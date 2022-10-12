Актуально
- Голос Америки
"Протидіяти терору Росії проти цивільного населення". На "Рамштайні" обговорюють зміцнення протиповітряної оборони України
На тлі нових ракетних обстрілів Росією міст та цивільної інфраструктури України, міжнародна допомога в протиповітряній обороні знову вийшла на перший план в обговореннях союзників України на Заході.
"Ми тепер знову переходимо до протиповітряної оборони", - сказала посол США в НАТО Джуліанн Сміт під час брифінгу, присвяченому засіданню Контактної групи з оборони України, що розпочалось в Брюсселі в середу.
Очільник Пентагону Ллойд Остін вказав на рішучість Контактної групи зміцнити оборону України. "Весь світ знову побачив злонамірність та жорстокість обраної Путіним війни, яка ґрунтується на агресії та ведеться з глибокою зневагою до воєнних правил, - заявив Остін в середу. - Останній удар Росії по містах України знову призвів до вбивств і поранень ні в чому не винних мирних жителів і поставив під приціл обʼєкти невійськового призначення".
Остін наголосив на рішучості міжнародної спільноти у захисті України: "Останні напади Росії лише поглибили рішучість українського народу та ще більше об’єднали добрі країни з усіх регіонів світу. Наша відданість підтримувати захисників України зберігається протягом усіх сезонів. Ця контактна група - єдина та рішуча. Ми будемо і надалі нарощувати обороноздатність України для нагальних потреб сьогодення та на віддалену перспективу".
Союзники вже надають протиповітряну оборону, але нам потрібно ще більше, зауважив перед засіданням генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Нам потрібні різні типи протиповітряної оборони: системи як малої дальності, так і великої дальності – для перехоплення балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників – різні системи для різних завдань. І, звісно, Україна – велика країна, багато міст. Тому нам потрібно збільшити обсяги, аби допомогти Україні захистити ще більше міст і більші території проти жахливих російських атак на цивільне населення", - додав він.
Україна щойно отримала німецьку систему оборони IRIS-T. В німецькому уряді сподіваються, що ця допомога зміцнить здатність України "протидіяти цьому терору проти цивільного населення".
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт поділилась особистим досвідом протиповітряної тривоги, який вона пережила під час свого візиту до Одеси.
"Я сама це відчула під час мого візиту до Одеси, коли під час переговорів із моїм колегою Резніковим двічі спрацювали сигнали повітряної тривоги, і я зрозуміла, як це – кидати все і бігти до бункера. І люди переживають це день за днем, ніч за ніччю. І тому так важливо, щоб Україна могла захистити себе просто зараз від цих атак за допомогою цієї системи протиповітряної оборони. Наступного року прибудуть ще три такі системи ППО", - заявила Ламбрехт.
Напередодні речник Держдепу США Нед Прайс перерахував американську допомогу, яку отримала Україна для протиповітряного захисту.
"Ми передали в Україну понад 1400 ПЗРК «Стінгер», - вказав Прайс. - Ми також передали радари повітряного спостереження та багатофункціональні радари. Ми сприяли передачі нашими партнерами власних систем протиповітряної оборони - можливо ви пам’ятаєте, що Словаччина передала систему С-300 у квітні. Ми оголосили про значний пакет у рамках ініціативи cприяння безпеці Україні, замовивши вісім NASAMS. Зараз ми працюємо над їхнім виготовленням та якомога швидшою доставкою.
Ми також анонсували пакет у вересні - він включав замовлення на додаткові радари та засоби боротьби з дронами. Тож починаючи з перших етапів війни Росії проти України, ми визначили пріоритети того, що потрібно нашим українським партнерам, щоб захистити себе від подібних нападів. Ви бачили звіти з відкритих джерел, публічні повідомлення про те, що українські системи протиповітряної оборони були ефективними в деяких з цих випадків. Звичайно, ми хочемо й надалі робити все можливе, щоб ще більше нарощувати ці спроможності, тому що навіть одна загибель українця в результаті збройного нападу викликає велике занепокоєння і великий cмуток".
