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- Голос Америки
Вперше США нададуть Україні супутникові антени. Це покращить зв'язок на полі бою в час атак РФ на енергомережі, кажуть в Пентагоні
США надають Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 275 млн доларів, оголосила Сабріна Сінгх, заступниця речника Пентагону, під час брифінгу для преси в п'ятницю.
Сінгх оголосила, що новий пакет допомоги включає додаткові ракети до HIMARS, 2000 протитанкових та 500 високоточних снарядів до артилерії 155-мм калібру, 1300 протитанкових систем, 125 бронемашин Humvee, стрілецьку зброю, набої та антени для супутникових комунікацій.
Пакет надано в рамках повноважень президента. Це дозволяє Пентагону швидко відправляти Україні зброю із власних запасів.
Пентагон вперше надає Україні чотири антени супутникового зв'язку, що діють поза системою Starlink, підтвердила посадовиця. Вона, однак, заперечила зв'язок поставок із заявами американського мільярдера Ілона Маска щодо втрат компанії на підтримку Starlink для України, і вказала, що ці антени будуть надані із запасів Пентагону.
"Ми вперше надсилаємо чотири антени супутникового зв'язку", - сказала Сінгх. Вона пояснила, що ці антени можуть взаємодіяти з будь-якими системами, не лише Starlink. Вони допомагають покращити можливості зв'язку на полі бою".
Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України і ці антени надають додаткові можливості на місці в критичо важливий час, коли здійснюються удари по українській інфраструктуріСабріна Сінгх
Необхідність надання таких антен викликана потребами підтримувати зв'язок на полі бою в умовах руйнування енергооб'єктів в Україні, додала посадовиця.
"Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України і ці антени надають додаткові можливості на місці в критичо важливий час, коли здійснюються удари по українській інфраструктурі. Вони не мають на меті слугувати заміною таким послугам, як Starlink, вони допомагають покращити зв'язок на полі бою", - додала вона.
Раніше цього місяця Маск нарікав в соцмережах на те, що його компанія SpaceX втрачає приблизно 20 мільйонів доларів щомісячно "через надання безкоштовних послуг та посилені засоби безпеки для захисту кіберпростору", зокрема в Україні. Але він вказав, що компанія продовжить це робити.
Сінгх також заявила, що навчання український військових управлінню систем NASAM завершиться незабаром, що зробить можливим передачу Україні цих систем наступного місяця.
США надали Україні майже 18 мільярдів доларів зброї та іншого обладнання з початку війни 24 лютого.
Дивіться також: Сполучені Штати очікують, що перші дві новітні системи протиповітряної оборони NASAMS прибудуть до України вже на початку листопада. Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін
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- Голос Америки
Чоловіка Ненсі Пелосі "жорстоко побили". Він шпиталізований
Чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі "жорстоко побили" в їхньому помешканні. Інцидент трапився в п'ятницю вранці в їхньому будинку в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Самої спікерки Ненсі Пелосі вдома не було.
Про це повідомив речник спікерки Дрю Гемміл.
“Зловмисник затриманий, мотиви нападу з'ясовуються. Пана Пелосі доставили в лікарню, де він отримує чудову медичну допомогу, очікується його повне одужання”, - повідомив речник лідерки демократичної більшості у Палаті представників США.
Полу Пелосі 82 роки. Видання CNN повідомляє, що на нього напали з молотком.
Їхня родина у відкритій заяві подякувала рятувальникам за оперативність.
“Спікерка та її родина вдячні рятувальникам швидкого реагування та медичним працівникам, які були задіяні. Ми просимо приватності на цей час”, - мовиться в їхньому повідомленні.
Поліція Капітолію США заявила, що долучилась до зусиль ФБР та поліції Сан-Франциско у розслідуванні злому будинку спікерки Палати представників.
“На момент нічного злому спікерка перебувала у Вашингтоні, округ Колумбія, зі своїм підрозділом охорони”, - мовиться в повідомленні поліції Капітолію.
“Спецагенти Каліфорнійського польового офісу капітолійської поліції швидко прибули на місце події, водночас зі східного узбережжя у Сан-Франциско направили групу слідчих із відділу оцінки загроз, щоб допомогти ФБР і поліції Сан-Франциско у спільному розслідуванні”, - повідомляє поліція Капітолію.
Президент США Джо Байден та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер висловили підтримку Ненсі Пелосі та її родині телефоном.
Як повідомила прес-служба Білого дому, “президент задоволений, що очікується повне одужання” Пола Пелосі. Байден закликав журналістів поважати приватність родини Пелосі.
Публічно підтримку родині Пелосі висловили її колеги з Конгресу від обох партій.
