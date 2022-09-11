США відзначають 21 річницю терористичних нападів 11 вересня

У неділю у Пентагоні президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американців з нагоди роковин терактів 11 вересня. Президент поклав вінок та вшанував пам'ять жертв трагедії. Під час урочистої церемонією, яка відбулась під зливою, Байден згадав «надзвичайнх американців», які віддали своє життя у найтемніші часи нації, повідомляє видання Washington Post.

«Ми ніколи не забудемо і ми ніколи не здамося. Наша відданість не допустити іншої атаки на Сполучені Штати не знає кінця», - сказав він.

«М винні вам, дуже, дуже винні», - звернувся президент до членів родин загиблих рятівників.

Віце-президент Камала Гарріс та її чоловік мали промови у Світовому торговому центрі у Нью-Йорку.

За традицією ніхто з політичних діячів не виступає на Граунд-Зіро.

У країні відбуваються численні пам'ятні заходи.

Перша леді Джилл Байден відвідала церемонію в Шенксвіллі, штат Пенсильванія, де один із викрадених Аль-Каїдою літаків упав після того, як пасажири та члени екіпажу спробували взяти штурмом кабіну пілотів.

Американці вшановують жертв 11 вересня: минають хвилини мовчання, зачитуються вголос імена загиблих, проводяться заходи, пов'язані з волонтерською роботою.

Пройшов уже 21 рік після смертоносної терористичної атаки на території США.

Родичі жертв, а також громадські та політичні діячі сьогодні збираються на місцях аварії літаків 11 вересня 2001 року.

Деякі родичі загиблих стурбовані тим, що в країні, яка певною мірою згуртувалась після терактів, відтоді стався великий розкол. Настільки федеральні правоохоронні та розвідувальні органи, які після 11 вересня були перебудовані на боротьбу з міжнародним тероризмом, тепер вважають не менш актуальною загрозу і внутрішнього екстремізму.

Президент Зеленський у день пам’яті жертв теракту в США 11 вересня 2001 року заявив, що Україна добре знає, що таке тероризм і щиро співчуває американському народу.

«Сьогодні вшановуємо пам’ять жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один із найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу. Тероризм – зло, якому не місце у сучасному світі», – написав Зеленський у твіттері в неділю.