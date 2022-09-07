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Посадовець Німеччини прокоментував поставки танків до України
"Наразі ми не надсилали танки в Україну. Це "реальна політика". Так відповів аташе Німеччини з питань оборони в США Аксель Рістау на питання щодо того, чи німецька позиція залишається в тому, щоб не надсилати танки в Україні.
Посадовець підкреслив, що Німеччина змінила свою позицію і значно наростила допомогу у останні місяці. "Ми багато зробили за останні місяці в сфері оборонної допомоги Україні", - заявив посадовець під час дискусії, організованій Defense News в США в середу. "Ми добре допомагаємо, але є питання чи добре ми це представляємо" - додав аташе.
Представники Великої Британії, США та Естонії, які брали участь в дискусії, відкинули припущення ведучого про нібито існування "червоної лінії" щодо поставок танків до України.
"Я ніколи не чув про те, щоб була така "червона лінія". Кожного разу, коли ми говоримо про поставки - це розмова з українським урядом", - наголосив Джед Роял, заступник голови Агенції з оборонної співпраці США. Роял також зауважив, що "США щедро надають військову допомогу Україні ... ми приймали ці рішення на основі українських потреб на полі бою а також готовності США".
Радник з питань оборони посольства Великої Британії у США також зазначив: "Велика Британія надіслала 120 броньованих машин до України, багато з цього робиться у співпраці з урядом України та тими потребами, які, на їхню думку вони мають".
Посол Естонії в США Крістіан Прікк наголосив на значних зусиллях Естонії щодо допомоги Україні: "Естонія не має танкових сил, і ми не можемо дати те, чого не маємо, але для нас "червона лінія" - українська незалежність та свобода і це зусилля всієї нашої країни - щоб Росія зазнала поразки в Україні, а Україна успішно захистила свою сободу та суверенітет. Тому ми надали приблизно третину нашого оборонного бюджету обладнанням та боєприпасами".
Німецька газета Die Welt написала 6 вересня про те, що Німеччина продовжує утримуватись від поставок танків Україні, попри те, що український прем'єр-міністр Денис Шмигаль надав контрактну документацію для такої поставки. В середу відбулась телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, посадовці обговорили можливості зміцнення оборони України, написав Зеленський у Twitter.
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Пентагон: Українські військові інноваційно застосували системи "Гарпун", щоб потопити корабель РФ - Defense One
Українські військові, які потопили російський корабель в червні, інноваційно використали системи берегової охорони "Гарпун". Про це сказав заступник Міністра оборони США Білл ЛаПлант, пише американське оборонне видання Defense One.
ЛаПлант також додав, що військові, які провели ці постріли, в травні були у США на тренуванні протягом вихідних на День пам'яті.
Заява прозвучала під час виступу ЛаПланта на конференції Defense News у США 7 вересня.
Посадовець відзначив "надзвичайні інновації", до яких вдаються українці. За його словами, українські військові розмістили ракети на вантажній машині, а другу ванажівку використовували в якості "джерела струму". Посадовець також заявив, що українці використали системи "Гарпун", щоб потопити ще один російський корабель.
В червні в Пентагоні повідомили, що українці використали системи "Гарпун", щоб завдати удару по російському судну, яке доставляло забезпечення на острів Зміїний. Без забезпечення, росіяни не змогли утримувати острів, вказали тоді в Пентагоні.
Системи берегового захисту "Гарпун" виробництва компанії Boeing надали Україні союзники.
На конфренції Defense News йшлося також і про можливі тренування українських пілотів. У своєму виступі на конференції голова Комітету Збройних служб Сенату США Джек Рід висловив сумніви щодо доцільності передачі Україні літаків F-15 та F-16, повідомляє Defense News. Рід раніше не підтримав положення в проекті оборонного бюджету США, яке передбачало фінансування обсягом 100 млн дол на навчання українських пілотів, повідомило видання.
"Це піднімає очевидне питання стримування бойових дій в межах теперішньої ситуації з авіацією", - заявив Рід у виступі.
