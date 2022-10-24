RAND: Війна в Україні зруйнувала експортні можливості для російських літаків

Плани Росії налагодити експорт нового винищувача Cу-57 і його варіанта Су-75, як видається, зазнають поразки, через війну в Україні, кажуть дослідники американської неурядової організації RAND.

Через західні санкції, які обмежили поставки високотехнологічних товарів Росії, російська промиловість не має доступу до західних запчастин і компонентів і не може налагодити виробництво літаків нового покоління, пишуть дослідники RAND Пітер Вілсон та Джон Парачіні в публікації для оборонного видання Defense News.

Також війна в Україні зашкодила репутації російської авіації. "Навіть із однозначною кількісною перевагою над Збройними Силам України, Росія не змогла отримати першість на полі бою з повітря", - вказують аналітики.

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Росія здатна виробляти на масовому рівні лише літаки Су-35, однак, вказують аналітики, на полі бою більш ефективними виявились дешевші системи, такі як артилерія, ракети та дрони. Вони наводять повідомлення про те, що Росія віддала Ірану 60 Су-35 в обмін на декілька тисяч дронів, які наразі використовуються проти України.

І Іран, і Росія заперечують, що Тегеран надає Москві безпілотники.

Україна заявляє, що Росія використовувала безпілотники для здійснення так званих атак-камікадзе, під час яких літальний апарат навмисно врізається в ціль. Удари тероризують країну, призводять до жертв та виводять з ладу енергооб’єкти.

Президент України Володимир Зеленський з посиланням на українські спецслужби, стверджує, що Росія замовила Ірану 2400 безпілотників Shahed, а потім перейменувала їх у безпілотники Geran-2, що означає «герань» російською мовою.

США звинуватили Іран в брехні щодо поставок. ЄС запровадив санкції проти компаній, що постачають іранські дрони, задіяні в ударах по Україні. Франція, Німеччина та Велика Британія в п’ятницю закликали ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує іранські безпілотники для нападів на Україну.

Безпілотники містять вибуховий заряд і можуть зависати над цілями перед пікіруванням. Вони відносно дешеві, коштують близько 20 000 доларів США.

Україна дедалі більш успішно збиває російські дрони, повідомило Міністерство оборони Британії в щоданному звіті щодо війни в Україні.