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Ріші Сунак: «Я подвою наші зусилля і зміцню нашу політику повної підтримки України»
Ріші Сунак, колишній британський міністр фінансів, у понеділок 24 жовтня став найпотужнішим претендентом на посаду лідера урядової Консервативної партії, а отже ймовірним наступним прем’єр-міністром Великої Британії.
...незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником»,
Найважливішим завданням для нового керівника уряду в Лондоні буде стабілізація економіки після різких коливань під час півторамісячного прем’єрства Ліз Трас.
Одним з ключових напрямків зовнішньої політики Британії залишатиметься відповідь на війну Росії проти України.
Ріші Сунак неодноразово зобов’язувався не лише зберігати курс, але й посилювати підтримку України.
«Президенте Зеленський, відважні громадяни України, не сумнівайтеся в тому, що незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником», - проголошував Сунак в інтерв’ю великотиражній газеті The Sun у липні.
Тоді він обіцяв, що його першим закордонним візитом у якості прем’єр-міністра була б поїздка до Києва для вияву повної підтримки українцям.
«Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Борис (Джонсон)», - підтвердив Сунак у дописі в Твіттері 18 липня.
23 жовтня Ріші Сунак вважав за потрібне знову похвалити Бориса Джонсона за те, що «він боровся проти Путіна і проти його варварської війни в Україні».
З сім’ї іммігрантів
Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в місті Саутгемптон на півдні Англії.
Його батьки, які мають коріння в Індії, народилися в Танзанії та Кенії на сході Африки, емігрували до Британії в шістдесятих роках.
Ріші Сунак здобув університетську освіту в Оксфорді, працював у банківській галузі, а згодом навчався у Стенфорді в США, де зустрів свою майбутню дружину Нараяну Мурті - доньку заможного індійського підприємця.
2015 року Сунака обрали депутатом британського парламенту від Консервативної партії.
Після 2018 року він працював на кількох міністерських посадах, а з лютого 2020 до 5 липня 2022 року був міністром фінансів.
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- Голос Америки
Ллойд Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації проти України
Міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови з міністром оборони РФ Шойгу відкинув будь-який привід для російської ескалації.
«Міністр оборони Ллойд Остін 23 жовтня поговорив телефоном з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, який зробив запит на відповідний дзвінок. Міністр Остін відкинув будь-які підстави для російської ескалації та знову зауважив на необхідності продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України» - йдеться в повідомленні речника Пентагону Пета Райдера, розміщеного на сайті відомства.
На прохання російського міністерства оборони Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також поспілкувався в неділю із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.
"Міністр Шойгу стверджував, що Україна планує дії за сприяння західних країн, включаючи Велику Британію, для ескалації конфлікту в Україні. Міністр оборони (Великої Британії Бен Воллес - ред.) спростував ці заяви та попередив, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації", - зазначено у Twitter відомства.
Воллес також "підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та ширшої міжнародної спільноти та бажання деескалувати цей конфлікт. Україна та Росія повинні шукати способи припинення війни, і Велика Британія готова допомогти".
Чи може змінитись допомога Києву після виборів у США?
Американським законодавцям потрібно буде "знайти баланс" у допомозі Україні наступного року через загрозу рецесії та передвиборчі обіцянки республіканців скоротити державні витрати, заявила під час інтерв'ю телеканалу CNN конгресвумен-республіканка Ненсі Мейс.
"Якщо ми продовжуватимемо виписувати необмежені чеки (надавати необмежену допомогу - ред.) іншим країнам, якщо ми збільшимо дефіцитні витрати або державні витрати більше, ніж вже зараз, ми лише погіршимо ситуацію", - сказала продовжила Мейс. - "Але не сумнівайтесь. Україна дуже важлива не лише для економіки Сполучених Штатів, а й для країн усього світу. Тож має бути певний баланс".
Україна дуже важлива не лише для економіки Сполучених Штатів, а й для країн усього світу. Тож має бути певний баланс
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, днями конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю.
На запитання ведучого CNN про те, чи такі слова Маккарті не надсилають президенту РФ Володимиру Путіну сигнал про те, що політична сила, що, ймовірно, матиме більшість у Конгресі, менше підтримуватиме Україну, Мейс сказала: "Думаю, Путін [...] хоче підвищити ставки будь-яким чином, щоб спричинити руйнування не лише для України, а й для інших країн. Зараз він утворює союзи із Китаєм та Іраном, це не добре також і для США. І ми маємо показувати силу на світовій арені". Вона додала, що внутрішні суперечки у США "показують нас слабкими на світовій арені".
Ремарки Маккарті прокоментував президент США Джо Байден під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії. "Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".
Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії
Деякі інші конгресмени-республіканці критикували допомогу Україні за те, що вона, буцімто, відволікає ресурси від внутрішніх потреб США. Зокрема, 57 конгресменів-республіканців в квітні проголосували "проти" пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів.
Днями у Києві із президентом України Володимиром Зеленським зустрілись представники американської конгресової делегації. Демократ Ерік Свалвел вказав, що метою візиту було висловити підримку Україні: "Ми повинні забезпечити, щоб вони продовжували битись. Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії". А республіканець Майк Тернер, який може очолити Комітет Конгресу з розвідки, якщо республіканці отримають більшість в Палаті представників, заявив, що Зеленський "розуміє, що ми не маємо на меті зменшити підтримку України. Йдеться про те, щоб забезпечити, що ми не витрачаємо долари марно".
