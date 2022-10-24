Військові керівники США, Британії поговорили з російським генералом Герасімовим

В понеділок головаОб’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі поспілкувався з начальником Генерального штабу Росії Валерієм Герасімовим. "Військові лідери обговорили декілька безпекових питань і погодились тримати лінії комунікації відкритими", - йдеться в повідомленні Пентагону щодо розмови. В повідомленні зазначається, що у відповідності до прийнятої практики, зміст розмови не буде оприлюднено.

Сьогодні ж відбулась розмова Герасімова з головою Оборонного штабу Великої Британії адміралом Тоні Радакіном. Розмову ініціювала російська сторона, повідомило британське оборонне відомство. За результатами розмови в британському міноборони заявили, що "голова штабу заперечив звинувачення Росії, що Україна планує ескалацію конфлікту і підтвердив постійну підтримку України з боку Великої Британії".

Очільник Пентагону Ллойд Остін планує поспілкуватись в понеділок з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомили в Пентагоні під час брифінгу для преси в понеділок.

В неділю на прохання російського міністра обороні Шойгу, з ним поспілкувались очільники оборонних відомств США, Великої Британії та Франції. В спільній заяві, виданій після цих розмов, уряди трьох країн відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.

"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поспілкувались з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, на його прохання. Наші країни чітко зазначили, що ми всі відкидаємо очевидно неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві, виданій в неділю.

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Посадовці підкреслили підтримку України та її "зусиль із захисту власної території так довго, як це буде необхідно" і заявили про намір і надалі надавати народові України безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

Український МЗС заперечив плани України створювати, чи використовувати "брудні бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, нагадав міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба.

Він написав у Twitter: "Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".