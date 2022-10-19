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Starlink продовжить працювати в Україні, ЄС розглядає можливість оплати цих послуг
Мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія Starlink не отримувала фінансування від Міністерства оборони США, а в понеділок видання Politico, з посиланням на двох американських посадовців, опубліквало інформацію про те, що Пентагон розглядає можливість оплатити послуги Starlink в Україні.
«SpaceX втрачає приблизно 20 мільйонів доларів щомісячно через надання безкоштовних послуг та посилені засоби безпеки для захисту кіберпростору, однак ми продовжуватиме це робити (зітхання)», - написав Маск у Twitter.
Він додав, що кілька деяких інших країн та організацій оплачують роботу терміналів.
Разом з тим напередодні видання Politico повідомило про те, що країни ЄС обговорюють можливість профінансувати роботу Starlink в Україні. Про ці плани, які поки що на ранній стадії обговорень, в інтерв’ю виданню в понеділок повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Міністр заявив, що доступ до інтернету в Україні не повинен бути зосереджений в руках єдиної «суперсильної» людини, яка може «прокинутись одного дня та сказати: «Я більше не хочу цього робити. Та і годі». А наступного дня українці залишаться без інтернету».
Він додав, що найкраще це зробити шляхом укладання угоди між кількома країнами, які б могли закупити ці послуги у Маска та надати ці послуги для використання Україні. Цю ідею, за словами Ландсбергіса , подав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі у понеділк, і деякі країни долучились до цих обговорень.
Найбагатша людина у світі та виконавчий директор компанії Tesla Inc Ілон Маск каже, що SpaceX витрачає майже 20 мільйонів доларів на місяць через підтримку супутникову зв’язку в Україні, а на встановлення цієї системи в Україні він витратив 80 мільйонів доларів.
В матеріалі використані джерела Рейтер та Politico
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Переговори про новий пакет на 50 млрд доларів. У Конгресі шукають шляхи забезпечення сталої підтримки України
У світлі заяв про можливе зменшення допомоги Україні, в Конгресі та Білому домі працюють над шляхами домогтися сталой підтримки України після виборів у США.
В інтерв`ю Російській службі «Голосу Америки» конгресмен-демократ Джим Коста підтвердив інформацію про те, що наразі тривають переговори в обох палатах Конгресу щодо розгляду нового пакету допомоги Україні на 50 мільрядів доларів. Це має відбутися після виборів 8 листопада, але до того, як новий склад Конгресу розпочне роботу на початку січня. Про такі переговори, які, за словами джерел в Конгресі, мають забезпечити воєнні та інші потреби України в 2023-му році, першим повідомив телеканал NBC.
«Ми повинні продовжувати. Саме тому переговори щодо наступного пакету фінансування життєво важливі, через нагальність і потребу. І ми не знаємо, що трапиться. Вибори через 18 днів. Кевін Маккарті зробив заяви, які викликають занепокоєння», - сказав конгресмен Джим Коста.
У вівторок конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю виданню Punchbowl News.
Наступного дня Маккарті в коментарі CNBC повторив, що хоч він і підтримує Україну, але "необмежених чеків не буде". "Гадаю, Україна дуже важлива, - сказав Маккарті. - Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки на будь-що. Наш борг - 31 трильйон доларів".
Коста зауважив, що коли схвалювали минулий пакет допомоги Україні на 12 мільярдів доларів, в Конгресі була потужна двопартійна підтримка.
«І ми маємо зробити це ще раз, щоб продемонструвати нашу рішучість на Заході підтримувати Україну, особливо коли нині Росія у невигідній позиції. Саме тому нам потрібно мати домовленість, і цей пакет, щоб він був готовий до голосування, коли ми повернемося до роботи 14 листопада», - сказав конгресмен.
Президент США Джо Байден наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні, якщо отримає більшість в Конгресі на проміжних виборах в листопаді цього року.
