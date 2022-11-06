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WP: США просять Київ публічно показати готовність до переговорів із Росією
Адміністрація США просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації США.
Ці пропозиції не спрямовані на те, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів, пише видання. Мета полягає в тому, щоб забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки, зазначає газета.
Йдеться не лише про європейські держави, а й про країни Африки та Латинської Америки, які найгостріше зіткнулися з енергетичною та продовольчою кризою після початку повномасштабної війни.
Водночас американські посідовці поділяють оцінку своїх українських колег про те, що президент Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів, зазначає The Washington Post.
Українська сторона на прохання газети про коментарі не відповіла.
На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.
На початку жовтня Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, "щоб зупинити звільнення України".
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- Голос Америки
Указ Путіна дозволяє мобілізацію засуджених за тяжкі злочини, у Санкт-Петербурзі відкрився «Центр Вагнера» для найманців – американські ЗМІ
Американський телеканал CNN повідомляє, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє за мобілізацією росіян, які мають непогашену судимість за вбивства та інші тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом Російської Федерації.
Таким чином, зазначає CNN, до російської армії, що несе великі втрати на полі бою в Україні, дозволяється мобілізувати сотні тисяч осіб, які були засуджені до умовного покарання або були нещодавно звільнені з колоній.
Офіційно Москва заявила про завершення «часткової мобілізації», в результаті якої планувалося відправити на підкріплення російської армії в Україні додаткових 300 000 чоловічого населення Росії. Але у п'ятницю президент Володимир Путін заявив, що Кремль уже мобілізував додаткові 18 000 солдатів.
Як нагадує CNN, наказ Путіна про часткову мобілізацію закінчиться лише тоді, коли президент Росії підпише офіційний указ. До того часу він залишає за собою право в майбутньому призвати на військову службу більше людей.
Тим часом газета New York Times (NYT) повідомляє, що в престижній частині російського Санкт-Петербурга відкрився центр з набору найманців до приватної військової компанії «Вагнера». Її керівник Євген Пригожин, який, згідно з повідомленнями ЗМІ, особисто їздив до російських колоній, щоб набирати новобранців з числа злочинців, що відбували покарання, брав участь у відкритті центру.
Як пише NYT, відкриття офісу сумнозвісної компанії в центральній частині другого за значимістю міста Росії, означає, що «засновник компанії Євген Пригожин, який раніше був тіньовою фігурою в оточенні пана Путіна, стає сміливим гравцем у російському політичному житті, беручи на себе все більшу суспільну роль».
Згідно з заявою Пригожина, вигнута скляна вежа у рідному місті президента Путіна, буде служити «військово-технологічним центром» для винахідників, інженерів і фахівців з інформаційних технологій, які працюватимуть над «підвищенням обороноздатності Росії, в тому числі в інформаційній сфері», пише NYТ.
Газета зауважує, що після багатьох років заперечень минулого місяця Пригожин визнав, що контролює групу Вагнера, яка має розпочала свою діяльність на українському Донбасі та поширила на Близький Схід та Африку.
Оглядачі відзначають, що останніми тижнями Пригожин критикує невдачі російської армії в Україні. Разом із чеченським промосковським лідером Рамзаном Кадировим, він заявляв, що російські генерали повинні «бігти на фронт босоніж з гвинтівками».
Шукати нових призовників змушує низький моральний дух в російчькій армії
Згідно з численними повідомленнями ЗМІ, погано підготовлені російські новобранці втікають з лінії фронту.
У п’ятницю часопис Newsweek з посиланням на проект «Радіо Свобода» «Сибір. Реалії», повідомив, що група новобранців, яких було мобілізовано під час оголошеної Путіним «часткової мобілізації» у вересні, втекли з лінії фронту в Україні та переховувалися в лісі протягом двох тижнів.
Родичі п'ятьох мобілізованих стверджують, згідно з повідомленням, що вони не проходили жодної військової підготовки в Росії, а натомість були відразу відправлені до Луганської області, де їх залишили без боєприпасів і їжі.
Як повідомляв «Голос Америки» з посиланням на британську розвідку, російське командування може почати стріляти у власних солдатів, щоб зупинити їхній відступ чи дезертирство в Україні
Низький моральний дух і небажання воювати російських військових, ймовірно, стали причиною того, що російське командування почало розгортати «загороджувальні війська» або «підрозділи блокування», мовиться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії про війну Росії проти України.
- Голос Америки
Мовна школа у Хмельницькому знайшла спосіб працювати навіть під час блекауту. Відео
Мовна школа у Хмельницькому працює навіть тоді, коли немає електропостачання. Як екологічно вони розв'язують проблему блекаутів – дізнавались Тетяна Кукуріка та Сергій Рибчинський.
«Друзі України» відправили 70 карет швидкої й не збираються зупиняти допомогу. Відео
Благодійний фонд – "Друзі України" вже відправив до України 70 карет швидкої, а також одну пожежну та кілька вантажних авто. Автівки невідкладної допомоги, кажуть благодійники, – є прямими цілями російських обстрілів. Тому зупинятися на досягнутому вони не збираються.
- Голос Америки
НАТО та Туреччина домовились про підтримку України, щоб покласти край російській агресії - Столтенберґ
НАТО та Туреччина погоджуються щодо "важливості підтримки України, щоб покласти край воєнній агресії Росії", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв'ю агенції Anadolu в суботу.
В інтерв'ю він високо оцінив зусілля Туреччини із підтримки України а також її посередництво в зерновій угоді.
Коментуючи ядерну загрозу, посадовець відзначив, що хоча ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні низька, "наслідки можуть бути такими масштабними та спустошливими, що ми маємо серйозно сприймати цей ризик".
Столтенберґ також повторив, що війна є результатом російської агресії і Путін може зупинити війну в будь-який час. Посадовець підкреслив право України на самооборону, і відповідальність міжнародної спільноти "підтримати Україну, щоб вона змогла себе захистити".
Столтенберґ перебуває з візитом в Туреччині з четверга. Він провів зустрічі з турецькими посадовцями, включаючи президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Столтенберґ закликав Туреччину сприяти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Обидві країни подали заявки на членство, однак Туреччина, як член НАТО, висунула умови щодо їхнього вступу, включаючи обмеження на курдський рух, який Туреччина вважає терористичним.
"Настав час вітати Фінляндію та Швецію як членів НАТО, - сказав генсек Альянсу під час прес-конференції в Стамбулі четвер. - У ці небезпечні часи, ще більш важливо остаточно затвердити їхній вступ, щоб запобігти будь-якому непорозумінню чи прорахунку в Москві".
Ердоган заявив Столтенберґу, що обидві країни мають "зробити кроки", перед тим, як Туреччина схвалить їхнє членство.
Фінляндія та Швеція в травні подали заявки на вступ до НАТО. Країни вирішили змінити політику позаблоковості, після того, як Росія напала на Україну.
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