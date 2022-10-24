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- Голос Америки
Військові керівники США, Британії поговорили з російським генералом Герасімовим
В понеділок головаОб’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі поспілкувався з начальником Генерального штабу Росії Валерієм Герасімовим. "Військові лідери обговорили декілька безпекових питань і погодились тримати лінії комунікації відкритими", - йдеться в повідомленні Пентагону щодо розмови. В повідомленні зазначається, що у відповідності до прийнятої практики, зміст розмови не буде оприлюднено.
Сьогодні ж відбулась розмова Герасімова з головою Оборонного штабу Великої Британії адміралом Тоні Радакіном. Розмову ініціювала російська сторона, повідомило британське оборонне відомство. За результатами розмови в британському міноборони заявили, що "голова штабу заперечив звинувачення Росії, що Україна планує ескалацію конфлікту і підтвердив постійну підтримку України з боку Великої Британії".
Очільник Пентагону Ллойд Остін планує поспілкуватись в понеділок з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомили в Пентагоні під час брифінгу для преси в понеділок.
В неділю на прохання російського міністра обороні Шойгу, з ним поспілкувались очільники оборонних відомств США, Великої Британії та Франції. В спільній заяві, виданій після цих розмов, уряди трьох країн відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.
"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поспілкувались з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, на його прохання. Наші країни чітко зазначили, що ми всі відкидаємо очевидно неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві, виданій в неділю.
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Посадовці підкреслили підтримку України та її "зусиль із захисту власної території так довго, як це буде необхідно" і заявили про намір і надалі надавати народові України безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.
Український МЗС заперечив плани України створювати, чи використовувати "брудні бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, нагадав міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба.
Він написав у Twitter: "Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".
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- Голос Америки
Пентагон: ми не бачимо ознак того, що Росія прийняла рішення застосувати ядерну зброю
США не бачать ознак того, що росіяни вже прийняли рішення про застосування ядерної зброї, або біологічної чи хімічної зброї. Про це заявив високопосадовець Пентагону під час брифінгу для преси в понеділок. Посадовець також ствердно відповів на питання Голосу Америки стосовно того, що йдеться також і про "брудні бомби".
Посадовець заперечив заяви Росії тосовно того, що Україна буцімто готує удар "брудною бомбою" по власній території. "Ми бачили повідомлення про російські звинувачення, що Україна готується використати "брудну бомбу" в Україні. Ці звинувачення неправдиві", - заявив він.
Посадовець запевнив - США продовжують уважно відслідковувати ситуацію і дотримуються політики відкритих каналів спілкування.
В понеділок голова Об'єднаних штабів США генерал Марк Міллі поспілкувався з головним російським генералом Валерієм Герасімовим. "Військові лідери обговорили декілька безпекових питань і погодились тримати лінії комунікації відкритими", - йдеться в повідомленні Пентагону щодо розмови.
Сьогодні ж відбулась розмова Герасімова з головою Оборонного штабу Великої Британії адміралом Тоні Радакіном. Розмову ініціювала російська сторона, повідомило британське оборонне відомство. За результатами розмови в британському міноборони заявили, що "голова штабу заперечив звинувачення Росії, що Україна планує ескалацію конфлікту і підтвердив постійну підтримку України з боку Великої Британії".
В неділю на прохання російського міністра обороні Шойгу, з ним поспілкувались очільники оборонних відомств США, Великої Британії та Франції. В спільній заяві, виданій після цих розмов, уряди трьох країн відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.
"Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві.
- Голос Америки
RAND: Війна в Україні зруйнувала експортні можливості для російських літаків
Плани Росії налагодити експорт нового винищувача Cу-57 і його варіанта Су-75, як видається, зазнають поразки, через війну в Україні, кажуть дослідники американської неурядової організації RAND.
Через західні санкції, які обмежили поставки високотехнологічних товарів Росії, російська промиловість не має доступу до західних запчастин і компонентів і не може налагодити виробництво літаків нового покоління, пишуть дослідники RAND Пітер Вілсон та Джон Парачіні в публікації для оборонного видання Defense News.
