Путін спотворює історію Голокосту, шкодить міжнародним зусиллям із запобігання масовим злочинам- заява послів у роковини Бабиного Яру

У 81-ші роковини трагедії в Бабиному Яру, представники міжнародної спільноти звинуватили російського президента Путіна у неповазі до історії Голокосту, шкоді світовим зусиллям із запобігання масовим злочинам та повторенню подібної трагедії.

Посли з особливих доручень, які опікуються питаннями Голокосту, низки виступили з осудом порушень прав цивільних, які коять сили Росії в Україні.

"Сьогодні, за оцінками різних джерел, російська влада та її проксі затримали, допитували і, за повідомленнями, катували, десятки тисяч українських громадян", - йдеться в спільній заяві Канади, Хорватії, Чехії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Румунії, Великої Британії та США.

Вони вказали, що багато українців, включаючи тисячі дітей були перевезені, або силоміць депортовані з їхніх осель на територіях України, що тимчасово контролює Росія.

Путін намагається виправдати свою війну тим, що викривляє історію Голокосту, заявляючи про "денацифікацію" України, мовиться в заяві. Дипломати заявили про необхідність документувати злочини і притягнути винних до відповідальності.

В трагедії у Бабиному Яру 81 років тому нацисти та їхні поплічники вбили майже 34 000 євреїв.

В четвер президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових розстрілів мирного населення нацистами в окупованому Києві у роки Другої світової війни, повідомляє прес-служба Офісу президента. Зеленський заявив, що "злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов'язково мають бути покарані. Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось подібне у майбутньому".