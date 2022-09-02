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G7 узгодить обмеження ціни на російську нафту вже сьогодні - FT
Міністри фінансів країн "Групи семи", включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію в п'ятницю оголосять про обмеження ціни на російську нафту, повідомляє FT, з посиланням на інформацію від п'яти осіб, знайомих з перемовинами.
Обмеження, за інформацією видання, має увійти в дію 5 грудня на ціни на нафту і 5 лютого - на нафтопродукти. Введення обмежень, за планом, має співпасти у часі з обмеженнями на послуги страхування та перевезень на російську нафту, які має запровадити ЄС.
"Обмеження ціни ... забезпечить, що кожна країна зможе отримати найнижчу можливу ціну і це добре для світу", - цитує видання слова координатора санкційної політики Державного департаменту США Джеймса О'Браяна.
У відповідь на такі обмеження, Росія зупинить поставки нафти та нафтопродуктів до країн, які це запровадять, заявив російський віце-прем'єр-міністр Олександр Новак у четвер.
Міністр фінансів США Дженет Єллен оптимістічно оцінила шанси досягнути домовленості щодо обмеження ціни на нафту і вказала на загрозу різкого зростання цін на енергоресурси без такої домовленості.
"Я справді оптимістично оцінюю значний прогрес, досягнутий нашими командами та всім G7 із того, щоб цінове обмеження стало реальністю", - заявила Єллен у середу, після зустрічі з міністром фінансів Великої Британії Надхімом Захаві.
Обмеження, вважає Єллен, дозволить "зменшити надходження, необхідні Путіну для продовження військової агресії" і "забезпечить надійні поставки нафти на світовий ринок а також створить базу для зниження цін на енергоресурси"...
"В той час, як російська війна призвела до високих цін на енергоресурси в світі, гадаю, обмеження ціни є одним із найбильш потужних інструментів, які ми маємо, щоб долати інфляцію і забезпечити стабільний потік нафти на світові ринки та нижчі ціни", - заявила вона.
Завахі, у свою чергу, наголосив на важливості того, щоб до обмеження долучилось широке коло країн, зокрема Індія, Китай та Південна Африка.
"Очевидно, потрібно робити більше і ми готові працювати над тим, зокрема, щоб переконати більше країн підтрмати цей крок", - додав британський посадовець.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
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Поблизу ЗАЕС, де перебуває місія МАГАТЕ, тривають бойові дії
Обстріли тривають в районі Енергодара поблизу Запорізької атомної електростанції, також інтенсивні бої точаться на півдні України, повідомило британське Міністерство оборони.
Україна та Росія звинувачують одна одну в обстрілах навколо АЕС а також в перешкоджанні роботі місії МАГАТЕ.
"Ми зробили все, щоб МАГАТЕ отримало доступ до ЗАЕС, і я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль. На жаль, ми не почули від МАГАТЕ головного: заклику Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконає те, про що ми домовилися, і послужить інтересам усієї міжнародної спільноти", - заявив президент України Володимир Зеленський.
Українська державна компанія "Енергоатом" звинуватила росіян в тому, що вони "брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС".
Зокрема, як вказує компанія, "місії «презентували» заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ". А точніше – розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам".
"Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту", - йдеться в повідомленні.
Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив в п'ятницю, що російські сили не мають важких машин на території ЗАЕС.
Місія МАГАТЕ прибула за Запорізьку атомну електростанцію в четвер, попри повідомлення про збільшення обстрілів в районі електростанції. Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі і більшість членів місії полишила ЗАЕС.
На станції залишилось п'ять представників місії, повідомляє українська державна компанія "Енергоатом". Місія МАГАТЕ залишиться на Запорізькій атомній електростанції до 3 вересня.
Гроссі сказав, що за кілька годин перебування на АЕС, місії вдалось отримати важливу інформацію. Він зазначив: "Очевидно, що станцію і фізичну цілісність станції було порушено декілька разів".
Гроссі також заявив, що буде працювати над постійною присутністю спостерігачів від агенції на ЗАЕС.
Байден вказує на загрози для демократії, закликає американців "стати на її захист"
Президент США Джо Байден вважає, що Сполучені Штати перебувають на небезпечному роздоріжжі у своїй боротьбі за збереження демократії, і, під час промови у Філадельфії в четвер увечері, він поклав провину за це на одну людину.
