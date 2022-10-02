Поразка РФ у Лимані свідчить, що Путін депріоритизує утримання Луганщини на користь областей на півдні - IWS

Поразка російських сил у місті Лиман свідчить, що президент Росії Володимир Путін, який "за повідомленнями особисто контролює кожен крок (micromanaging - ред.) російських командирів на місцях", депріоритизує утримання окупованої Луганщини на користь утримання областей на півдні України. Так вважають експерти вашингтонського Інституту дослідження війни (IWS).

"Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжують зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на нещодавнє згортання фронту Харків-Ізюм і навіть після знищення російських позицій навколо Лимана", - йдеться у повідомленні IWS. - "Рішення не укріплювати вразливі лінії фронту у Куп’янську чи Лимані найімовірніше було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і це свідчить про те, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічної території Херсонської та Запорізької областей, ніж про Луганську область".

Російська влада назвала звільнення Лимана силами ЗСУ "виведенням" на "більш вигідні рубежі".

2 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що "Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю".

"Вихід Росії з Лимана також є серйозною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який Росія нібито мала на меті «звільнити» і намагалася незаконно анексувати", – йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Лиман із травня використовувався Росією як ключовий тиловий район для підтримки солдатів, які воюють у Донецькій області на сході України.

Тим часом, український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російську наземну атаку на Козачу Лопань, що за 5 км від кордону Харківської області та Росії. "Такі напади свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, зберігає за мету відновлення контролю над територією за межами незаконно анексованих областей і готовий виділити російські військові засоби для таких наступальних дій, а не присвятити їх для захисту від українського контрнаступу на Донбасі", - вважають оглядачі IWS.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода"