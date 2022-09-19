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Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росію треба зупинити
Росія обстрілами ядерних об’єктів наражає на небезпеку весь світ, її треба зупинити, заявив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на обстріл російськими військами Південноукраїнської АЕС.
«Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне вимкнення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно», – написав Зеленський у телеграмі 19 вересня.
Раніше сьогодні Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повідомила, що російські війська у ніч на 19 вересня обстріляли Південноукраїнську АЕС. За повідомленням, «потужний вибух» стався всього за 300 метрів від реакторів, ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон, вимкнувся один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Крім того, вимкнулися три високовольтні лінії електропередачі.
В «Енергоатомі» додали, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.
Раніше українська влада звинувачувала російські сили в обстрілах окупованої ними Запорізької АЕС, російська сторона звинувачення відкидала.
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- Голос Америки
Байден: Ціна, яку український народ платить у цій війні - надзвичайно висока, але ми залишимось із ними стільки, скільки буде потрібно
"Україна, завдяки значній допомозі, яку ми та наші союзники їм надаємо а також надзвичайній хоробрості та відданості українського народу, не програє війну, і вони мають здобутки в певних сферах". Так відповів американський президент Джо Байден на питання журналіста CBS про те, чи перемагає Україна у війні, яку розв'язала Росія.
Байден додав, що "виграти війну в Україні - це повністю вигнати Росію з України і домогтись суверенітету".
"Вони завдають поразки Росії. Росія виявилась не такою компетентною і спроможною як багато хто думав. Але виграти війну? Руйнування тривають і громадян та невинних людей вбивають і це важко назвати перемогою", - заявив він.
Після того, як ЗСУ звільнили регіони Харківської області, українська влада виявила на цих територіях нові масові поховання з понад 440 тілами.
Байден, який раніше називав російського президента Путіна воєнним злочинцем, засудив злочини Кремля проти цивільного населення в Україні.
"Те, що він зробив - варварство. Його напади на цивільних: від цивільних лікарень, до будинків для літніх людей, районів, де проживать лише звичайні люди ... шкіл - це обурливо. Ціна, яку український народ платить у цій війні - надзвичайно висока, але ми залишимось із ними стільки, скільки буде потрібно".
Інтерв'ю Байдена журналісту Скотту Пеллі в програмі "60 хвилин" транслювалось американським каналом CBS в неділю.
Як повідомляв Голос Америки, в інтерв'ю СBS американський президент також застеріг Путіна від використання хімічної, чи ядерної зброї в Україні.
"Не робіть цього. Не робіть цього. Не робіть цього. Ви зміните обличчя війни на несхоже ні на що з часів Другої Світової війни", - сказав Байден в інтерв'ю у відповідь на питання про те, що би Байден сказав Путіну, якщо той думає застосувати хімічну чи ядерну зброю в Україні. Пеллі припустив, що, через успіхи України у війні, Путін може почуватись "загнаним у кут" і вдатись до таких заходів.
«Ми чули слова підтримки королеви Єлизавети», каже Олена Зеленська
Дружина українського президента Олена Зеленська привабила значну увагу у Лондоні, де вона разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем бере участь у державному похороні королеви Єлизавети Другої.
Королева поділяла цінності, які Україна сьогодні відстоює: свободу, право мати свій дім, мову, культуру і країну.Олена Зеленська
У неділю українська делегація відвідала Вестмінстерський палац, де символічну шану перед домовиною королеви віддавали представники понад ста держав.
В інтерв’ю Британській телерадіомовній корпорації Олена Зеленська сказала, що українці відчували підтримку королеви у боротьбі з російською агресією.
«Вони знають, що королева поділяла цінності, які Україна сьогодні відстоює: свободу, право мати свій дім, мову, культуру і країну», - наголосила Зеленська.
«На день нашої незалежності у цей надзвичайно важкий рік вона бажала нам кращих часів… У промові до британського парламенту вона говорила про підтримку України», - цитує Бі-Бі-Сі дружину президента України.
