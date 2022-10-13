Україна повернула 20 військовиків в межах обміну полоненими з РФ

Президент України Володимир Зеленський озвучив три прохання до міжнародних донорів під час конференції з допомоги Україні, що відбулась у межах засідання МВФ та Світового банку у Вашингтоні в четвер.

Зеленський звернувся з такими пропозиціями:

1. Створити фінансовий "Рамштайн" - платформу для координації економічної допомоги, на кшталт Контактної групи з оборони України, що наразі об'єднує більше 50 країн і координує зусилля з надання Україні безпекової допомоги.

2. Забезпечити допомогу щодо основних потреб українців. Зокрема, щоб мати можливість цієї зими закуповувати вугілля та газ, Зеленський просив про кредитний ліміт 5 мільярдів доларів, однак і заявив, що кошти можуть не знадобитись. А для того, щоб почати відбудовувати зруйновану інфраструктуру, енергопостачання, школи та оселі, Україні потрібно 17 мільярдів доларів, заявив Зеленський. Ця сума за оцінками Світового банку необхідна для нагальної відбудови, а загалом, щоб повернутись до нормального життя, Україна потребуватиме більше 350 мільярдів доларів.

Також для забезпечення щоденної роботи уряду Україна потребуватиме близько 38 мільярдів доларів бюджетної підтримки наступного року, заявив президент. Це співпадає із оцінкою МВФ, який заявив про те, що Україна щомісяця потребуватиме 3-4 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для бюджету наступного року.

3. Створити механізм страхування воєнних ризиків, для того, щоб інвестиції могли почати надходити до України вже зараз, не чекаючи завершення війни.



"Теорор має програти, а Україна має виграти з вашою підтримкою", - наголосив український президент під час виступу.



Директорка МВФ Крісталіна Георгієва під час круглого столу заявила, що міжнародна спільнота змогла зібрати біля 35 мільярдів доларів грантів та кредитів для України, що, за її словами, має бути достатньо, щоб закрити потребу фінансування дефіциту бюджету цього року.



"Поки йде війна, Україна потребуватиме зовнішніх коштів, щоб економіка працювала", - каже Георгієва.

В четвер прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що Україна отримала 1,3 мільярдів доларів від МВФ. З початку повномасштабного вторгнення, МВФ надав Україні 2,7 мільярдів доларів.

Найбільшу кількість зовнішньої економічної допомоги Україна отримує від США. США вже надали України 8,5 мільярдів доларів грантової допомоги. Міністр фінансів країни Дженет Єллен оголосила під час круглого столу, що Україна вже цими тижнями отримає від США ще 4,5мільярдів.

Єллен закликала інших донорів посилити допомогу Україні, її "масштаб, передбачуваність та збільшити грантовий компонент".