покласти край залежності від нього», - сказав чільний представник урядової Соціал Демократичної партії Німеччини Кевін Кунерт.

Росія попри обмеження експорту до Європи за останні місяці навіть збільшила свої надходження від експорту газу й нафти завдяки різкому зростанню світових цін на енергію.

Європейські політики й коментатори побоюються, що у разі збереження теперішніх темпів зростання цін, вони можуть впасти нестерпним тягарем як на побутових споживачів так і на промисловість.