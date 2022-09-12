Законодавці США реагують на контрнаступ України

Про підтримку українського конрнаступу заявили законодавці США від обох провідних американьких партій.

Голова Комітету з розвідки Палати представників США, конгресмен від Демократичної партії Адам Шифф твітує: «Від чисельної переваги до примусу ворога до відступу. Перемоги України є значним прогресом у боротьбі за суверенітет. І доказ того, що войовничість Путіна не зрівняється з сильними серцями та розумом українського народу».

За ці два тижні, з підтримкою зброї США, Україна довела на що вона спроможа, твітує сенатор від Республіканської партії Роб Портман. "Українські сили вигнали росіян з поля і звільнили незліченну кількість невиних українських цивільних з-під репресій Кремля", - твітує законодавець. Портман закликав надати України все необхідну зброю, щоб перемогти у війні.

Сенаторка від штату Міннесота Емі Клобучар, заявила: "Українці все це ставлять на карту заради своєї демократії. 🇺🇦 Ми їх підтримували, і це важливо. 🇺🇸 Російські війська відступають під час наступу України на Харків."

Конгресмен-респуліканець Джим Джордан виступив на підтримку України, однак в ефірі Fox News в понеділок закликав США не витрачати кошти на підтримку України.

"Я, очевидно, за оборону України і ми це робимо, - сказав Джордан. - Я не підтримую витрату додаткових 14 мільярдів доларів, або що Байден пропонує зараз... Однак, пам'ятайте, я думаю, що ми не можемо забувати, що Росія - агресор і ми підтирмуємо Україну, як і повинні".

Член Палати представників США від Республіканців Марджорі Тейлор Ґрін ще раз висловила занепокоєння щодо використання американських податків для підтримки української армії: «Я ні з ким не говорила, хто б просив направити в Україну більше мільярдів. З жодним».

Її позиція озвучена на обговоренні в Конгресі щодо допомоги Україні, викликала палку відповідь конгресмена від Демократичної партії Джеймі Раскіна. Допомога Україні стосується "захисту України від масового вторгнення Путіна та його армії". Він відкинув звинувачення Тейлор-Грін у зловживаннях з допомогою України.