Під час засідання Контактної групи, Україна, ймовірно, проситиме більше сучасних систем протиповітряної оборони, системи Patriot а також потужності для протидії іранським дронам, каже в коментарі Голосу Америки експертка Центру нової американської безпеки Бекка Вассер.
"Сполучені Штати, а також європейські партнери передали Україні низку різних систем протиповітряної оборони, а також велику кількість різноманітного військового озброєння. Але питання не в тому, чи цього достатньо. Ідеться про конфлікт, хід якого постійно змінюється, і разом із цим змінюються деякі потреби України", - додає вона.
Всі новини дня
- Голос Америки
МАГАТЕ: На "ЗАЕС" відновлено подачу струму
Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що зовнішнє живлення на Запорізьку АЕС відновлене.
"Мені повідомила наша команда на місці, що зовнішнє живлення на Запорізьку АЕС відновлене", - твітує Гроссі.
Оператор ЗАЕС повідомив МАГАТЕ, що обстріли зранку призвели до пошкодження віддаленої підстанції, що підкреслює небезпечність ситуації.
"Нам потрібна зона захисту якомога швидше", - додає Гроссі.
Всі шість реакторів ЗАЕС були зупинені раніше через війну. Але їм потрібна електроенергія, щоб запобігти їх перегріву до точки розплавлення. У НАЕК "Енергоатом" повідомили, що електростанцію живлять дизельні генератори, але російські війська заблокували колону з додатковим паливом для резервного обладнання.
"Російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури, пов'язані з роботою АЕС, є таким же проявом ядерного тероризму, як і прямий обстріл (Запорізької АЕС). І призводять до тих же наслідків і загрози радіаційної аварії", повідомляє компанія.
На станціх перебуває команда експертів МАГАТЕ з фізичної та радіологічної безпеки.
Цього тижня Гроссі зустрівся із президентом Росії Путіним у Санкт-Петербурзі.
Метою зустрічі, як кажуть в МАГАТЕ, є створення безпекової зони навколо ЗАЕС. "Ставки високі. Ми повинні зробити все у наших силах, щоб переконатись, що ядерний інцидент не станеться під час цього трагічного конфлікту, тому що він може спричинити ще більше страждань в Україні та за її межами", - йдеться у заяві.
У статті використано матеріал АР.
- Голос Америки
Україна показала світу, що сила війська та духу вільного народу, який бореться за демократію, перемагають - глава Пентагону
Україна показала світу, що сила війська та духу вільного народу, що бореться за свою демократію і суверенітет, перемагають. Про це відкриваючи шосте засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у межах зустрічі міністрів оборони НАТО заявив глава Пентагону Ллойд Остін. "Ця сміливість надихає нас усіх", - додав Остін.
Міністр оборони США підкреслив: "Ці перемоги належать сміливим українським солдатам. Але безпекова допомога, тренування й зусилля із забезпечення з боку контактної групи стали життєво необхідними. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом".
За словами Остіна, за останні місяці "війна змінилась, й відповідно - місія контактної групи". Він підкреслив, що західні союзники продовжать надавати Україні необхідну безпекову допомогу - у відповідь на нагальні потреби й також на далеку перспективу.
"Це означає потік нагальних [оборонних] можливостей в Україну зараз. Це означає активізацію зусиль із навчання, щоб допомогти захисникам України якнайкраще використовувати свої нові можливості. І це означає підштовхувати наші промислові потужності до інновацій, оскільки ми надаємо Україні інструменти, які їй потрібні для важкого шляху попереду", - сказав Остін.
Також він відзначив певний поступ у вирішенні викликів в оборонній промисловості. Як пише Financial Times, союзники НАТО зараз стикаються із проблемами у постачанні засобів протиповітряної оборони через проблеми в оборонній галузі.
Остін підкреслив, що з часу повномасштабного російського вторгнення до України США передали Києву безпекової допомоги на 16,8 мільярда доларів, і нагадав, що минулого тижня президент США Джо Байден затвердив 22-ге використання американських запасів зброї для передачі Україні.
