Примусові депортації українців на Херсонщині - ймовірні етнічні чистки РФ і порушення Конвенції про запобігання геноциду - ISW

Росія продовжує проводити масові примусові депортації, що ймовірно становлять цілеспрямовані етнічні чистки на додачу до порушення Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін 14 жовтня заявив, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області «вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах». Як раніше повідомляв ISW, російська влада відкрито визнала передачу дітей з окупованих територій України на усиновлення до російських сімей у спосіб, який може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

"Крім того, російська влада може брати участь у ширшій кампанії етнічних чисток шляхом депопуляції української території через депортації і повторне заселення українських міст завезеними російськими громадянами", що "узгоджується з повідомленнями про насильницьку депортацію та усиновлення українських дітей, а також повідомленнями українських джерел про те, що проекти реконструкції Маріуполя призначені для розміщення «десятків тисяч росіян», які переїдуть до Маріуполя", - йдеться у звіті.

Окупаційна російська влада Херсона днями звернулась до керівництва Росії з проханням "про допомогу в організації" виїзду жителів окупованої частини Херсонщини до сусідньої Росії "для відпочинку і навчання".

В коментарі для Радіо Свобода депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупованій частині Херсонської області відбувається "примусова депортація" до окупованого Росією Криму.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників сесії Генасамблеї Організації американських держав у Лімі заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода"