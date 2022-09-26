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- Голос Америки
США надають Україні NASAMS. Що це за системи?
Президент України Володимир Зеленський в ефірі американського телеканалу CBS подякував США за рішення надати Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Зеленський, однак, відзначив, що навіть таких систем не буде достатньо, щоб захистити всі соціальні об'єкти. Україна також просить від міжнародних союзників ракети більш дальної дії ATACMS.
NASAMS - це просунуті системи "земля-повітря", близької та середньої дальності, розроблені спільно норвезькою Kongsberg Defence and Aerospace та американською Raytheon Technologies. NASAMS призначені для виявлення і проведення ударів по літаках, крилатих ракетах та БПЛА.
Ракети NASAMS можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах, як пише видання, застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.
Надання цих систем означатиме, що українські Збройні сили переходитимуть із застосування систем радянського зразка (на кшталт С-300), на системи НАТО, вказували в Пентагоні влітку, коли було оголошено про плани надати такі системи Україні.
«Ця нова система є на озброєнні НАТО. І її постачання в Україну означає, що ми допомагаємо українській армії перейти на протиповітряну зброю тих зразків, яку використовують країни-члени НАТО. Хочу наголосити, що українці фантастично добре використовують ту зброю, яку вони мають, але вона є радянського зразка, виробляється в Росії, тому на майбутнє українцям потрібні будуть нові сучасні зразки зброї», – говорив тоді чиновник Пентагону.
Системи NASAMS використовуються в НАТО, і, за даними АР та Defense News, застосовуються для захисту Білого дому та Пентагону у Вашингтоні. Цього року такі системи також придбала Індія та Угорщина, повідомляє видання.
Влітку Іспанія надала системи NASAMS Латвії з метою укріплення східного флангу НАТО. "Сьогодні, 26 червня, у відповідь на необхідність зміцнити оборонні спроможності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну, батарея "земля-повітря" NASAMS з Іспанії була розміщена на базі ВПС Lielvārde”, - йдеться в повідомленні латвійських ВПС у Twitter.
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Британія ввела санкції проти РФ через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України
Велика Британія повідомила про запровадження санкцій проти 92 осіб та організацій із Росії через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Як йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни, під санкції потрапили 89 осіб та три організації.
У списку, зокрема, мільярдер та засновник «Киевской площади» Рік Нісанов, засновник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов, голова ради директорів компанії «Площадь Европы» Зарах Ілієв, голова групи компаній «Арети» Ігор Макаров.
До списку санкцій також включені представники ради директорів та правління «Газпромбанку», наглядової ради та правління Сбербанку та «Радкомбанку», а також три організації – «Гознак», Міжнародний розрахунковий банк і піар-агентство «ИМА-Консалтинг».
На окупованих територіях Донбасу, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР», а також окупованих після початку повномасштабної війни частинах Херсонської та Запорізької областей України розпочалися псевдореферендуми щодо входження до складу РФ. Псевдореферендуми мають тривати до 27 вересня. Україна, США, Великобританія та інші країни неодноразово заявляли, що не визнають результатів таких «голосувань».
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що «уявні референдуми, що проводяться під дулом пістолета, не можуть бути вільними чи справедливими». «Вони дотримуються чіткої схеми насильства, залякування, тортур та насильницьких депортацій на захоплених Росією територіях України», – зазначив він.
У британському МЗС кажуть, що запроваджені санкції «спрямовані проти тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також проти осіб, які продовжують підтримувати агресивну війну російського режиму».
У світі проходять демонстрації на знак солідарності з іранськими жінками
Іранці виходять на вулиці дев'ятий день поспіль на знак протесту, через смерть Махси Аміні на початку цього місяця під час її ув'язнення Тегеранською поліцією з питань моралі.
Інші акції протесту, які проводяться на знак солідарності з іранськими жінками, відбулися по всьому світу, зокрема в таких містах, як Афіни, Берлін, Брюссель, Стамбул, Мадрид, Нью-Йорк і Париж.
Демонстрації почались 17 вересня під час похорону Аміні, 22-річної курдської жінки, яка померла днем раніше під час затримання поліцейськими, за порушення суворих обмежень Ісламської Республіки щодо жіночого одягу. Її заарештували 13 вересня за звинуваченням у порушенні суворих правил носіння хіджабу в Ірані.
Родина Аміні стверджує, що її побили в поліцейському мікроавтобусі після арешту, жінка отримала кілька ударів по голові. Поліція відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що Аміні померла після того, як її доставили в лікарню через серцевий напад.
За даними державного телебачення Ірану, під час протестів загинула 41 людина.
Іран
Увечері в неділю Іранська організація з прав людини (IHR), що базується в Осло, поширила відео протестів на вулицях Тегерана, під час яких звучали вигуки «Смерть диктатору!» імовірно ввечері в неділю, повідомляє AFP.
IHR заявив, що постійне відключення Інтернету в Ірані ускладнює доступ до інформації про смертельні випадки і протести, повідомляє AFP.
Свідки повідомили AFP, що протести тривають у кількох місцях. На відеозаписах видно демонстрації в Тебрізі та Ширазі, серед інших місць, де жінки знімають хустки, а протестувальники вигукують гасла проти влади.
IHR також повідомила в неділю, що за даними AFP, головні іранські профспілки вчителів закликалм вчителів та студентів організувати перший загальнонаціональний страйк з початку заворушень, бойкотуючи заняття в понеділок і середу на підтримку протестів.
Проурядові мітинги також відбулися в неділю в кількох містах Ірану, головна подія відбулася на площі Енгелаб (Революції) у центрі Тегерана, де демонстранти висловили підтримку закону про обов’язкове носіння хіджабу, повідомляє AFP.
Напівофіційне інформаційне агентство Fars повідомило в неділю, що ввечері в суботу протестувальники в Тегерані вбили члена басіджів, добровольчого загону з Іранської революційної гвардії. У той час як державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що ще один член Basij, який перебував у комі з четверга після вуличних зіткнень, помер в Урмії, Західно-Азербайджанській провінції, у неділю.
Греція
Грецька поліція повідомила, що в неділю в посольство Ірану в Афінах кинули бомбу з коктейлем Молотова.
Поліція заявила, що руйнувань не було, повідомляє Афінське інформаційне агентство.
Днем раніше близько 200 людей зібралися на площі Синтагма в центрі Афін, щоб засудити придушення протестів Іраном, повідомило AFP.
Англія
У Лондоні в неділю біля посольства Ірану спалахнули бурхливі вуличні демонстрації.
Як повідомляє Associated Press, протестувальники, намагаючись прорвати бар'єри, що захищають посольство Ірану у Великій Британії, кидали каміння в поліцію. Поліція повідомила, що п'ятьох протестувальників заарештовано.
Франція
Поліція в Парижі застосувала сльозогінний газ і тактику боротьби з масовими заворушеннями в неділю, щоб запобігти маршу сотень людей до посольства Ірану, повідомляють журналісти AFP і очевидці.
Близько 4000 протестувальників вже другий день збираються в Парижі, щоб протестувати проти смерті Аміні. Демонстрація розпочалась мирно на площі Трокадеро в центрі столиці Парижа. Деякі демонстранти скандували "Смерть Ісламській Республіці" та гасла проти верховного лідера аятолли Алі Хаменеї. Одна жінка також підняла табличку з написом французькою мовою: «Я Махса Аміні» з натовпу.
Однак коли протестувальники наблизилися до посольства Ірану, поліція в повному озброєнні для боротьби з масовими заворушеннями за підтримки шеренги фур перегородила їм шлях. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
- Голос Америки
"Це можливо. Це повинно статись", - директор МАГАТЕ про зону безпеки довкола ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) готове до переговорів щодо встановлення зони ядерної безпеки довкола захопленої російськими військами Запорізької АЕС, повідомив голова агентства Рафаель Гроссі під час 66-ї генеральної конференції країн-учасниць МАГАТЕ у Відні.
"Розглядається відповідний план. Минулого тижня я мав можливість розпочати консультації з Україною та Російською Федерацією щодо встановлення зони ядерної безпеки Запорізької АЕС. Це можливо. Це повинно статись. І я готовий продовжувати ці перемовини із обома країнами цього тижня", - сказав Гроссі.
Виступаючи перед делегатами на конференції він також підкреслив: "Як сказав Генеральний секретар [ООН - ред.], ця війна повинна припинитися. Але перш ніж це станеться, ми повинні, і тут виступає МАГАТЕ, ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти ядерній аварії, яка призвела б до більшої трагедії і страждань".
Він також відкрив засідання Асамблеї МАГАТЕ і розпочав обговорення щодо безпеки ЗАЕС із американською стороною: "Розпочав тиждень конференції країн МАГАТЕ з перемовин із заступницею держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. У центрі уваги – термінове створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС. Робота з гарантування безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується".
Тим часом, виступаючи на конференції МАГАТЕ, міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм вкотре підкреслила "непохитну підтримку уряду та народу України" з боку Вашингтона та його "відданості безпеці та захисту українських ядерних об'єктів під час варварського вторгнення Росії".
Дії Росії вона назвала "безрозсудними і безвідповідальними", адже Кремь ігнорує положення угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, зокрема, ставлячи під загрозу українські ядерні об'єкти й озвучуючи погрози ядерною зброєю Європі. "Ми закликаємо Росію негайно вивести війська з України та припинити бойові дії поблизу українських атомних об'єктів", - сказала Гренголм.
Також очільниця Міненерго США підкреслила, що атомна енергетика - це найкраще джерело чистої від вуглецю енергії, "безпечне, чисте і надійне". За її словами, атомна енергетика - це рішення, що забезпечить енергетичну незалежність для країн, які "перебувають у заручниках в російських викопних джерел енергії".
Зупинити ядерний тероризм з боку РФ делегатів, виступаючи на засіданні МАГАТЕ, закликав в. о. голови Держатомрегулювання України Олег Коріков. Як повідомляє прес-служба відомства, він наголосив, що Росія, незважаючи на статуси ядерної держави і постійного члена Ради Безпеки ООН, здійснила окупацію Запорізької АЕС і Чорнобильської АЕС, продовжує обстріли з важкого озброєння ядерних об’єктів, піддає тортурам співробітників ЗАЕС і здійснює запуски крилатих ракет над майданчиками атомних електростанцій.
"Через дії РФ увесь світ сьогодні поставлений на межу ядерної катастрофи, наслідки якої будуть глобальними і спрогнозувати їх наразі неможливо", - сказав Коріков.
Росія відкидає звинувачення й покладає відповідальність за обстрілах ЗАЕС на Україну.
Як повідомляв "Голос Америки", за словами Гроссі, Україна та Росія зацікавлені у пропозиції МАГАТЕ створити зону безпеки навколо окупованої від 4 березня російськими військами ЗАЕС, він описав це як припинення вогню.
При цьому Американський Інститут дослідження війни заявляв, що переговори для створення зони безпеки довкола найбільшої в Європі атомної електростанції "навряд чи суттєво покращать ситуацію" через те, що "російські сили можуть використати переговори як можливість влаштувати подальші провокації на ЗАЕС і звинуватити українські війська у загрозі безпеці АЕС, як вони неодноразово робили в минулому", - пише "Радіо Свобода".
Раніше МАГАТЕ опублікувало доповідь за підсумками місії на ЗАЕС напочатку вересня. У ній ішлося, зокрема, про необхідність "терміново вжити проміжних заходів, щоб уникнути ядерного інциденту, який може статися через бойові дії".
У статті використано матеріали Reuters, AP, "Радіо Свобода"
Більше 20 000 паломників-хасидів прибули до України, попри війну
Умань, Україна (AP) — Тисячі єврейських паломників-хасидів прибувають до центральної України, щоб відзначити єврейський новий рік у неділю, ігноруючи міжнародні попередження про подорожі, оголошені на тлі збільшення обстрілів Росії з повітря та мобілізацію росіян задля зупинки втрат у війні, яка вже триває восьмий місяць.
Паломники, багато з яких їхали з Ізраїлю та інших віддалених країн, зібралися до міста Умань, де поховано Нахмана з Бреслова, шанованого хасидського рабина, який помер у 1810 році.
Вулиці одного з центральних мікрорайонів Умані заповнені чоловіками різного віку в традиційних чорних сюртуках і довгих кучерях. Дехто співав молитви. Інші танцювали. В місті розвішено багато оголошень та вказівників знаки на івриті.
Деякі відвідувачі, як-от Нахум Марковіц з Ізраїлю, багато років приїздять сюди і цього року не дозволили війні завадити паломництву.
«Ми не боїмося. Якщо ми прийдемо до рабина Нахмана, він буде нас охороняти цілий рік», – сказав Марковіц, який відвідує Умань з 1991 року, коли розпад Радянського Союзу зробив паломництво доступним для іноземних гостей.
До того ж, за його словами, він уже знайомий з ризиком війни та виттям сирен, яке присутнє і в Ізраїлі.
Місто, розташоване за 200 кілометрів на південь від Києва, зазвичай приваблює тисячі паломників на Рош ха-Шана, єврейський новий рік, який починається ввечері неділі та закінчується у вівторок.
Посольство України в Ізраїлі неодноразово закликало тих, хто планує паломництво, залишатися вдома, попереджаючи у Facebook, що Росія неодноразово завдавала ударів по густонаселених районах і що «атаки створюють реальну небезпеку для вашого життя».
Ізраїльський та американський уряди також застерегли громадян не здійснювати поїздку цього року — і деякі з цих застережень, можливо, спрацювали.
Понад 35 000 паломників відвідали Умань минулого року навіть під час обмежень подорожей в умовах пандемії, сказав місцевий чиновник Олег Ганіч.
Цього року явка була меншою, але все ще значною, враховуючи, що комерційні рейси в країну не літають. За даними Об'єднаної єврейської громади України, станом на неділю, в Умані перебувало 23 тисячі паломників.
«Їх не зупиняє ні коронавірус, ні війна. Для них це святе місце», – сказав Ганіч, визнавши, що «ми не можемо гарантувати їм повну безпеку».
54-річний рабин Мота Франк спочатку мав застереження щодо поїздки з Ізраїлю цього року. Але він вирішив, що варто ризикувати, коли зрозумів, що ситуація в Умані спокійніша, ніж на фронті, і побачивши, як самі українці відреагували на небезпеку війни.
«Коли лунає повітряна тривога, вони не ховаються в підвалі, а намагаються бути біля укриття, – сказав він про українців. - Ми в Ізраїлі до такого звикли — там також постійна війна. Ми звикли до такого життя. І тому це нас не дуже лякає».
Умань знаходиться відносно далеко від лінії фронту на сході та півдні України, але вона перебуває в радіусі дії російських ракет і по ній завдавали ударів раніше.
У 2020 році тисячі паломників не змогли дістатися до Умані після того, як Україна закрила кордони через сплеск заражень COVID-19.
Репортаж журналіста Associated Press Адама Шрека у Києві.
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