Ви думаєте, що пан Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? НіПрезидент США Джо Байден
Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі. "Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що пан Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні. Я не розумію їхні погрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорсткого диктатора", - сказав Байден відповідаючи на питання журналістів у п'ятницю.
Напередодні, під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії, Байден також розкритикував республіканців за "нерозуміння зовнішньої політики" США.
"Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".
Обидві провідні партії американського Конгресу - Демократична та Республіканська - виступають за підтримку України і адміністрація президента США Джо Байдена діє у відповідності до позиції парламенту щодо подальшої підтримки України, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи заяву Маккарті. Він також висловив впевненість, що така співпраця триватиме.
Раніше представники Республіканської партії висловлювали занепокоєння, що допомога Україні відволікає ресурси від внутрішніх питань у США. 57 конгресменів-республіканців в квітні проголосували "проти" пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів. Законопроект все ж було прийнято.
Так, конгресвумен-республіканка з Флориди Лайк Девідсон заявила, що не голосуватиме за допомогу Україні наступного року і в інтерв'ю NBC News порівняла цю ситуацію з авіаційними заходами безпеки. "Це схоже на відео в літаку до зльоту: потрібно самому надягти кисневу маску, перед тим, як допомагати іншим, - каже Девідсон. - І я не думаю, що як законодавиця я можу щиро підтримати мільярди і мільярди фінансування за кордон, коли тут є така нагальна потреба".
Минулого місяця конгресмен Метт Гетц, чий рідний штат Флорида постраждав від урагану, припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців. А конгресвумен-республіканка, Марджорі Тейлор Грін так пояснила у Twitter, чому голосувала проти допомоги Україні: «Сьогодні я голосую «ні» щодо подальшої резолюції щодо фінансування 50 штатів Америки, а також 51-го штату Америки: України. Також у новинах Володимир Путін щойно анексував значну частину України. Ми теж фінансуємо Росію?"
Все ж не всі впливові республіканці хочуть перегляду допомоги. Майк Пенс, який був віце-президентом США за президентства Дональда Трампа, цього тижня виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши «апологетів Путіна»
«Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну, – Пенс заявив виступаючи в Фонді "Спадщина" (Heritage Foundation). – У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі місце є лише для поборників свободи».
Також в коментарі NBC News конгресмен і член конгресового Комітету бюджетних асигнувань Чак Флейшмен сказав, що підтримує допомогу Україні: "Я голосував за перший законопроект з фінансування і відкритий до обговорень збільшення фінансування, - заявив він. - Якщо ми не зробимо необхідні кроки, щоб Україна захистила свій суверенітет проти Росії, вплив цього зрештою призведе до значно більших витрат не лише для США, але і для світу".
На відміну від Палати представників, в Сенаті США сумніви у підтримці України менш поширені, пише The Hill, вказуючи на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що "небагато членів моєї партії політизуватимуть це питання" допомоги.
Байден: Коли ми підтримуємо Україну - ми підтримуємо всю Європу. Відео
Президент США Джо Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі. "Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні".
Чим більше зброї надсилають Україні, тим агресивнішою стає Росія - кандидатка у Конгрес Анжела Грабовська, народжена в Одесі
У США - розпал передвиборчої кампанії до Конгресу. Республіканська партія у штаті Індіана висунула на вибори до Палати представників США кандидатку українського походження Анжелу Грабовську. Якщо переможе, Грабовська стане другою після Вікторії Спартц конгресвумен в американському Конгресі, народженою в Україні. Вибори до американського Конгресу відбудуться у вівторок, 8 листопада.
У розмові з журналісткою "Голосу Америки" кандидатка Анжела Грабовська розповіла, як вчилася стати багатою, чому вирішила йти у велику політику і як, на її думку, потрібно змінити американську допомогу Україні.
Ярина Матвійчук, Голос Америки: Пані Грабовська, розкажіть будь ласка про себе, вашу історію еміграції.
Анжела Грабовська, кандидатка у Конгрес: Я народилася в Одесі, маю єврейське походження. Люди, які жили там в той час, розуміють рівень антисемітизму, який проявлявся до єврейського населення. І ми мали з цим жити поколіннями.
