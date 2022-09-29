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США ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України - Байден про "референдуми" та плани анексії РФ
"Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Цей так званий "референдум" був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві", - заявив у Вашингтоні президент США Джо Байден.
Раніше Кремль оголосив про намір 30 вересня підписати договори про начебто "вступ до складу Росії нових територій" за "підсумками" фіктивного "референдуму". Результати цього так званого "голосування" не визнають США, ЄС, Велика Британія, Канада, решта країн "Групи семи", Україна та інші держави світу.
Байден назвав ці спроби анексії "безсоромними": "Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день – коли вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу".
"Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням Статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності", - сказав американський глава.
Раніше про те, що анексія Росією регіонів чотирьох областей України не матиме юридичної сили, попередив генсек ООН.
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"США не визнаватимуть легітимність цих фіктивних референдумів" - Ентоні Блінкен
Державний департамент заявив про невизнання легітимності фіктивних "референдумів" Росії на окупованих територіях України.
У заяві відомства підкреслено, що "Росія змусила значну частину населення захоплених нею районів тікати, а громадян України, які залишилися, примусила голосувати, погрожуючи зброєю". "Ми ніколи не визнаємо ці території частиною будь-якої іншої країни, крім України, і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "будь-яке рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження".
У Кремлі оголосили, що 30 вересня планують підписати договори про начебто "вступ до складу Росії нових територій" за "підсумками" так званого "референдуму", результати якого не визнають США, ЄС, Велика Британія, Канада, решта країн "Групи семи", Україна та інші держави світу.
Сенат підтримав законопроект, що включає $12 млрд допомоги Україні
Американський Сенат підтримав бюджетний законопроект про фінансування уряду США до 16 грудня, що, зокрема, містить положення про допомогу Україні у 12,4 мільярда доларів. 72 законодавці підтримали проект, 25 виступили проти. Тепер законопроект має бути проголосований у Палаті представників і підписаний президентом США.
Як повідомляв "Голос Америки", лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "американська підтримка значною мірою допомогла українському народу протистояти злій, жорстокій агресії Путіна". Але при цьому "боротьба далека від завершення, і ми повинні продовжувати допомагати сміливому, доблесному українському народу", - підкреслив він.
А республіканець Мітч МакКоннелл, лідер республіканської меншості в Сенаті, пояснив: "Допомога Україні – це не якийсь доброзичливий, символічний жест. Це буквально інвестиція в нашу власну національну безпеку та безпеку наших союзників. Припинення наступу Путіна на Україну зменшить його здатність загрожувати іншим цілям у всьому вільному світі. Це також допоможе стримувати інші авторитарні режими, такі як Китай".
Напередодні Пентагон оголосив про додаткові $1,1 млрд військової допомоги Україні, серед яких 18 HIMARS, 50 броньованих машин, два радари для безпілотних літальних систем, тактичні системи зв'язку та інше польове спорядження.
Своє повномасштабне воєнне вторгнення до України, що триває сім місяців, Росія називає "спецоперацією".
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