Відбудовувати Україну водночас з інтегруванням в ЄС

Керівники Європейського Союзу на конференції у Берліні щодо відбудови України наголосили, що ті плани потрібно об’єднати з приготуванням до членства України в ЄС.

Після лютневого вторгнення Росії Європейський Союз, відгукнувшись на бажання українців, у червні надав Україні статус країни - кандидата на вступ ЄС.

Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС.

В той час як деякі європейські лідери не раз наголошували, що процес набуття повноправного членства України в ЄС забере багато років, українські представники наполягали на пришвидшеному просуванні.

«Коли ми відбудовуватимемо Україну, то ми це робитимемо, маючи на увазі Україну, як члена ЄС. Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС», - заявив господар зустрічі німецький канцлер Олаф Шольц.

Він також сказав, що «це означає відкритість експортних каналів для української продукції, зміцнення українських компаній і водночас просування розвитку сталої, продуктивної промисловості й агровиробництва».

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на тому зібранні у Берліні, що «план відбудови України грандіозний, але так само грандіозними є і збитки, які нам завдала Росія».

Згідно з поданими у червні оцінками Світового банку Росія завдала руйнувань в Україні на 349 мільярдів доларів.



Український уряд тепер вважає, що загальна сума ресурсів необхідних для повоєнної відбудови сягає 750 мільярдів доларів.



Денис Шмигаль сказав, що за сприятливих обставин Україна вже найближчим часом могли би продавати в Європу електроенергію і природній газ.

Критика

В той час як організатори конференції і зокрема німецький канцлер Олаф Шольц наголошують на амбітних завданнях, пролунала також і критика повільності європейських дій.

Видання Politico.eu в день відкриття конференції написало, що конференція «не дасть відповідей на ключові питання щодо майбутнього України, включно з питаннями: хто платитиме за відбудову спустошеної війною країни, і як держави ЄС і Київ та інші союзники розділять оплату».

Politico.eu вказує на роз’яснення німецького уряду, в якому йдеться, що берлінська конференція не має частини, в якій учасники повинні заявити про конкретні суми «і не буде схвалено жодних політичних договорів».