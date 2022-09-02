G7 узгодить обмеження ціни на російську нафту вже сьогодні - FT

Президент США Джо Байден вважає, що Сполучені Штати перебувають на небезпечному роздоріжжі у своїй боротьбі за збереження демократії, і, під час промови у Філадельфії в четвер увечері, він поклав провину за це на одну людину.

«Немає сумнівів, що сьогодні в Республіканській партії домінують, керують і залякують Дональд Трамп і республіканці MAGA, — сказав Байден, згадуючи гасло кампанії Трампа 2016 року «Зробимо Америку знову великою». - І це загроза для країни».

У виступі на тлі будівлі, де майже 250 років тому засновники країни писали та обговорювали як Декларацію незалежності, так і Конституцію США, Байден змалював похмуру картину, того, як його опоненти бачать Америку.

Він говорив 25 хвилин і за цей час сказав одне слово не менше 25 разів - “демократія”.

Він розкритикувава республіканців, які приєдналися до Трампа, які повторюють твердження Трампа, що вибори 2020 року були сфальсифіковані; які хочуть ускладнити явку виборців у ключових штатах; які брали участь у спробі насильницького захоплення Капітолію США 6 січня 2021 року.

«Історія говорить нам, що сліпа відданість єдиному лідеру та готовність брати участь у політичному насильстві є фатальними для демократії, — сказав він. - Ми довго повторювали, що американська демократія - це даність. Але це не так». Ми маємо її захищати, відстоювати".

Перед промовою Байдена, лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті звинуватив президента в сіянні розбрату, а демократів - у зростанні інфляції, злочинності та державних витрат.

"За останні два роки Джо Байден розпочав напад на душу Америки, на її людей, на її закони, на її найсвятіші цінності, - сказав він. - Він розпочав напад на нашу демократію. Його політика серйозно поранила душу Америки, применшила дух Америки та зрадила довіру Америки”.

Пид час промові Байдена лунали декілька нецензурних вигуків у його бік. Він відволікся від сценарію і відповів.

"Ті люди мають право на обурення, - сказав він. - Це демократія”.

Але він також використав це слово, щоб відобразити те, що, на його думку, є кращим майбутнім, до якого ведуть нещодавні законодавчі досягнення його партії. З моменту вступу на посаду Байден домігся схвалення важливих законів, які, за словами його адміністрації, сприятимуть економічному відродженню, значному покращенню інфраструктури, безпеці поводження зі зброєю, доступній медичній допомозі, чистій енергії та зменшенню кліматичних змін.

"Разом, разом ми можемо вибрати інший шлях, - сказав він. - Ми можемо обрати кращий шлях у майбутнє. Майбутнє можливостей, майбутнє, у якому можна побудувати мрію та надію – і ми йдемо цим шляхом, рухаючись вперед».

Це другий візит Байдена до Пенсильванії цього тижня. В Пенсильванії жорстко конкурують демократи Байдена та республіканці Трампа на проміжних виборах, які відбудуться цього року.

Раніше в той же день прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр підкреслила, що це не виборча промова.

"Це набагато ширше, набагато більше, ніж будь-яка одна партія, ніж будь-яка особа, - сказала вона. - І знову ж таки це оптимістична промова про те, де ми як країна і куди ми можемо йти. І це про фундаментальну боротьбу у всьому світі між автократією та демократією та про те, як демократія є критично важливою основою для просування цієї країни вперед».

Аналітики сумніваються в цьому, оскільки нещодавні законодавчі перемоги та пріоритети Байдена мало збігаються з темами його промови.

«Ми починаємо бачити, які проблеми демократи вважають вигідними: зброя — це одне, демократія — інше, — сказав Вільям Хауелл, професор американської політики в Чиказькому університеті. - І також цікаво, що він небагато провів законодавчої роботи в обох із цих сфер. І все ж це те, про що він говорить не в контексті нових кроків, а в контексті зміни складу Конгресу".

Історики, які вивчають президентську риторику, кажуть, що тон Байдена помітно змінився з наближенням листопадових виборів.

«Я вважаю, що більш різка риторика президента та інших демократів спрацьовує, — сказав Джеремі Сурі, професор історії Техаського університету в Остіні. - Є докази того, що багатьом незалежним виборцям – не виборцям Трампа, а багатьом незалежним виборцям – особливо жінкам, навіть у консервативних штатах, таких як Техас і Канзас, набрид обструкціонізм республіканців. І, відверто кажучи, їм набридли новини про порушення закону колишнім президентом. Чим більше Трампа в новинах, тим краще виглядають демократи".

Після виступу Сурі зазначив, що слова Байдена можуть посунути його опонентів на задній план.

«Промова Байдена змушує республіканців, таких як [лідер меншості в Сенаті Мітч] Макконнелл і Маккарті, або захищати, або відмовлятися від республіканців MAGA — неможливо уникнути проблеми, коментуючи цю промову», — сказав він.

А у Філадельфії — коли президент закликав американців «голосувати, голосувати, голосувати» — він закінчив картиною країни, яку він бачить.

"Ми Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, - сказав він, наголошуючи на слові "сполучені". «І нехай Бог захистить нашу націю. І нехай Бог захистить усіх тих, хто стежить за нашою демократією. Нехай Бог вас усіх благословить. Демократія. Дякую».