Іран "пропорційно" відповість на кроки України, вжиті через іранські дрони 

Іран планує "пропорційні дії" у відповідь на рішення України знизити рівень дипломатичних відносин, через повідомлення про постачання іранських безпілотників до Росії, заявив у суботу речник МЗС Ірану.

Нассер Канаані сказав, що Україна повинна "не піддаватись впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами", йдеться в заяві міністерства.

Україна заявила в п'ятницю, що позбавить акредитації посла Ірану та значно скоротить кількість дипломатичного персоналу в посольстві Ірану в Києві через рішення Тегерана постачати російським військам безпілотники. Президент Володимир Зеленський назвав цей крок “співпрацею зі злом".

Канаані сказав, що рішення України «базується на непідтверджених повідомленнях і є результатом ажіотажу в ЗМІ з боку іноземних сторін».

Він не говорив прямо про дрони. Раніше Іран заперечував постачання безпілотників Росії, але газета Kayhan заявила в суботу, що були продані «сотні озброєних безпілотників».

"Вже деякий час іранські безпілотники проводять операції в небі України проти НАТО", - повідомляє газета, керівника якої призначає верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Військове керівництво на півдні України заявило в суботу, що збило щонайменше сім іранських безпілотників, у тому числі шість дронів "камікадзе" Шахед-136 над морем поблизу портів Одеса та Південний у п'ятницю.

Сюди ввійшли - вперше в Україні - Mohajer-6, великий іранський безпілотник, повідомило Південне військове командування.

Радник президента України Михайло Подоляк твітнув англійською мовою в суботу, що Іран підтримує Росію, «надаючи сучасні безпілотники відсталій країні для вбивств українців».