Посадовець Німеччини прокоментував поставки танків до України

За півроку українці зуміли стримати російський наступ, врятувати столицю та навіть почати контрнаступ. Що потрібно для того, щоб він був успішний? Про це на запрошення вашингтонської Атлантичної Ради дискутували військові експерти, політологи та журналісти, які знайомі з ситуацією в політиці та на фронті. Вела онлайн дискусію заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Гарінг.

Україна готова провести успішний контрнаступ, якщо Захід готовий його підтримати, вважає Філіп Брідлав, колишній Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Він вважає, що Захід сам себе стримує, коли не допомагає Україні всім, чим може, через побоювання спровокувати президента Росії Володимира Путіна.

На його думку, є певні успіхи, українське військо просувається на півдні. Щодо тактики українців, вони успішно використовують місцевий ландшафт для того, щоб за допомогою вод Дніпра відрізати російські війська та змушують їх почуватися вразливими для українського наступу. Те, що російське керівництво почало натякати на можливість переговорів, на його думку, означає, що росіяни почуваються невпевнено.

Військові на фронті набагато тверезіше оцінюють ситуацію – Салама

З іншого боку, якраз місцеві умови – великі відкриті території степу, в яких неможливо заховатися, робили українські війська легкою ціллю для російських дронів, говорить Вівіан Салама, кореспондентка з питань національної безпеки газети The Wall Street Journal. Вона нещодавно повернулася з поїздки півднем України, де спілкувалася з українськими військовими. Вони розповіли їй, що американські артилерійські системи HIMARS стали для них порятунком. Салама підтвердила те, про що говорили перед тим українські офіційні особи: завдяки HIMARS українські втрати зменшилися з 200 солдатів на день до 30, а крім того, українська сторона зуміла перейти у наступ.

«До кінця червня – початку липня українські військові мусили відступати, несучи великі втрати. До того, як наша команда прибула в Херсонську область, та військова частина, з якою ми спілкувалися, зазнала величезних втрат. Ми говорили з ними, вони важко переживали загибель своїх товаришів, але вже могли сказати нам, що завдяки HIMARS, які щойно надійшли, вони могли відбити невелику частину території, мале село, але для них це мало велике значення. І тепер вони дуже оптимістичні, вони вірять, що більша кількість HIMARS допоможе їм просунутися далі. Але вони розуміють, що це не станеться відразу – росіяни відправляють туди величезні ресурси, не рахуючись з тим, скільки російських солдатів гине», – говорить американська журналістка.

Говорячи про терміни, вона каже, що оцінка термінів у Києві та на передовій значно відрізняється. Якщо командування та політичне керівництво говорить про серпень-вересень, то бійці та їхні командири на передовій вважають, що контрнаступ не буде таким швидким – вони кажуть, що ще не готові до масивного наступу, і сама операція, на їхню думку, буде тривати протягом кількох місяців, а не тижнів, як розраховують у Києві.

Макс Бут, старший науковий співробітник з питань національної безпеки в Раді з міжнародних відносин, каже, що часові рамки українського контрнаступу не є настільки важливими, оскільки, на його думку, ключову битву за незалежність Україна вже виграла.

«Вже зараз зрозуміло, що план Путіна захопити Київ за три дні, розбити Україну і розділити її на частини, щоб значну частину приєднати до Росії – всього цього вже не станеться. Замість того, щоб розділити Україну, російська агресія об’єднала Україну – понад 90% українців вважають, що вони виграють цю війну, вони підтримують президента Зеленського і його спосіб ведення війни», – вважає Бут.

На його думку, Київ отримав і інші важливі перемоги, про які рідко згадують в контексті війни, зокрема вдалося розблокувати експорт українських зернових та інших харчових продуктів, що допомогло не лише Україні отримати надходження до бюджету, але і унеможливило використання Росією продуктів харчування як зброї проти Заходу. Так само, як каже Бут, не виправдалися сподівання Росії, що Європа піддасться на енергетичний шантаж.

«Україна зуміла обернути битву на свою користь. І якщо це їм вдалося зробити з менш, ніж 20-ма системами HIMARS, то уявіть, що вони зможуть зробити, якщо в них їх буде 60! А якщо буде ще більш далекобійна зброя, чи літаки F16, чи танки М1. Все це їм потрібно надати. Але навіть без них українці вже виграли свою війну за незалежність, бо Путіну не вдалося досягти своїх цілей. Питання залишається відкритим, скільки своєї території Україна контролює, але питання про те, чи буде існувати незалежна Україна, вже не стоїть», – каже Бут.