Британський уряд не запрошував на похорон королеви російську делегацію, а також представників влади Білорусі і М'янми (Бірми).
Президент Володимир Зеленський від початку вторгнення Росії 24 лютого не здійснював закордонних візитів і його дружина, взявши більшу публічну роль, подорожує світом, закликаючи інші країни підтримувати Україну.
У липні Олена Зеленська відвідувала США, де виступала у Конгресі і зустрічалася з президентом Байденом у Білому домі.
Цього місяця Зеленська була гостею Європейського парламенту під час виступу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
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Генерал Марк Міллі закликав до підвищеної пильності на тлі невдач РФ на полі бою в Україні
У неділю голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі виступив із застереженням, зазначивши, що реакція Росії на завдані нею невдачі на полі бою в Україні непередбачувана, і закликав американські війська до підвищеної пильності, повідомляє агентство Рейтер.
Генерал Міллі відвідав військову базу у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях.
Висловлювання Міллі стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу українських військ.
«Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...», – сказав Міллі у Варшаві після відвідин бази.
Поїздка Міллі включала огляд протиповітряної оборони бази, яка включає ракетний комплекс Patriot, який використовуватиметься для оборони, якщо Росія ризикне вступити у війну з НАТО і атакуватиме базу.
За оцінками Міллі, американські війська в Європі не опинилися перед підвищеною загрозою, але вони повинні перебувати в стані готовності.
"Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі", - констатував він.
Розгром військ президента Росії Володимира Путіна у Харківській області на північному сході України тиждень тому викликав надзвичайно різку публічну критику з боку російських військових коментаторів.
Путін заявив у п'ятницю, що Москва відповість більш рішуче, якщо її війська будуть зазнавати подальшого тиску.
Міллі не висловив припущень, якими можуть бути наступні кроки Путіна, але попередив, що війна перебуває на новому етапі, на якому Україна взяла стратегічну ініціативу.
"У зв'язку з цим ми повинні дуже уважно стежити за тим, якою буде реакція Росії", - резюмував він.
- Голос Америки
Президент Байден віддав останню шану Королеві Єлизаветі ІІ
Президент Джо Байден віддав останню шану Королеві Єлизаветі ІІ у Вестмінстері напередодні державного похорону, відзначивши її честь та відданість служінню нації.
Байден разом десятками інших світових лідерів та високопосадовців візьмуть участь у похоронній церемонії, яка відбудеться у понеділок. До Лондона прибули сотні тисяч людей, щоб попрощатися з королевою Єлизаветою ІІ, яка у віці 96 років померла 8 вересня.
«Вона була тією ж самою людиною, як ї її імідж – достойна, чесна та віддана служінню», - сказав Байден після допису до книги співчуття.
Труна з тілом королеви була виставлена в Венстмінстері від середи, люди годинами стояли у черзі, що попрощатися з нею. Ввечері президент Байден приєднався до короля Чарльза та інших світових лідерів на прийнятті. Байден 14 американський президент за часів сімдесятирічного правління Єлизавети.
На церемонії очікують багатьох голів держав, але, як зауважує газета Guardian, кого точно там не буде, так це президента Росії Володимира Путіна, якого не вітають на Заході після вторгнення Росії в Україну.
Путін, тим не менше, прислав свої співчуття королю Чарльзу, сказавши, що «протягом багатьох десятиліть Єлизавета II по праву користувалася любов’ю та повагою своїх підданих, а також авторитетом на світовій арені».
«Росіяни поважали її за мудрість», але присутність Путіна на похоронах «не розглядається», йдеться в повідомленні Кремля.
Посолка Великої Британії у Києві, Мелінда Сіммонс, подякувала українцям, які принесли квіти до дверей посольства, за їхню доброту та слова співчуття, які вони знайшли, незважаючи на те, що в їхній країні точиться війна.
«Дякую українцям за квіти та за всі добрі слова. Серед вторгнення стільки доброти та співчуття», – написала посолка у Twitter.
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