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НАТО надасть Україні системи захисту від дронів
НАТО має намір доставити Україні обладнання для захисту від дронів, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у четвер за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє CNN.
Союзники по НАТО "постачають передові системи, включаючи артилерію, протиповітряну оборону та бронетехніку", — сказав Столтенберг. "Я дякую всім членам Альянсу за їхній значний внесок і закликаю їх продовжувати надання допомоги. Ми також надаємо паливо, зимовий одяг і медичні засоби в рамках комплексного пакету допомоги НАТО", – додав він.
"У межах цього пакету найближчим часом НАТО передасть Україні обладнання для боротьби проти безпілотників. Із сотнями засобів перешкод для дронів, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва. І захистити український народ і критичну інфраструктуру", – продовжив він.
Столтенберг також зазначив, що в довгостроковій перспективі НАТО також "допоможе Україні перейти від радянської епохи до сучасного обладнання НАТО". За словами Столтенберга, міністр оборони України Олексій Резніков поінформував НАТО про ситуацію на полі бою, додавши, що "Україна досягає значного прогресу, відкидаючи російські сили, що вторглися на сході та півдні".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони NASAMS, а Париж продовжить надання Києву гаубиць Caesar, радарів та засобів ППО.
У відповідь на масовані повітряні атаки Росії по українській цивільній інфраструктурі з використанням ракет та безпілотників Зеленський закликав міжнародну спільноту збільшити військову допомогу Україні і зокрема надати додаткові системи протиракетного і протиповітряного захисту, а також засоби оборони від дронів.
Кремль заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".
Українські медіа раніше повідомляли про успішні збиття російських безпілотників завдяки спеціальним антидроновим гарматам.
У статті використано матеріали CNN, "Фокус"
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- Reuters
- Голос Америки
Україна може покластись на фінансову допомогу G7 у відбудові - мінфін Німеччини
Під час прес-конференції у межах щорічного засідання МВФ і Світового банку у Вашингтоні міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що лідери країн "Групи семи" (G7) запевнили українських посадовців, що вони продовжуватимуть надавати фінансову підтримку на час війни.
"Сімка вчора запевнила [міністра фінансів України] Сергія Марченка в нашій підтримці, щоб вони змогли будувати надійні плани", - сказав міністр і додав, що відбудова України вимагатиме спільних зусиль міжнародних фінансових інституцій, G7, США та інших держав.
25 жовтня в Берліні відбудеться конференція Європейського Союзу щодо відновлення України для розгляду майбутніх потреб у відбудові. Лінднер зауважив, що для цього знадобиться залучення інших гравців, включаючи Сполучені Штати, і зазначив, що доцільно прийняти більш системний підхід до України, що дозволить виплачувати допомогу щоквартально.
Голос Америки повідомляв раніше, що у межах засідання МВФ та Світового банку президент України Володимир Зеленський озвучив прохання до міжнародних донорів створити фінансовий "Рамштайн" - платформу для координації економічної допомоги, на кшталт Контактної групи з оборони України, й закликав надати Києву до 55 мільярдів доларів на відбудову економіки та інфраструктури.
Як напередодні сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, наявні зобов'язання покривають фінансові потреби України на цей рік.
Днями міністерка фінансів США Дженет Єллен оголосила під час круглого столу, що Україна вже цими тижнями отримає від США ще 4,5 мільярдів доларів, і підкреслила, що загальна економічна допомога Сполучених Штатів Україні сягнула 13 мільярдів доларів.
В статті використані матеріали Reuters
- Голос Америки
Прес-конференція Ллойда Остіна. Наживо з перекладом українською
Прес-конференція міністра оборони США Ллойда Остіна після засідання Північноатлантичної ради в Брюсселі. Дивіться наживо з перекладом українською.
ЄС: Російська армія буде знищена у разі ядерного нападу на Україну. Відео
«Люди, які підтримують Україну, а також ЄС і країни - члени, і США і НАТО теж не блефують. І будь-який ядерний напад на Україну створить відповідь. Не ядерну відповідь, але таку потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде знищена», - заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррелль.
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