«Немає сумнівів, що сьогодні в Республіканській партії домінують, керують і залякують Дональд Трамп і республіканці MAGA, — сказав Байден, згадуючи гасло кампанії Трампа 2016 року «Зробимо Америку знову великою». - І це загроза для країни».
У виступі на тлі будівлі, де майже 250 років тому засновники країни писали та обговорювали як Декларацію незалежності, так і Конституцію США, Байден змалював похмуру картину, того, як його опоненти бачать Америку.
Він говорив 25 хвилин і за цей час сказав одне слово не менше 25 разів - “демократія”.
Він розкритикувава республіканців, які приєдналися до Трампа, які повторюють твердження Трампа, що вибори 2020 року були сфальсифіковані; які хочуть ускладнити явку виборців у ключових штатах; які брали участь у спробі насильницького захоплення Капітолію США 6 січня 2021 року.
«Історія говорить нам, що сліпа відданість єдиному лідеру та готовність брати участь у політичному насильстві є фатальними для демократії, — сказав він. - Ми довго повторювали, що американська демократія - це даність. Але це не так». Ми маємо її захищати, відстоювати".
Перед промовою Байдена, лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті звинуватив президента в сіянні розбрату, а демократів - у зростанні інфляції, злочинності та державних витрат.
"За останні два роки Джо Байден розпочав напад на душу Америки, на її людей, на її закони, на її найсвятіші цінності, - сказав він. - Він розпочав напад на нашу демократію. Його політика серйозно поранила душу Америки, применшила дух Америки та зрадила довіру Америки”.
Пид час промові Байдена лунали декілька нецензурних вигуків у його бік. Він відволікся від сценарію і відповів.
"Ті люди мають право на обурення, - сказав він. - Це демократія”.
Але він також використав це слово, щоб відобразити те, що, на його думку, є кращим майбутнім, до якого ведуть нещодавні законодавчі досягнення його партії. З моменту вступу на посаду Байден домігся схвалення важливих законів, які, за словами його адміністрації, сприятимуть економічному відродженню, значному покращенню інфраструктури, безпеці поводження зі зброєю, доступній медичній допомозі, чистій енергії та зменшенню кліматичних змін.
"Разом, разом ми можемо вибрати інший шлях, - сказав він. - Ми можемо обрати кращий шлях у майбутнє. Майбутнє можливостей, майбутнє, у якому можна побудувати мрію та надію – і ми йдемо цим шляхом, рухаючись вперед».
Це другий візит Байдена до Пенсильванії цього тижня. В Пенсильванії жорстко конкурують демократи Байдена та республіканці Трампа на проміжних виборах, які відбудуться цього року.
Раніше в той же день прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр підкреслила, що це не виборча промова.
"Це набагато ширше, набагато більше, ніж будь-яка одна партія, ніж будь-яка особа, - сказала вона. - І знову ж таки це оптимістична промова про те, де ми як країна і куди ми можемо йти. І це про фундаментальну боротьбу у всьому світі між автократією та демократією та про те, як демократія є критично важливою основою для просування цієї країни вперед».
Аналітики сумніваються в цьому, оскільки нещодавні законодавчі перемоги та пріоритети Байдена мало збігаються з темами його промови.
«Ми починаємо бачити, які проблеми демократи вважають вигідними: зброя — це одне, демократія — інше, — сказав Вільям Хауелл, професор американської політики в Чиказькому університеті. - І також цікаво, що він небагато провів законодавчої роботи в обох із цих сфер. І все ж це те, про що він говорить не в контексті нових кроків, а в контексті зміни складу Конгресу".
Історики, які вивчають президентську риторику, кажуть, що тон Байдена помітно змінився з наближенням листопадових виборів.
«Я вважаю, що більш різка риторика президента та інших демократів спрацьовує, — сказав Джеремі Сурі, професор історії Техаського університету в Остіні. - Є докази того, що багатьом незалежним виборцям – не виборцям Трампа, а багатьом незалежним виборцям – особливо жінкам, навіть у консервативних штатах, таких як Техас і Канзас, набрид обструкціонізм республіканців. І, відверто кажучи, їм набридли новини про порушення закону колишнім президентом. Чим більше Трампа в новинах, тим краще виглядають демократи".
Після виступу Сурі зазначив, що слова Байдена можуть посунути його опонентів на задній план.
