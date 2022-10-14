Росія прагне захопити Бахмут, але зазнає тиску ЗСУ і має дефіцит боєпипасів та живої сили - військова розвідка Британії

Російські війська досягли "тактичного поступу" на Бахмутському напрямку, повідомила розвідка Міноборони Великої Британії 14 жовтня. За даними відомства, окремі підрозділи 2-го армійського корпусу, ймовірно, просунулися в села Опитне та Іванград на південь від Бахмута.

Британське Міноборони вказує на те, що найманцям із російської приватної військової компанії "Група Вагнера" вдалося досягнути "певних локальних успіхів" на Донбасі: "Вагнерівці, ймовірно, лишаються широко залученими у бої за Бахмут. Росія може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування в район Краматорська та Слов’янська, який є найбільш значущою частиною Донецької області, підконтрольною Україні".

У відомстві зазначають, що Росія продовжує наступальні дії в центральній частині Донбасу і "дуже повільно" просувається вперед, "однак її загальний оперативний задум підважує тиск української армії з північного та південного флангів, а також значний дефіцит боєприпасів та живої сили".

При цьому, вашингтонський Інститут дослідження війни (ISW) вказує на те, що засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин намагається виокремити своє угруповання від регулярних військ РФ, заявляючи, що вагнерівці самостійно взяли під контроль Іванград, натомість сили угруповань так званих Л/ДНР стверджують, що захоплення Іванграда й Опитного здійснили вони.

"Розбіжність між заявами Пригожина та територіальної оборони «ДНР», а також очевидне бажання Пригожина отримати виключну заслугу за захоплення Іванграда бійцями «Групи Вагнера» узгоджується з попередніми спостереженнями ISW про те, що Пригожин намагається отримати більшу популярність на тлі його нещодавньої різкої критики російського Міністерства оборони", - пишуть в ISW.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Бахмутський напрямок залишається одним з найжорстокіших на фронті. За даними Генштабу на ранок 14 жовтня, цей напрямок один із двох, на яких російські війська зазнають найбільших втрат, пише "Радіо Свобода".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода"