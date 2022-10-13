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13 членів НАТО заявили про намір спільно закуповувати ППО
Група з 13 держав-членів НАТО, а також Фінляндія, яка зараз у процесі приєднання до альянсу, підписали лист про наміри щодо закупівлі систем протиповітряної оборони.
До групи, яка підписала протокол про наміри 13 жовтня в Брюсселі, увійшли Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.
За словами заступника генерального секретаря Альянсу Мірчі Джоане, зобов’язання стало ще важливішим на тлі «безжальних і невибіркових» ракетних атак Росії проти України.
«У цьому контексті я рішуче вітаю лідерство Німеччини у запуску Європейської ініціативи Sky Shield. Нові засоби, повністю сумісні та бездоганно інтегровані в протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, значно посилять нашу здатність захищати Альянс від усіх повітряних і ракетних загроз», – додав він.
Деякі члени НАТО прагнули вдосконалити свої системи ППО після початку неспровокованої повномасштабної війни Росії в Україні. Інші потребують заміни чи модернізації систем після того, як передадуть зброю Україні.
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- Голос Америки
"Росія не може стерти з карти суверенну державу" - Байден про резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням анексії українських регіонів
Президент США Джо Байден привітав підсумки голосування Генеральної Асамблеї ООН за резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН", яка засудила незаконну спробу Москви анексувати окуповані російськими силами українські території.
"Сьогодні переважна більшість світової спільноти – країни з кожного регіону, великі та малі, які представляють широкий спектр ідеологій та державних устроїв – проголосували на захист Статуту ООН та засудили незаконну спробу Росії анексувати українську територію силою", – йдеться у повідомленні Білого дому.
"Посягаючи на основні засади Статуту ООН, Росія руйнує основи міжнародного миру та безпеки", – сказав Байден.
За його словами, ставки в цьому конфлікті очевидні для всіх, і світ надіслав чіткий сигнал у відповідь: "Росія не може стерти з карти суверенну державу. Росія не може змінювати кордони силою. Росія не може захоплювати територію іншої країни. Україна має ті ж права, що будь-яка інша суверенна країна. Вона повинна мати можливість вибирати своє майбутнє, а її народ повинен мати можливість жити у світі в межах міжнародно визнаних кордонів".
"Разом із Генеральною Асамблеєю ООН ми не визнаємо незаконних спроб анексії чи крадіжки землі сусідньої країни із застосуванням сили, – заявив Байден. – Ми відстоюватимемо міжнародне право, Статут ООН, права та захисні заходи, які він надає Україні та її народу, як і будь-якій державі та народу".
Тим часом, держсекретар Ентоні Блінкен назвав прийняття Генасамблеєю ООН резолюції з засудженням російської спроби анексії українських територій "потужним нагадуванням про те, що переважна більшість країн підтримують Україну, захищають Статут ООН і рішуче протистоять війні Росії проти України та її народу, що триває".
Ентоні Блінкен наголосив, що США й надалі захищатимуть принципи Статуту ООН, допомагатимуть Україні і ніколи не визнають легітимність фіктивних "референдумів" чи спроб Росії анексувати територію України.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг також підтримав голосування Генасамблеї і назвав його "чітким засудженням незаконної анексії українських територій і чітким закликом до російського президента Путіна скасувати ці рішення та поважати територіальну цілісність України".
"Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!" - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський і подякував країнам ООН за підтримку.
Резолюцію підтримали 143 країни, проти виступили лише Росія, Білорусь, КНДР, Нікарагуа та Сирія. Російський представник в ООН назвав резолюцію "політизованою та відкрито провокаційною".
Серед країн, які утримались, зокрема, Китай, Вірменія, Куба, Еритрея, Ефіопія, Індія, Казахстан, Узбекистан та інші. Щоб резолюція була погоджена Генеральною Асамблеєю, необхідно, щоб її підтримали принаймні 2/3 від усіх голосів.