Все ж сенатор високо оцінив можливості України застосовувати американську зброю, зокрема HIMARS.
"Насправді зараз, - наводить Defense News слова Ріда, - українці ведуть наступ. Вони, як видається, розробили спроможності проводити удари за російськими лініями, по командних та контрольних пунктах росіян".
Контрнаступ на півдні змушує росіян перекидати елітні з'єднання, що воювали у Бучі – аналітики дізнаються з некрологів російських військових
Український контрнаступ ведеться відразу на трьох напрямках, на півночі, в районі Харкова; на сході на Донбасі; та на півдні в Херсонській області, підтверджують дані британської розвідки.
Міністерство оборони Великої Британії у своєму денному зведені інформує, що російські війська стикнулися з дилемою на Донбасі, бо вони планували наступ на Бахмут і мали розгортати для цього наступу оперативні резерви, але замість підтримки цього наступу мають вирішити, чи захищатися від подальшого просування України на півдні.
На думку британських аналітиків, перехід України у наступ на трьох напрямках одночасно та ширина лінії фронту – 500 км, «перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіл ресурсів між кількома угрупованнями сил».
«На початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи військових», – мовиться у твіті британської розвідки.
На думку американських військових експертів з Інституту дослідження війни (ISW), наступ на Харківщині, імовірно, не має системного характеру. Вони вважають, що українці скористалися з того, що росіянам довелося перекидати військо на південь для захисту позицій на Херсонщині.
«Українська контратака в Харкові 6 вересня, ймовірно, була опортуністичною спробою, спричиненою передислокацією російських сил з цього району для посилення російських позицій проти українського контрнаступу в Херсонській області», – мовиться у зведенні, яке готує ISW.
Американські експерти додають, що приблизно наприкінці серпня російське командування вперше перекинуло до Херсонської області частини російської елітної 1-ї гвардійської танкової армії, яка наступала на Бучу.
«Підрозділи 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії раніше воювали в Бучі в Києві в березні, а підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії діяли в основному вздовж Харківської осі після відходу Росії з Києва», – кажуть американські експерти, які дізналися про склад військовий частин з нових некрологів російських військовослужбовців.
Експерти ISW кажуть, що 6 вересня українські сили, імовірно, відкинули російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка, та захопили Вербівку, що є приблизно в 3 км від Балаклії.
Про те, що російські війська відступають, американські експерти судять з руйнування мостів для планового відведення військ Росії.
Раніше західні військові експерти висловлювали думку, що український наступ не буде масштабним, а просування до кордонів буде поступовим.
«Великі наступальні операції вимагають великого резерву, тому що навіть якщо невелика сила здатна прорвати лінію супротивника, використання цього пролому для зайняття великих ділянок території потребує перекидання нових військ після прориву», – вважає британський експерт Джек Волтінґ з Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).
На його думку, українське керівництво має зараз три головні цілі: політичну, спрямовану на забезпечення західної підтримки, тактичну – не давати росіянам оговтатися від постійних атак і згрупуватися в одному напрямку для прориву, і військову – реальне звільнення територій від окупації.
Джек Волтінґ вважає, що лише на півдні в районі Херсона українці можуть мати реальні великі прориви та достягти відразу трьох цих цілей.
На його думку, якщо українці зможуть відтіснити російські війська до Дніпра та затиснути росіян у місто, вони зможуть обернути проти росіян виклики, з якими вони зіткнулися в Сєвєродонецьку і створити «зону знищення» для значної частини найкращих російських десантних військ – насамперед повітряно-десантних сил – які «будуть захищати політично критичну позицію навіть тоді, коли її неможливо втримати з військової точки зору».
Як зброя з Північної Кореї може допомогти Росії?
СЕУЛ, Південна Корея (AP) — Північна Корея, за повідомленнями, збирається продати мільйони ракет і артилерійських снарядів — багато з них, імовірно, зі старих запасів — своєму союзнику в “холодній війні”, Росії.