У 1988 Москву відвідував президент Рейган, з ним у делегації було багато людей єврейського походження з Північної Америки. І вони просили Горбачова, щоб нам [євреям - ред.] дозволили лишити Радянський союз. Горбачов тоді погодився відкрити кордони тільки на три місяці. То ж у нас було три місяці, щоб з одною валізою і маючи по 72 долари на людину залишити країну.
Ми мусили заплатити, щоб відмовитись від громадянства. У нас не було ні українського, ні російського громадянства. Ми приїхали в цю країну як біженці.
Імігрували через Австрію в 1989 році, жили в Австрії близько 8 місяців. Мій дядько тоді вже жив у штаті Індіана, то ж ми об'єдналися з родиною.
Мені тоді було 23, я вже була одружена і в мене було двоє дітей.
Від прибирання готелів до "кращого фінансового радника" за рейтингом "Форбс"
Коли ми приїхали в Америку, і нас не було ні держави, ні дому, ні роботи, ні грошей, ні знань англійської. Але у нас завжди була надія. Ми знали, що США - країна можливостей, то ж ми приїхали, щоб знайти свободи, яких ми не мали в Радянському союзі.
ЯМ: З чого ви тут, у США, починали?
АГ: Перші три місяці нас підтримувала єврейська федерація. Фактично, для нас це був час, щоб вивчити англійську і знайти роботу.
Я тоді дізналась, що аби почати добре розмовляти англійською, треба знати 5 тисяч слів.
У нас було 3 місяці і мета - щодня вчити по 50 слів, що вони означають, як їх писати і вимовляти.
У мене вже була освіта медсестри. Минуло десь рік-півтора, щоб вивчити добре англійську і підготуватись до екзамену, щоб стати тут медсестрою. Я здала екзамен і почала працювати медсестрою.
То ж моя кар'єра тут [у США - ред.] прогресувала досить швидко від $3.25 за годину за прибирання кімнат в готелі "Редісон" до заступниці медсестри, а потім - головної медсестри. Освіта для мене завжди була дуже важливою. Це те, що дає можливості у США.
Працювала медсестрою більше, ніж 6 років, і водночас пішла вчитись у бізнес-школу. Я хотіла зрозуміти, як працює капіталізм, що треба для того, щоб стати в цій країні багатим. Я шукала знання, які не були дозволені у комуністичному Радянському союзі.
У 1997 я залишила роботу медсестри і почала тренувальну програму як фінансовий радник. І за останні 25 років збудувала одну з найбільших у штаті Індіана компанію фінансового планування та управління статками.
Видання "Форбс" визнало мене однією із найкращих фінансових радників серед жінок у штаті Індіана.
Я хочу розуміти правила гри, і маю відчуття, що Бог дав мені деякі здібності, щоб це розуміти і застосовувати до людей. Я допомагаю людям робити правильний вибір щодо їхніх грошей і зараз сподіваюсь потрапити у Вашингтон, щоб допомогти їм робити правильні рішення з нашими грішми.
У мене також є інші бізнеси, які ми створили за останні 33 роки.
ЯМ: Виборці округу, від якого ви балотуєтесь, багато років підтримували кандидатів від Демократичної партії. Чому ви гадаєте, вони вам зараз повірять і змінять свої політичні погляди?
АГ: Їхні політичні погляди вже змінюються.
У нас майже 150 тисяч людей є невизначеними виборцями, це значить, що вони не голосують за якусь конкретну партію. Я не думаю, що я маю їх переконувати (хоча я роблю це щодня).
Коли вони бачать нинішню політику, вони бачать спустошення нинішнього економічного стану та інфляцію, ріст цін. … Їм потрібна людина, яка працюватиме з обома партіями.
ЯМ: Чи ви готові співпрацювати з обома партіями?
Абсолютно. Неможливо вирішити проблеми, запихаючи рішення людям в горло.