У статті використано матеріали Reuters, російськомовної служби "Голосу Америки" та "Радіо Свобода"
- Голос Америки
ПАРЕ визнала російський режим терористичним
Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, що визнає Росію терористичним режимом. "За" проголосувало 99 членів ПАРЕ, 1 - "утримався". Це перша міжнародна організація, яка прийняла таке рішення, зауважують оглядачі.
Голосуванню та обговоренню передував виступ українського президента Володимира Зеленського, який слухачі привітали овацією.
"Аплодисменти, які ви щойно отримали, показують як ми цінуємо вашу мужність, рішучість а також ваші мудрі слова про те, як припинити війну якомога швидше, відновити справедливість, суверенітет та територіальну цілісність Вашої країни", - заявив президент ПАРЕ Тіні Кокс.
Він навів слова Зеленського про те, що "за всю історію Європа не була такою об'єднаною, як сьогодні".
Зеленський також звернувся до міжнародної спільноти з проханням забезпечити протиповітряну оборону України. Він вказав, що Україна забезпечена ППО лише на 10% від потреби. "Ми воюємо із великою країною, яка має багато устаткування та ракет". Український президент виступив за створення міжнародного трибуналу для переслідування воєнних злочинів Росії.
Резолюція ПАРЕ, повідомляють оглядачі, визнає необхідність надати Україні зброю а також підтримує створення міжнародного трибуналу і виступає проти перебування Росії в Раді Безпеки ООН.
США обіцяють захищати кожен сантиметр НАТО в день засідання групи ядерного планування
З нагоди зустрічі міністрів оборони країн НАТО американський міністр Ллойд Остін підтвердив, що США беззастережно дотримуються зобов’язання захищати союзників по альянсу.
Ми не хочемо робити якихось непередбачених кроків. Це заплановані навчання.Бен Воллес
«Сполучені Штати повністю віддані зобов’язанню відповідно до п’ятої статті (договору НАТО). І ми налаштовані захищати кожен дюйм територій НАТО, якщо і коли до цього дійде», - сказав Ллойд Остін перед початком нарад 13 жовтня в Брюсселі, серед яких і засідання групи ядерного планування.
Заява Остіна пролунала на тлі активних обговорень міжнародною спільнотою напівприхованих погроз Росії вдатися до зброї масового знищення проти України і обурених закидів Москви невдоволеної тим, що країни НАТО допомагають українцям оборонятися.
12 жовтня з посиланням на неназваного чільного представника НАТО була поширена заява, що можливий російський ядерний удар «майже точно викликав би фізичну відповідь від багатьох союзників і потенційно від самого НАТО».
Окремо у США заявили, що дипломатичними каналами передали Москві прямі застереження про «катастрофічні наслідки» у разі застосування Росією зброї масового знищення, але Вашингтон не розкриває подробиць.
Президент Путін неодноразово заявляв, що може вдатися до використання, як він наголошував, «усіх засобів, якими володіє Росія».
Президент США Джо Байден цього тижня повторив, що на його думку Росія не вдасться до застосування ядерної зброї, а генеральний секретар НАТО раніше підкреслював, що західні союзники «зараз не бачать підстав для зміни своєї ядерної позиції».
Ядерні навчання НАТО
Керівник Північно-атлантичного альянсу підтвердив, що наступного тижня відбудуться заплановані раніше щорічні ядерні навчання НАТО Steadfast Noon (непохитний полудень).
Єнс Столтенберґ дав зрозуміти, що на тлі зростання напруженості ймовірно були розмірковування щодо цих навчань, але він сказав, що в даній ситуації зміна плану була б хибним сигналом.
На важливості передбачуваності наголосив у Брюсселі також британський міністр оборони.
«Ми не хочемо робити якихось непередбачених кроків, - сказав Бен Воллес, - Це заплановані навчання. І все це стосується готовності. На сьогоднішньому засіданні йдеться про те, що ми готові до будь-чого… Навчання - це частина цієї готовності».
