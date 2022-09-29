"США не визнаватимуть легітимність цих фіктивних референдумів" - Ентоні Блінкен

Державний департамент заявив про невизнання легітимності фіктивних "референдумів" Росії на окупованих територіях України.

У заяві відомства підкреслено, що "Росія змусила значну частину населення захоплених нею районів тікати, а громадян України, які залишилися, примусила голосувати, погрожуючи зброєю". "Ми ніколи не визнаємо ці території частиною будь-якої іншої країни, крім України, і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "будь-яке рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження".

У Кремлі оголосили, що 30 вересня планують підписати договори про начебто "вступ до складу Росії нових територій" за "підсумками" так званого "референдуму", результати якого не визнають США, ЄС, Велика Британія, Канада, решта країн "Групи семи", Україна та інші держави світу.