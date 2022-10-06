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NYT: У розвідці США кажуть про причетність України до загибелі Дугіної. Київ відкидає звинувачення
Спецслужби США вважають, що вибух автомобіля, в результаті якого загинула донька російського ультраправого ідеолога Олександра Дугіна, був санкціонований окремими представниками українського уряду, напередодні написала газета The New York Times із посиланням на неназваних посадовців.
За даними джерел журналістів, Сполучені Штати не брали участі в підготовці нападу, не знали про нього і виступили б проти, якби з ними проконсультувалися. У матеріалі йдеться, що досі незрозуміло, хто погодив вбивство, і чи вважає американська розвідка, що президент України Володимир Зеленський знав про цю операцію.
У відповідь виданню радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив причетність Києва до вибуху, пояснивши, що вбивство Дугіної не мало б для України "тактичної або стратегічної" мети.
Речник Державного департаменту Нед Прайс 22 серпня не назвав ймовірних замовників чи виконавців нападу і заявив, що США однозначно засуджують навмисні напади на мирних жителів будь-де. Посадовці Держдепу, Ради з нацбезпеки, Пентагону й ЦРУ відмовились коментувати повідомлення, пише NYT.
У своїй статті NYT також підкреслює, що в останні дні Вашингтон вкотре наголосив на підтримці України. "Голос Америки" повідомляв про телефонну розмову президентів Байдена і Зеленського.
Нині російські медіа повідомили, що Кремль "позитивно відреагував" на публікацію NYT. "Хочеться вірити, що визнанням причетності України до вбивства Дугіної США не намагаються відхреститись від майбутніх злочинів Києва", - сказав речник Дмитро Пєсков. ФСБ Росії 22 серпня звинуватила у вбивстві громадянку України, яка нібито виїхала до Естонії.
Олександр Дугін – один із ідеологів "руського міра", він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Припускають, що малось на меті вбивство не Дугіної, а її батька, пишуть медіа.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The New York Times, "Українська правда"
Всі новини дня
- Голос Америки
МВФ вчетверте погіршив прогноз для світової економіки
Міжнародний валютний фонд вчетверте погіршив прогноз світової економіки на наступний рік. Нові оцінки буде оприлюднено в Світовому економічному прогнозі, який Фонд опублікує наступного тижня, заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
Раніше Фонд прогнозував зростання економіки світу на 2,9% в 2023 році. На 2022 рік прогноз зростання залишається незмінним - на рівні 3,2%.
В 2021-222 роках світова економіка рухалась від ні на що не схожої кризи - пандемії - до іншого безпрецедентного шоку - війни", - твітує Георгієва.
Світова економіка втратить 4 трильйони доларів випуску від теперішнього часу до 2026 року, що еквівалентне економіці Німеччини, поділилась оцінками МВФ Георгієва у виступі в Джорджтаунському університеті в четвер.
Промова прозвучала перед засіданням Світового банку та МВФ, запланованим на наступний тиждень.
Генпрокурор України: «В Маріуполі можуть бути десятки тисяч вбитих мирних жителів». Відео
«Зокрема в Маріуполі ми не знаємо точної кількості загиблих мирних жителів під час активної фази війни та під час окупації. Ми розуміємо, що це можуть бути десятки тисяч цивільних осіб. Росіяни спалюють тіла вбитих і закатованих людей», - заявив генпрокурор України Андрій Костін.
- Голос Америки
"Світ потребує амбітної відповіді" на виклики, спричинені війною РФ в Україні та пандемією - міністр фінансів США
"Шок від пандемії та російської війни струсонув світову економіку, але зараз не час відступати, світ потребує амбітної відповіді на всі наші проблеми", - заявила міністр фінансів США Дженнет Єллен.
Війна призвела до різких коливань цін на продукти харчування, енергресурси та добрива далеко поза межами регіону, зауважила Єллен у промові в американському Центрі глобального розвитку в четвер.
"Раніше цього року президент Путін розв'язав жорстоку війну проти України, - заявила посадовиця. - Людські жертви - надзвичайні. Шахрайська спроба Путіна анексувати суверенну територію України - останній приклад його повної зневаги до Статуту ООН і мирних країн усюди".
Єллен закликала країни об'єднати зусилля, щоб допомогти стримувати основні виклики, включаючи зростання цін на енергоресурси, ризики для продовольчої безпеки, боргової кризи та інше.
Серед заходів із стримування цін на енергоресурси Єллен назвала намір "Групи семи" та ЄС встановити "цінову стелю" на російську нафту, що обмежить можливості торгувати російською нафтою за ціною вище встановленої, і, за задумом союзників, не дозволить Путіну отримувати надприбутки від нафтоторгівлі.
"Мета цього заходу - дозволити нафті йти на глобальні ринки за більш низькою ціною, що створить переваги для країн з малим і середнім доходом, а також обмежить надходження, які використовує Путін в своїй незаконній війні", - додала Єллен.
Відмова від викопного палива здатна як вирішити проблему завищених цін на енергоресурси, так і сприяти подоланню зміни клімату.
Єллен також оголосила про надання позики обсягом 950 мільйонів доларів у Фонд чистих технологій, який має прискорити перехід країн з вугілля на більш екологічно чисті енергоресурси.
Промова прозвучала перед засіданням Світового банку та МВФ, запланованих на наступний тиждень.
В статті використано матеріали Reuters, AP.
- Голос Америки
На тлі контрнаступу ЗСУ, Росія кидатиме на утримання Херсона ВДВ і мобілізованих - британська розвідка
Від початку контрнаступу на Херсонщині 2 жовтня ЗСУ вдалось просунути лінію фронту ще на 20 км, але вони поки не загрожують основним російським оборонним позиціям. Про це повідомляє у Twitter розвідка Міноборони Великої Британії.
"Російські командири, ймовірно, вбачатимуть зростаючу загрозу для напрямку Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем. Пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для них шляхів поповнення сил", - йдеться в оцінці британських експертів.
"Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонщини більш надійною; але політичний імператив буде залишатися, - пишуть автори звіту розвідки. - Для оборони Херсона Росія направила більшу частину своїх ВДВ із значною нестачею особового складу. Тому Росія наразі має небагато додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті відправити туди мобілізованих резервістів".
Тим часом, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що продовження контрнаступу українських сил на півночі й півдні, ймовірно, змусить Кремль надавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України на обох напрямках.
"Контрнаступ України на півночі Харкова ще не завершився після місяця успішних операцій, і зараз просувається до заходу Луганської області. 5 жовтня українські війська захопили Греківку і Макіївку на заході Луганської області (приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Сватового)", – цитує повідомлення "Радіо Свобода".
"Російським військам не вдалося утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні рубежі, щоб запобігти просуванню українських військ на вразливі частини окупованої Росією північно-східної України. Місцевість на заході Луганщини придатна для такого типу швидкої маневрової війни, яку українські сили ефективно використовували на сході Харківської області на початку вересня, і з відкритих джерел немає жодних ознак того, що російські військові суттєво укріпилися на західній Луганщині", – додали в ISW.
Дослідники також вказують на те, що посилення внутрішньої критики російської "часткової мобілізації", ймовірно, спонукає президента РФ Володимира Путіна перекласти провину за це на російське Міністерство оборони і, зокрема, на міністра Сергія Шойгу.
Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів на Луганщині, але не назвав їх.
В угрупованні "ЛНР" заявили про "роботи з укріплення Кремінної" та "очікування" атак ЗСУ з напрямку Сватова.
Водночас, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.
Тим часом в російський ставленик на окупованій Херсонщині звинуватив "бездарних воєначальників" у відступі російських військовиків: "Багато хто говорить, що міністр оборони, який допустив до такого стану справ, міг би, як офіцер, застрелитися".
Свою повномасштабну війну в Україні від 24 лютого Москва й досі називає "спецоперацією".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським відзначив ЗСУ за "вражаючий прогрес" у звільненні українських територій.
Деякі американські експерти вважають, що перемоги України на полі бою зумовлені, зокрема, стали можливими завдяки успішному використанню ЗСУ західного озброєння.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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