Росія назвала звіт розвідки США щодо плану закупівель "фейком". Але офіційні особи США кажуть, що це свідчить про відчай Росії у війні в Україні та про те, що Москва може купити додаткову військову техніку у Північної Кореї.
Снаряди, які Північна Корея, як повідомляється, має намір продати Москві, ймовірно, є копіями боєприпасів радянських часів, які можуть підійти до російських пускових установок. Але все ще залишаються питання щодо якості поставок і того, наскільки вони насправді можуть допомогти російським військовим.
ЩО САМЕ ПІВНІЧНА КОРЕЯ ПОСТАЧАТИМЕ РОСІЇ?
Потрапивши під міжнародні санкції та експортний контроль, Росія в серпні придбала дрони іранського виробництва, які, за словами офіційних осіб США, мали технічні проблеми. Для Росії Північна Корея, ймовірно, є ще одним хорошим варіантом постачання боєприпасів, оскільки КНДР зберігає значні запаси снарядів, багато з яких є копіями радянських часів.
Північна Корея «може бути єдиним найбільшим джерелом сумісних (з російськими системами - ред.) застарілих артилерійських боєприпасів за межами Росії, а також мати виробничі потужності для подальших поставок», — сказав Джозеф Демпсі, науковий співробітник оборонного та військового аналізу Міжнародного інституту стратегічних досліджень, IISS.
Лі Ілву, експерт Корейської оборонної мережі в Південній Кореї, сказав, що і Північна, і Південна Кореї, розділені найбільш укріпленим кордоном в світі протягом понад 70 років, зберігають десятки мільйонів артилерійських снарядів кожна. За його словами, Північна Корея, ймовірно, продаватиме старіші снаряди, які вона хоче замінити на більш нові, для систем залпового вогню або складних ракет на своїх прифронтових військових базах.
Більша роль для Північної Кореї ядерної зброї та керованих ракет може також усунути потребу в багатьох старих некерованих артилерійських снарядах, які колись відігравали значну роль, сказав Анкіт Панда, експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир.
Але Брюс Беннетт, старший експерт з безпеки каліфорнійської Rand Corporation, сказав, що більшість артилерійських снарядів, які будуть відправлені в Росію, ймовірно, - це боєприпаси для стрілецької зброї, такої як гвинтівки АК-47 або кулемети.
«Це не мільйони артилерійських снарядів і ракет. Це можуть бути мільйони патронів до стрілецької зброї», — сказав Беннет.
НАСКІЛЬКИ ЯКІСНОЮ Є ПІВНІЧНОКОРЕЙСЬКА ЗБРОЯ?
Згідно з оцінкою IISS, Північна Корея має на озброєнні близько 20 000 артилерійських систем, включаючи реактивні системи залпового вогню, і ця кількість, яку Демпсі назвав «значно більшою, ніж у будь-якій іншій країні світу».
Державні ЗМІ Північної Кореї назвали її артилерійські гармати «першою зброєю Народної армії та найпотужнішою зброєю в світі», яка може перетворити ворожу позицію на «море полум’я».
Але старі артилерійські системи та боєприпаси, які, ймовірно, постачатимуть до Росії, відомі низькою точністю.
Під час артилерійського обстрілу Північною Кореєю південнокорейського острова Йонпьон у 2010 році, внаслідок якого загинули чотири людини, Беннетт сказав, що лише 80 із 300–400 одиниць зброї, якими Північна Корея повинна була стріляти, вразили ціль. У своїй оцінці Лі вказав, що близько половини випущених північнокорейських снарядів впали у воду, не досягнувши острова.
Це дуже низька ефективність артилерії. Росіяни можуть відчути те ж саме, що їх не дуже порадує», – сказав Беннет.
Спостерігачі сумніваються в користі північнокорейських боєприпасів для російської кампанії в Україні, які, на їхню думку, виснажили армію. У соціальних мережах з’явилися фотографії розбитих стволів російських рушниць.