«Промова Байдена змушує республіканців, таких як [лідер меншості в Сенаті Мітч] Макконнелл і Маккарті, або захищати, або відмовлятися від республіканців MAGA — неможливо уникнути проблеми, коментуючи цю промову», — сказав він.
А у Філадельфії — коли президент закликав американців «голосувати, голосувати, голосувати» — він закінчив картиною країни, яку він бачить.
"Ми Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, - сказав він, наголошуючи на слові "сполучені". «І нехай Бог захистить нашу націю. І нехай Бог захистить усіх тих, хто стежить за нашою демократією. Нехай Бог вас усіх благословить. Демократія. Дякую».
Макрон сказав послам готуватися до тривалої війни і дипломатії з Росією
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив курс свого уряду на підтримку України, пообіцявши подальшу гуманітарну, економічну й військову допомогу Києву паралельно до дипломатичних зусиль, включно з прямими контактами з Москвою.
Промовляючи перед французькими дипломатами у Парижі 1 вересня, він підкреслив: «Ми не беремо участі у війні. Ми цього не хочемо. Але ми не можемо допустити військової перемоги Росії, завоювання територій, що водночас показало б, що агресією завдано поразки міжнародному порядку і нашим цінностям».
Робота дипломатів полягає в тому, щоб розмовляти з усіма, включно з тими, і особливо з тими людьми, з якими ми не погоджуємося.Еммануель Макрон
Макрон заявив, що, допомагаючи Україні, Франція та інші західні держави посилюють українську обороноздатність і також зміцнюють позиції Києва на майбутніх переговорах з Москвою про мир.
«Нам треба готуватися до тривалої війни. Ми повинні уникати ескалації і готуватися до миру», - сказав він, підкресливши, що приготування до миру означає розмовляти з усіма сторонами, «як я зробив лише кілька днів тому з Росією. І я це буду робити знову».
Французький президент також застеріг, що Росія намагається послабити єдність Європейського Союзу.
«Це залишається нашим постійним завданням - нам не можна допустити розколу Європи. Нам також не треба приєднуватися до тих, хто закликає воювати, що загрожує розширити конфлікт і повністю розірвати комунікацій. Нам не можна залишати європейські держави на східному краю діяти наодинці. Європейська єдність - це найголовніше, і я дозволю собі сказати, що розкол Європи - це одне з завдань війни, яку веде Росія. Наша відповідальність в цьому контексті полягає саме в тому, щоб зберегти Європейський Союз і його силу», - сказав Еммануель Макрон.
Макрон дав зрозуміти, що бачить завдання Заходу в тому, щоб, або допомогти Україні покласти край війні, звільнивши українську територію від російських окупантів силою, або створити умови для міцної позиції України, щоб домогтися миру на переговорах.
Хоча після лютневого російського вторгнення в Україну французький президент різко зменшив свої прямі контакти з Кремлі, він повторив, що готовий «далі розмовляти» з Росією і зауважив, що не хоче, щоб роль головного посередника у переговорах з Москвою належала Туреччині.
«Нам завжди треба дотримуватися думки, що ми можемо і будемо розмовляти з усіма. Якби дипломатія полягала в умінні розмовляти лише з людьми, з якими ми погоджуємося, то я би не пропонував ті плани дій, про які згадав. Бо нам треба було б набагато менше посад і менше ресурсів. Але ми повинні мати на увазі, що нам не можна подаватися під тиском фальшивого моралізаторства, яке робить нас безсилим. Хто хоче, щоб Туреччина була єдиною потугою у світі, а нагадаю вам, що вона член НАТО, яка продовжує говорити щодо Росії? Робота дипломатів полягає в тому, щоб розмовляти з усіма, включно з тими, і особливо з тими людьми, з якими ми не погоджуємося, а тому ми будемо і далі це робити», - підкреслив французький керівник.
Еммануель Макрон майже єдиний західний лідер, який після вторгнення в Україну 24 лютого і далі напряму розмовляв з президентом Росії Владіміром Путіним, хоча і різко зменшив контакти.
Нещодавня телефонна розмова французького президента з Кремлем відбулася 19 серпня, і згідно з офіційним викладом вона зосереджувалася на вимогах допустити делегацію МАГАТЕ на захоплену російською армією Запорізьку атомну електростанцію на півдні України.
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