Немає великого ризику в тому, щоб надати українцям системи далекої дії, які могли би сильно допомогти у відвоюванні своєї території

Як він каже, адміністрація президента Джо Байдена, права в тому, що немає потреби в американському війську на місці, і в цьому сенсі ескалація була би зайвою. Але, рішення не посилати всю зброю, яку Америка може надати Україні, на його думку, є хибним, бо, немає великого значення, чи це ракети стріляють на 50 кілометрів, чи на 150, навряд чи Кремль почне через це Третю світову війну.

«Путін поводиться раціонально. Йому не вдалося взяти Київ, він відступив. Він не нападає на країни-члени НАТО, він не збирається починати Третю світову. Тому немає великого ризику в тому, щоб надати українцям системи далекої дії, які могли би сильно допомогти у відвоюванні своєї території», – каже Бут.

Генерал Брідлав не думає, що Україна зможе отримати найскладнішу західну зброю, таку як літаки F 16 найближчим часом. Але причина не в росіянах, а в тому, що для неї потрібні підготовлені військові. І це те, чим Америка та інші союзники планують займатися найближчим часом – тренувати українських вояків, щоб не окремі роди військ, а вся українська армія піднялася на високотехнологічний рівень. Адже українці вже довели, що вони можуть швидко опановувати високотехнологічну зброю, каже Брідлав.

Ми не збираємося нікого найближчим часом атакувати за допомогою HIMARS, тому треба посилати в Україну все, що є, і будувати нові запаси

Щодо Америки, то їй потрібно буде створити більший запас зброї з огляду на те, що багато обладнання зараз посилається з американських сховищ, говорить Брідлав. На його думку, настав час збільшити бюджет на виробництво нової зброї. Це мало б заспокоїти Пентагон, який, як сказав Макс Бут, боїться залишитися з порожніми сховищами.

«Ми не збираємося нікого найближчим часом атакувати за допомогою HIMARS, тому треба посилати в Україну все, що є, і створювати нові запаси», – пояснює Бут.

Російське військо виснажене, але його вистачить ще надовго

Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, почесний співробітник Євразійського центру Атлантичної ради та голова Центру Стратегії оборони, каже, що час не працює на Україну, тому в наступ потрібно було переходити, як тільки українські військові отримали навіть найменші переваги. На його думку, все було зроблено правильно і без поспіху, в жодному випадку не «будь-якою ціною», але використовувати всі можливості, щоб витіснити ворога зі своєї території.

На його думку, російське військо є зараз більш вразливим. Після великих втрат до нього беруть людей «ледь не з вулиці», але цих людей ще багато, тому нинішній рівень інтенсивності війни Росія може підтримувати ще протягом довгого часу, вважає Загороднюк.

"Вони мобілізують людей з тимчасово окупованих територій", - говорить Загороднюк. Він додає, що відомі випадки, коли російське військо при відступі стріляє по завербованих з окупованих територій українцях.

Він каже, що брак своїх кадрових військових та мобілізаційного потенціалу змушує росіян відправляти на фронт українців з окупованих територій. При цьому ставлення до них, як до «гарматного м’яса».

«Вони мобілізують людей з тимчасово окупованих територій, і те, що вони роблять з ними жахливо – вони посилають їх на передову», – розповідає Загороднюк. Він додає, що відомі випадки, коли російське військо при відступі стріляє по завербованих з окупованих територій українцях.

З іншого боку, Росія намагається утримати свій статус глобальної надпотуги, тому змушена утримувати якісь війська в інших частинах Росії та світу, говорить Загороднюк. «Тому питання не в тому, який потенціал має Росія, а що вона може з нього використати в Україні», – вважає Загороднюк.

Аналітик корпорації RAND Дара Массікот додає, що за її даними, дійсно, росіяни намагаються набрати якомога більше людей, щоб відправити на фронт, і не гребують ні в’язнями, ні пацієнтами психіатричних лікарень. Але вони не можуть замінити тих навчених військових, які вже загинули в перші місяці війни – підготовлених танкістів, артилеристів, моряків.