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143 - "за", 5 - "проти". Генасамблея ООН підтримала резолюцію, що засуджує російські спроби анексії українських земель
В Нью-Йорку завершилось кількаденне засідання надзвичайної спеціальної 11-ї сесії Генасамлеї ООН. В понеділок 10-го жовтня та у середу 12-го жовтня країни-члени організації розглядали проект резолюції «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН».
Документ підтверджує відданість територіальній цілісності України та вимагає від Росії скасувати рішення щодо незаконної анексії тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Резолюцію підтримали переважною більшістю. 143 країни її підтримали, 5 проголосували "проти", ще 35 - утримались.
Окрім Росії та Білорусі, проти резолюції голосували Сирія, КНДР та Нікарагуа.
Серед країн, які утримались, зокрема, Китай, Вірменія, Куба, Еритрея, Ефіопія, Індія, Казахстан, Узбекистан та інші. Щоб резолюція була погоджена Генеральною Асамблеєю, необхідно, щоб її підтримали принаймні 2/3 від усіх голосів.
Ця резолюція отримала вагомо більше підтримки ніж необхідний мінімум.
Перед голосуванням постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що ООН було побудовано на ідеї, що "жодній країні не буде дозволено захоплювати територію іншої силою". Американська дипломатка закликала країни підтримати резолюцію.
"Миру ніколи не досягти, якщо мовчати. Єдиний спосіб принести мир – зупинити цю агресію, вимагати відповідальності, разом наполягати на засудженні, показати, що ми цього не терпітимемо. То ж давайте сьогодні надішлемо чіткий сигнал: Організація Об’єднаних Націй не потерпить спроб незаконної анексії. Ми ніколи цього не визнаємо. Ця ООН не допустить силового захоплення території сусіда. Ми будемо протистояти. Ця ООН не допустить знищення свого Статуту. Ми будемо його відстоювати", - заявила постпредка США під час спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо України.
Вона також додала: "Як сказав генсек організації, діям Росії - не місце в нашому сучасному світі. Сьогодні Росія вторгнулась в Україну. Але завтра це може бути інша нація, чиї кордони порушено. Ви можете бути наступним. Чого ви очікували б від цієї палати?".
Напередодні постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав країни підтримати резолюцію. Інакше, за його словами, "світ опиниться в ситуації, де усі питання вирішуються ядерною зброєю та чисельністю армії", - наголосив український дипломат.
"Моя родина перебувала в житловому будинку під обстрілами, вони не могли потрапити у бомбосховище, тому що не було електрики. Росія вже вбила деяких членів моєї родини, і ми не бачимо кінця цій жорстокості.
Єдине, чого боїться Росія, це нашої міцної єдності у захисті Статуту ООН. Нам потрібно зробити це заради самих себе. Інакше більшість із нас опиняться у вкрай вразливому і незахищеному становищі, якщо переможе російське бачення майбутнього. Це майбутнє, де значення мають тільки ядерна зброя, чисельність армії та кількість військових кораблів і літаків. Скільки з вас почуватимуться у безпеці в такому світі? Скільки з вас готові позбавити своїх дітей права вільно вирішувати своє майбутнє?", - заявив український дипломат на Генасамблеї в ООН у понеділок, 10-го жовтня.
Своєю чергою постпред РФ Василь Небензя, попри воєнне вторгнення російських військ на територію України, наполягав, що так званий референдум показав бажання українських громадян в окупованих регіонах приєднатися до Росії.
Раніше, 11 жовтня, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу в пресцентрі ООН в Нью-Йорку наголосила на захисті Статуту ООН та що Росія використовує право вето, аби уникнути відповідальності за дії в Україні.
Дивіться також: Рамштайн-6 у Брюсселі. Ключові заяви про ППО для України.
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