Голова українського Міноборони Олексій Резніков повідомив, що окрім участі у засіданні контактної групи, нині він проводить двосторонні зустрічі із міністрами оборони країн НАТО. "Питання №1 на порядку денному - це посилення повітряної безпеки", - написав Резніков.
Напередодні у Кремлі заявили, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України, і що США "залізли" у російську війну в Україні.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, попереднє засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", відбулося на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 8 вересня. Тоді, під час засідання, сторони, серед іншого, домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.
Зустрічі у форматі "Рамштайн" було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння російському повномасштабному вторгненню.
У статті використано матеріали Financial Times
- Голос Америки
Байден відповів на питання про те, чи застосує Путін ядерну зброю в Україні - CNN
"Не думаю, що він це зробить" - заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на питання CNN про те, чи застосує Путін тактичну ядерну зброю в Україні. Він відмовився коментувати можливі дії США у відповідь. "Це було б безвідповідально з мого боку", - заявив він.
Минулого тижня під час виступу в Нью-Йорку Байден застеріг Путіна від безвідповідальних ядерних погроз і вказав, що "помилки " та "прорахунки" в цій сфері можуть закінчитись Армагеддоном.
В середу речник Кремля Песков звинуватив "лідерів західних країн" в "згубній" ядерній риториці.
В інтерв'ю CNN, що транслювалось у вівторок, Байден заявив, що Путін прорахувався, коли почав війну в Україні. Він додав, що Путін міг би завершити цю війну і просто вивести війська з України. На думку Байдена, російський президент навіть за такого сценарію міг би зберегти вплив в Росії, заявивши росіянам, що він "досягнув чого хотів, а тепер - час повернути росіян додому".
Президент США не планує зустрічатись з Путіним під час засідання "Групи 20", що відбудеться наступного місяця на Балі.
"Наша позиція, яку ми засвідчили на засіданні "Групи семи" - це нічого про Україну без України. Тому я не готовий вести перемовини з росіянами про те, що вони залишаться в Україні, або залишать собі частину України та інше", - вказав президент США в інтерв'ю CNN.
"Він діяв жорстоко і, гадаю, вчиняв воєнні злочини, тому я не бачу жодних підстав з ним зустрічатись наразі", - сказав президент США про Путіна.
Байден, однак, заявив, що готовий спілкуватись з Путіним з таких питань, як звільнення американської баскетболістки Бріттні Грайнер, яку у Росії засудили до дев'яти років ув'язнення.
НАТО і союзники зосереджуються на протиракетній обороні для України
В Брюсселі разом з нарадою міністрів оборони країн НАТО у середу зібралися представники загалом понад 50 держав для обговорення допомоги Україні в обороні від російської агресії.
В дводенних нарадах, починаючи з 11 жовтня, бере участь також український міністр оборони Олексій Резніков.
Представниця США в НАТО Джуліанн Сміт сказала напередодні, що після нещодавніх масованих обстрілів українських міст російськими ракетами союзники оcобливо зосередяться на засобах протиповітряної оборони.
Досі західні партнери намагалися знайти для України насамперед системи протиповітряної оборони створені ще в радянські часи, подібні до тих, які мають на озброєнні українці, і які залишалися в арміях посткомуністичних країн Східної Європи.
Але оскільки арсенали радянської доби, а особливо боєприпаси до них, вичерпуються, то Україна сподівається пришвидшення переходу на озброєння стандартів НАТО.
Український уряд 11 жовтня підтвердив отримання від Німеччини першої з чотирьох новітніх систем IRIS-T SLM, які виготовляють спеціально для України.
Німеччина також вже передає українській армії самохідні броньовані зенітні установки Gepard.
США оголосили, що пришвидшують надання Україна систем протиповітряної оборони NASAMS.
Згідно з оцінками німецького Кільського інституту Сполучені Штати досі виділили Україні військової, фінансової і гуманітарної допомоги на понад вдвічі більшу суму, ніж країни ЄС разом взяті.
Фахівці зауважують, що з огляду не велику українську територію і чисельність важливих об’єктів, які потребують захисту, Україні потрібно дуже багато систем протиракетної і протиповітряної оборони різних типів.
Дивіться також:
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum