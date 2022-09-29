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«Рамштайн» збереться на наступне засідання 12 жовтня – місія США при НАТО
Контактна група з питань оборони України, яку очолюють США, наступного разу зустрінеться 12 жовтня в Брюсселі, у переддень зустрічі міністрів оборони Альянсу, що запланована на 13 жовтня. Про це журналістам повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт, нагадавши, що так званий формат «Рамштайн» об’єднує понад півсотні країн світу.
На уточнювальне запитання Радіо Свобода, чого очікувати від майбутньої зустрічі і чи може розраховувати Україна на отримання далекобійних установок, що досягають цілей на відстані 300 кілометрів, західних танків, бойових літаків, посол відповіла, що надання допомоги – це процес, який постійно розвивається, навівши приклад постачання Україні протиповітряної оборони, потім – берегової, також амуніції.
«Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога. Я можу сказати, що вона продовжуватиме надходити від Сполучених Штатів, також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він надалі розвиватиметься. Ми будемо базувати ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об’єднати ці два аспекти разом», – зазначила Джуліан Сміт.
Посол також зауважила, що США та їхні союзники перебувають у постійному, майже щоденному контакті з українським військово-політичним керівництвом, аби визначити, що саме потрібно українським армійцям на місцях.
«Ми чітко й голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це – лише постійний процес, що розвивається», – наголосила Сміт.
Попереднє, п’яте засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», відбулося на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 8 вересня. Тоді, під час засідання, сторони, серед іншого, домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.
Зустрічі у форматі «Рамштайн» було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння російському повномасштабному вторгненню.
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"Щоб не жити очікуванням, перемога має бути в кожному дні" - Тіна Кароль. Інтерв'ю
Цього тижня журналістка Голосу Америки, Ірина Соломко, мала нагоду поспілкуватися із Тіною Кароль під час її візиту до Нью-Йорка. Метою візиту співачки була підтримка першої леді України на презентації благодійної фундації.
В екслюзивному інтервʼю Голосу Америки, Тіна Кароль розповіла про творчість під час війни, шлях до перемоги та боротьбу на культурному фронті.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Ірина Соломко, Голос Америки: Тіно, вітаю Вас. Ви зараз в Нью-Йорку, приїхали сюди підтримати першу леді. Чому для вас це важливо?
Все, що сьогодні під нашим прапором, це все важливо.
Тіна Кароль, співачка: Для мене важливо все, що відбувається зі словом «Україна». Все, що сьогодні під нашим прапором, це все важливо. І кожну ініціативу я готова підтримати і бути ініціатором питань культурної дипломатії, які стосуються саме України, тому що це мій поклик серця, моя місія і тому що в мене такий паспорт.
І.С.: Ви вчора виступали, там були Гілларі Клінтон, топові американські політики, але кілька тижнів тому ви давали концерт в метро для медиків і волонтерів. Як вам така аудиторія?
Коли ти співаєш для наших людей в метро – це місія.
Т.К.: Зараз Ви мене зворушили. Коли я вийшла на сцену, я зрозуміла, що я страшенно злюсь. Якщо порівнювати аудиторії, по-перше, ми підтримували нашу першу леді, нашу Олену Володимирівну і це важливий крок. Це честь. Але коли ти співаєш для наших людей в метро – це місія.
І.С.: Ви вперше в Америці з того моменту, як розпочалася війна. Але Ваша культурна дипломатія і Ваша діяльність була зосереджена в Японії, тому Ви туди кілька разів їздили з того часу, і в Європу а також дуже багато були в Польщі.
Т.К.: Я була до початку війни у Греції. І потім, прервавши свій молитовний час, я поїхала до Польщі і зрозуміла, що я маю діяти. Що тих новин, які бачать іноземці і європейці, недостатньо, тому що ми всі маємо об’єднуватись українцями і їх [європейців] об’єднувати з нами. Вони мусять бачити, що це супротив людей і ніяка не політична гра. І ми почали збирати марші. Коли я обернулась назад, а нас реально йдуть тисячі людей, це було в Варшаві, і це було зворушливо і водночас [відчувалося, що] ми це зможемо.
І.С.: Якщо говорити про культурну дипломатію, з початку війни вона змінилася. Тобто, змінився акцент підґрунтя культурної дипломатії, воно стало інше. Як ви думаєте, воно залишиться після війни?
Т.К.: Я думаю, що взагалі, культура, суспільство, цінності змінились. І культура впливає на цінності, і цінності впливають на культуру. Тобто, що сьогодні – це вже два невід’ємних поняття. Змінились цінності, якісь окріпли, якісь стали зрозуміліші, оформлені, без «сірого» і якісь цінності підкреслились червоним. І вони вплинули на культуру сьогоднішню. І культура впливає на ці цінності, ось це треба добре розуміти. Ми не маємо права знизити цей патріотичний градус, який зараз є в культурі. Не треба казати, що це комусь набридло, це неправда. Культурний пласт сьогодні може викристалізуватись в щось наше окреме, особисте, без впливу штампів Радянського Союзу. Це реально важливо сьогодні, дати можливість молоді чи грантами, чи щоб на світовому рівні здійснились творчі проекти і колаборації, які реально дадуть зміцнення цьому культурному пласту.
І.С.: Як війна в цілому змінила ваше життя і вашу творчість? Тому що мені здається, за цей час Ви видали одну нову пісню, вона нещодавно буквально з’явилась.
Т.К.: По-перше, музика не писалась. І так багато треба було «зафіксити» іншого, ніяк муза там взагалі не пробігала і ніяк не засиджувалася. Якщо б навіть і хотілось, то писалось про біль. Не хотілось віддавати свій біль, людям і так всім боляче. Хотілось мотивації і дати людям якусь енергію, поштовх і стимул супротиву, стимул бути, боротися, встати зранку і зарядитися цією музикою або треком. Саме таку [пісню] «ВІЛЬНІ.НЕСКОРЕНІ» ми написали». Те, що сталось з моєю творчістю, так у мене в репертуарі багато російських пісень, я їх відклала. Тобто, це десяток хітів, які просто лежать на полиці і, можливо, надовго.
І.С.: Ви за кілька днів починаєте свій тур Сполученими Штатами. Які очікування від цього, тому що все ж таки, я так розумію, головна аудиторія буде не українська громада, а саме американська, і це теж частина вашою культурної дипломатії. Чи все ж таки це намагання якимсь чином отримати фінансову підтримку, тому що Ви про це говорили – складний час, в Україні не можна проводити концерти. Напевно, такі тури – єдина можливість українським артистам заробити.
Т.К.: Це об’єднання всіх, хто ототожнює себе з Україною, всіх, хто дотичний до нас на святі української музики. Це зустріч людей, в яких одні інтереси, одне серцебиття, яких об’єднує герб, прапор, гімн, українська пісня, слово «культура», наші цінності. Про це цей концерт, про єднання.
І.С.: Кошти частково будуть іти на підтримку ЗСУ?
Т.К.: Вони так і йдуть, вони йдуть зараз.
І.С.: Про що мріє Тіна Кароль?
Т.К.: Така мрія справжня і дуже особлива, це не загубити свої сили і себе в боротьбі, щоб сили на боротьбу не втратити; щоб не прийшла зневіра, відчай, щоб вистачило грошей, правильних думок, духу. Змогти і боротися.
І.С.: Ви вже візуалізуєте собі перемогу?
Щоб не жити цим очікуванням, перемога має статися в кожному дні.
Т.К.: Я думаю, що це великий, довгий і тернистий шлях. Ця перемога не стається з одного слова чи етапу. Щоб не жити цим очікуванням, перемога має статися в кожному дні. І ось це змінило зовсім мою філософію в принципі. Тобто, ми готові до бою, не до якогось рівня, а в принципі, тому що після перемоги почнеться інша складна і важлива наша сторінка історії – відбудова. І ми так само станемо пліч-о-пліч і будемо йти до цієї перемоги. Тобто, це вже така парадигма в кожному дні.
І.С.: Дуже дякую вам за розмову.
Т.К.: Мені дуже приємно.
- Голос Америки
Фінляндія закриває кордон для туристів з Росії, вказуючи на мобілізацію в РФ
Починаючи з п'ятниці Фінляндія обмежить пропуск росіян через фінський кордон.
Уряд країни вказав на шкоду для міжнародних відносин Фінляндії, яку несе швидке збільшення потоку російських туристів через фінський кордон, на тлі мобілізації, заявили в уряді.
"Російське вторгнення та оголошена Росією мобілізація змінили ситуацію в Європі, - йдеться в офіційній урядовій заяві Фінляндії. - Уряд вважає, що російська мобілізація та швидке зростання надходження туристів, які прибувають до Фінляндії та переїздять транзитом, наражають на небезпеку міжнародну позицію Фінляндії та міжнародні відносини".
Раніше цього місяця інші чотири країни Європейського Союзу, які межують з Росією, почали не пропускати російських туристів, кажучи, що вони не мають подорожувати, поки їхня країна воює проти України.
Польща, Естонія, Латвія та Литва ввели нові обмеження, а Фінляндія на той час залишала кордон відкритим, хоча і скоротила кількість візових інтерв’ю, доступних для російських мандрівників.
Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен у вівторок висловилась за будівництво огорожі між Фінляндією та Росією. Кордон між двома країнами складає 1 300 кілометрів і посадовиця підтримала побудову огорожі на тій частині кордону, де реєструють найбільшу кількість незаконних перетинів.
«Перемога настане тоді, коли останній російський солдат покине Крим по тому довгому мосту». Американські генерали про третій етап війни
Українські Збройні Сили продовжують контрнаступ відразу на двох напрямках – на півдні та на півночі країни, і на думку американських військових експертів, Україна стоїть на порозі третього етапу війни, який має завершитися звільненням всієї території України, включно з Кримом та побудовою сучасної армії в Україні.
Про це американські генерали у відставці говорили на конференції Центр аналізу європейської політики (CEPA), американський аналітичний центр США, який займається дослідженням Центральної та Східної Європи.
Використовуючи ретельне планування, західну зброю та військове мистецтво, українці просуваються до своїх цілей, каже колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На його думку, лише час може показати, чи настав поворотний момент війни, але напевно українські сили створили «незворотній імпульс».
«Крим буде непростою битвою для України» – генерал Гертлінг
Як каже американський генерал, далі на шляху українських військових – ліквідація російських сил поблизу Херсона, а звідти – прямий шлях на Крим. За його словами, півострів є суверенною українською територією і ніхто не має права заборонити українцям його визволяти.
«Перемога настане, коли останній російський солдат покине Крим по тому довгому мосту. Коли українці отримають HIMARS чи іншу зброю далекого радіусу дії, які будуть досягати російських баз в Криму, визволення Криму буде лише питанням часу», – каже Годжес, який нині є радником правозахисної організації Human Rights First.
Самою артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні військаМарк Гартлінг
Питання Криму, на думку експертів, все ж є окремим питанням, попри те, що жодна демократична країна не визнає його анексію Росією в 2014 році. Колишній генерал-командувач армії США в Європі Марк Гертлінг каже, що Крим не лише був під контролем Росії протягом восьми років, але півострів є ще стратегічно важливим для Російського чорноморського флоту, військово-повітряних баз та іншої військової інфраструктури.
