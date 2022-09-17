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- Голос Америки
$1,5 млрд від США підуть на виплату пенсій та соціального забезпечення в Україні
Україна отримала 1,5 млрд доларів від США на виплату пенсій, зарплат та соціального забезпечення. Кошти надійшли з цільового фонду Світового банку, повідомили уряди двох країн.
Загалом США виділяють 8,5 млрд дол економічної допомоги для України.
"Ми підтримуємо Україну, і виділили ще $1,5 млрд до загальної суми $8,5 млрд, на виплату пенсій і понад 600 000 зарплат вчителям, утримання шкіл і лікарень і захист критичної інфраструктури. Наша підтримка непохитна, як і наша віра в майбутнє України", - твітує посольство США.
Цей грант вже надійшов до державного бюджету, повідомив у твіті прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Раніше уряд України та міжнародні фінансові інституції оцінювали щомісячну потребу України у фінансуванні у 5 млрд дол.
Україна також нає невдовзі отримати 1,4 млрд дол екстреного фінансування МВФ.
Цю допомогу буде виділено в рамках ініціативи "подолання продовольчого шоку", яку започаткував МВФ, щоб допомогти країнам, що постраждали від війни Росії проти України. Цей механізм має затвердити правління МВФ, заявив речник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу для преси 15 вересня.
Фонд також працює над новим пакетом більш довгострокової підтримки України. Райс не назвав обсяг цього пакету, але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу в четвер, що Україна сподівається отримати біля 12 мільярдів доларів від МВФ наступного року.
Райс відтвердив, що МВФ надішле місію робочого рівня, щоб працювати над програмою з українськими партнерами у наступні тижні. Ймовірно, перемовини відбуватимуться у Відні, додав речник.
"Тобто поза инструментом "подолання продовольчого шоку" йдеться про велику програму, але "ми лише починаємо будувати" шлях до неї, додав посадовець МВФ.
Окремо Міністерство фінансів України повідомило, що в Україні також реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 7,3 млрд дол. США.
Загалом від початку відкритої військової агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8.5 млрд дол. США грантової допомоги, вказали в українській установі.
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- Голос Америки
Чи нададуть США Україні далекобійні АТАСMS, і в чому переваги цих ракет?
Українські збройні сили звільнили значну частину території на північному сході Харківської області, а також просунулись на півдні. Під час контрнеступу ЗСУ ефективно використовували надану созниками зброю і, зокрема, установки залпового вогню HIMARS.
Щоб підтримати український контрнаступ, США оголосили цього тижня про надання нової допомоги. Пакет обсягом 600 млн доларів включає боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше.
Все ж до пакету, вказують оглядачі, не увійшла дальнобійна зброя ATАCMS, яка може завдавати ударів по цілях на відстані 300 км, і про потребу в якій говорили в Україні.
В інтерв'ю PBS в п'ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українські генерали спілкуються з американськими колегами щодо можливості поставок далекобійних снарядів і не виключив, що рішення буде позитивним.
Відповідаючи на питання щодо надання ATACMS Україні, голова Об'єднаних штабів США геренал Марк Міллі в п'ятницю заявив, що не хотів би коментувати "рішення, які наразі розглядаються", пише Defense One.
Міллі прокоментував нещодавні заяви Росії про те, що надання Україні далекобійної зброї стане "червоною лінією" і зазначив, що "в наукових та аналітичних колах це називають "деклараційною політикою", коли високі посадовці заявляють наперед про те, що вони зроблять, чи ні, якщо буде вжито певних дій".
Низка політиків та оглядачів у США закликала адміністрацію надати таку зброю.
Після повідомлень про нові звірства російських окупантів в Ізюмі, не зважати на "червоні лінії" Кремля закликав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.
"Скільки ще слідів смерті залишила Росія? - твітує Лінкявічус. - Буча, Маріуполь, Ізюм, що далі? Неонацисти ще насмілюються говорити про "червоні лінії" - не надавати Україні далекобійну артилерію. Підкорені звіриним інстинктом, вони стерли всі "лінії". Україна зараз потребує ATACMS, літаків, більше танків".
Під час виступу у Капітолії у середу, 14 вересня, лідер опозиційної Республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, закликав Байдена надати нові види озброєння.
«Українцям потрібно більше зброї, яку ми їм надаємо, їм потрібно почати отримувати її швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ATACMS більшого радіусу дії, більші безпілотники та танки», – сказав він, відповідно до повідомлення його прес-служби.
Конгресмен Демократичної партії США Джейсон Кроу заявив NBC, що він закликав надавати Україні ATACMS. "Вони не будуть просити щось, що вони не зможуть використати, або чим зловживатимуть", - додав він.
Про те, чим відрізняються ATACMS та HIMARS з ракетами GMLRS, які наразі надаються Україні, а також про те, які аргументи можуть розглядати в Пентагоні, в серії твітів 15 вересня розповів Марк Гертлінг, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі.
