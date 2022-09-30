2023-й може стати роком свободи, якщо стримати Путіна. В Сенаті США  висловились про спроби Росії анексувати українські території

21 століття може бути "найбільш світлим моментом у європейській історії" за умови припинення намірів Путіна, заявив Ліндсі Грем під час спільної прес-конференції із сенатором від Демократичної партії Річардом Блументалем в четвер. Законодавці представили спільний законопроект, який вимагає негайно припинити економічну та військову допомоги будь-якій країні, яка визнає незаконну анексію чотирьох регіонів України Володимиром Путіним.

Грем закликав до рішучих дій: "Більше економічної та військової допомоги [Україні]. Більше переслідувань злочинів – це не буде війною, яку пробачили і забули. Ми будемо переслідувати воєнних злочинців, і самого Путіна, я сподіваюся. І ми маємо контролювати, аби Росія залишалася у статусі країни-вигнанця. Якщо ми зробимо ці три речі, 2023-тий може стати дуже гарним роком для свободи".

Річард Блументаль, сенатор-демократ заявив про свої сподівання щодо того, що Путін не буде президентом Російської Федерації наступного року. "Можливо, 2023-тій стане роком, коли Путіна більше не буде на посаді. Тому що ця війна виявилася настільки катастрофічним провалом у всіх відношеннях для Росії", - прокоментував Блументаль.

Грем впевнений, що мирна угода лише відтермінує війну. «Якщо ми почнемо втомлюватися, відволікатися, і якщо ми спробуємо нав’язати якусь оманливу мирну угоду, яка насправді лише відтерміновує війну, яка знову повернеться», - заявив він.

США ніколи не визнають спробу анексії жодного дюйму української території, заявив високопосадовець Комітету з міжнародних відносин Палати представників США конгресмен-республіканець Майкл Маккол в п'ятницю. Він закликав надати Україні більше зброї.

"Я закликаю адміністрацію Байдена зрештою надати далекобійні ATACMS, - заявив Маккол. - Також закликаю ключових союзників негайно передати потрібні системи, включаючи німецькі танки "Леопард" та машини бойової піхоти Marder".

В п'ятницю сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі Боб Менендес назвав спроби анекції Путіним української території бажанням отримати "певний елемент перемоги" на тлі успішних контратак України.

“Я думаю, що українці завдяки своїй мужності та відданості зробили надзвичайну роботу, частково витіснивши росіян. Я думаю, що варто очікувати іще кілька таких контратак, і ми знову переконаємося, як вони вражаюче досягають успіху» - заявив Менендес.

"Я думаю, що Путін поспішає провести ці фіктивні референдуми під дулом та зрештою анексувати території тому, що він хоче знайти спосіб отримати певний елемент перемоги", - підкреслив Менендес.

Сенатор-демократ заявив, що «перемога над Путіним тут не лише відправить глобальний сигнал про те, що ви не можете захоплювати території силою, але також відправить сигнал Сі Цзіньпіну в Китай: "Ви повинні двічі подумати, що ви збираєтеся робити з Тайванем".

У п’ятницю, 30 вересня, президент Російської Федерації Путін оголосив підписання "договорів про вступ до складу Росії" тимчасово окупований територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. В міжнародній спільноті різко засудили цей крок Путіна.