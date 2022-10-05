ЄС, G7 встановлюють "цінову стелю" на російську нафту, але рішення ОПЕК штовхає ціни вгору

Європейський Союз узгодив запровадження "цінової стелі" на російську нафту. Нові обмеження увійдуть до восьмого пакету санкції ЄС, повідомив головуючий ЄС від Чехії.

"Посли досягли політичної домовленості з нових санкцій проти Росії - потужна відповідь ЄС на незаконні анексії Путіним українських територій", - йдеться у твіті Чехії.

Санкції включають заборону транспортувати російську нафту до третіх країн за ціною вищу за "цінову стелю", а також заборону на пов'язані послуги, йдеться в твіті.

Країни "Групи Семи", ЄС та США з 5 грудня планують заборонити надавати послуги транспортування морських поставок російської нафти, якщо ціна на неї перевищуватиме певну межу. Відповідна заборона для російських нафтопродуктів вступить в силу 3 лютого. Про введення такої "цінової стелі" заявили міністри фінансів країн G7 на початку місяця. У вівторок помічник Міністра фінансів США Бен Гаррів заявив про три етапи санкцій G7 щодо російської нафти та нафтопродуктів.

За задумом союзників України на Заході, такий крок обмежить надходження Росії від продажу нафти, але дозволить зберегти обсяги поставок нафти на ринок і зменшить ціни на енергоресурси.

Серед факторів, які можуть не дозволити стримати ціни на нафти - позиція Китаю та Індії, які не надали своєї підтримки режимові "цінової стелі", а також оголошене в середу рішення країн-виробників нафти в ОПЕК та Росії скоротити продаж нафти на світовому ринку на два мільйони барелів щодня, починаючи з листопада.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив розчарування тим, що Саудівська Аравія, в рамках ОПЕК, погодилась на скорочення продажу нафти а також підкреслив, що США працюють над тим, щоб забезпечити поставки нафти на світові ринки і стримувати ціни.

"Ми щодня працюємо, докладаючи всіх зусиль аби забезпечити те, щоб енерогоставки з різних місць відповідали попиту, енергоресурси надходили на ринок, а ціни були низькими", - цитує Reuters слова Байдена під час прес-конференції в Чилі в середу.

ЄС узгодило новий пакет санкцій, після оголошення Росією про так звану анексію українських територій. США, Британія та Канада окремо оголосили про санкції у відповідь на такий крок Кремля.

США ввели"швидкі і жорсткі" санкції у відповідь на анексію, включаючи обмеження проти обмеження проти 14 міжнародних постачальників, які підтримують російське військо а також санкції щодо 109 членів російської Держдуми, які раніше не були під санкціями, а також 169 членів Федеральної Ради Росії. Голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна, а також її перша заступниця Ольга Скоробогатова, родичі членів Ради національної безпеки Росії, дружина та дорослі діти російського прем'єр-міністра Мішустіна та міністр оборони Шойгу тепер у санкційному переліку США.

Канада ввела санкції проти колаборантів російського режиму, причетних до організації референдумів. Велика Британія також відповіла на дії Росії подальшими санкціями.