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«Ми в стані енергетичної війни з Росією», кажуть в ЄС, готуючи дії у відповідь
Міністри енергетики країн Європейського Союзу зібралися 9 вересня в Брюсселі, щоб узгодити кроки для подолання наслідків енергетичної кризи на тлі російського вторгнення в Україну та конфлікту Москви з Європою.
Чеський міністр енергетики Юзеф Сікела сказав журналістам, що головною причиною різкого зростання цін на енергію стала російська війна.
«Ми у стані війни. Нам не треба грати словами. Ми у стані енергетичної війни з Росією. І Путін, маніпулюючи газовим ринком, намагається зруйнувати громадянський спокій у наших країнах та вплинути на наш спосіб життя, а також атакувати наші економіки. І нам треба подати потужний сигнал, що ми зробимо все необхідне, щоб захистити наші оселі, наші економіки й гарантувати, що ми матимемо досить енергії за доступними цінами», - сказав урядовець Чехії, яка зараз головує в ЄС.
Серед шляхів, які розглядають європейці, зокрема пропозиція Європейської комісії запровадити верхню межу на ціну газу.
Ми повинні зменшити доходи Росії, які Путін використовує, щоб фінансувати свою жахливу війну в Україні.
Євросоюз також вивчає можливість відокремлення вартості газу від цін на електроенергію, які на європейському ринку пов’язані.
Європейці обговорюють способи економії енергії та розглядають можливість спеціального податку на компанії, що отримують надприбутки з викопного палива.
Росія, яка донедавна була найбільшим експортером газу у Європу, заявляє, що криза спричинена міжнародними санкціями, хоча ЄС, наклавши ембарго на російську нафту й вугілля, досі не вдавався до дій проти російського газу.
Росія почала зменшувати обсяги постачання газу до Європи ще минулої зими, на тлі приготувань Москви до вторгнення в Україну, а цього літа компанія Газпром повністю зупинила важливий газопровід Північний потік 1, пославшись на санкції і технічні причини.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 7 вересня, що надзвичайна ситуація склалася «не лише тому, що Росія є ненадійним постачальником, як ми це побачили в останні дні, тижні, місяці, але також тому, що Росія активно маніпулює газовим ринком».
Урсула фон дер Ляєн стверджує, що впродовж шести місяців повномасштабної російської війни в Україні Європа зменшила енергетичну залежність від Росії, скоротивши споживання, залучивши інші джерела і створивши запаси на зиму.
«Ми всі знаємо, що наші санкції глибоко вгризаються в російську економіку зі значними негативними наслідками. Але Путін частково компенсує це надходженнями від викопного палива. Отже тут завдання полягає в тому, що ми повинні зменшити доходи Росії, які Путін використовує, щоб фінансувати свою жахливу війну в Україні. Зараз наші зусилля минулих місяців приносять результат. Бо на початку війни, якщо ви поглянете на імпорт газу, то впродовж тривалого часу 40% становив російський газ. Сьогодні він скоротився до лише 9%», - заявила Урсула фон дер Ляєн.
Тепер на перше місце постачальника газу до ЄС замість Росії вийшла Норвегія і важливими джерелами стали США, Азербайджан, Алжир, Катар та інші країни.
Євросоюз також робить великий наголос на розвитку відновлюваних джерел енергії.
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"ЗСУ зупиниться там, де будуть закінчуватися інтереси України", - секретар РНБО Олексій Данілов
Збройні сили України за останні кілька днів просунулись на херсонському та харківському напрямках, згідно з даними Міноборони Британії. У той же час, незважаючи на ці зміни лінії фронту, секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що війна буде довгою та виснажливою, тому Україна, як ніколи, потребує підтримки союзників.
Про те, де зупиняться українські військові та чи можливі перемовини з Росією Данілов розповів в інтерв’ю Ірині Соломко.