Я кажу людям, що в мене серце - як в соціального працівника, а розум - як в капіталіста. То ж намагаюсь це поєднати і призвести до змін у світі.
ЯМ: Ви - друга кандидатка в Конгрес від Республіканської партії українського походження. І також від Індіани. Першою була Вікторія Спарц.
АГ: Я живу в її окрузі. Я голосувала за неї і домагала їй бути обраною.
ЯМ: Чи ви знайомі? Друзі? Чи вона вас консультує, як вести цю кампанію?
АГ: Робота у Конгресі дуже вимоглива. Вона рідко приїжджає додому.
Ми, очевидно, знайомі і підтримуємо одна одну. Хтозна, може, будемо мати в Конгресі два українські голоси. Коли люди мені кажуть, що я - геть як Вікторія, я відповідаю - ніхто не є схожим на Вікторію, ніхто не може позмагатись з її енергією. І я на 10 років старша за неї, я не можу змагатись з її енергією.
ЯМ: За офіційними даними, в Індіані проживає близько 9 тисяч людей, які ідентифікують себе з українським походженням. Чи ви зустрічались з ними? Чи контактуєте? Чи вам відомо про їхні потреби?
АГ: Після того, як почалась війна, я була причетна до кількох зібрань людей на підтримку України. Але ми не маємо тісної комунікації. Округ дуже великий, думаю, ми це будемо робити у майбутньому.
Що моя сім'я робила, я і мій чоловік, ми фінансово підтримували сиротинець, який повністю емігрував з Одеси в Німеччину. А також інший дитячий будинок - неподалік України, не пам'ятаю місто - який був організований українськими волонтерами.
Ми всі жили разом у Радянському союзі, і тоді не мало значення, хто ти і звідки приїхав. Але зараз для мене бути американкою - це номер один.Анжела Грабовська
ЯМ: Увесь цей час, що ви живете в Індіані, як ви себе ідентифікуєте - американка українського походження? Російського чи радянського походження?
АГ: Я вважаю себе американкою. Я вже тут живу 33 роки, моє серце - тут. Ми всі жили разом у Радянському союзі, і тоді не мало значення, хто ти і звідки приїхав. Але зараз для мене бути американкою - це номер один.
ЯМ: Якщо ви потрапите у Конгрес, вам потрібно буде голосувати за рішення щодо зовнішньої політики США. На вашу думку, наскільки важливим для виборців є питання російської війни в Україні?
АГ: Ця війна не повинна була початись. Я сподівалась, що ця адміністрація матиме достатньо дипломатичних знань, щоб уникнути цієї війни. Не вірю, що в 21 столітті ми можемо мати переможців та переможених у війні. Всі втрачають. Це має закінчитись.
Серед виборців є багато незгоди щодо фінансової допомоги Україні. Так, ми маємо допомагати. Але як довго це має продовжуватись? На мою думку, це має припинитись.Анжела Грабовська
На яких умовах це має припинитись, залежить від двох країн. І я сподіваюсь, Америка зробить правильний вибір і дасть їм правильну пораду. Це не може продовжуватись, люди страждають з обох сторін, люди страждають в Європі.
Державний борг США складає 31 трильйон доларів, серед виборців є багато незгоди щодо фінансової допомоги, яку отримує Україна. Так, ми маємо допомагати. Але як довго це має продовжуватись? На мою думку, це має припинитись.
ЯМ: Коли ви кажете, "сподіваюсь, Америка зробить правильний вибір". Який вибір, на вашу думку, є правильним?
АГ: Ми маємо посадити всіх за стіл. Допоки це не трапиться, все це може продовжуватись роками.
Це те, чого я не бачу, щоб відбувалось на світовій арені. І цього не відбувається в цій країні.
... Я сподіваюсь, що здоровий глузд і дипломатія переможуть, і буде домовленість про мир, і ми зможемо привезти в Україну наших дітей і показати їм, де ми жили і звідки ми походимо.
ЯМ: Щоб наостанок уточнити - Америки має відправляти в Україну більше зброї чи менше?
АГ: Я не знаю, що відбувається на полі бою. Це дуже важке питання, щоб відповісти. Так виглядає, що чим більше зброї надсилають, тим більш агресивною стає Росія. Треба посадити людей за стіл переговорів.
ЯМ: Ви балотуєтесь від Республіканської партії. Зараз у ЗМІ активно обговорюється тема, як може змінитись політика США щодо України, якщо після виборів більшість у Конгресі здобуде Республіканська партія. Як ви розумієте, яку позицію має Республіканська партія щодо України в час цієї війни?
АГ: Більшість Республіканської партії підтримує допомогу Україні. Але це змінюється, на мою думку, тому що Америка має гостру потребу зупинити інфляцію, зупинити додаткові витрати, виплати коштів, яких ми не маємо.
Думаю, вони продовжуватимуть дивитись у напрямку гуманітарної допомоги, але я не певна, яка буде позиція щодо військової допомоги. Думаю, вони звертатимуться до НАТО за військовою допомогою у значно більшій кількості.
Це важке питання, саме тому треба сідати за стіл переговорів і домовлятися.
ЯМ: Хто має бути за цим столом переговорів?
АГ: Це має бути Америка, Україна і Росія.
ЯМ: А хто в цій війні воює?
АГ: Ірино, я знаю, що ви хочете отримати відповіді на питання, яких я не маю. Це моя перша політична кампанія. ... У мене немає сформованої позиції. З американського боку, треба буде ухвалювати рішення, яку політику далі вести. Я впевнена, допомога буде, але скільки - це буде вирішуватись у Конгресі, в руках якого - гаманець.
ЯМ: Нинішній президент США Байден неодноразово заявляв, що в національних інтересах США, щоб Україна перемогла. Але будь-які переговори з Путіним передбачатимуть компроміс, в якому ніхто не переможе, а рішення буде десь посередині. То ж де національні інтереси США у політиці щодо України?
АГ: Це добре питання. Коли я потраплю у Конгрес, я про це запитаю. Наскільки мені відомо, після всієї моєї підготовки до цієї виборчої кампанії, я не знаю, які їхні національні інтереси.
ЯМ: Якщо і коли ви потрапите у Вашингтон, які у вас буде три пріоритети в роботі?
АГ: Мої три пріоритети - енергетична незалежність США. Я не проти будь-яких заходів, які можуть використовуватись для підтримки питання змін клімату і зменшення викидів вуглецю, це глобальна проблема. Але ми не повинні вирішувати глобальну довготермінову проблему на локальному рівні тут у США короткостроковими рішеннями.
То ж номер один - енергетична незалежність. Друге - треба розібратися зі злочинністю. І номер три - це освіта.
Ми не готові конкурувати ні з Китаєм, ні з Росією, наші діти до цього не готові, наші бізнеси до цього не готові. Я кандидатка, для якої “Америка - понад усе”. Ми маємо стати сильними. І коли наша економіка буде сильна, тоді ми зможемо допомогти Україні, європейським країнам, будь-якій країні в світі, і нашим людям.
ЯМ: Яка ваша позиція щодо іміграційної політики?
АГ: Ми маємо захистити наші кордони. Я приїхала в цю країну легально, мій дядько виїхав [з Радянського Союзу - ред.] у 1976 році. Ми мали чекати 15 років, щоб приїхати в цю країну. Родина мого чоловіка - досі не в Америці. Його сестра чекала 20 років, щоб отримати візу у США. Всі - у чергу, всі мають чекати.
Інше питання - що робити з людьми, які вже є в країні. На думку, ми повинні спочатку захистити кордони, а потім створити програму, яка стосуватиметься людей, які шукають роботу.
ЯМ: Ви сама - імігрантка. На вашу думку, як цей досвід емігранта допоможе вам у політиці?
