Держдеп привітав вихід на свободу у Білорусі кореспондента "Радіо Свобода" й закликав звільнити інших політв'язнів

Умань, Україна (AP) — Тисячі єврейських паломників-хасидів прибувають до центральної України, щоб відзначити єврейський новий рік у неділю, ігноруючи міжнародні попередження про подорожі, оголошені на тлі збільшення обстрілів Росії з повітря та мобілізацію росіян задля зупинки втрат у війні, яка вже триває восьмий місяць.

Паломники, багато з яких їхали з Ізраїлю та інших віддалених країн, зібралися до міста Умань, де поховано Нахмана з Бреслова, шанованого хасидського рабина, який помер у 1810 році.

Вулиці одного з центральних мікрорайонів Умані заповнені чоловіками різного віку в традиційних чорних сюртуках і довгих кучерях. Дехто співав молитви. Інші танцювали. В місті розвішено багато оголошень та вказівників знаки на івриті.

Деякі відвідувачі, як-от Нахум Марковіц з Ізраїлю, багато років приїздять сюди і цього року не дозволили війні завадити паломництву.

«Ми не боїмося. Якщо ми прийдемо до рабина Нахмана, він буде нас охороняти цілий рік», – сказав Марковіц, який відвідує Умань з 1991 року, коли розпад Радянського Союзу зробив паломництво доступним для іноземних гостей.

До того ж, за його словами, він уже знайомий з ризиком війни та виттям сирен, яке присутнє і в Ізраїлі.

Місто, розташоване за 200 кілометрів на південь від Києва, зазвичай приваблює тисячі паломників на Рош ха-Шана, єврейський новий рік, який починається ввечері неділі та закінчується у вівторок.

Посольство України в Ізраїлі неодноразово закликало тих, хто планує паломництво, залишатися вдома, попереджаючи у Facebook, що Росія неодноразово завдавала ударів по густонаселених районах і що «атаки створюють реальну небезпеку для вашого життя».

Ізраїльський та американський уряди також застерегли громадян не здійснювати поїздку цього року — і деякі з цих застережень, можливо, спрацювали.

Понад 35 000 паломників відвідали Умань минулого року навіть під час обмежень подорожей в умовах пандемії, сказав місцевий чиновник Олег Ганіч.

Цього року явка була меншою, але все ще значною, враховуючи, що комерційні рейси в країну не літають. За даними Об'єднаної єврейської громади України, станом на неділю, в Умані перебувало 23 тисячі паломників.

«Їх не зупиняє ні коронавірус, ні війна. Для них це святе місце», – сказав Ганіч, визнавши, що «ми не можемо гарантувати їм повну безпеку».

54-річний рабин Мота Франк спочатку мав застереження щодо поїздки з Ізраїлю цього року. Але він вирішив, що варто ризикувати, коли зрозумів, що ситуація в Умані спокійніша, ніж на фронті, і побачивши, як самі українці відреагували на небезпеку війни.

«Коли лунає повітряна тривога, вони не ховаються в підвалі, а намагаються бути біля укриття, – сказав він про українців. - Ми в Ізраїлі до такого звикли — там також постійна війна. Ми звикли до такого життя. І тому це нас не дуже лякає».

Умань знаходиться відносно далеко від лінії фронту на сході та півдні України, але вона перебуває в радіусі дії російських ракет і по ній завдавали ударів раніше.

У 2020 році тисячі паломників не змогли дістатися до Умані після того, як Україна закрила кордони через сплеск заражень COVID-19.

Репортаж журналіста Associated Press Адама Шрека у Києві.