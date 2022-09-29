США ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України - Байден про "референдуми" та плани анексії РФ

"Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Цей так званий "референдум" був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві", - заявив у Вашингтоні президент США Джо Байден.

Раніше Кремль оголосив про намір 30 вересня підписати договори про начебто "вступ до складу Росії нових територій" за "підсумками" фіктивного "референдуму". Результати цього так званого "голосування" не визнають США, ЄС, Велика Британія, Канада, решта країн "Групи семи", Україна та інші держави світу.

Байден назвав ці спроби анексії "безсоромними": "Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день – коли вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу".

"Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням Статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності", - сказав американський глава.

Раніше про те, що анексія Росією регіонів чотирьох областей України не матиме юридичної сили, попередив генсек ООН.