Ракети GMLRS, запущені з HIMARS: 6 ракет на стійці, кожна з боєголовкою вагою 90 кг, дальністю постріла 15-92 км, високоточна, коштує $160 000 за ракету.
ATACMS, ракети розроблені для ударів "вглиб" по радянських цілях 2-го ешелону. Ракета - 1 ракета на стійці (6 "ковпаків" для відвернення уваги), з боєголовкою вагою 226 кг, стріляє на 300 км і коштує $850 000, твітує експерт.
Гертлінг вказує на меншу витратність пострілів з HIMARS, складність отримувати цілі більш ніж за 100 км і на те, що постріли ракет США вглиб Росії можуть надати Кремлю привід для розширення війни.
"Україна марширує до перемоги і вони незабаром матимуть сучасну армію. Хтось може "хотіти" отримати ATACMS прямо зараз, але вони добре справляються у блізькому бою. ATACMS наразі не потрібні", - додає аналітик.
Польща побудувала новий морський шлях, щоб зменшити залежність від Росії
ВАРШАВА, Польща (AP) — Лідери Польщі відсвяткували у суботу відкриття нового — хоча й незавершеного — каналу, який, як вони кажуть, усуне необхідність для кораблів отримувати дозвіл Росії на вхід з Балтійського моря до портів Віслинської лагуни.
Захід був приурочений до 83-ї річниці радянського вторгнення до Польщі під час Другої світової війни та символічно продемонстрував кінець впливу Москви на економіку та розвиток регіону, який межує з російським Калінінградським ексклавом. Уряд каже, що водний шлях дає Польщі повний суверенітет у північно-східному регіоні, який потребує інвестицій та економічного розвитку.
«Ідея полягала в тому, щоб відкрити цей водний шлях і більше не просити дозвіл у недржньої країни, чия влада не вагаючись нападає та підкорює інших», — сказав президент Польщі Анджей Дуда.
Він сказав, що інвестиції окупляться через збільшення вартості землі навколо, через розвиток міст і портів у лагуні завдяки збільшенню торгівлі, бізнесу та туризму.
Кілька тисяч людей із національними біло-червоними прапорами зібралися під дощем, щоб спостерігати, як технічне судно «Зодіак II» проходить через водні ворота для урочистого відкриття каналу.
Очікується, що прохід невеликих суден та яхт буде дозволено в неділю.
Лідер правлячої правлячої партії Польщі Ярослав Качинський сказав натовпу, що це «початок четвертого великого порту Польщі (Ельблонг) і новий поштовх для розвитку цієї землі», який скоротить безробіття, яке є серед найвищих у Польщі - 7,6%.
Качинський підкреслив, що будівництво каналу свідчить про те, що «Польща є справді незалежною, суверенною та сильною державою, і має вагу».
Канал, вартістю майже 420 мільйонів доларів США, перетинає Віслинську косу на схід від Гданська і дозволяє кораблям йти з Балтійського моря та Гданської затоки до Ельблонга та менших портів лагуни без дозволу на прохід російською протокою Пілава. Це також скорочує маршрут від Балтики до Ельблонга приблизно на 100 кілометрів (54 морські милі).
Однак вантажні судна не можуть використовувати прохід, доки підхід до порту Ельблонг не буде поглиблено до 5 метрів (16 футів). Очікується, що вартість робіт становитиме 21 мільйон доларів, що є джерелом суперечок між національним урядом і місцевою владою.
- Associated Press
Голова військової розвідки США прокоментував хід війни в Україні
Невдачі та обмежені ресурси Росії в Україні показують, що її війська наразі не здатні досягти початкових цілей президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в країну, заявив у п’ятницю глава розвідки Пентагону.
“Зараз ми підходимо до моменту, коли, я думаю, Путіну доведеться переглянути цілі цієї операції", — сказав генерал-лейтенант Скотт Бер’єр, директор Розвідувального управління Міністерства оборони США, представникам розвідки та національної безпеки на конференції біля Вашингтона. Тому що "зараз цілком зрозуміло, що він не зможе здійснити свій початковий намір".
Путін відправив війська в сусідню Україну в лютому, намагаючись, як кажуть офіційні особи США, повалити дружній до Заходу уряду України. На початку війни українські війська відтіснили російських бойовиків від Києва. І минулого тижня Росія зазнала ще однієї серйозної невдачі, коли український контрнаступ змусив її війська відступити зі значної території на північному сході України.
«Росіяни планували окупацію, не обов’язково вторгнення, і їх відкинуто», — сказав Бер’є, посилаючись на небажання Путіна наразі повністю мобілізувати російські сили, щоб відправити більше людей на війну.
Президент США Джо Байден та інші офіційні особи адміністрації не називають останній відступ Росії перемогою України чи зламом у війні, і аналітики застерігають, що неможливо передбачити майбутнє.