Також війна в Україні зашкодила репутації російської авіації. "Навіть із однозначною кількісною перевагою над Збройними Силам України, Росія не змогла отримати першість на полі бою з повітря", - вказують аналітики.
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Росія здатна виробляти на масовому рівні лише літаки Су-35, однак, вказують аналітики, на полі бою більш ефективними виявились дешевші системи, такі як артилерія, ракети та дрони. Вони наводять повідомлення про те, що Росія віддала Ірану 60 Су-35 в обмін на декілька тисяч дронів, які наразі використовуються проти України.
І Іран, і Росія заперечують, що Тегеран надає Москві безпілотники.
Україна заявляє, що Росія використовувала безпілотники для здійснення так званих атак-камікадзе, під час яких літальний апарат навмисно врізається в ціль. Удари тероризують країну, призводять до жертв та виводять з ладу енергооб’єкти.
Президент України Володимир Зеленський з посиланням на українські спецслужби, стверджує, що Росія замовила Ірану 2400 безпілотників Shahed, а потім перейменувала їх у безпілотники Geran-2, що означає «герань» російською мовою.
США звинуватили Іран в брехні щодо поставок. ЄС запровадив санкції проти компаній, що постачають іранські дрони, задіяні в ударах по Україні. Франція, Німеччина та Велика Британія в п’ятницю закликали ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує іранські безпілотники для нападів на Україну.
Безпілотники містять вибуховий заряд і можуть зависати над цілями перед пікіруванням. Вони відносно дешеві, коштують близько 20 000 доларів США.
Україна дедалі більш успішно збиває російські дрони, повідомило Міністерство оборони Британії в щоданному звіті щодо війни в Україні.
Міністр оборони Румунії пішов у відставку, через коментар, що Україні потрібно почати перемовини у війні
Міністр оборони Румунії Васіле Динку подав у відставку після критики з боку президента та прем'єр-міністра країни за заяву про те, що єдиний шанс України закінчити війну — це переговори з Росією.
«Сьогодні вранці я подав заяву про відставку з посади міністра національної оборони прем’єр-міністру Румунії Ніколає Чуке», — сказав Динку, колишній віце-прем’єр-міністр, у дописі на своїй сторінці у Facebook 24 жовтня.
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Раніше цього місяця Динку заявив, що переговори — за посередництва міжнародних союзників — єдиний спосіб досягти тривалого миру в неспровокованій війні проти України з боку Росії, яку Москва розпочала наприкінці лютого. Ці коментарі негайно викликали хвилю критики від президента Клауса Йоганніса та лідерів правлячої правлячої коаліції, в тому числі Чуке.
Йоганніс сказав, що оскільки українці платять за війну власною кров’ю, тільки вони можуть говорити, коли і про що можна вести переговори. Він також зазначив, що такою є позиція Румунії, яка є членом альянсу з безпеки НАТО, і Європейського Союзу, членом якого вона також є.
“Мій жест (відставка) відбувається в той час, коли неможливо співпрацювати з румунським президентом, головнокомандувачем армії, - йдеться в дописі Динку. - Я вважаю, що мій відхідз посади необхідне, щоб не завдати шкоди рішенням і програмам, які вимагають плавних командних ланцюжків, і щоб не блокувати низку проектів, які абсолютно необхідні міністерству та армії».
- Голос Америки
ООН закликає вжити "нагальних" заходів, щоб запобігти зриву поставок українського зерна Чорним морем
Вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна закликала в понеділок представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.
"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала посадовиця.
Палла заявила про необхідність "вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам роботи каналу поставок і, щоб Ініціатива змогла доставляти світові більше таких необхідних продуктів харчування".
Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.
Україна звинувачує Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.
"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.
Строк дії домовленості щодо експорту зерна, укладеної за посередництва Туреччини та ООН, закінчуєтсья 19 листопада. ООН повідомляє, що веде перемовини щодо продовження дії ініціативи та її розширення.
В статті використано інформацію Reuters.
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