Ірина Соломко: Хотіла би розпочати нашу розмову з подій на херсонському напрямку. На початку контрнаступу були повідомлення про це, Facebook гудів, проте, це швидко припинилося. Наразі інформація щодо дій ЗСУ практично відсутня. Влада вирішили змінити тактику? В той же час Росія використовує цю паузу на свою користь, каже, що наступ ЗСУ провалився. Де баланс в комунікації, і чи можете ви все ж таки повідомити якісь деталі контрнаступу?
Олексій Данілов: Ми маємо дві з половиною тисячі кілометрів фронту. Там кожного дня відбуваються ті чи інші події. Це справа Верховного головнокомандувача та командуючого Збройних сил України... Це справа наших військових – де, коли та у якій спосіб вони роблять ті чи інші операції.
Треба набратися терпіння. Ми віримо нашому Верховному головнокомандувачу, віримо Збройним силам. Ми розуміємо, чим вони займаються. Вони вже неодноразово доводили, що справляються з поставленими задачами. Тому давайте спокійно чекати. І коли прийде на це час, ми все дізнаємося.
Я можу нагадати, що, на превеликий жаль, на початку лютого весь світ без виключення вважав, що 3-5 днів і нашої країни не буде існувати. Проте, я завжди казав і кажу – наша країна переможе, ми звільнимо усі свої території, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями, де зараз ці терористи знаходяться. Вони всі, без винятку, будуть знищені. Їм немає, що тут робити.
Тому, коли нам там почали закидати, що ми готувалися, не готувалися… Почали щось там говорити… Я можу сказати, що якби ми не готувалися, то російські танки були би вже у Варшаві, Празі та Берліні. Ми зараз боремося фактично з сучасними фашизмом, який представляє собою режим Путіна.
І.С.: Як би ви могли прокоментувати цю хвилю повідомлень у західних медіа, що Україна не готувалася. Чому, на вашу думку це питання виникло саме зараз?
О.Д.: Російська Федерація постійно проводить свої інформаційні спецоперації . Це їхнє таке покликання та завдання. Їхні служби, які у величезній кількості працюють на території Європи та інших країн, починають піднімати питання, які взагалі не треба підіймати.
Тільки ми розуміли та знали, як ми готуємося, чим займаємося, що ми робимо, аби протистояти тій навалі, як посунула на нас 24 лютого. Інша справа, що ця інформація була в абсолютно закритому режимі і доводилася тільки до тих, кому це було потрібно.
Ми не могли роздмухувати та накручувати суспільство. Бо перше завдання, яке мав Путін, це посіяти хаос в Україні. Це завдання він ставив практично з листопада минулого року. Вони хитали внутрішню ситуацію.
До такої великої війни підготуватися фактично неможливо
До такої великої війни підготуватися фактично неможливо. Ви маєте підготувати суспільство. Воно має бути максимально національно-патріотично налаштоване. Маєте боротися з п'ятою колоною. І ми це зробили. Військова складова – це взагалі окрема річ, про яку знали одиниці.
Чи складно нам? Так, складно… Було вкрай складно у перші дні. Чому? Тому що в нас ніхто не вірив, не вірив у те, що ми здатні боротися та перемагати ворога на полі бою. Та інформація, про яку казали нам, починаючи з листопада, вона не була таємницею. Про це говорили в суспільстві, гудів, як ви кажете, Facebook. Про це говорили та дискутували, але ми готувалися.
І.С.: Лунають різні експертні оцінки щодо тривалості активної фази війни. Нещодавно, один з європейських експертів заявив, що вона буде до пізньої осені, ще 5-7 тижнів, а потім через погоду, ситуацію заморозиться. Ви з цим погоджуєтеся? Бо від влади лунають різні прогнози.
