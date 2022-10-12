"Протидіяти терору Росії проти цивільного населення". На "Рамштайні" обговорюють зміцнення протиповітряної оборони України

На тлі нових ракетних обстрілів Росією міст та цивільної інфраструктури України, міжнародна допомога в протиповітряній обороні знову вийшла на перший план в обговореннях союзників України на Заході.

"Ми тепер знову переходимо до протиповітряної оборони", - сказала посол США в НАТО Джуліанн Сміт під час брифінгу, присвяченому засіданню Контактної групи з оборони України, що розпочалось в Брюсселі в середу.

Очільник Пентагону Ллойд Остін вказав на рішучість Контактної групи зміцнити оборону України. "Весь світ знову побачив злонамірність та жорстокість обраної Путіним війни, яка ґрунтується на агресії та ведеться з глибокою зневагою до воєнних правил, - заявив Остін в середу. - Останній удар Росії по містах України знову призвів до вбивств і поранень ні в чому не винних мирних жителів і поставив під приціл обʼєкти невійськового призначення".

Остін наголосив на рішучості міжнародної спільноти у захисті України: "Останні напади Росії лише поглибили рішучість українського народу та ще більше об’єднали добрі країни з усіх регіонів світу. Наша відданість підтримувати захисників України зберігається протягом усіх сезонів. Ця контактна група - єдина та рішуча. Ми будемо і надалі нарощувати обороноздатність України для нагальних потреб сьогодення та на віддалену перспективу".

Союзники вже надають протиповітряну оборону, але нам потрібно ще більше, зауважив перед засіданням генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

"Нам потрібні різні типи протиповітряної оборони: системи як малої дальності, так і великої дальності – для перехоплення балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників – різні системи для різних завдань. І, звісно, Україна – велика країна, багато міст. Тому нам потрібно збільшити обсяги, аби допомогти Україні захистити ще більше міст і більші території проти жахливих російських атак на цивільне населення", - додав він.

Україна щойно отримала німецьку систему оборони IRIS-T. В німецькому уряді сподіваються, що ця допомога зміцнить здатність України "протидіяти цьому терору проти цивільного населення".

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт поділилась особистим досвідом протиповітряної тривоги, який вона пережила під час свого візиту до Одеси.

"Я сама це відчула під час мого візиту до Одеси, коли під час переговорів із моїм колегою Резніковим двічі спрацювали сигнали повітряної тривоги, і я зрозуміла, як це – кидати все і бігти до бункера. І люди переживають це день за днем, ніч за ніччю. І тому так важливо, щоб Україна могла захистити себе просто зараз від цих атак за допомогою цієї системи протиповітряної оборони. Наступного року прибудуть ще три такі системи ППО", - заявила Ламбрехт.

Напередодні речник Держдепу США Нед Прайс перерахував американську допомогу, яку отримала Україна для протиповітряного захисту.

"Ми передали в Україну понад 1400 ПЗРК «Стінгер», - вказав Прайс. - Ми також передали радари повітряного спостереження та багатофункціональні радари. Ми сприяли передачі нашими партнерами власних систем протиповітряної оборони - можливо ви пам’ятаєте, що Словаччина передала систему С-300 у квітні. Ми оголосили про значний пакет у рамках ініціативи cприяння безпеці Україні, замовивши вісім NASAMS. Зараз ми працюємо над їхнім виготовленням та якомога швидшою доставкою.

Ми також анонсували пакет у вересні - він включав замовлення на додаткові радари та засоби боротьби з дронами. Тож починаючи з перших етапів війни Росії проти України, ми визначили пріоритети того, що потрібно нашим українським партнерам, щоб захистити себе від подібних нападів. Ви бачили звіти з відкритих джерел, публічні повідомлення про те, що українські системи протиповітряної оборони були ефективними в деяких з цих випадків. Звичайно, ми хочемо й надалі робити все можливе, щоб ще більше нарощувати ці спроможності, тому що навіть одна загибель українця в результаті збройного нападу викликає велике занепокоєння і великий cмуток".

Під час засідання Контактної групи, Україна, ймовірно, проситиме більше сучасних систем протиповітряної оборони, системи Patriot а також потужності для протидії іранським дронам, каже в коментарі Голосу Америки експертка Центру нової американської безпеки Бекка Вассер.

"Сполучені Штати, а також європейські партнери передали Україні низку різних систем протиповітряної оборони, а також велику кількість різноманітного військового озброєння. Але питання не в тому, чи цього достатньо. Ідеться про конфлікт, хід якого постійно змінюється, і разом із цим змінюються деякі потреби України", - додає вона.