«У них ще зберіглася зброя, багато зброї, яка зберігається десь у Сибіру, але не вся вона готова до використання. Тому вони почали використовувати ракети з кораблів, які не мають такої точності, і це призвело до великих втрат серед цивільного населення. Це ж стосується і російської авіації – російські літаки літають на дуже низькій висоті, стріляють ракетами, які є дуже неточними і намагаються тут же втекти, щоб їх не збила українська ППО. Росія мала б мати велику перевагу в повітрі, на цифрах, але її немає», – каже Массікот.

Однак, вона додає, що росіяни продовжують подавати сигнали, що вони не полишають своїх цілей в Україні, навіть якщо їх не вдається досягнути негайно. Наприклад, росіяни оголосили, що переносять на листопад «референдум» в Херсонській області, що на думку Массікот свідчить про те, що вони зрозуміли, що через безпекову ситуацію не можуть провести цей референдум зараз.

Метою росіян на даному етапі експертка вважає окупацію чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - щоб анексувати їх та включити до складу Росії. Це, на думку росіян, мало б змусити Захід відступитися і не надавати подальшої допомоги Україні.

Слабке місце Європи – питання енергетики і Росія буде максимально експлуатувати цю слабкість, вважає Андрій Загороднюк. Відповідаючи на питання про те, чи можна очікувати напади на енергетичні об’єкти, він сказав, що не сумнівається, що вони будуть. А крім цього, буде велика агітаційна кампанія, що має підірвати віру в Україну, розхитати єдність Заходу, переконати його в тому, що він уже «втомився від України» і треба її примусити до переговорів з Росією. «І цьому потрібно протистояти усіма способами», – вважає Загороднюк.

Генерал Брідлав думає, що енергетика може бути головною темою цієї зими. «Росіяни хочуть роз’єднати європейців та їхні уряди, щоб змусити уряди піти на угоди з росіянами. Для цього вони навіть готові пожертвувати своїми військовими, – каже Брідлав. – Вони мають з усіх сил демонструвати, що виграють».

Чому Америка і світ мають допомогти Україні перемогти?

На думку Макса Бута, відомого журналіста та коментатора, Кремль намагається в Україні зламати весь післявоєнний порядок, і якщо дозволити йому це зробити в Україні, він піде далі, наступними його жертвами стануть країни Центральної Європи, в тому числі і члени НАТО, і не лише вони.

Якщо Путіну зійде з рук все те, що він зараз робить в Україні, то Китай може подумати, що йому зійде з рук все, що він захоче зробити з Тайванем

«Це також пошле поганий сигнал Китаю, який замислюється над тим, щоб захопити Тайвань. І це вже війна, яка може дуже легко затягнути США у Третю світову війну. Бо якщо Путіну зійде з рук все те, що він зараз робить в Україні, то Китай може подумати, що йому зійде з рук все, що він захоче зробити з Тайванем. І навпаки, якщо світ залишиться об’єднаним, це надішле дуже потужний сигнал Росії, що верховенство права залишається чинним. Тому майбутнє Європи вирішується на полі бою в Україні», – каже Бут.

На його думку, в Америці зараз немає розбіжностей щодо того, чи підтримувати Україну, США надають безпрецедентну підтримку Україні. Але з’являються й інші голоси.

«Є два найвпливовіші праві лідери в Америці: Дональд Трамп і Такер Карлсон, які фактично підтримують Путіна. Вони обидва просувають проросійську, пропутінську пропаганду, особливо Такер. Це означає, що всередині Республіканської партії є значна частина, яка любить Путіна. Також є ізоляціоністи. І третя група – республіканці, які зосереджені на Китаї і Тайвані, і вважають, що не потрібно нічого робити в Європі, а займатися лише Китаєм і Тайванем. Але вони не бачать ширшої картини – найкраще, що ми зараз можемо зробити для Тайваню – це врятувати Україну і змусити Росію заплатити колосальну ціну за її агресію», – переконаний Бут.

Він каже, що зараз все виглядає добре, але побоюється, що ситуація може змінитися, особливо, якщо в результаті виборів у листопаді контроль над Конгресом перейде до республіканців. «Дуже важливо, щоб нову допомогу Україні ухвалили до того часу, коли почнуться засідання в Конгресі у новому складі», – вважає Бут.

У кожному разі, на думку експертів Атлантичної ради, надзвичайно важливо пояснювати виборцям і в Америці, і в Європі, що Україна сама по собі є важливою країною, але набагато більшим і важливішим є питання того, за що борються українці – систему спільних цінностей та правила міжнародного співжиття, а тому інвестиція в боротьбу українців зараз допоможе уникнути набагато більших проблем у майбутньому.