У нас ніхто не вірив. Світ не вірив у те, що ми здатні боротися та перемагати ворога на полі боюОлексій Данілов
О.Д.: Це буде важка, складна війна. Але це наша робота, яку ми маємо виконати спільно з нашими партнерами на відмінно. Аби закінчити та поставити крапку врешті-решт у питанні впливу Росії на найближчих сусідів. Щоб у РФ взагалі пропало бажання займатися такими речами та пхати свого носа до України, розповідати, як нам треба жити.
Що стосується термінів. Це непросте питання. Це не питання на день чи на два, тиждень або місяць. Це питання, яке займе набагато більше часу, з урахуванням того, що Російська Федерація велика за площею країна. Там є величезна кількість колонізованих народів, яких вона на сьогодні використовує в цій війні. Коли Росія, нарешті, позбавитися своїх колоній, які вона нахапала у ХІХ-ХХ століттях, тоді ми побачимо справжню територію Росії. Все це розлетиться.
Інша справа, що буде дуже важко. І тут допомога партнерів є визначальною. І чим швидше вона буде надходити, чим якісніше буде зброя, тим краще ми зможемо впоратися з ворогом.
І.С.: Чи відчуваєте ви втому партнерів від теми війни та України. Як можна покращити комунікацію та допомогу?
О.Д.: Втому партнерів ми не бачимо. Це ще один напрямок інформаційної операції, яку відпрацьовує РФ.
І.С.: Одна з загроз – це проведення "референдуму", зокрема на території Херсонської області. Його кілька разів переносили, але росіяни готуються. Наступ на Херсон, чи пов’язаний він з тим, аби запобігти росіянам провести "референдум"?
О.Д.: "Референдум" на якій території вони проводять? Вони не мають жодного права проводити будь-що на території суверенної країни - України. Вони вже один провели, наслідки відчутні. Вони хочуть ще провести? Хай спробують.
Вони ж його лише для себе проводять. У чому тут справа? Якщо немає зовнішнього ворога в Росії, ця штучна країна розвалюється як картковий будинок. І в цьому є для них проблема. Їм постійно потрібен ворог, щоб було проти кого та чого боротися. Я перепрошую, але там 75% людей не мають теплих туалетів. Так ви країною своєю займіться, що ж ви лізете постійно сюди?!
І.С.: Тобто, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, ви не вважаєте це загрозою. Проте, деякі експерти кажуть, що після референдуму Росія може включити Херсонську область до складу Росії, і це вже буде зовсім інший юридичний статус території.
О.Д.: Хай тоді включать Німеччину до складу РФ, Францію, Бордо…
І.С.: Якщо говорити про внутрішню ситуацію в Україні, наскільки вона все-таки стабільна з точки зору російського впливу?
О.Д.: Ми вичистимо нашу країну від тих щурів російських, які, на превеликий жаль, ще бігають нашими колодязями, і пробують робити тут певні процеси. Ми їх усіх обов’язково відправимо або у в’язницю, або назад до Росії.
І.С.: Значна частина цього впливу - це фінансовий вплив. Кілька днів тому ВАКС виніс рішення щодо конфіскації майна російського оліграха Володимира Євтушенкова. РНБО в контексті санкцій та усіх інших цих процесів відіграє ключову роль. Наразі є чотири рішення РНБО, але там не так багато прізвищ конкретних російських оліграхів. Чому так повільно відбувається робота?
Якщо Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона є, це лише питання часу, коли вона зможе почати ще одну війнуОлексій Данілов
О.Д.: У нас є 81 подання, яке вже на сьогодні є відпрацьованим. Частину зараз закінчує міжвідомча група, яка була створена при Кабінеті міністрів. Перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко очолює цю групу. Робота триває.
Інша справа у тому, шо тут треба все перевірити до останньої коми. Бо мова йде не тільки про санкції, а й про вилучення активів та майна. А це вже зовсім інші речі. І для того, щоб не давати їм можливості далі оскаржувати наші рішення, у тому числі в судах іншої юрисдикції, в тому числі і європейської, ми маємо все зробити у такий спосіб, щоб усі документи були бездоганні.