“Він приходить до рішення, - сказав Бер'єр про Путіна. - Яким буде це рішення, ми не знаємо. Але це значною мірою вплине на тривалість конфлікту".
Бер'єр виступив на саміті розвідувального співтовариства в штаті Меріленд неподалік Вашингтона.
Відповідаючи на запитання про занепокоєння щодо того, що Путін може затосувати зброю масового знищення, якщо йому завадять на полі бою українські сили, які США підтримують, заступник директора ЦРУ Девід Коен сказав: "Я не думаю, що ми повинні недооцінювати відданість Путіна початковим цілям. Я не думаю, що є підстави вважати, що він від цього відмовився".
Сполученим Штатам також не варто недооцінювати «схильність до ризику» Путіна, сказав Коен. Путін і його офіційні особи на початку війни робили натякали на ядерний арсенал Росії та масову відплату, попереджаючи НАТО не втручатися в конфлікт.
"Зважаючи на це, ми не бачили конкретних доказів планування використання [зброї масового знищення]", - сказав Коен. Більш вірогідною формою будь-якої помсти Росії проти Сполучених Штатів були б спроби втручання до політичної системи США, сказали інші представники безпеки та розвідки.
Окремо на великому регіональному саміті в Узбекистані в п'ятницю Путін заявив, що продовжить атаку на Україну та попередив, що Москва може збільшити удари по інфраструктурі країни, якщо українські війська завдадуть удару по об'єктах у Росії.
У саміті в Узбекитані взяли участь лідери Китаю, Індії, Туреччини та інших країн.
Путін заявив, що «звільнення» всього східного Донбасу України є головною військовою метою Росії і що він не бачить необхідності її переглядати.
"Ми нікуди не поспішаємо", - сказав російський лідер.
- Голос Америки
"Не робіть цього" - Байден попередив Путіна про наслідки застосування ядерної зброї в Україні
Президент США Джо Байден застеріг російського президента Путіна від застосування хімічної, або тактичної ядерної зброї в Україні, повідомляє CBS.
"Не робіть цього. Не робіть цього. Не робіть цього. Ви зміните обличчя війни на несхоже ні на що з часів Другої Світової війни", - сказав Байден в інтерв'ю програмі СBS "60 хвилин", у відповідь на питання ведучого Скотта Пеллі проте, що би Байден сказав Путіну, якщо той думає застосувати хімічну чи ядерну зброю в Україні. Пеллі припустив, що, через успіхи України у війні, Путін може почуватись "загнаним у кут" і вдатись до таких заходів.
Байден відмовився називати те, як відреагують США, якщо все ж Путін піде на такий крок.
"Гадаєте, я б вам сказав, якщо б навіть точно знав, що це буде? - запитав Байден. - Звичайно, я вам не скажу, але наслідки будуть значними. Вони стануть іще більшими ізгоями в світі, ніж будь-коли. В залежності від того, що саме вони зроблять, буде визначено відповідь".
Шоу "60 хвилин" почне свій наступний сезон в неділю.
Речник Кремля Песков ухилився від відповіді на питання про можливість застосування ядерної зброї в Україні і порадив звернутись до доктрини, повідомляють російські ЗМІ.
Як повідомляв Голос Америки, аналітики у США обговорюють загрозу застосування Росією ядерної зброї на тлі поразок в Україні.
Генерал США (у відст) Кевін Раян, експерт Гарвардського університету, в коментарі Insider каже - якщо Росія прийме до свого складу регіони Донецької та Луганської областей, це може означати для Росії, що бойові дії точаться на її території, і це відкриє шлях для загальної мобілізації, а також поставить питання про застосування ядерної зброї. "Зброя НАТО буде стріляти всередині Росії і, що важливіше, російська держава буде під атакою, а ми знаємо, що це "червона лінія" для застосування ядерної зброї", - додає він.
Подібним занепокоєнням в інтерв'ю ВВС, пише Newseek, поділилась і колишня заступниця генсека НАТО Роз Готемоллер. Вона вказала, що не очікує використання Путіним міжконтинентальних ракет, але припускає, що той зробить "один удар через Чорне море, або вдарить по українському військовому об'єкту".
Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон також припустив в інтерв'ю британському LBC, що через "катастрофічні поразки" ймовірність використання ядерної зброї Росією зростає.
Є і ті, хто не вважає, що Путін застосує ядерну зброю. Професор університету Джорджа Вашингтона Роберт Оттунг заявив Insider, що Путін не буде застосовувати ядерну зброю, навіть якщо "втратить все в Україні", через страх дій у відповідь.
А аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос сказав виданню, що Путін, ймовірно, зможе залишитись при владі і попри поразки в Україні, і висловив переконання, що "за зачиненими дверима Захід пообіцяв Кремлю вжити відповідних дій, якщо так безпрецедентно буде застосовуватись така зброя".
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