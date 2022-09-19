Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росію треба зупинити

"Україна, завдяки значній допомозі, яку ми та наші союзники їм надаємо а також надзвичайній хоробрості та відданості українського народу, не програє війну, і вони мають здобутки в певних сферах". Так відповів американський президент Джо Байден на питання журналіста CBS про те, чи перемагає Україна у війні, яку розв'язала Росія.

Байден додав, що "виграти війну в Україні - це повністю вигнати Росію з України і домогтись суверенітету".

"Вони завдають поразки Росії. Росія виявилась не такою компетентною і спроможною як багато хто думав. Але виграти війну? Руйнування тривають і громадян та невинних людей вбивають і це важко назвати перемогою", - заявив він.

Після того, як ЗСУ звільнили регіони Харківської області, українська влада виявила на цих територіях нові масові поховання з понад 440 тілами.

Байден, який раніше називав російського президента Путіна воєнним злочинцем, засудив злочини Кремля проти цивільного населення в Україні.

"Те, що він зробив - варварство. Його напади на цивільних: від цивільних лікарень, до будинків для літніх людей, районів, де проживать лише звичайні люди ... шкіл - це обурливо. Ціна, яку український народ платить у цій війні - надзвичайно висока, але ми залишимось із ними стільки, скільки буде потрібно".

Інтерв'ю Байдена журналісту Скотту Пеллі в програмі "60 хвилин" транслювалось американським каналом CBS в неділю.

Як повідомляв Голос Америки, в інтерв'ю СBS американський президент також застеріг Путіна від використання хімічної, чи ядерної зброї в Україні.

"Не робіть цього. Не робіть цього. Не робіть цього. Ви зміните обличчя війни на несхоже ні на що з часів Другої Світової війни", - сказав Байден в інтерв'ю у відповідь на питання про те, що би Байден сказав Путіну, якщо той думає застосувати хімічну чи ядерну зброю в Україні. Пеллі припустив, що, через успіхи України у війні, Путін може почуватись "загнаним у кут" і вдатись до таких заходів.