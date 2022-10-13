НАТО надасть Україні системи захисту від дронів

НАТО має намір доставити Україні обладнання для захисту від дронів, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у четвер за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє CNN.

Союзники по НАТО "постачають передові системи, включаючи артилерію, протиповітряну оборону та бронетехніку", — сказав Столтенберг. "Я дякую всім членам Альянсу за їхній значний внесок і закликаю їх продовжувати надання допомоги. Ми також надаємо паливо, зимовий одяг і медичні засоби в рамках комплексного пакету допомоги НАТО", – додав він.

"У межах цього пакету найближчим часом НАТО передасть Україні обладнання для боротьби проти безпілотників. Із сотнями засобів перешкод для дронів, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва. І захистити український народ і критичну інфраструктуру", – продовжив він.

Столтенберг також зазначив, що в довгостроковій перспективі НАТО також "допоможе Україні перейти від радянської епохи до сучасного обладнання НАТО". За словами Столтенберга, міністр оборони України Олексій Резніков поінформував НАТО про ситуацію на полі бою, додавши, що "Україна досягає значного прогресу, відкидаючи російські сили, що вторглися на сході та півдні".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони NASAMS, а Париж продовжить надання Києву гаубиць Caesar, радарів та засобів ППО.

У відповідь на масовані повітряні атаки Росії по українській цивільній інфраструктурі з використанням ракет та безпілотників Зеленський закликав міжнародну спільноту збільшити військову допомогу Україні і зокрема надати додаткові системи протиракетного і протиповітряного захисту, а також засоби оборони від дронів.

Кремль заявив, що удари було проведено "високоточною зброєю по енергетичних об'єктах".

Українські медіа раніше повідомляли про успішні збиття російських безпілотників завдяки спеціальним антидроновим гарматам.

У статті використано матеріали CNN, "Фокус"