Незрозуміло, наскільки серйозною є нестача боєприпасів у Росії. У липні високопоставлений чиновник оборони США заявив журналістам, що Росія щодня запускає десятки тисяч артилерійських снарядів і не може продовжувати так вічно.
Хоча значні запаси, ймовірно, все ще існують, вони можуть дедалі використовувати запаи, створені на випадок ширшого майбутнього конфлікту», - сказав Демпсі.
ПОСТАВОК РАКЕТ З КНДР НЕ ОЧІКУЄТЬСЯ
Навряд чи Північна Корея надасть Росії балістичні ракети, які вона вважає вирішальними у своїй військовій стратегії щодо Вашингтона та Сеула, сказав Ян Ук, аналітик Сеульського інституту політичних досліджень Асан.
І якщо Північна Корея вирішить постачати ракети до Росії, їй також потрібно буде надіслати свої пускові платформи, оскільки Росія не має пускових установок для північних ракет «Скад» та інших ракет. Північна Корея розробила високоманеврену балістичну ракету з ядерним кабелем, яка, ймовірно, була створена за моделлю російського "Іскандера". Але дві ракети мають різні розміри, за словами Шіна Чонгу, військового експерта Корейського форуму з питань оборони та безпеки,
Північна Корея могла б надати Росії зброю, враховуючи, що дві країни мають спільні системи озброєння ще з радянських часів. Але типи боєприпасів, які Північна Корея надасть Росії, «ймовірно, застарілі, або строк їхнього використання закінчується», сказав Мун Сон Мук, аналітик Корейського науково-дослідного інституту національної стратегії Південної Кореї.
ЩО ПІВНІЧНА КОРЕЯ МОЖЕ ОТРИМАТИ НАТОМІСТЬ?
В обмін на зброю Північна Корея, ймовірно, захоче продовольство, пальне та інші матеріали з Росії, оскільки Північній Кореї важко купувати такі товари з-за кордону в рамках санкцій ООН, запроваджених через її ядерну програму.
Панда сказав, що Північна Корея, ймовірно, отримує вигоду у формі грошових переказів з Росії або, можливо, відсутності нових санкцій проти Пхеньяна, включаючи на матеріали, необхідні для розвитку ракетних програм Північної Кореї.
За словами Беннета, Північна Корея була б готова отримати компенсацію паливом. Для своєї більш досконалої зброї вона може шукати передові збройні технології від Росії, можливо, включаючи ті, які їй потрібні для очікуваного ядерного випробування, першого такого роду за п’ять років, сказав він.
«Треба посилати в Україну всю зброю, що є, і створювати нові запаси» – експерти Атлантичної ради
За півроку українці зуміли стримати російський наступ, врятувати столицю та навіть почати контрнаступ. Що потрібно для того, щоб він був успішний? Про це на запрошення вашингтонської Атлантичної Ради дискутували військові експерти, політологи та журналісти, які знайомі з ситуацією в політиці та на фронті. Вела онлайн дискусію заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Гарінг.
Україна готова провести успішний контрнаступ, якщо Захід готовий його підтримати, вважає Філіп Брідлав, колишній Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Він вважає, що Захід сам себе стримує, коли не допомагає Україні всім, чим може, через побоювання спровокувати президента Росії Володимира Путіна.
На його думку, є певні успіхи, українське військо просувається на півдні. Щодо тактики українців, вони успішно використовують місцевий ландшафт для того, щоб за допомогою вод Дніпра відрізати російські війська та змушують їх почуватися вразливими для українського наступу. Те, що російське керівництво почало натякати на можливість переговорів, на його думку, означає, що росіяни почуваються невпевнено.
Військові на фронті набагато тверезіше оцінюють ситуацію – Салама
З іншого боку, якраз місцеві умови – великі відкриті території степу, в яких неможливо заховатися, робили українські війська легкою ціллю для російських дронів, говорить Вівіан Салама, кореспондентка з питань національної безпеки газети The Wall Street Journal. Вона нещодавно повернулася з поїздки півднем України, де спілкувалася з українськими військовими. Вони розповіли їй, що американські артилерійські системи HIMARS стали для них порятунком. Салама підтвердила те, про що говорили перед тим українські офіційні особи: завдяки HIMARS українські втрати зменшилися з 200 солдатів на день до 30, а крім того, українська сторона зуміла перейти у наступ.
«До кінця червня – початку липня українські військові мусили відступати, несучи великі втрати. До того, як наша команда прибула в Херсонську область, та військова частина, з якою ми спілкувалися, зазнала величезних втрат. Ми говорили з ними, вони важко переживали загибель своїх товаришів, але вже могли сказати нам, що завдяки HIMARS, які щойно надійшли, вони могли відбити невелику частину території, мале село, але для них це мало велике значення. І тепер вони дуже оптимістичні, вони вірять, що більша кількість HIMARS допоможе їм просунутися далі. Але вони розуміють, що це не станеться відразу – росіяни відправляють туди величезні ресурси, не рахуючись з тим, скільки російських солдатів гине», – говорить американська журналістка.
Говорячи про терміни, вона каже, що оцінка термінів у Києві та на передовій значно відрізняється. Якщо командування та політичне керівництво говорить про серпень-вересень, то бійці та їхні командири на передовій вважають, що контрнаступ не буде таким швидким – вони кажуть, що ще не готові до масивного наступу, і сама операція, на їхню думку, буде тривати протягом кількох місяців, а не тижнів, як розраховують у Києві.
Макс Бут, старший науковий співробітник з питань національної безпеки в Раді з міжнародних відносин, каже, що часові рамки українського контрнаступу не є настільки важливими, оскільки, на його думку, ключову битву за незалежність Україна вже виграла.
«Вже зараз зрозуміло, що план Путіна захопити Київ за три дні, розбити Україну і розділити її на частини, щоб значну частину приєднати до Росії – всього цього вже не станеться. Замість того, щоб розділити Україну, російська агресія об’єднала Україну – понад 90% українців вважають, що вони виграють цю війну, вони підтримують президента Зеленського і його спосіб ведення війни», – вважає Бут.
На його думку, Київ отримав і інші важливі перемоги, про які рідко згадують в контексті війни, зокрема вдалося розблокувати експорт українських зернових та інших харчових продуктів, що допомогло не лише Україні отримати надходження до бюджету, але і унеможливило використання Росією продуктів харчування як зброї проти Заходу. Так само, як каже Бут, не виправдалися сподівання Росії, що Європа піддасться на енергетичний шантаж.
«Україна зуміла обернути битву на свою користь. І якщо це їм вдалося зробити з менш, ніж 20-ма системами HIMARS, то уявіть, що вони зможуть зробити, якщо в них їх буде 60! А якщо буде ще більш далекобійна зброя, чи літаки F16, чи танки М1. Все це їм потрібно надати. Але навіть без них українці вже виграли свою війну за незалежність, бо Путіну не вдалося досягти своїх цілей. Питання залишається відкритим, скільки своєї території Україна контролює, але питання про те, чи буде існувати незалежна Україна, вже не стоїть», – каже Бут.
Немає великого ризику в тому, щоб надати українцям системи далекої дії, які могли би сильно допомогти у відвоюванні своєї територіїМакс Бут
Як він каже, адміністрація президента Джо Байдена, права в тому, що немає потреби в американському війську на місці, і в цьому сенсі ескалація була би зайвою. Але, рішення не посилати всю зброю, яку Америка може надати Україні, на його думку, є хибним, бо, немає великого значення, чи це ракети стріляють на 50 кілометрів, чи на 150, навряд чи Кремль почне через це Третю світову війну.
«Путін поводиться раціонально. Йому не вдалося взяти Київ, він відступив. Він не нападає на країни-члени НАТО, він не збирається починати Третю світову. Тому немає великого ризику в тому, щоб надати українцям системи далекої дії, які могли би сильно допомогти у відвоюванні своєї території», – каже Бут.
