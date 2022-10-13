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Україна повернула 20 військовиків в межах обміну полоненими з РФ
Україна повернула 20 військовиків з російського полону, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
"14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі", – написав Єрмак.
У міноборони Росії також підтвердили обмін 20 російських військовополонених.
Про останній обмін полоненими повідомлялося 11 жовтня. Тоді вдалося звільнити 32 українських військовослужбовців і повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки, пише "Радіо Свобода". А в ніч на 22 вересня стало відомо про те, що Україна повернула з російського полону 215 військовиків, 108 з них – бійці полку "Азов".
За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.
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Фінансовий "Рамштайн". Зеленський просить $55 млрд для України
Президент України Володимир Зеленський озвучив три прохання до міжнародних донорів під час конференції з допомоги Україні, що відбулась у межах засідання МВФ та Світового банку у Вашингтоні в четвер.
Зеленський звернувся з такими пропозиціями:
1. Створити фінансовий "Рамштайн" - платформу для координації економічної допомоги, на кшталт Контактної групи з оборони України, що наразі об'єднує більше 50 країн і координує зусилля з надання Україні безпекової допомоги.
2. Забезпечити допомогу щодо основних потреб українців. Зокрема, щоб мати можливість цієї зими закуповувати вугілля та газ, Зеленський просив про кредитний ліміт 5 мільярдів доларів, однак і заявив, що кошти можуть не знадобитись. А для того, щоб почати відбудовувати зруйновану інфраструктуру, енергопостачання, школи та оселі, Україні потрібно 17 мільярдів доларів, заявив Зеленський. Ця сума за оцінками Світового банку необхідна для нагальної відбудови, а загалом, щоб повернутись до нормального життя, Україна потребуватиме більше 350 мільярдів доларів.
Також для забезпечення щоденної роботи уряду Україна потребуватиме близько 38 мільярдів доларів бюджетної підтримки наступного року, заявив президент. Це співпадає із оцінкою МВФ, який заявив про те, що Україна щомісяця потребуватиме 3-4 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для бюджету наступного року.
3. Створити механізм страхування воєнних ризиків, для того, щоб інвестиції могли почати надходити до України вже зараз, не чекаючи завершення війни.
"Теорор має програти, а Україна має виграти з вашою підтримкою", - наголосив український президент під час виступу.
Директорка МВФ Крісталіна Георгієва під час круглого столу заявила, що міжнародна спільнота змогла зібрати біля 35 мільярдів доларів грантів та кредитів для України, що, за її словами, має бути достатньо, щоб закрити потребу фінансування дефіциту бюджету цього року.
"Поки йде війна, Україна потребуватиме зовнішніх коштів, щоб економіка працювала", - каже Георгієва.
В четвер прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що Україна отримала 1,3 мільярдів доларів від МВФ. З початку повномасштабного вторгнення, МВФ надав Україні 2,7 мільярдів доларів.
Найбільшу кількість зовнішньої економічної допомоги Україна отримує від США. США вже надали України 8,5 мільярдів доларів грантової допомоги. Міністр фінансів країни Дженет Єллен оголосила під час круглого столу, що Україна вже цими тижнями отримає від США ще 4,5мільярдів.
Єллен закликала інших донорів посилити допомогу Україні, її "масштаб, передбачуваність та збільшити грантовий компонент".
Британія надасть Україні ракети для ППО, Естонія - зимове спорядження, Франція - гаубиці Caesar
Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони NASAMS, заявив очільник британського Міністерства оборони Бен Воллес.
"Останні невибіркові удари Росії по цивільних районах в Україні потребують подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я дав дозвіл на поставку в Україну зенітних ракет Amraam. Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від атак і зміцнити загальну протиракетну оборону разом із американськими NASAMS", – зазначив він.
Нині французький президент Емманюель Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 заявив, що Париж продовжить надання Києву військової допомоги, зокрема поставки гаубиць Caesar. Він повідомив, що найближчим часом Україні буде передано ще 6 одиниць цієї зброї – на додаток до 18, поставлених раніше. Також Макрон згадав радари та засоби ППО.
Крім того, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас повідомила, що Таллінн схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає зимове спорядження, обладнання та боєприпаси. Вона закликала пришвидшити надання допомоги, "щоб українці могли звільнити свої території". "Це шлях до миру", - написала вона у Twitter.
