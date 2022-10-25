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Відбудовувати Україну водночас з інтегруванням в ЄС
Керівники Європейського Союзу на конференції у Берліні щодо відбудови України наголосили, що ті плани потрібно об’єднати з приготуванням до членства України в ЄС.
Після лютневого вторгнення Росії Європейський Союз, відгукнувшись на бажання українців, у червні надав Україні статус країни - кандидата на вступ ЄС.
Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС.Олаф Шольц
В той час як деякі європейські лідери не раз наголошували, що процес набуття повноправного членства України в ЄС забере багато років, українські представники наполягали на пришвидшеному просуванні.
«Коли ми відбудовуватимемо Україну, то ми це робитимемо, маючи на увазі Україну, як члена ЄС. Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС», - заявив господар зустрічі німецький канцлер Олаф Шольц.
Він також сказав, що «це означає відкритість експортних каналів для української продукції, зміцнення українських компаній і водночас просування розвитку сталої, продуктивної промисловості й агровиробництва».
Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на тому зібранні у Берліні, що «план відбудови України грандіозний, але так само грандіозними є і збитки, які нам завдала Росія».
Згідно з поданими у червні оцінками Світового банку Росія завдала руйнувань в Україні на 349 мільярдів доларів.
Український уряд тепер вважає, що загальна сума ресурсів необхідних для повоєнної відбудови сягає 750 мільярдів доларів.
Денис Шмигаль сказав, що за сприятливих обставин Україна вже найближчим часом могли би продавати в Європу електроенергію і природній газ.
Критика
В той час як організатори конференції і зокрема німецький канцлер Олаф Шольц наголошують на амбітних завданнях, пролунала також і критика повільності європейських дій.
Видання Politico.eu в день відкриття конференції написало, що конференція «не дасть відповідей на ключові питання щодо майбутнього України, включно з питаннями: хто платитиме за відбудову спустошеної війною країни, і як держави ЄС і Київ та інші союзники розділять оплату».
Politico.eu вказує на роз’яснення німецького уряду, в якому йдеться, що берлінська конференція не має частини, в якій учасники повинні заявити про конкретні суми «і не буде схвалено жодних політичних договорів».
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Заяви РФ про «брудну бомбу»: як реагують на Заході. Відео
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Нед Прайс: "заяви Кремля про "брудну бомбу" можуть бути приводом ескалації"
Речник Державного департаменту США Нед Прайс відкинув звинувачення Росії, що Україна, мовляв, готується використати "брудну бомбу" на власний території. Також, під час брифінгу у понеділок, він наголосив, що такі заяви можуть бути спробою ескалації з боку Кремля.
“Ми відкидаємо відверто неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати “брудну бомбу” на власній території”, - заявив речник Дердждепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу в понеділок, 24-го жовтня.
Американський дипломат також процитував заяву міністра закородонних справ України Дмитра Кулеби із закликом до МАГАТЕ терміново надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, на яких згідно із неправдимими заявами РФ розробляють “брудну бомбу”. За словами Прайса, очільник Держдепартаменту Ентоні Блінкен також обговорить це питання із директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час особистої зустрічі в понеділок.
Представник Держдепартаменту також наголосив, що неправдиві звинувачення Москви можуть бути спробою чергової ескалації збоку Кремля.
“Ви чули це не лише від нас, але й від наших європейських союзників, - світ буде чітко бачити будь-які спроби Росії використати обвинувачення як привід для ескалації. Ми хочемо, щоб це було чітко зрозуміло із наших телефонних перемовин та спільних заяв, виданих сьогодні та вчора. Ми хочемо надіслати дуже чіткий сигнал, що будь-яка така спроба буде очевидною для нас та не обдурить світ”, - наголосив речник Державного департаменту США.
Однією із причин таких занепокоєнь Прайс назвав історію попередніх заяв та подальших вчинків Москви.
“Ми, на жаль, добре знайомі, так само як і увесь світ, із риторикою Кремля. Ми наголошували на цьому перед 24м лютим. І продовжуємо наголошувати зараз. Окрім того, ми бачимо послужний список (Росії - ред.), який підтверджує нашу позицію. Очевидно, що в цьому випадку ми стурбовані, що неправдиві обвинувачення Кремля можуть бути використані як привід для подальшої російської ескалації. І ми дуже чітко висловили це занепокоєння. Ми чітко дали зрозуміти, що ми відкидаємо будь-які потенційні спроби Росії використати привід для ескалації цього конфлікту”, - сказав Прайс.
Однак, наразі за словами речника Дреждепартаменту, немає чітких підтверджень того, що РФ готується до безпосереднього використання ядерної зброї.
“Водночас поки що, ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної ядерної позиції. Ми також не бачимо ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Але ми почули ці дуже тривожні заяви, і ми хотіли надіслати дуже чіткий сигнал”, - підкреслив американський дипломат.
Щодо ймовірного використання ядерної зброї або “брудної бомби”, за словами Прайса, це призведе до “тяжких наслідків”, але не уточнив яких.
“Ми дотримуємося дуже чіткої позиції із росіянами. Ми також дуже чітко заявляємо нашу позицію публічно усьому світу. Окрім того, ми дуже чітко говоримо з росіянами в приватних розмовах про тяжкі наслідки, до яких може призвести використання ядерної зброї. Але я не збираюся зараз зважувати усі можливі гіпотези. Безсумнівно, це було би іще одним прикладом жорстокості президента Путіна, якби він застосував так звану “брудну бомбу”. Але це призвиде до наслідків для Росії, незалежно від того, використає він “брудну бомбу” або ядерну”- наголосив редчник Дрежавного департаменту США.
Нагадаємо, раніше в понеділок 24-го жовтня високопосадовець Пентагону під час брифінгу для преси заявив, що США не бачать ознак того, що росіяни вже прийняли рішення про застосування ядерної, біологічної чи хімічної зброї. Посадовець також ствердно відповів на питання Голосу Америки стосовно того, що йдеться також і про "брудні бомби".
Дивіться також: Реакції в США на заяви Росії щодо «брудної бомби».
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