АГ: Це досвід соціального працівника. Ми знаємо, що означає починати з нічого, ми знаємо, що означає працювати повний день на двох роботах багато років, щоб просуватись вперед. Я дуже співпереживаю за людей, які приїжджають в цю країну у пошуку кращого життя для своєї сім'ї. Це саме те, чого я хочу.
- Голос Америки
ЄС має очолити процес передачі Україні російських активів та створення трибуналу щодо агресії РФ - Естонія
Спрямувати на допомогу Україні заморожені російські активи. Такий заклик до міжнародної спільноти озвучила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в п'ятницю, 21 жовтня, звертаючись до преси під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Вона закликала ЄС очолити цей процес.
"Час просуватись у тому, щоб змусити агресора платити, - твітує політикиня. - Більше 300 мільярдів євро російських активів заморожено. Давайте використаємо це, щоб допомогти Україні. Ми повинні також притягнути Росію до відповідальності. Україна про це просить. ЄС має відіграти провідну роль", - йдеться в твіті.
В п'ятницю лідери ЄС обговорили допомогу Україні. Коментуючи результати обговорення, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пакет допомоги обсягом 9 млрд євро, узгоджений ЄС раніше, буде частково розподілений для України до кінця року.
"Загалом ЄС підтримав Україну з 19 мільярдами євро", - заявила посадовиця. Вона повідомила, що за результатами засідання, лідери дали вказівку міністрам фінансів своїх країн розглянути можливість надання 1,5 млрд євро Україні на місяць для бюджетних потреб наступного року.
Також, підкреслила фон дер Ляєн, наступного тижня відбудеться конференція донорів щодо України в Берліні, де країни розглянуть можливість підтримки відбудови.
У зверненні до Ради Європи напередодні президент України Володимир Зеленський, зокрема, закликав ЄС надати 3,5 мільярда євро цьогоріч і близько 14 мільярдів євро наступного року та макрофінансову допомогу.
У своєму зверненні Зеленський також відзначив, що через російські напади, Україна більше не може надавати електроенергію ЄС.
"Атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано понад третину нашої енергетичної інфраструктури. Через це, на жаль, ми більше не можемо експортувати електрику, щоб допомогти вам зберігати стабільність", - вказав Зеленський.
Український президент звернувся до ЄС з проханням надати Україні системи протиповітряної оборони, а також ввести додаткові санкції щодо Росії, Ірану та Білорусі через напади дронів.
Урсула фон дер Ляєн назвала обстріли української інфраструктури "воєнними злочинами".
Прем'єр-міністр Латвії Крісжаніс Каріс вказав, що російська війна стає більш жорстокою і "тепер відкрито спрямована не на українське військо, а на українських громадян", пише АР.
Зосередитись на правовому аспекті притягнення Росії до відповідальності за агресію закликала лідерів ЄС Каллас. "У нас була дуже потужна політична відповідь. Ми маємо зібратись і обговорити питання трибуналу за злочини агресії.
Воєнні злочини може переслідувати Міжнародний кримінальний суд та Україна, але злочин агресії, тобто щодо того, що одна країна нападає на іншу суверенну країну, має бути окремий трибунал. Гадаю, Європейський Союз може бути лідером у цій створенні трибуналу, щоб інші країни могли приєднатись", - сказала посадовиця.
20-21 жовтня в Брюсселі відбувається саміт Європейського Союзу. В четвер лідери ЄС обговорювали питання енергобезпеки, а в п'ятницю дискусія стосувалась України та Китаю.
За результатами саміту, лідери ЄС планують видати спільну заяву, повідомляє Associated Press, в якій учасники проголосять "посилення гуманітарного реагування, зокрема щодо готовності до зими".
В статті використано інформацію АР.
Група американських протезистів допомагає пацієнтам в Україні отримати протези. Відео
Група американських протезистів, ортопедів та технологів відвідують міста України, допомагаючи пацієнтам з ампутованими кінцівками швидко отримати дорогі протези, на які ті очікували місяцями. За їхньою унікальною роботою у Львові спостерігали Омелян Ощудляк та Юрій Данкевич.
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