Генерал Брідлав не думає, що Україна зможе отримати найскладнішу західну зброю, таку як літаки F 16 найближчим часом. Але причина не в росіянах, а в тому, що для неї потрібні підготовлені військові. І це те, чим Америка та інші союзники планують займатися найближчим часом – тренувати українських вояків, щоб не окремі роди військ, а вся українська армія піднялася на високотехнологічний рівень. Адже українці вже довели, що вони можуть швидко опановувати високотехнологічну зброю, каже Брідлав.
Ми не збираємося нікого найближчим часом атакувати за допомогою HIMARS, тому треба посилати в Україну все, що є, і будувати нові запасиМакс Бут
Щодо Америки, то їй потрібно буде створити більший запас зброї з огляду на те, що багато обладнання зараз посилається з американських сховищ, говорить Брідлав. На його думку, настав час збільшити бюджет на виробництво нової зброї. Це мало б заспокоїти Пентагон, який, як сказав Макс Бут, боїться залишитися з порожніми сховищами.
«Ми не збираємося нікого найближчим часом атакувати за допомогою HIMARS, тому треба посилати в Україну все, що є, і створювати нові запаси», – пояснює Бут.
Російське військо виснажене, але його вистачить ще надовго
Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, почесний співробітник Євразійського центру Атлантичної ради та голова Центру Стратегії оборони, каже, що час не працює на Україну, тому в наступ потрібно було переходити, як тільки українські військові отримали навіть найменші переваги. На його думку, все було зроблено правильно і без поспіху, в жодному випадку не «будь-якою ціною», але використовувати всі можливості, щоб витіснити ворога зі своєї території.
На його думку, російське військо є зараз більш вразливим. Після великих втрат до нього беруть людей «ледь не з вулиці», але цих людей ще багато, тому нинішній рівень інтенсивності війни Росія може підтримувати ще протягом довгого часу, вважає Загороднюк.
"Вони мобілізують людей з тимчасово окупованих територій", - говорить Загороднюк. Він додає, що відомі випадки, коли російське військо при відступі стріляє по завербованих з окупованих територій українцях.
Він каже, що брак своїх кадрових військових та мобілізаційного потенціалу змушує росіян відправляти на фронт українців з окупованих територій. При цьому ставлення до них, як до «гарматного м’яса».
«Вони мобілізують людей з тимчасово окупованих територій, і те, що вони роблять з ними жахливо – вони посилають їх на передову», – розповідає Загороднюк. Він додає, що відомі випадки, коли російське військо при відступі стріляє по завербованих з окупованих територій українцях.
З іншого боку, Росія намагається утримати свій статус глобальної надпотуги, тому змушена утримувати якісь війська в інших частинах Росії та світу, говорить Загороднюк. «Тому питання не в тому, який потенціал має Росія, а що вона може з нього використати в Україні», – вважає Загороднюк.
Аналітик корпорації RAND Дара Массікот додає, що за її даними, дійсно, росіяни намагаються набрати якомога більше людей, щоб відправити на фронт, і не гребують ні в’язнями, ні пацієнтами психіатричних лікарень. Але вони не можуть замінити тих навчених військових, які вже загинули в перші місяці війни – підготовлених танкістів, артилеристів, моряків.
«У них ще зберіглася зброя, багато зброї, яка зберігається десь у Сибіру, але не вся вона готова до використання. Тому вони почали використовувати ракети з кораблів, які не мають такої точності, і це призвело до великих втрат серед цивільного населення. Це ж стосується і російської авіації – російські літаки літають на дуже низькій висоті, стріляють ракетами, які є дуже неточними і намагаються тут же втекти, щоб їх не збила українська ППО. Росія мала б мати велику перевагу в повітрі, на цифрах, але її немає», – каже Массікот.
Однак, вона додає, що росіяни продовжують подавати сигнали, що вони не полишають своїх цілей в Україні, навіть якщо їх не вдається досягнути негайно. Наприклад, росіяни оголосили, що переносять на листопад «референдум» в Херсонській області, що на думку Массікот свідчить про те, що вони зрозуміли, що через безпекову ситуацію не можуть провести цей референдум зараз.
