Макрон закликав Путіна відвести озброєння від ЗАЕС 

Президент РФ Путін та президент Франції Еммануель Макрон мали "детальний та відвертий обмін думками» у телефонній розмові у неділю, повідомляє агентство новин Bloomberg. Серед іншого вони обговорили питання безпеки на Запорізькій ядерній станції.

Путін, відповідно до повідомлень Кремля, звинуватив Україну за обстріли електростанції та попередив про катастрофічні наслідки.

Макрон, згідно з Блумберг, «наполягав на необхідності забезпечити безпеку» на станції. Він сказав Путіну, що російські війська повинні відвести озброєння від об’єкту та слідувати рекомендаціям МАГАТЕ. Макрон також пообіцяв знову поговорити з Путіним на цю тему, як також і керівником МАГАТЕ та президентом України.

Макрон також закликав Путіна дотримуватися домовленостей між Москвою та Києвом щодо експорту українського зерна, укладених за посередництва ООН і Туреччини в липні.

Востаннє Макрон говорив з Путіним у серпні.