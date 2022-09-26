США надають Україні NASAMS. Що це за системи?

Президент України Володимир Зеленський в ефірі американського телеканалу CBS подякував США за рішення надати Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Зеленський, однак, відзначив, що навіть таких систем не буде достатньо, щоб захистити всі соціальні об'єкти. Україна також просить від міжнародних союзників ракети більш дальної дії ATACMS.

NASAMS - це просунуті системи "земля-повітря", близької та середньої дальності, розроблені спільно норвезькою Kongsberg Defence and Aerospace та американською Raytheon Technologies. NASAMS призначені для виявлення і проведення ударів по літаках, крилатих ракетах та БПЛА.

Ракети NASAMS можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах, як пише видання, застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.

Надання цих систем означатиме, що українські Збройні сили переходитимуть із застосування систем радянського зразка (на кшталт С-300), на системи НАТО, вказували в Пентагоні влітку, коли було оголошено про плани надати такі системи Україні.

«Ця нова система є на озброєнні НАТО. І її постачання в Україну означає, що ми допомагаємо українській армії перейти на протиповітряну зброю тих зразків, яку використовують країни-члени НАТО. Хочу наголосити, що українці фантастично добре використовують ту зброю, яку вони мають, але вона є радянського зразка, виробляється в Росії, тому на майбутнє українцям потрібні будуть нові сучасні зразки зброї», – говорив тоді чиновник Пентагону.

Системи NASAMS використовуються в НАТО, і, за даними АР та Defense News, застосовуються для захисту Білого дому та Пентагону у Вашингтоні. Цього року такі системи також придбала Індія та Угорщина, повідомляє видання.

Влітку Іспанія надала системи NASAMS Латвії з метою укріплення східного флангу НАТО. "Сьогодні, 26 червня, у відповідь на необхідність зміцнити оборонні спроможності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну, батарея "земля-повітря" NASAMS з Іспанії була розміщена на базі ВПС Lielvārde”, - йдеться в повідомленні латвійських ВПС у Twitter.