При цьому також на відміну від Палати представників, в Сенаті США сумніви у підтримці України менш поширені, пише The Hill, вказуючи на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що "небагато членів моєї партії політизуватимуть це питання" допомоги.
Тим часом, як зазначає NPR, опитування Pew Research Center, проведене минулого місяця, показало, що 32% республіканців і незалежних республіканців вважають, що Сполучені Штати надають занадто велику підтримку Україні у війні. У березні це число становило 9%. Водночас кількість американців, які сказали, що вони надзвичайно або дуже стурбовані можливістю поразки України, знизилась із 55% у травні до 38% у вересні.
загальні витрати США у війні в Україні - відносно невеликі, враховуючи річний бюджет Пентагону у 800 мільярдів доларів
Як у своєму аналізі пише агенція Reuters, американські експерти сумніваються, що потужна двопартійна підтримка України, яка триває від самого початку повномасштабної російської війни, "навряд чи зміниться найближчим часом, особливо якщо українські сили продовжать нещодавню серію наступів на полі бою". Також деякі оглядачі кажуть, що йдеться скоріше про передвиборчу риторику, ніж про справжні плани припинити підтримку Києва.
Зокрема, Марк Канчіан, експерт з оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що загальні витрати США у війні в Україні - відносно невеликі, враховуючи річний бюджет Пентагону у 800 мільярдів доларів і важливість підтримки демократії та стабільності в Європі. "Багато стратегів - і я б відніс до них себе - сказали б, що це розумна сума грошей і вона економічно ефективна", - сказав він, зазначивши, що ціна була б набагато вищою, якби бойові дії вела американська армія.
У статті використано матеріали CNN, NPR, Reuters
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Зеленський обговорив із керівницею МВФ «можливу повноцінну програму»
Президент України Володимир Зеленський провів 23 жовтня телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Про розмову та її теми повідомили обидві сторони.
«Чудова дискусія з президентом Зеленським. Обговорили нещодавню підтримку МВФ у розмірі 1,3 мільярда доларів США, зустріч наших команд у Відні, майбутню міжнародну конференцію щодо України і майбутній шлях моніторингу програми та можливу повноцінну програму МВФ», – написала у себе в Твітері очільниця фонду.
«Продовжив діалог із директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за 1,3 мільярда доларів надзвичайної допомоги. Запевнив, що Україна буде робити все, щоб гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової. Наголосив на важливості координаційної платформи донорів України», – відзначив у твітері глава держави.
Минулого місяця премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що домовився з очільницею МВФ про початок роботи місії фонду в Україні в жовтні.
17 жовтня почала працювати місія Міжнародного валютного фонду, зокрема, над новою програмою для України.
В українському уряді сподіваються наступного року отримати від МВФ 15-20 мільярдів доларів і переконують Фонд, США та Європу рівними частинами взяти на себе фінансування потреб українського бюджету Україні у зовнішніх коштах. Про це напередодні сказав в коментарі "Голосу Америки" представник України у Світовому банку Роман Качур. Загалом МВФ та український уряд оцінюють потребу України у зовнішніх коштах у 3-4 мільярди доларів на місяць.
- Голос Америки
Сі Цзіньпіня утретє обрано на посаду генсека Комуністичної партії Китаю
У неділю Сі Цзіньпін був утретє обраний на посаду генерального секретаря КПК і поповнив своїми ставлениками новий склад постійного комітету політбюро, повідомляє агентство Reuters.
Внісши поправки до конституції, що закріплюють авторитет та ідеї Сі як її «ядро», Сі має тепер повну свободу дій у розробці та проведенні свого політичного курсу. Сі скоротив склад Політбюро з 25 до 24 осіб.
У складі політбюро КПК вперше за 20 років немає жодної жінки. Жодна жінка ніколи не входила до постійного комітету партії.
З переобранням на посаду посаду генерального секретаря КПК Цзінпіна привітали президент РФ Путін, лідер Північної Кореї Кім Чен Ін та низка лідерів країн-союзників Китаю.
Вітання від Сполучених Штатів поки не надійшли.
Сі замінив на посаді генерального секретаря КПК Ху Цзіньтао у 2012 році. Після приходу до влади Сі наступника не з'явилося – жоден із нових членів Постійного комітету не є достатньо молодим, щоб обійняти посаду у 2027 році і після цього опрацювати два терміни.
На з'їзді Сі говорив про безпеку в дедалі більш небезпечному світі та про наступність політичного курсу, незважаючи на «модернізацію в китайському стилі».
Цьогорічний з'їзд КПК проходив на тлі різкого уповільнення економічного зростання та погіршення відносин із Заходом.
Китай публічно не засудив широкомасштабного вторгнення Росії в Україну та продовжує торговельні стосунки з РФ.
Разом з тим, раніше Державний департамент США заявляв, що не бачить жодних ознак того, що Китай готується допомагати Росії у її війні в Україні.
Президентські вибори в Китаї відбудуться у квітні наступного року.
В матеоіалі використані джерела Рейтер.
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