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- Голос Америки
Держдеп привітав вихід на свободу у Білорусі кореспондента "Радіо Свобода" й закликав звільнити інших політв'язнів
Державний департамент США привітав вихід на свободу у Білорусі кореспондента білоруської служби "Радіо Свобода" Олега Груздиловича, що був засуджений до півтора року колонії і разом з частиною інших політв'язнів вийшов на свободу за амністією через дев'ять місяців.
Водночас, американське зовнішньополітичне відомство підкреслило, що "хоча звільнення цих політичних крок в'язнів - крок у правильному напрямку, забагато політичних в'язнів залишаються за ґратами у Білорусі". "Ми закликаємо до негайного звільнення без додаткових умов для всіх політичних в'язнів", - підкреслили у Держдепі.
Минулого тижня президент "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай привітав звільнення Груздиловича, який працює у медіакорпорації з 1990-х років: "В Олега вкрали час, поки він був несправедливо ув'язнений, якого він і його родина ніколи не повернуть, і я дуже радий, що тепер він возз'єднається зі своєю дружиною та іншими близькими".
Справа Груздиловича пов'язана з масовими вуличними виступами проти офіційних підсумків президентських виборів 2020 року, згідно з якими главою держави на шостий термін поспіль було переобрано Олександра Лукашенка. Захід не визнає його легітимним лідером. За версією слідства, Груздилович брав участь у несанкціонованій акції у той момент, коли його позбавили акредитації. Журналіст провини не визнав. Він казав, що на акції працював як позаштатний працівник газети "Народна воля".
За словами Флая, в ув'язненні перебувають ще двоє білоруських журналістів "Радіо Свобода": Ігоря Лосика засуджено на 15 років колонії у справі про організацію масових заворушень під час підготовки виборів білоруського президента, а Андрія Кузнечика суд засудив до шести років колонії за звинуваченням у створенні екстремістського формування.
За оцінками правозахисників, у списку білоруських політв'язнів перебувають 1337 людей, зокрема 28 працівників медіа.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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Більше 20 000 паломників-хасидів прибули до України, попри війну
Умань, Україна (AP) — Тисячі єврейських паломників-хасидів прибувають до центральної України, щоб відзначити єврейський новий рік у неділю, ігноруючи міжнародні попередження про подорожі, оголошені на тлі збільшення обстрілів Росії з повітря та мобілізацію росіян задля зупинки втрат у війні, яка вже триває восьмий місяць.
Паломники, багато з яких їхали з Ізраїлю та інших віддалених країн, зібралися до міста Умань, де поховано Нахмана з Бреслова, шанованого хасидського рабина, який помер у 1810 році.
Вулиці одного з центральних мікрорайонів Умані заповнені чоловіками різного віку в традиційних чорних сюртуках і довгих кучерях. Дехто співав молитви. Інші танцювали. В місті розвішено багато оголошень та вказівників знаки на івриті.
Деякі відвідувачі, як-от Нахум Марковіц з Ізраїлю, багато років приїздять сюди і цього року не дозволили війні завадити паломництву.
«Ми не боїмося. Якщо ми прийдемо до рабина Нахмана, він буде нас охороняти цілий рік», – сказав Марковіц, який відвідує Умань з 1991 року, коли розпад Радянського Союзу зробив паломництво доступним для іноземних гостей.
До того ж, за його словами, він уже знайомий з ризиком війни та виттям сирен, яке присутнє і в Ізраїлі.
Місто, розташоване за 200 кілометрів на південь від Києва, зазвичай приваблює тисячі паломників на Рош ха-Шана, єврейський новий рік, який починається ввечері неділі та закінчується у вівторок.
Посольство України в Ізраїлі неодноразово закликало тих, хто планує паломництво, залишатися вдома, попереджаючи у Facebook, що Росія неодноразово завдавала ударів по густонаселених районах і що «атаки створюють реальну небезпеку для вашого життя».
Ізраїльський та американський уряди також застерегли громадян не здійснювати поїздку цього року — і деякі з цих застережень, можливо, спрацювали.
Понад 35 000 паломників відвідали Умань минулого року навіть під час обмежень подорожей в умовах пандемії, сказав місцевий чиновник Олег Ганіч.
Цього року явка була меншою, але все ще значною, враховуючи, що комерційні рейси в країну не літають. За даними Об'єднаної єврейської громади України, станом на неділю, в Умані перебувало 23 тисячі паломників.
«Їх не зупиняє ні коронавірус, ні війна. Для них це святе місце», – сказав Ганіч, визнавши, що «ми не можемо гарантувати їм повну безпеку».
54-річний рабин Мота Франк спочатку мав застереження щодо поїздки з Ізраїлю цього року. Але він вирішив, що варто ризикувати, коли зрозумів, що ситуація в Умані спокійніша, ніж на фронті, і побачивши, як самі українці відреагували на небезпеку війни.
«Коли лунає повітряна тривога, вони не ховаються в підвалі, а намагаються бути біля укриття, – сказав він про українців. - Ми в Ізраїлі до такого звикли — там також постійна війна. Ми звикли до такого життя. І тому це нас не дуже лякає».
Умань знаходиться відносно далеко від лінії фронту на сході та півдні України, але вона перебуває в радіусі дії російських ракет і по ній завдавали ударів раніше.
У 2020 році тисячі паломників не змогли дістатися до Умані після того, як Україна закрила кордони через сплеск заражень COVID-19.
Репортаж журналіста Associated Press Адама Шрека у Києві.
5 країн ЄС домагаються заборони на торгівлю російськими алмазами
БРЮССЕЛЬ, 25 вересня (Reuters) – Європейський Союз повинен припинити імпорт алмазів з Росії, йдеться у спільній пропозиції п’яти з 27 країн блоку, з якою ознайомилося Reuters. ЄС готує нові санкції проти Москви за ведення війни проти України.
ЄС, який наразі запровадив шість раундів санкцій після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, потребує одностайності для погодження будь-якої такої заборони, яку Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі діамантами, Антверпен, відхиляла в минулому.
Блок підштовхнули до нових дій розпорядження, які минулого тижня президент РФ Володимир Путін віддав про часткову військову мобілізацію та кроки до анексії частини східної України.
Очікується, що цього тижня Європейська комісія представить офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій держав-членів.
Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія запропонували ввести у відповідь заборону на імпорт алмазів з Росії, де “Алроса” (ALRS.MM) є найбільшим у світі виробником необроблених дорогоцінних каменів.
У Всесвітньому алмазному центрі Антверпена заявили, що санкції знищать близько 30% бізнесу та принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.
Міністерство закордонних справ Бельгії та дипломатичне представництво при ЄС не відповіли на запити про коментарі.
Але 14 вересня прем'єр-міністр Александер де Кроо заявив на міжнародній діамантовій конференції, що така заборона буде «великою втратою» і завдасть шкоди галузі, яка забезпечує 5% експорту Бельгії та підтримує близько 30 000 робочих місць.
Однак чиновник ЄС і дипломат, які брали участь у підготовці нових заходів проти Росії, заявили, що тепер очікується, що Бельгія зніме своє вето.
Відповідно до пропозиції Комісії щодо нових санкцій, дипломати та міністри будуть вести переговори, доки не досягнуть консенсусу. Якщо цього не вийде, питання буде передано на розгляд 27 національних лідерів під час їхньої зустрічі в Празі 6-7 жовтня.
- Голос Америки
США надають більше 450 млн дол на зміцнення цивільної безпеки України
США надають новий пакет допомоги обсягом 457,5 млн дол на підтримку українських правоохоронців та системи кримінального судочинства.
