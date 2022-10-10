Німеччина доставляє першу систему ППО IRIS-T в Україну, на тлі нових російських обстрілів

Німеччина доставляє першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T в Україну, повідомило німецьке Міноборони в понеділок.

"Нещодавні ракетні напади на Київ та інші міста показують наскільки протиповітряна оборона важлива для самозахисту України", - твітує відомство.

"Ми робимо все, щоб зміцнити протиповітряну оборону", - написала в соцмережах міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в понеділок.

Збройні сили України повідомили, що зранку 10 жовтня Росія випустила по українських містах понад 80 ракет, і що понад сорок з них були збиті системами протиповітряної оборони.

"Світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою криваву й злочинну суть і мету. Це доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки", - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Кремль заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".

Низка західних країн рішуче засудили ці атаки й заявили про додаткову підтримку для Києва.

"Таким діям не місце в 21 столітті. Я рішуче засуджую це. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі", - йдеться в соцмережевому повідомленні верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

Більше практичної допомоги Україні у відповідь на обстріли обіцяє і Канада. Про це, за результатами розмови з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він підкреслив - Україні потрібні системи протиповітряної та протиракетної оборони.