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Як працює екстрена допомога українцям у Польщі
У Варшаві працює "гаряча лінія" для українських біженців, які перебрались до Польщі. Де знайти житло, як отримати медичну допомогу чи роботу- на всі ці питання щохвилини телефоном дають відповіді десятки волонтерів.
"Гаряча лінія" - ініціатива польської організації “Український дім” яка також організувала консультативний пункт, куди можна прийти отримати персональну консультацію.
"Надаю консультацію з легалізації. Часом є питання, справи бувають складні і треба трохи часу, щоб знайти відповідь на них. Тож я просто перетелефоновую людям на наступний день". – розповідає волонтерка Софія Ілюк.
Наприклад зараз часто питають про проживання та сплату податків у Польщі. Та найбільше запитів щодо житла.
"Люди, які тікають найперше хочуть мати де спати і захист, пізніше вони думають про легалізацію, потім з'являється потреба мати інших українців поруч, а ті, які приїхали з дітьми шукають для них школи і дитсадки". – зазначив Марек Сіерант, прес-секретар Українського дому у Варшаві
Катерина Лебедин прийшла до консультаційного центру разом із своїм 10-річним сином. Після семи місяців життя у поляків, їх просять покинути помешкання за кілька днів.
"Ми залишаємось на сьогоднішній день з дитиною без даху над головою, у нас немає житла", - каже вона.
Катерина з Київської області. Вона планувала на днях повертатись до дому. Але після вибухів 10 жовтня передумала.
"Так, ми планували, але сьогодні вранці до нас в Київ знову прилетіли ракети, є жертви, то на сьогоднішній день мені не є безпечно везти дитину до дому, і тепер треба щось шукати і знову починати заново. Як 9 березня - ми приїхали в нікуди", – каже Катерина.
Катерині все одно в якому населеному пункті знайдуть житло - важливими є школа для сина і можливість влаштуватись на роботу. Оскільки запит Катерини терміновий, волонтери обіцяють його опрацьовувати якнайшвидше і наступного дня подзвонити з варіантами житла. З подібними проханнями приходить щодня десятки людей - і їм завжди допомагають 20 волонтерів центру. Христина - одна із них.
"Я загалом у Польщі уже проживаю п'ять років, бо я студентка і зараз далі проводжу навчання, а в березні, коли українських дім починав набирати масштабів, моя позиція була що я не можу стояти осторонь". – розповідає волонтерка.
Окрім волонтерів, які давно живуть в Польщі, у консультаційному центрі і на "гарячій лінії" працює частина людей, які також переїхали після 24 лютого.
- Голос Америки
Притулок для тварин у США приймає з України бездомних котів
Притулок для тварин на околицях Вашингтона, столиці США, приймає котів та кошенят, врятованих в охопленій війною Україні. Про це мовиться на сайті притулку “Стежка додому” (Homeward Trail), що у штаті Вірджинія, неподалік американської столиці.
“У травні цього року давня волонтерка нашого притулку Шана, яка вільно розмовляє російською, продовж місяця волонтерила в Україні і на власні очі переконалася, наскільки тварини потребують і заслуговують на допомогу. Важко уявити несамовиті страждання, яких вони вже зазнали, та жахливу долю, яка чекає на багатьох із них”, - мовиться на сайті притулку.
У жовтні виконавча директорка притулку Сю Белл разом з волонтеркою Шаною знову відбули в Україну волонтерити в українських притулках для бездомних та хворих тварин.
На сайті мовиться, що серед завдань, які вони поставили перед собою - зібрати кошти, щоб перевезти з України до США близько 30-ти котів, а також знайти фінансування на харчування і ветеринарні засоби для тварин в Україні.
"Коти, які потрапляють у притулок, чудові. Вони соціальні, хочуть, щоб їх обіймали, хочуть бути улюбленцями. Спочатку вони можуть бути трохи наляканими і сором’язливими, але як тільки ти почухаєш їх, вони просто тануть", – розповіла волонтерка Шана американським ЗМІ.
Два місяці тому притулок “Стежка додому” оголосив два збори коштів. Станом на 28 жовтня, на транспортування українських котів до США американські волонтери зібрали 10 800 доларів, на харчі для тварин в Україні - більше 4 тисяч доларів.
Українських собак, йдеться у повідомленні, розподіляють в європейські притулки.
Як повідомляв раніше "Голос Америки", базований у США Міжнародний фонд за благополуччя тварин –International Fund for Animal Welfare (IFAW) долучився до фінансування зусиль із порятунку тварин на окуваних територіях України.
Українці також організували рух "ЗооПатруль", де волонтери допомагають звільнити тварин, що опинились зачиненими чи заблокованими у будівлях, де власники змушені були евакуюватись.
Дивіться також: Леви з Одеського біопарку знайшли притулок у штаті Колорадо – історія порятунку
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