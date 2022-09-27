Реакції Європи та США на витік газу в трубопроводах Nord Stream 

У вівторок шведські сейсмологи повідомили про два підводні вибухи поблизу трубопроводу Nord Stream.

Як повідомлялося раніше, причини витікання газу біля данського острова Борнгольм невідомі, але офіційні представники називають ситуацію дуже незвичайною.

У вівторок, 27 вересня, міністри закордонних справ Данії та Швеції провели зустріч, щоб обговорити, серед іншого, виявлення трьох витоків у трубопроводах Nord Stream 1 і Nord Stream 2 поблизу острова Борнхольм у Балтійському морі.

Після цих переговорів глава МЗС Данії Йеппе Кофод заявив на своїй сторінці в Twitter: "У ці критичні години ми закликаємо до тісної міжнародної співпраці. Ми робимо все можливе для збору інформації та оцінки ситуації".

Міністр закордонних справ Швейцарії Енн Лінде також прокоментувала зустріч на сторінці в Twitter: "Необхідно тісно координувати роботу та впоратися з ситуацією. Уряд та відомства уважно стежать за розвитком подій".

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив позицію США щодо витоків газу у Балтійському морі.

"Витоки розслідуються. Їхні перші повідомлення вказують на те, що це може бути наслідком нападу або якоїсь диверсії. Але це початкові звіти, і ми їх ще не підтвердили. Але якщо це підтвердиться, це явно ні в чиїх інтересах", - заявив глава завнішньополітичного відомства США.

Блінкен також заявив, що США готові забезпечети енергетичну безпеку для Європи та світу.

"Наскільки я розумію, витоки не матимуть значного впливу на енергетичну стійкість Європи. Що дуже важливо, так це те, що ми працюємо кожен день, як на короткостроковій, так і на довгостроковій основі, над забезпеченням енергетичної безпеки для Європи та, якщо вже на те пішло, у всьому світі», - сказав Державний секретар США.

Газопровід "Північний Потік-1" був найбільшим маршрутом постачання російського природного газу у Європу, він сягає 1 224 кілометри і простягається від Виборга в Росії до Любміна в Німеччині. Коли активізувалась війна Росії з Україною, контрольована Росією компанія "Газпром" спочатку скоротила транспортування ним газу, а в серпні повністю припинила, пославшись на технічні проблеми, пов'язані із західними санкціями.

"Північний потік-2" споруджений, але так і не запрацював після того, як уряд Німечини закрив проект після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У статті використані матеріали з веб-сайтів CNN та Associated Press.