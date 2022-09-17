$1,5 млрд від США підуть на виплату пенсій та соціального забезпечення  в Україні

Україна отримала 1,5 млрд доларів від США на виплату пенсій, зарплат та соціального забезпечення. Кошти надійшли з цільового фонду Світового банку, повідомили уряди двох країн.

Загалом США виділяють 8,5 млрд дол економічної допомоги для України.

"Ми підтримуємо Україну, і виділили ще $1,5 млрд до загальної суми $8,5 млрд, на виплату пенсій і понад 600 000 зарплат вчителям, утримання шкіл і лікарень і захист критичної інфраструктури. Наша підтримка непохитна, як і наша віра в майбутнє України", - твітує посольство США.

Цей грант вже надійшов до державного бюджету, повідомив у твіті прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше уряд України та міжнародні фінансові інституції оцінювали щомісячну потребу України у фінансуванні у 5 млрд дол.

Україна також нає невдовзі отримати 1,4 млрд дол екстреного фінансування МВФ.

Цю допомогу буде виділено в рамках ініціативи "подолання продовольчого шоку", яку започаткував МВФ, щоб допомогти країнам, що постраждали від війни Росії проти України. Цей механізм має затвердити правління МВФ, заявив речник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу для преси 15 вересня.

Фонд також працює над новим пакетом більш довгострокової підтримки України. Райс не назвав обсяг цього пакету, але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу в четвер, що Україна сподівається отримати біля 12 мільярдів доларів від МВФ наступного року.

Райс відтвердив, що МВФ надішле місію робочого рівня, щоб працювати над програмою з українськими партнерами у наступні тижні. Ймовірно, перемовини відбуватимуться у Відні, додав речник.

"Тобто поза инструментом "подолання продовольчого шоку" йдеться про велику програму, але "ми лише починаємо будувати" шлях до неї, додав посадовець МВФ.

Окремо Міністерство фінансів України повідомило, що в Україні також реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 7,3 млрд дол. США.

Загалом від початку відкритої військової агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8.5 млрд дол. США грантової допомоги, вказали в українській установі.