Ця допомога кошти, йдеться в офіційному повідомленні Дерджепу США, значно зменшує жертви серед цивільних та захисників, адже "покращує спроможність проводити операції і рятувати життя, в той час, як ці установи продовжують допомагати захищати народ України, їхню свободу та демократію від жорстокої агресії Кремля".
Кошти програми призначено на надання захисного спорядження, медичних поставок, бронованих машин.
Допомога збільшить загальний обсяг коштів допомоги США наданий з грудня 2021 року установам, таким як Національна поліція та та Прикордонна служба, до 645 млн дол.
Частково кошти допомоги підуть на документування, розслідування та переслідування звірств скоєних російськими силами, в рамках партнерства США з українською прокуратурою, вказали в дипвідомстві США.
Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що група експертів Ради ООН з прав людини виявила докази воєнних злочинів в Україні, скоєних під час російської війни.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні.
- Голос Америки
"Гірше, ніж Хіросіма" - ICAN про загрозу удару Росії "тактичною" ядерною зброєю
Україна, ООН, США, Європа, НАТО, Велика Британія та Японія висловили занепокоєння, через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні.
В неділю з відповідними заявами виступили високопосадовці Вашингтона - держсекретар США Ентоні Блінкен та радник за національної безпеки США Джейк Салліван. "Наслідки будуть жахливими", сказав Блінкен про загрозу застосування Росією ядерної зброї в Україні.
"Застосування будь-якої ядерної зброї матиме катастрофічний вплив" на країну, що її застосовує та інші, сказав очільник дипломатії США в інтерв'ю програмі CBS News' "60 хвилин". Він додав, що США мають план дій на такий випадок.
Москва зіткнеться з «катастрофічними наслідками», якщо застосує ядерну зброю проти України, оскільки США готові рішуче відповісти на застосування ядерної зброї, заявив Салліван.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS сказав, що Путін "хоче залякати увесь світ" і не блефує, коли йдеться про ядерний шантаж.
Під час виступу минулої середи Путін звинуватив країни Заходу в "ядерному шантажі" і вказав, що може застосувати "всі заходи, якщо йдеться про загрозу територіальній цілісності Росії".
Використання Росією навіть "тактичної" ядерної зброї проти України буде гірше, ніж удар по Хіросімі в 1945 році, адже йдеться про густо населені райони Європи, заявляє Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN).
В ICAN вказують, що так звана "тактична" ядерна зброя зазвичай має вибухову потужність 10-100 кілотонн. Бомба в Хіросімі, яка вбила 140 000 людей, мала вибухову потужність 15 кілотонн.
"Єдина детонація атомної бомби, ймовірно, вбила б сотні тисяч цивільних і поранила б значно більше, а радіація заразила б значні площі у багатьох країнах", - заявили в організації.
В коментарі AFP Марк Канчіан з вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних студій вказує, що Росія, ймовірно, не застосовуватиме ядерну зброю на лінії зіткнення, бо це не призведе до значних здобутків території. Він, однак, припускає, що Москва може детонувати ядерну зброю над водою, або високо в небі над Україною, щоб вивести з ладу електронне устаткування, або провести вибух у міському районі, щоб вбити політичне керівництво країни.
Минулого місяця Міжнародний інститут життя, в Кембріджі, Массачусетс, дослідив вплив можливої ядерної війни на населення Землі. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Food, розглядає шість сценаріїв ядерної війни. Навіть регіональна ядерна війна може призвести до загибелі кожної третьої людини на планеті, вказують дослідники.
"В ядерній війні, бомбування міст та прмислових районів викличуть шторми вогню, випадання значної кількості попелу у верхні шари атмосфери, попел пошириться у світі і швидко охолодить планету", - пишуть дослідники.
США та Росія мають 90% ядерного потенціалу, згідно з даними Стокгольмського інституту дослідження миру (SIPRI). Ядерна війна між цими країнами призведе до ядерної зими, голоду і загибелі більше 5 мільядрів людей, більше 60% населення Землі.
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