Я можу також сказати, що законодавець прийняв зміни до законодавства. Вони так само вплинули на цей процес. Проте, він на жоден день не зупинявся. Більш того, я впевнений, що найближчим часом ми зробимо так, щоб усі санкції, які прийняли Велика Британія, США та інші партнери, були віддзеркалені у наших рішеннях.
І.С.: Щодо притягнення Росії до відповідальності в контексті економічних злочинів, які мають місце по відношенню до українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Я мала розмову з фермером, господарство якого наразі на окуповані території. Він не може звернутися до суду та захистити свої права, бо РНБО не прийняло рішення про статус цих територій.
О.Д.: На сьогоднішній день норма, про яку ви кажете, є в нашому законодавстві. Що саме Рада нацбезпеки і оборони приймає рішення про ті чи інші території, які є окупованими. Але я казав вже про дві з половиною тисячі кілометрів лінії фронту. Це рухлива річ. І ми не можемо кожного дня приймати рішення щодо населених пунктів. Там є питання, і ми з ними розбираємося, як зробити так, щоб це було в автоматичному режимі. І це допомогло наших громадянам у вирішенні тих питань, про які ви згадали.
І.С.: Яким ви бачите закінчення цієї війни? І чи допомагає Україні те, що, згідно з останніми опитуваннями, рівень підтримки війни росіянами знижується.
О.Д.: Закінчення війни – це звільнення всіх наших територій. Але ми маємо зрозуміти: якщо Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона є, то це лише питання часу, коли вона зможе почати ще одну війну. Тому наше завдання – зробити Росію такою, щоб у неї не було навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідів, тим паче у такій спосіб, як вона зробила по відношенню до нашої країни.
І.С.: Так, а де тоді ЗСУ все ж таки зупинитися: в Криму, в Москві?
О.Д.: ЗСУ зупиниться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. І це буде залежати від багатьох обставин.
І.С.: Чи бачите ви сьогодні поле для перемовин з Росією?
О.Д.: Як тільки ми звільнимо усі наші територію, потім ми зможемо про щось з ними говорити.
- Голос Америки
Блінкен: Європа має шанс раз і назавжди, позбутись енергозалежності від Росії
Європа має "справжню нагоду" позбутись енергозалежності від Росії і позбавити Кремль можливості використовувати енергоресурси як зброю, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю.
Необхідність, яка постала через війну Росії проти України, відкрила і можливість для "диверсифікації поставок, джерел а також можливість це зробити таким чином, щоб відповісти на питання зміни клімату", вказав головний дипломат США, відповідаючи на питання преси в Польщі.
"І, звичайно, те, що Росія знову відключила трубопровід "Північний потік-1" ще раз свідчить, що стратегічно життєво необхідно для Європи відійти від залежності від російської енергетики, бо Путін неодноразово показав, що він застосує це як зброю", - додав він.
Блінкен визнав, що диверсифікація енергоресурсів є складним процесом, але Європа "вживає рішучих заходів" в цій сфері. Він запевнив - США допоможуть Європі досягнути енергонезалежності і вже багато зробили.
"Сполучені Штати вивільнили значні обсяги нафти з наших стратегічних резервів. Ми переспрямували зріджений природний газ до Європи, щоб допомогти зменшити виклики, які постали перед Європою із скороченням поставок газу з Росії. Ми створили робочу групу з Європейським Союзом, яка займається тим, як це ефективно зробити не лише зараз, але і на довгострокову перспективу".
Блінкен з Польщі прибуває до Брюсселя, де, серед іншого, обговорить підготовку Європи до зими та енергобезпеку з представниками країн-членів НАТО. В четвер Блінкен відвідав Київ і провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Ціни на енергоресурси в Європі почали стрімко зростати, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ціни на газ в Європі зросли майже на 400% за минулий рік, що спричинило зростання і цін на електроенергію, повідомляє Reuters.
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