Тим часом, як повідомляв "Голос Америки", 13 держав НАТО, а також Фінляндія, яка зараз у процесі приєднання до альянсу, підписали лист про наміри із закупівлі систем протиповітряної оборони у межах запуску європейської ініціативи Sky Shield, що має посилити "здатність захищати Альянс від усіх повітряних і ракетних загроз" на тлі "безжальних і невибіркових" ракетних атак Росії проти України, зокрема, по цивільних об'єктах.
Напередодні міністри оборони країн НАТО обговорили, як можна зміцнити системи ППО України. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що союзники дали Києву зрозуміти, що вони готові підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".
А голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що американські системи ППО надійдуть в Україну так швидко, як Сполучені Штати зможуть їх доставити.
Раніше у Кремлі заявили, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The Guardian, France 2
- Голос Америки
"Росія не може стерти з карти суверенну державу" - Байден про резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням анексії українських регіонів
Президент США Джо Байден привітав підсумки голосування Генеральної Асамблеї ООН за резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН", яка засудила незаконну спробу Москви анексувати окуповані російськими силами українські території.
"Сьогодні переважна більшість світової спільноти – країни з кожного регіону, великі та малі, які представляють широкий спектр ідеологій та державних устроїв – проголосували на захист Статуту ООН та засудили незаконну спробу Росії анексувати українську територію силою", – йдеться у повідомленні Білого дому.
"Посягаючи на основні засади Статуту ООН, Росія руйнує основи міжнародного миру та безпеки", – сказав Байден.
За його словами, ставки в цьому конфлікті очевидні для всіх, і світ надіслав чіткий сигнал у відповідь: "Росія не може стерти з карти суверенну державу. Росія не може змінювати кордони силою. Росія не може захоплювати територію іншої країни. Україна має ті ж права, що будь-яка інша суверенна країна. Вона повинна мати можливість вибирати своє майбутнє, а її народ повинен мати можливість жити у світі в межах міжнародно визнаних кордонів".
"Разом із Генеральною Асамблеєю ООН ми не визнаємо незаконних спроб анексії чи крадіжки землі сусідньої країни із застосуванням сили, – заявив Байден. – Ми відстоюватимемо міжнародне право, Статут ООН, права та захисні заходи, які він надає Україні та її народу, як і будь-якій державі та народу".
Тим часом, держсекретар Ентоні Блінкен назвав прийняття Генасамблеєю ООН резолюції з засудженням російської спроби анексії українських територій "потужним нагадуванням про те, що переважна більшість країн підтримують Україну, захищають Статут ООН і рішуче протистоять війні Росії проти України та її народу, що триває".
Ентоні Блінкен наголосив, що США й надалі захищатимуть принципи Статуту ООН, допомагатимуть Україні і ніколи не визнають легітимність фіктивних "референдумів" чи спроб Росії анексувати територію України.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг також підтримав голосування Генасамблеї і назвав його "чітким засудженням незаконної анексії українських територій і чітким закликом до російського президента Путіна скасувати ці рішення та поважати територіальну цілісність України".
"Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!" - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський і подякував країнам ООН за підтримку.
Резолюцію підтримали 143 країни, проти виступили лише Росія, Білорусь, КНДР, Нікарагуа та Сирія. Російський представник в ООН назвав резолюцію "політизованою та відкрито провокаційною".
Серед країн, які утримались, зокрема, Китай, Вірменія, Куба, Еритрея, Ефіопія, Індія, Казахстан, Узбекистан та інші. Щоб резолюція була погоджена Генеральною Асамблеєю, необхідно, щоб її підтримали принаймні 2/3 від усіх голосів.
У статті використано матеріали Reuters, російськомовної служби "Голосу Америки" та "Радіо Свобода"
13 членів НАТО заявили про намір спільно закуповувати ППО
Група з 13 держав-членів НАТО, а також Фінляндія, яка зараз у процесі приєднання до альянсу, підписали лист про наміри щодо закупівлі систем протиповітряної оборони.
До групи, яка підписала протокол про наміри 13 жовтня в Брюсселі, увійшли Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія.
За словами заступника генерального секретаря Альянсу Мірчі Джоане, зобов’язання стало ще важливішим на тлі «безжальних і невибіркових» ракетних атак Росії проти України.
«У цьому контексті я рішуче вітаю лідерство Німеччини у запуску Європейської ініціативи Sky Shield. Нові засоби, повністю сумісні та бездоганно інтегровані в протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, значно посилять нашу здатність захищати Альянс від усіх повітряних і ракетних загроз», – додав він.
Деякі члени НАТО прагнули вдосконалити свої системи ППО після початку неспровокованої повномасштабної війни Росії в Україні. Інші потребують заміни чи модернізації систем після того, як передадуть зброю Україні.
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