«Це буде непростою битвою для України, бо навіть для того, щоб потрапити на півострів є лише кілька доріг через територію, яка складається з кількох дрібних острівців. Тому з точки зору конвенційної війни буде важко навіть потрапити на територію Криму. Бо росіяни, коли здійснили вторгнення в Крим у 2014 році, використовували флот та сили спеціального призначення. А в українців зараз флоту немає. Самою артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні війська», – каже генерал (у відст.) Гертлінг.
Якщо Україна вирішить повертати Крим воєнним шляхом, США сказали, що вони це підтримають, нагадує генерал офіційну позицію Вашингтона.
Але, для Путіна, на думку Гертлінга, Крим є питання престижу, і тоді в хід може бути пущено і стратегічні бомбардувальники і військово-морський флот, який досі використовувався не вповні.
«Питання, яке можна задати після того, як ми побачили, наскільки небоєспроможними були їхні наземні війська, чи і флот є такий самий? Можливо, але він все ж таки є і з цим треба рахуватися», – каже він.
Для звільнення України потрібна сучасна армія, і вона будується
Військова підтримка США нині складає 15 мільярдів доларів, але для того, щоб модернізувати українську армію потрібна не лише зброя, потрібні навчання, спеціальна підготовка, і українці, за словами генералів, швидко адаптуються.
Як каже Гертлінг, на першому етапі війни українцям постачали стінгери і джавеліни, які були відносно нескладною, але ефективною зброєю. На другому етапі українці отримали HIMARS, артилерійські системи «вбивчої точності», які допомогли знищити російські ланцюги постачання, командні пункти та в результаті перехопити ініціативу у війні.
«Щодо третього етапу, то на ньому будуть потрібні конвенційні сили, танки, піхота, артилерія, інженери, хороша військова розвідка, яка забезпечує надійну інформацію, система постачання, яка працює належним чином на фронті протяжністю від 1500 до 2500 кілометрів, на все це потрібен час», – каже Гертлінг.
Він зауважує, що в Україну починають надходити мобільні одиниці обладнання, не лише танки, але інші автомобілі, які можуть маневрувати на полі бою, до цього процесу підключилися інші країни-партери. Також, важливою підготовка військових, якою займаються декілька країн в Європі, але переважно Велика Британія, Скандинавські країни. Тобто, за словами Гертлінга, для наступного етапу війни Україні потрібна сучасна армія, і вона зараз створюється.
Щодо постачання артилерії далекої дії, яка потрібна для наступного етапу українського контрнаступу, то, на думку генерала Годжеса, її потрібно було постачати ще раніше, бо побоювання, що американська зброя означатиме ескалацію до рівня Третьої світової війни, не реалізувалися. І як каже Годжес, Вашингтон лише «стримував сам себе».
За його словами, 15 мільярдів військової допомоги – це величезні гроші, і інші країни також допомагають. Але потрібно ставити питання інакше – чи достатньо цього для перемоги.
«Якщо логісти вам кажуть: ми привезли 10 тисяч галонів палива. Ви кажете: «Чудово. Але мені потрібно 30 тисяч». Тому важлива не сама цифра допомоги, а наскільки вона відповідає тій, яка потрібна для перемоги», – пояснює генерал.
Приймаючи нагороду в категорії «Борці за свободу», яку Центр аналізу європейської політики присудив цього року всім українцям, які борються за свободу України, міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що українці довели, що «ми можемо воювати, і ми готові перемагати, але нам потрібна зброя».
«Ця зброя допоможе, допоможе зміцнити Європу та східний кордон НАТО. Я закликаю всіх, хто зараз відзначає українську боротьбу за свободу, допомогти нам отримати зброю. Єдиною дорогою до миру наша перемога», – сказав Резніков.
У середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі близько 1,1 мільярда доларів США. Допомога включає 18 додаткових ракетно-артилерійських системам високої мобільності (HIMARS), боєприпаси до них, 150 броньованих багатоцільових машин високої мобільності (HMMWV), 150 тактичних машин та іншу зброю та військове спорядження.
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