Метою росіян на даному етапі експертка вважає окупацію чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - щоб анексувати їх та включити до складу Росії. Це, на думку росіян, мало б змусити Захід відступитися і не надавати подальшої допомоги Україні.
Слабке місце Європи – питання енергетики і Росія буде максимально експлуатувати цю слабкість, вважає Андрій Загороднюк. Відповідаючи на питання про те, чи можна очікувати напади на енергетичні об’єкти, він сказав, що не сумнівається, що вони будуть. А крім цього, буде велика агітаційна кампанія, що має підірвати віру в Україну, розхитати єдність Заходу, переконати його в тому, що він уже «втомився від України» і треба її примусити до переговорів з Росією. «І цьому потрібно протистояти усіма способами», – вважає Загороднюк.
Генерал Брідлав думає, що енергетика може бути головною темою цієї зими. «Росіяни хочуть роз’єднати європейців та їхні уряди, щоб змусити уряди піти на угоди з росіянами. Для цього вони навіть готові пожертвувати своїми військовими, – каже Брідлав. – Вони мають з усіх сил демонструвати, що виграють».
Чому Америка і світ мають допомогти Україні перемогти?
На думку Макса Бута, відомого журналіста та коментатора, Кремль намагається в Україні зламати весь післявоєнний порядок, і якщо дозволити йому це зробити в Україні, він піде далі, наступними його жертвами стануть країни Центральної Європи, в тому числі і члени НАТО, і не лише вони.
Якщо Путіну зійде з рук все те, що він зараз робить в Україні, то Китай може подумати, що йому зійде з рук все, що він захоче зробити з ТайванемМакс Бут
«Це також пошле поганий сигнал Китаю, який замислюється над тим, щоб захопити Тайвань. І це вже війна, яка може дуже легко затягнути США у Третю світову війну. Бо якщо Путіну зійде з рук все те, що він зараз робить в Україні, то Китай може подумати, що йому зійде з рук все, що він захоче зробити з Тайванем. І навпаки, якщо світ залишиться об’єднаним, це надішле дуже потужний сигнал Росії, що верховенство права залишається чинним. Тому майбутнє Європи вирішується на полі бою в Україні», – каже Бут.
На його думку, в Америці зараз немає розбіжностей щодо того, чи підтримувати Україну, США надають безпрецедентну підтримку Україні. Але з’являються й інші голоси.
«Є два найвпливовіші праві лідери в Америці: Дональд Трамп і Такер Карлсон, які фактично підтримують Путіна. Вони обидва просувають проросійську, пропутінську пропаганду, особливо Такер. Це означає, що всередині Республіканської партії є значна частина, яка любить Путіна. Також є ізоляціоністи. І третя група – республіканці, які зосереджені на Китаї і Тайвані, і вважають, що не потрібно нічого робити в Європі, а займатися лише Китаєм і Тайванем. Але вони не бачать ширшої картини – найкраще, що ми зараз можемо зробити для Тайваню – це врятувати Україну і змусити Росію заплатити колосальну ціну за її агресію», – переконаний Бут.
Він каже, що зараз все виглядає добре, але побоюється, що ситуація може змінитися, особливо, якщо в результаті виборів у листопаді контроль над Конгресом перейде до республіканців. «Дуже важливо, щоб нову допомогу Україні ухвалили до того часу, коли почнуться засідання в Конгресі у новому складі», – вважає Бут.
У кожному разі, на думку експертів Атлантичної ради, надзвичайно важливо пояснювати виборцям і в Америці, і в Європі, що Україна сама по собі є важливою країною, але набагато більшим і важливішим є питання того, за що борються українці – систему спільних цінностей та правила міжнародного співжиття, а тому інвестиція в боротьбу українців зараз допоможе уникнути набагато більших проблем у майбутньому.
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